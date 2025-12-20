DO’S: Άλλαξε λίγο την συμπεριφορά σου απέναντι σε κάποια άτομα και κάποιες καταστάσεις. Εκμεταλλεύσου την εύνοια της Νέας Σελήνης και γίνε λίγο πιο αποφασιστικός. Προσοχή, όχι έντονος, έτσι; Σκέψου καλά τις συνέπειες των πράξεών σου. Μπορείς να υπερασπιστείς τις απόψεις σου μόνο αν δε μειώσεις αυτές των υπολοίπων, σωστά;

DON’TS: Μην σου στερείς τον πολύτιμο χρόνο που απαιτείται για να μπορέσεις να κατανοήσεις καλύτερα πολλά από αυτά που ακούγονται γύρω σου. Μην είσαι απρόσεκτος στις συνεννοήσεις ή και στις συμφωνίες που κάνεις και σχετίζονται με τα οικονομικά σου. Ειδικά αν θέλεις να επεκτείνεις τα πλάνα σου. Μην κινείσαι όντας ανοργάνωτος.