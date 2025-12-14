DO’S: Άφησε πίσω την ενασχόληση με οτιδήποτε το αχρείαστο, καθώς σε περιμένουν οι υποχρεώσεις- που αγνοείς- και οι στόχοι σου. Πάντως ό,τι κι αν κάνεις, πρέπει να το έχεις προγραμματίσει εκ των προτέρων. Βρες ένα ήσυχο μέρος και κάνε τον απολογισμό σου. Σταμάτα να έχεις υψηλές προσδοκίες μεν, σταμάτα να εμπιστεύεσαι λάθος ανθρώπους δε.

DON’TS: Μην παιδεύεσαι προσπαθώντας να αποδείξεις σε όλους πόσα αξίζεις, γιατί αυτοί που πρέπει – πίστεψ;e με – το γνωρίζουν ήδη. Άσε που μία τέτοια συμπεριφορά μπορεί να δώσει πάτημα στους κακοπροαίρετους να σε πιέσουν. Μην επηρεαστείς και μην κινηθείς βιαστικά. Μην αφήνεις την κούραση και την απογοήτευση να σε κρατάνε πίσω.