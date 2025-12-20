magazin
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
19.12.2025 | 23:49
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 20.12.2025]
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 20.12.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Άλλαξε λίγο την συμπεριφορά σου απέναντι σε κάποια άτομα και κάποιες καταστάσεις. Εκμεταλλεύσου την εύνοια της Νέας Σελήνης και γίνε λίγο πιο αποφασιστικός. Προσοχή, όχι έντονος, έτσι; Σκέψου καλά τις συνέπειες των πράξεών σου. Μπορείς να υπερασπιστείς τις απόψεις σου μόνο αν δε μειώσεις αυτές των υπολοίπων, σωστά;

DON’TS: Μην σου στερείς τον πολύτιμο χρόνο που απαιτείται για να μπορέσεις να κατανοήσεις καλύτερα πολλά από αυτά που ακούγονται γύρω σου. Μην είσαι απρόσεκτος στις συνεννοήσεις ή και στις συμφωνίες που κάνεις και σχετίζονται με τα οικονομικά σου. Ειδικά αν θέλεις να επεκτείνεις τα πλάνα σου. Μην κινείσαι όντας ανοργάνωτος.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Η Νέα Σελήνη φέρνει οικονομικά θέματα στο προσκήνιο- καλά κάνει! Προσπάθησε να αποβάλεις τα περιττά βάρη από πάνω σου, ώστε να μπορέσεις να ρυθμίσεις άνετα τις κινήσεις που θες κι αφορούν το μέλλον σου. Ωστόσο απόφυγε να το κάνεις βιαστικά όλο αυτό, έτσι; Θέλεις να είσαι ανεξάρτητος μεν, πρέπει να δεις αν και πόσο αντέχεις δε.

DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, απλά και μόνο επειδή είσαι στο όριο με ορισμένες καταστάσεις ή άτομα. Μη διστάσεις, λοιπόν, να πάρεις αποστάσεις από τις διάφορες προκλήσεις που υπάρχουν. Μην χρησιμοποιήσεις ούτε βαριά, αλλά ούτε και αιχμηρά λόγια, ΟΚ; Ακόμα κι αν πρόκειται για άτομα που ξέρεις ότι λένε ψέματα. Δεν αξίζει!

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Φέρε τις διαπροσωπικές σου σχέσεις στο προσκήνιο κι εξέτασέ τες υπό το φως της Νέας Σελήνης. Παρατήρησε τα πράγματα εκεί, ώστε να μπορέσεις να κάνεις άνετα το ξεκαθάρισμα που θες. Βάλε προτεραιότητες. Στα επαγγελματικά, πρόσεχε ποιους εμπιστεύεσαι και που ανοίγεσαι. Δεν είναι όλοι φίλοι σου και πρέπει να το καταλάβεις αυτό.

DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση που έχεις συσσωρεύσει μέσα σου το προηγούμενο διάστημα να βγει προς τα έξω εντελώς απότομα. Επομένως μην πεις ούτε αυτά που ήθελες να πεις το πριν, αλλά για κάποιο λόγο τα κράταγες μέσα σου. Τώρα που η κούραση σου χαλάει την ψυχολογία και θολώνει την κρίση σου δεν είναι η κατάλληλη στιγμή.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Η Νέα Σελήνη στρέφει την προσοχή σου τόσο στα κομμάτια που αφορούν τη δουλειά, όσο και σε όσα αφορούν την καθημερινότητα. Το θέμα είναι αν εσύ το έχεις πάρει χαμπάρι ή αν κοιμάσαι την ύπνο του δικαίου, έτσι; Μπορείς να ανανεώσεις κάποια πράγματα της καθημερινής σου ζωής, ειδικά αν αυτά σε έχουν κουράσει ή αν τα βαριέσαι.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στα σχόλια που κάνεις. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε παρασύρει σε συζητήσεις που δεν θες να κάνεις, απλά και μόνο για να τον υπερασπιστείς. Καλά άλλο που δεν θες, αλλά τέλος πάντων! Μη γίνεσαι σκληρός στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς- ειδικά χωρίς να το καταλαβαίνεις, γιατί τότε ξεφεύγεις.

Λέων

Λέων

DO’S: Παρατήρησε τα μοτίβα που επαναλαμβάνονται συνεχώς γύρω σου και σκέψου τι τα ενεργοποιεί. Σκέψου καλά κάθε κίνηση που θέλεις να κάνεις, προτού την κάνεις. Ειδικά όσον αφορά αυτά που σκοπεύεις να κάνεις το επόμενο διάστημα, καθώς πρόκειται για μια απαιτητική περίοδο. Βρες την χαρά σου- αυτή που καιρό ψάχνεις. Στο χέρι σου είναι!

DON’TS: Μην παρασυρθείς από την παρορμητικότητα που σου χαρίζει η Νέα Σελήνη και μην πάρεις ρίσκα, έχοντας την πεποίθηση πως θα αποδεσμευτείς από καταστάσεις που μοιάζουν σαν κακό όνειρο ή σαν φαύλο κύκλο. Μάλλον δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος. Μην εστιάζεις, λοιπόν, μόνο στο «πρέπει να ξεκολλήσω». Ναι πρέπει, αλλά όχι έτσι!

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Στρέψε το ενδιαφέρον σου στα θέματα που σχετίζονται με το σπίτι ή την οικογένεια, ακολουθώντας το παράδειγμα της Νέας Σελήνης. Μπορείς, ας πούμε, να βάλεις όρια, κάνοντας ξεκαθαρίσματα ή να κάνεις και τις αλλαγές που θες εκεί. Απόφυγε, ωστόσο, να το κάνεις, αν έχεις νεύρα ή νιώθεις φορτισμένος συναισθηματικά, γιατί καλά δε θα πάει!

DON’TS: Μην προσπαθήσεις να επιβάλλεις τις απόψεις σου σε κανέναν, γιατί αυτό θα προκαλέσει σαν ντόμινο παρεξηγήσεις και καβγάδες. Μην αρχίσεις να φωνάζεις, νομίζοντας πως έτσι θα γίνεις κατανοητός. Ούτε καν; Αντιθέτως μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις της ήδη υπάρχουσες παρεξηγήσεις. Μη γίνεσαι τόσο αντιδραστικός, δεν σε ωφελεί.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Σήμερα η Νέα Σελήνη λέει πως πρέπει να γίνεις παρορμητικός και να πεις χύμα αυτά που έχεις στο μυαλό σου και σε ζορίζουν τελευταία. Είναι πολύ σημαντικό να την αγνοήσεις! Το’ χεις; Εντάξει δεν λέω να μην πεις και τίποτα απολύτως, αλλά φρόντισε να το έχεις σκεφτεί καλά πρώτα. Το ώμο και το αφιλτράριστο, ας πούμε, δεν μας κάνει, έτσι;

DON’TS: Μη γίνεσαι κτητικός στον τρόπο με τον οποίο διεκδικείς κάποια πράγματα εξαιτίας της έντασης που υπάρχει ή των έντονων συναισθημάτων που προκύπτουν εξαιτίας της. Μην χάνεις την υπομονή σου. Μη γίνεσαι ούτε απρόσεκτος σε αυτά που λες, αλλά ούτε και στο που τα βασίζεις, σωστά; Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στις μετακινήσεις σου.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Η Νέα Σελήνη φέρνει τα οικονομικά σου θέματα στο προσκήνιο, προκειμένου να τα τακτοποιήσεις άμεσα με το να τα βάλεις, πρώτα, όμως, σε μια σωστή σειρά. Εφάρμοσε τις ιδέες και τις κινήσεις που θέλεις μεν, όντας ιδιαίτερα προσεκτικός δε. Ωστόσο αυτό είναι κάτι που θέλω να έχεις κατά νου και για το διάστημα που έρχεται, εντάξει;

DON’TS: Μην θεωρείς πως αν πάρεις κάποια βεβιασμένα ρίσκα, θα δεις τις αλλαγές που θέλεις. Μη γίνεσαι αντιδραστικός, γιατί αυτό μπορεί να σε οδηγήσει σε λάθη. Μην προχωράς βιαστικά και ειδικά χωρίς να εξετάζεις τα βήματά σου καλύτερα. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να κάνεις ξεκαθαρίσματα. Πάντως τα ξεσπάσματα δεν τα θέλουμε, έτσι;

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Βγες τόσο από τα κουτάκια που σε έβαλαν ορισμένοι, τόσο κι από αυτά που μπήκες μόνος σου. Κινήσου με προσοχή και οργάνωση, γιατί η σημερινή μέρα κουβαλάει ένταση και μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Ωστόσο πρέπει να αποφύγεις να γίνεις παρορμητικός. Περιόρισε τα νεύρα σου, αν θέλεις να μπορέσεις να πάρεις σωστές αποφάσεις.

DON’TS:  Μην απογοητευτείς από το γεγονός ότι η Νέα Σελήνη φέρνει κάποια ζόρικα σκηνικά στο προσκήνιο, γιατί μαζί σου φέρνει και ευκαιρίες για να προχωρήσεις μπροστά τα πλάνα σου. Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις και μην αποφασίσεις να ξεκινήσεις κάτι εντελώς ξαφνικά, γιατί αυτά δεν περνάνε. Και δεν ωφελούν! Ίσως να σε μπλέξουν!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Άρπαξε την ευκαιρία που σου χαρίζει σήμερα η Νέα Σελήνη για να γίνεις λίγο πιο παρατηρητικός σχετικά με ορισμένες καταστάσεις που εξελίσσονται γύρω σου. Βάλε σε «λειτουργία» όλες τις νέες ιδέες που έχεις. Ωστόσο απόφυγε αυτό να το κάνεις με σπασμωδικό, παρορμητικό ή και απότομο τρόπο, γιατί δεν θα σου βγει- όχι όπως θέλεις έστω.

DON’TS: Μην χάσεις την υπομονή σου εξαιτίας της κούρασης που νιώθεις και βλέπεις πως έρχεται τώρα στην επιφάνεια. Μην αποκαλύψεις όλα σου τα σχέδια. Πήγαινέ το παρασκηνιακά. Μη νομίζεις πως αν κινηθείς απότομα θα μπορέσεις να αλλάξεις κάποια κακώς κείμενα. Μην κάνεις βήμα μπροστά, αν δεν έχεις καθαρίσει πρώτα το μυαλό σου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Θέλεις να κάνεις κάποια βήματα μπροστά και να προχωρήσεις τις ιδέες σου. Η Νέα Σελήνη, λοιπόν, σου δίνει την ευκαιρία να κινήσεις τα νήματα, που λέμε. Απλά αυτό πρέπει να γίνει ήρεμα. Απόφυγε να κινηθείς σπασμωδικά και βιαστικά ή χωρίς να λαμβάνεις υπόψη τις συνέπειες των πράξεων σου. Νέα δεδομένα φέρνουν και νέες ανατροπές.

DON’TS: Μη διστάσεις ούτε να κρατήσεις σταθερή και στιβαρή στάση, αλλά ούτε και να μελετήσεις τις λεπτομέρειες που παίζουν σημαντικό ρόλο για σένα, έτσι; Μην επηρεαστείς συναισθηματικά από τους φίλους και τις παρέες σου. Στα οικονομικά, μην είσαι απρόσεκτος. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάς πως πρέπει να είσαι τυπικός, σωστά; Μετά όλα καλά!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Στα επαγγελματικά, καλό είναι να κάνεις κάποιες αλλαγές, ώστε και να σε προστατεύσεις, αλλά και να ενισχύσεις την εικόνα σου. Ωστόσο απόφυγε να επηρεαστείς από τη φόρα με την οποία έρχεται η Νέα Σελήνη και να κινηθείς με παρορμητικό τρόπο, για να πετύχεις το παραπάνω. Απόφυγε, όμως, και να αντιδράσεις έτσι όπως θέλουν οι άλλοι.

DON’TS: Μην αποκτήσεις προκλητική συμπεριφορά, μην αρχίσεις τα εριστικά σχόλια, αλλά μην πάρεις μέρος ούτε και σε αντιπαραθέσεις. Καλά άλλη δουλειά δεν έχεις εσύ; Άσε που αυτό θα σε αποσπάσει από τις δουλειές σου, κάτι που δεν θέλουμε. Μην αφήνεις το μυαλό σου να είναι μπερδεμένο, γιατί έχεις πολύ απαιτητικό πρόγραμμα σήμερα.

