Ουκρανία: Η Ρωσία αποκόβει την πρόσβαση μας στη Μαύρη Θάλασσα – Τι είπε ο Ζελένσκι για τις εκλογές
Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν να εξαπολύουν εκατέρωθεν επιθέσεις παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση εκεχειρίας των ΗΠΑ
- Σφοδρή σύγκρουση τρένου με κοπάδι – Επτά ελέφαντες σκοτώθηκαν
- Πλαστά τεστ Covid-19 και γρίπης κυκλοφορούν στην Ευρώπη – Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες
- Φοινικούντα: «Ήταν σαν να μιλούσε κάποιος άλλος, ήταν φοβισμένος» – Τι αποκαλύπτει ανιψιός του ιδιοκτήτη
- Ασταμάτητες οι ροές στην Κρήτη - Έφτασαν πάνω από 120 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες
H κατάσταση στην περιοχή του λιμανιού της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, είναι «δύσκολη», αφού η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της, επιχειρώντας να αποκλείσει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, καμία εκλογική αναμέτρηση στην Ουκρανία δεν μπορεί να διεξαχθεί στα τμήματα της χώρας που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή και η εκλογική διαδικασία μπορεί μονάχα να λάβει χώρα εφόσον υπάρξει εγγύηση της ασφάλειας.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε πως το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας έχει ξεκινήσει το προκαταρκτικό έργο για τις υποδομές που χρειάζονται ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή στις εκλογές για τους Ουκρανούς που ζουν στο εξωτερικό.
Δεν είναι αρμοδιότητα του Πούτιν οι εκλογές στην Ουκρανία
Υπογράμμισε επίσης ότι «δεν είναι αρμοδιότητα του Πούτιν να αποφασίζει πώς και πότε θα διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία».
Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι το Κίεβο συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη μιας σταθερής ειρηνευτικής συμφωνίας και όχι μιας «συμφωνίας διαμοιρασμού εδαφών και πόρων», ενώ σημείωσε ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νέα χρηματοδότηση της Ουκρανίας ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της χώρας.
Την ίδια ώρα η ρωσική αντιπροσωπεία έχει φτάσει στο Μαϊάμι για διαπραγματεύσεις σχετικά με το σχέδιο εκεχειρίας των ΗΠΑ.
- Κόλλησε η βελόνα, άρχισε η γκρίνια στη Νέα Δημοκρατία
- LIVE: Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ
- Πότε θα δείτε στους λογαριασμούς σας τα λεφτά από το επίδομα θέρμανσης
- Παναθηναϊκός: Μέσα Τουμπά, Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς – Η αποστολή για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
- Χριστούγεννα: Friendmas, νέες εμπειρίες και περιπέτειες – Τι κρύβεται πίσω από την «έκρηξη» των ταξιδιών
- Λευτέρης Πανταζής: Στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής – Τι συνέβη
- Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Πολιτεία στην Αυστραλία απαγορεύει τα συνθήματα για «ιντιφάντα»
- Μπενίτεθ: «Στην καλή μας μέρα μπορούμε να ανταγωνιστούμε οποιονδήποτε – Ξέρουμε τον ΠΑΟΚ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις