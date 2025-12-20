H κατάσταση στην περιοχή του λιμανιού της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, είναι «δύσκολη», αφού η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της, επιχειρώντας να αποκλείσει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, καμία εκλογική αναμέτρηση στην Ουκρανία δεν μπορεί να διεξαχθεί στα τμήματα της χώρας που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή και η εκλογική διαδικασία μπορεί μονάχα να λάβει χώρα εφόσον υπάρξει εγγύηση της ασφάλειας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε πως το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας έχει ξεκινήσει το προκαταρκτικό έργο για τις υποδομές που χρειάζονται ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή στις εκλογές για τους Ουκρανούς που ζουν στο εξωτερικό.

Δεν είναι αρμοδιότητα του Πούτιν οι εκλογές στην Ουκρανία

Υπογράμμισε επίσης ότι «δεν είναι αρμοδιότητα του Πούτιν να αποφασίζει πώς και πότε θα διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία».

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι το Κίεβο συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη μιας σταθερής ειρηνευτικής συμφωνίας και όχι μιας «συμφωνίας διαμοιρασμού εδαφών και πόρων», ενώ σημείωσε ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νέα χρηματοδότηση της Ουκρανίας ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της χώρας.

Την ίδια ώρα η ρωσική αντιπροσωπεία έχει φτάσει στο Μαϊάμι για διαπραγματεύσεις σχετικά με το σχέδιο εκεχειρίας των ΗΠΑ.