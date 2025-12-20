Η Ουκρανία έπληξε σήμερα την εξέδρα άντλησης πετρελαίου και αερίου Φιλανόφσκι, που ανήκει στον ρωσικό κολοσσό των υδρογονανθράκων Lukoil, και το περιπολικό σκάφος Αχότνικ («κυνηγός») της Ρωσίας καθώς έπλεε στην Κασπία θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό γενικό επιτελείο μέσω Telegram.

In the photo published by @SOF_UKR, we see the Russian project 22460 Okhotnik through the interface of the FP-1/FP-2 guided strike drone. https://t.co/55Cnir0Z00 pic.twitter.com/T3QKjmmXzd — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 19, 2025

❗General Staff of the Armed Forces of 🇺🇦Ukraine: On the night of December 19, the Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine struck a Russian Project 22460 patrol ship «Okhotnik» (likely «Rasul Gamzatov») in the Caspian Sea, which was guarding oil and gas… pic.twitter.com/XtIL0QMgEH — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) December 20, 2025

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο ουκρανικός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα στο «πλοίο που περιπολούσε στην Κασπία Θάλασσα κοντά σε μια πλατφόρμα παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αρκετά ουκρανικά drones έπληξαν το πλοίο. Η έκταση της ζημιάς είναι ακόμα αδιευκρίνιστη».

Αναφορικά με την εξέδρα πετρελαίου και φυσικού αερίου η Ουκρανία αναφέρει ότι «εξασφαλίζει την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και συμμετέχει στον εφοδιασμό των ενόπλων δυνάμεων του Ρώσου εισβολέα», ενώ δεν διευκρινίζει την έκταση των πληγμάτων.