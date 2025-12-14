Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
Χάσαμε το νόημα; Πώς να ξεπεράσουμε το άγχος για τα τέλεια Χριστούγεννα
Holiday Stress Paradox 14 Δεκεμβρίου 2025 | 08:01

Χάσαμε το νόημα; Πώς να ξεπεράσουμε το άγχος για τα τέλεια Χριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα είναι περίοδος χαλάρωσης και διασκέδασης. Ωστόσο πολλές φορές μας πιάνει άγχος, στην προσπάθειά μας να τα κάνουμε όλα τέλεια.

Τα Χριστούγεννα συνοδεύονται από υψηλές προσδοκίες: το ιδανικό σπίτι, τα τέλεια δώρα, το άψογο γιορτινό τραπέζι, η πιστή τήρηση όλων των παραδόσεων. Παρότι οι γιορτινές συναντήσεις μπορούν να γεμίσουν χαρά και σύνδεση, ο υπερβολικός προγραμματισμός συχνά μεταμορφώνει αυτή την περίοδο σε πηγή άγχους. Έρευνες τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι η πίεση για «τέλειες γιορτές» συνδέεται με αυξημένη ψυχική εξάντληση, αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης και χαμηλότερη ικανοποίηση από τις πραγματικές στιγμές της καθημερινότητας. Φαίνεται ότι κάπου χάσαμε το νόημα…

Οι ψυχολόγοι περιγράφουν το φαινόμενο ως holiday stress paradox: ενώ οι γιορτές έχουν στόχο τη χαρά, η επιθυμία για να ταιριάξουν όλα στην ιδανική εικόνα οδηγεί πολλούς ανθρώπους στη διαρκή υπερφόρτωση. Πρόκειται για μια κατάσταση που σχετίζεται με δύο βασικούς παράγοντες: τις κοινωνικές προσδοκίες και τον υπερπρογραμματισμό. Έρευνες σε Ευρώπη και ΗΠΑ έχουν δείξει ότι το 60–70% των ενηλίκων δηλώνει πως οι γιορτές τους προκαλούν στρες, με κυριότερες αιτίες τις υποχρεώσεις, τα οικονομικά βάρη και τον χρόνο που λείπει.

Ωστόσο, η επιστήμη της συμπεριφοράς προσφέρει λύσεις. Μικρές αλλαγές στον τρόπο που οργανώνουμε, σκεφτόμαστε και μοιραζόμαστε τις γιορτινές ευθύνες μπορούν να μειώσουν σημαντικά το άγχος και να επαναφέρουν την αίσθηση νοήματος.

Διαλέξτε ποιες παραδόσεις έχουν νόημα για εσάς

Οι παραδόσεις λειτουργούν ως «άγκυρες» που ενισχύουν τη συνέχεια, την ταυτότητα και τη σύνδεση με τους ανθρώπους μας. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι όταν οι παραδόσεις γίνονται υποχρεωτικές, αυξάνουν αντί να μειώνουν το άγχος. Μελέτες έχουν δείξει ότι η προσπάθεια τήρησης πολλών παραδόσεων οδηγεί σε γνωστική και συναισθηματική κόπωση.

Η πιο αποτελεσματική στρατηγική είναι η επιλογή: ποιες 2–3 παραδόσεις πραγματικά σας δίνουν χαρά; Ποιες σας εξουθενώνουν ή δεν αντικατοπτρίζουν πια την παρούσα ζωή σας;

«Πετάξτε» την ανάγκη για τελειότητα

Το ιδεώδες των «τέλειων γιορτών» συνδέεται άμεσα με το κοινωνικό φαινόμενο της social comparison, δηλαδή τη σύγκριση με εικόνες που βλέπουμε στα social media ή σε διαφημίσεις. Μελέτες έχουν βρει ότι οι υψηλές προσδοκίες τελειότητας αυξάνουν τα επίπεδα άγχους κατά την εορταστική περίοδο και μειώνουν την απόλαυση των πραγματικών στιγμών.

Η απελευθέρωση από την τελειότητα δεν σημαίνει αδιαφορία, σημαίνει ρεαλιστικότητα. Οι ειδικοί στην ψυχολογία της ευημερίας σημειώνουν ότι όταν οι άνθρωποι επιλέγουν 3–5 πράγματα που έχουν πραγματική προτεραιότητα, αναφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση και μειωμένο άγχος στο τέλος της περιόδου.

Μοιραστείτε τις ευθύνες, η συνεργασία μειώνει το άγχος

Έρευνες για την οικογενειακή δυναμική δείχνουν ότι το μοίρασμα εργασιών, ειδικά σε περιόδους αυξημένων υποχρεώσεων, μειώνει την ψυχική φόρτιση έως και 40%. Το να επιτρέψετε σε άλλους να βοηθήσουν –στο μαγείρεμα, στις αγορές, στη διακόσμηση– ενισχύει την αίσθηση συμμετοχής και αποφορτίζει αποτελεσματικά τον οργανωτή της οικογένειας.

Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι άνθρωποι νιώθουν περισσότερη απόλαυση όταν συμβάλλουν στην προετοιμασία. Δεν έχει σημασία αν το αποτέλεσμα δεν είναι «τέλειο». Αυτό που ενισχύει τη διάθεση είναι η κοινή εμπειρία.

Προγραμματίστε συνειδητά ελεύθερο χρόνο

Η νευροεπιστήμη δείχνει ότι τα διαλείμματα ενεργοποιούν το default mode network του εγκεφάλου, μια λειτουργία που συνδέεται με τη δημιουργικότητα, την επεξεργασία συναισθημάτων και την ψυχική ανανέωση.

Η ευγνωμοσύνη λειτουργεί σαν «νοητικός επαναπροσανατολισμός»: εκπαιδεύει τον εγκέφαλο να δίνει προσοχή και νόημα στα θετικά ερεθίσματα.

* Πηγή: Vita

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες
Media 13.12.25

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες

Το τελευταίο στοίχημα για την ελληνική γεωργία – Μαζί με το Βήμα της Κυριακής: Οι Μεγάλες Σκηνές με αφιέρωμα στο Θέατρο Αθηνών, το εορταστικό τεύχος GRACE, η Αργυρώ με 35 φανταστικές συνταγές για το γιορτινό τραπέζι, και ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Τέσσερις μουσικές βραδιές στον Ιανό – Οι ερμηνευτές της αποψινής συναυλίας μάς βάζουν στο κλίμα λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή
Plus 12.12.25

Τέσσερις μουσικές βραδιές στον Ιανό – Οι ερμηνευτές της αποψινής συναυλίας μάς βάζουν στο κλίμα λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή

Τέσσερις παραστάσεις, στην κάθε μία από τις οποίες πρωταγωνιστούν διαφορετικοί ερμηνευτές και τραγουδοποιοί, παρουσιάζοντας το σύνολο των διακριθέντων τραγουδιών της 5η Ακρόασης

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες και ο Τσιάρας του «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες και ο Τσιάρας του «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Την ώρα που οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους λέγοντας όχι σε έναν προσχηματικό διάλογο με την κυβέρνηση ο υπουργός Ανάπτυξης τους μαλώνει επειδή δεν θα πάνε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο»

Σύνταξη
«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό
Ολισθηρή πλαγιά 14.12.25

«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό

Καθώς 27 ευρωπαϊκές χώρες ζητούν αλλαγές σε άρθρα της ΕΣΔΑ, ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλώνει ότι οι πολιτικοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λαϊκιστών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Τροχονομικοί έλεγχοι 14.12.25

Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τη μέθοδο που ακολουθείται ώστε να εξακριβωθεί πόσο έχει πιει ένας οδηγός, όπως και για τη διαδικασία αν το αλκοτέστ δείξει πάνω από το επιτρεπόμενο όριο

Σύνταξη
Οι Σπερς στον τελικό του NBA Cup με «καυτό» Γουεμπανιάμα (111-109) – «Καθάρισε» ο Μπράνσον για τους Νικς (132-120)
Μπάσκετ 14.12.25

Οι Σπερς στον τελικό του NBA Cup με «καυτό» Γουεμπανιάμα (111-109) – «Καθάρισε» ο Μπράνσον για τους Νικς (132-120)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα επέστρεψε και ήταν καθοριστικό στη νίκη των Σπερς επί των Θάντερ με 111-109, που ηττήθηκαν μόλις για δεύτερη φορά φέτος – Αντίπαλος του Σαν Αντόνιο στον τελικό του NBA Cup οι Νικς, που «καθάρισαν»τους Μάτζικ.

Σύνταξη
Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα λόγω της ανάπλασης του Ελληνικού – Ακολουθούν νέες επεκτάσεις
Ελλάδα 14.12.25

Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα λόγω της ανάπλασης του Ελληνικού - Ακολουθούν νέες επεκτάσεις

Η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα θα έχει δύο διακλαδώσεις. Μία προς Άνω Γλυφάδα και μία προς το κέντρο της πόλης, μέσω της περιοχής του Ελληνικού.

Σύνταξη
Τροχαίο: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση της μηχανής του με Ι.Χ. στη Λένορμαν
Στον Κολωνό 14.12.25

Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση της μηχανής του με Ι.Χ. στη Λένορμαν

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - Ο άτυχος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Σύνταξη
Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο
Αντιστροφή Brexit; 14.12.25

Γιατί η επιστροφή στην αγκαλιά της ΕΕ είναι στρατηγικό λάθος για Ηνωμένο Βασίλειο

Από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους δημοσιογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδομεί τα επιχειρήματα εκείνων που θέλουν να στραφεί ξανά η πατρίδα του στο μπλογκ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Ταϊλάνδη κηρύσσει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, καθώς οι συγκρούσεις με την Καμπότζη εξαπλώνονται
«Κατάπαυση πυρός» 14.12.25

Η Ταϊλάνδη κηρύσσει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, καθώς οι συγκρούσεις με την Καμπότζη εξαπλώνονται

Αξιωματούχοι της άμυνας από την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν βομβαρδισμοί και επιθέσεις με οβίδες στις παραμεθόριες επαρχίες

Σύνταξη
Μακελειό σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ: Άφαντος ο δράστης που σκότωσε δύο φοιτητές και τραυμάτισε άλλους εννέα
Μαρτυρίες σοκ 14.12.25

Βίντεο ντοκουμέντο από το μακελειό σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Άφαντος παραμένει ο δράστης που εισέβαλε στο πανεπιστήμιο Brown σκοτώνοντας δύο άτομα και τραυματίζοντας σοβαρά τουλάχιστον άλλους εννιά

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαία εισαγγελέα οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Οι κατηγορίες 14.12.25

Στην Ευρωπαία εισαγγελέα οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Αμέσως μετά οι συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη θα οδηγηθούν στον Ευρωπαίο ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων

Σύνταξη
Οι φυλές των 50 μπλόκων
Αγροτικό κίνημα 14.12.25

Οι φυλές των 50 μπλόκων

Η πολυμορφία, οι διαστρωματώσεις και οι διαφορετικές γραμμές του αγροτικού κινήματος – Οι δύο κυρίαρχες τάσεις και οι ιδεολογικές αποκλίσεις που συγκρούονται στο εσωτερικό του

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Η συμβουλή της Αμάντα Σάιφρεντ στην συμπρωταγωνίστρια της, Σίντνεϊ Σουίνι – «Γ@μ@ το TikTok!»
Fizz 14.12.25

Η συμβουλή της Αμάντα Σάιφρεντ στην συμπρωταγωνίστρια της, Σίντνεϊ Σουίνι – «Γ@μ@ το TikTok!»

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε ότι η σελίδα «For You» του TikTok της είναι γεμάτη με βίντεο χρηστών που δημοσιεύουν υβριστικό περιεχόμενο για εκείνη και, η Αμάντα Σάιφρεντ αποφάσισε να πάρει θέση.

Σύνταξη
MABA ή «Κάντε την Αμερική να Ψήσει Ξανά» – Οι συντηρητικές Αμερικανίδες ως πολιτική δύναμη
«Γυναικόσφαιρα» 14.12.25

MABA ή «Κάντε την Αμερική να Ψήσει Ξανά» – Οι συντηρητικές Αμερικανίδες ως πολιτική δύναμη

Φορέστε ένα εμπριμέ ρομαντικό φορεματάκι, βάλτε την ποδιά σας και ψήστε μηλόπιτες. Ο φεμινισμός είναι εχθρός. Συντηρητικά περιοδικά σας διδάσκουν «πώς να ικανοποιήσετε και τον πιο απαιτητικό σύζυγο».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα
Μετανάστες πολυτελείας 14.12.25

Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα

Από το 2014, οι μεταναστευτικές εισροές εκατομμυριούχων στην Ελλάδα αυξήθηκαν 24%. Η χώρα μας ανεβαίνει στις προτιμήσεις των Ατόμων με Εξαιρετικά Υψηλό Πλούτο - Ultra High Networth Individuals.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέες ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο
Ενέργεια και γεωπολιτική 14.12.25

Νέες ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο

Η συμφωνία Κύπρου - Λιβάνου για τον καθορισμό ΑΟΖ ενισχύει τον θεσμικό ρόλο της Λευκωσίας στα περιφερειακά επενδυτικά σχέδια εν μέσω έντασης με την Τουρκία

Κωστής Κωνσταντίνου
Απόρρητο