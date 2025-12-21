Xmas blues: Πως να διαχειριστείς τα γιορτινά «πάνω – κάτω»

Στις γιορτές, τα ερεθίσματα είναι πολλά και… ποικιλόμορφα. Μπορεί να έχουμε να αντιμετωπίσουμε στιγμές έντασης με επικριτικούς συγγενείς, μπορεί να αισθανόμαστε άγχος ή θλίψη λόγω παλιών αναμνήσεων ή απλά να νιώθουμε υπερφορτωμένοι από το τρέξιμο που δεν φαίνεται ούτε αυτή την περίοδο να σταματά.

Η αναγνώριση αυτών των συναισθηματικών ερεθισμάτων και η κατανόηση του πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε καλύτερα, μπορεί να μας βοηθήσει να περάσουμε τις γιορτές με περισσότερη ηρεμία και ψυχική ισορροπία.

Τι είναι τα συναισθηματικά ερεθίσματα;

Τα συναισθηματικά ερεθίσματα είναι αντιδράσεις που εμφανίζονται ως απάντηση σε οικογενειακές δυναμικές, προσωπικές αναδρομές ή τις πιέσεις της εποχής. Συχνά ανασύρουν αδιευκρίνιστα συναισθήματα όπως λύπη, θυμό κ.λπ. και μάλιστα από εκεί που δεν το περιμένουμε.

Αυτά τα ερεθίσματα συνήθως εμφανίζονται σε καθημερινές στιγμές: μπορεί να είναι η κριτική, όπως είπαμε, διάθεση ενός συγγενή, ένα αίσθημα υποχρέωσης να οργανώσετε την τέλεια γιορτή κ.λπ. Ενδεχομένως για παράδειγμα να νιώθετε την καρδιά σας να σφίγγεται όταν βρίσκεστε κοντά σε γνωστούς σας που τείνουν να κάνουν αδιάκριτες ερωτήσεις ή να γεμίζετε δάκρυα όταν ακούτε ένα τραγούδι που σας θυμίζει κάποιο αγαπημένο πρόσωπο που έχετε χάσει.

Για να προετοιμαστείτε συναισθηματικά για αυτά τα ενδεχόμενα, δοκιμάστε να:

Αναγνωρίσετε τα πιθανά ερεθίσματα: Σκεφτείτε προηγούμενα γεγονότα που σας προκάλεσαν ένταση ή δυσαρέσκεια. Καταγράψτε τα και προσπαθήστε να εντοπίσετε ποια θέματα ή καταστάσεις συνήθως σας αγχώνουν έτσι ώστε να είστε έτοιμοι.

Έχετε ρεαλιστικές προσδοκίες: Κάποιες στιγμές θα είναι δύσκολες και μπορεί να μην πάνε όλα σύμφωνα με το πλάνο. Αποδεχτείτε ότι ορισμένες καταστάσεις είναι αναπόφευκτες και αποφασίστε εκ των προτέρων πώς θα τις διαχειριστείτε.

Βάλτε όρια: Ορίστε πόσο χρόνο θα περάσετε σε κάθε οικογενειακή συγκέντρωση και καθορίστε ποια θέματα είναι εκτός ορίων συζήτησης.

Δώστε προτεραιότητα στη φροντίδα του εαυτού σας: Η σωστή προετοιμασία περιλαμβάνει και την προσωπική σας φροντίδα. Ο ύπνος, η κίνηση και χρόνος ηρεμίας θα σας βοηθήσουν να παραμείνετε συναισθηματικά υγιείς.

Κάποιες στρατηγικές που μπορείτε να εφαρμόσετε επί τόπου

Ακόμα και με την κατάλληλη προετοιμασία, τα συναισθηματικά ερεθίσματα μπορεί να σας αιφνιδιάσουν. Ακολουθούν κάποιες στρατηγικές που μπορείτε να εφαρμόσετε εκείνη τη στιγμή:

Πάρτε βαθιές αναπνοές: Η βαθιά αναπνοή βοηθά το νευρικό σύστημα να ηρεμήσει και μειώνει το άγχος.

Κάντε παύση πριν αντιδράσετε: Μια μικρή παύση σας επιτρέπει να σκεφτείτε πριν απαντήσετε και να αποφύγετε υπερβολικές αντιδράσεις.

Αναγνωρίστε τα συναισθήματά σας: Η απλή διαδικασία του να αναγνωρίσετε το συναίσθημά σας μπορεί να μειώσει την ένταση και να σας βοηθήσει να το διαχειριστείτε καλύτερα.

Απομακρυνθείτε: Πηγαίνετε για μια βόλτα, απομονωθείτε για λίγα λεπτά ή κάντε κάτι που θα σας ηρεμήσει προσωρινά και θα σας βοηθήσει να ανασυγκροτηθείτε.

Επικοινωνήστε ήρεμα τα όριά σας: Αν η συζήτηση φτάσει σε δυσάρεστο σημείο, πείτε: "Δε νιώθω άνετα με αυτή τη συζήτηση" ή απλώς απομακρυνθείτε.

Ζητήστε υποστήριξη: Αν έχετε κοντινά άτομα που εμπιστεύεστε, ζητήστε βοήθεια όταν την χρειάζεστε. Ορίστε για παράδειγμα μια λέξη- σύνθημα με τον σύντροφό σας που θα σηματοδοτεί την αποχώρηση σε δύσκολες καταστάσεις.

Βρείτε τα θετικά σημεία: Αναζητήστε θετικά συναισθήματα, όπως μία ευχάριστη ανάμνηση ή κάτι που σας γεμίζει ευγνωμοσύνη.

Να είστε καλοί με τον εαυτό σας

Τα συναισθηματικά ερεθίσματα σημαίνουν ότι βρίσκεστε υπό πίεση. Βρείτε τρόπους να φροντίσετε τον εαυτό σας, π.χ. απολαύστε ένα ζεστό ρόφημα ή ανάψτε ένα κερί, κάντε διαλείμματα και γενικά εστιάστε στο τι σας βοηθά να νιώθετε συναισθηματική ασφάλεια, ανεξάρτητα από τις προσδοκίες των άλλων.

Αυτές οι στιγμές αυτοφροντίδας μπορούν να ενισχύσουν την προσωπική μας ευημερία.

Οι γιορτές τελικά μπορεί να φέρουν χαρά, αλλά και στρες. Αν και δεν μπορείτε να ελέγξετε τα πάντα γύρω σας, μπορείτε να φροντίσετε τις προσωπικές σας ανάγκες. Αναγνωρίζοντας τα ερεθίσματά σας, προγραμματίζοντας εκ των προτέρων και φροντίζοντας τον εαυτό σας, θα καταφέρετε να περάσετε αυτή την περίοδο με περισσότερη ηρεμία και ανθεκτικότητα.

