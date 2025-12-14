Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [14.12 – 20.12.2025]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Συνελήφθη οδηγός λεωφορείου – Προσέκρουσε σε μπάρες σιδηροδρομικής διάβασης
- Μήνυμα Δικαστών προς πολιτικά κόμματα: Να μην παρεμβαίνουν σε εκκρεμείς υποθέσεις
- Διάσωση 13χρονης που έπεσε σε πηγάδι με νερό 5 μέτρων – Έμεινε εγκλωβισμένη για 50 λεπτά
- H Χαμάς δηλώνει ότι η δολοφονία ανώτερου διοικητή της από το Ισραήλ απειλεί την εκεχειρία
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Άφησε πίσω την ενασχόληση με οτιδήποτε το αχρείαστο, καθώς σε περιμένουν οι υποχρεώσεις- που αγνοείς- και οι στόχοι σου. Πάντως ό,τι κι αν κάνεις, πρέπει να το έχεις προγραμματίσει εκ των προτέρων. Βρες ένα ήσυχο μέρος και κάνε τον απολογισμό σου. Σταμάτα να έχεις υψηλές προσδοκίες μεν, σταμάτα να εμπιστεύεσαι λάθος ανθρώπους δε.
DON’TS: Μην παιδεύεσαι προσπαθώντας να αποδείξεις σε όλους πόσα αξίζεις, γιατί αυτοί που πρέπει – πίστεψ;e με – το γνωρίζουν ήδη. Άσε που μία τέτοια συμπεριφορά μπορεί να δώσει πάτημα στους κακοπροαίρετους να σε πιέσουν. Μην επηρεαστείς και μην κινηθείς βιαστικά. Μην αφήνεις την κούραση και την απογοήτευση να σε κρατάνε πίσω.
Ταύρος
DO’S: Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί τώρα για να προχωρήσεις μπροστά, καθώς αυτό αποτελεί τη μέγιστη επιθυμία σου αυτή τη στιγμή. Διοργάνωσε κάποιο ταξίδι ή να έρθεις σε επαφή με άτομα που σχετίζονται με το εξωτερικό. Φέρε στο προσκήνιο της προσοχής σου τις συνεργασίες που έχεις ή αυτές που θέλεις να ξεκινήσεις.
DON’TS: Μην συνεχίσεις να είσαι κοντά με τα άτομα του φιλικού σου περιβάλλοντος τα οποία δεν σε στηρίζουν στις δύσκολες στιγμές ή γενικώς δεν κινούνται με τους δικούς σου ρυθμούς. Μην αγνοείς το σπίτι ή τις σπουδές σου. Μην απογοητεύεσαι τόσο εύκολα. Μην αγνοείς τον απολογισμό που πρέπει να κάνεις. Στα ερωτικά, μη θαμπώνεσαι με το παραμικρό.
Δίδυμοι
DO’S: Εστίασε περισσότερο στα οικονομικά σου, καθώς δεν αποκλείεται να υπάρξουν θέματα σχετικά με δανεικά ή και με λογαριασμούς που μοιράζεσαι με κάποιους άλλους. Ωστόσο μάθε να εστιάζεις πιο βαθιά και να ψάχνεις και την παραμικρή λεπτομέρεια, καθώς το επιφανειακό μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από το πραγματικό, σωστά;
DON’TS: Μην προσπαθείς άλλο πια να κρύψεις τις φοβίες ή και τα άγχη που έχεις, γιατί αυτές τις μέρες φοβάμαι πως αυτά θα βγουν προς τα έξω έντονα. Ούτε αυτό το θέλουμε βέβαια! Στα επαγγελματικά, μη δεχτείς κανενός είδους πίεση από τους συναδέλφους ή τους ανώτερούς σου. Μη διστάσεις, λοιπόν, να τους βάλεις κάποια απαραίτητα όρια.
Καρκίνος
DO’S: Εστίασε τόσο στα ερωτικά όσο και στα επαγγελματικά, γιατί γίνεται ο κακός χαμός λόγω έντασης. Μπορείς να βάλεις όρια μεν, μπορείς να κλείσεις οριστικά κάποια κεφάλαια εκεί δε. Γίνε πιο ξεκάθαρος. Φέρε τον εαυτό σου στο προσκήνιο και κάνε κάτι που μπορεί να βελτιώσει την υγεία σου, όπως να αντικαταστήσεις τις κακές συνήθειες με υγιεινές.
DON’TS: Μην επιτρέπεις σε κανέναν να σε πιέσει με το να στο παίζει απαιτητικός και αυστηρός. Μη βιάζεσαι να κάνεις βήματα μπροστά, αν δεν έχεις καταλάβει καν εσύ τι ακριβώς θες. Μη φοβάσαι να αναλάβεις τις ευθύνες που σου αναλογούν. Στα ερωτικά, μην ξεσπάς συνέχεια τα νεύρα σου πάνω στο αμόρε, γιατί πόσα να αντέξει ο έρμος; Αναρωτιέμαι!
Λέων
DO’S: Αυτή την εβδομάδα πρέπει να καταλάβεις πως οι δουλειές και οι υποχρεώσεις δεν σταματούν ποτέ. Το να τρέχεις μονίμως πίσω τους, λοιπόν, δεν είναι λύση. Αντιθέτως μπορείς να ρίξεις λίγο τους ρυθμούς και να χαλαρώσεις, γιατί σε φτάνεις στα άκρα χωρίς λόγο. Γίνε οργανωτικός όσον αφορά το πρόγραμμα. Διοχέτευσε την ενέργειά σου σε κάτι creative.
DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε πιέσει ή να προσπαθήσει να σου δείξει προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθείς όσον αφορά τα ερωτικά και τα οικονομικά. Μη διστάσεις, λοιπόν, να βάλεις κάποια απαραίτητα όρια. Μην αγνοείς τις νέες ιδέες που σου κατεβαίνουν στο κεφάλι, καθώς μπορούν να σε βγάλουν κάπου καλά. Μην είσαι τόσο απαιτητικός.
Παρθένος
DO’S: Έχεις χαρά και όρεξη για δημιουργία, άρα πρέπει να το εκμεταλλευτείς αυτό. Εστίασε στις δραστηριότητες που γουστάρεις. Όχι μόνο εκεί, αλλά και στα άτομα που αγαπάς. Βρες την ουσία and stick to it. Πάρε σοβαρές αποφάσεις μεν, μόνο όμως όταν η πίεση και η ένταση από το σπίτι και την οικογένεια έχουν καταλαγιάσει κάπως.
DON’TS: Μην παίρνεις πάνω σου όλα τα βάρη και όλες τις ευθύνες, καθώς αυτά πάντα είναι κάπου στη μέση. Μην τα αφήσεις, λοιπόν, να σε αναγκάσουν να πάρεις αποστάσεις. Μην υπόσχεσαι πράγματα που ξέρεις ότι δεν μπορείς να φέρεις εις πέρας. Στα ερωτικά τώρα, μην χάνεις τις ισορροπίες σου εξαιτίας των πολλών υποχρεώσεων που έχεις.
Ζυγός
DO’S: Εστίασε τόσο στο σπίτι και στην οικογένεια, όσο και στον έρωτα. Στο σπίτι και στην οικογένεια, ας πούμε, υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις κι εντάσεις, οπότε πρέπει να κάνεις κάτι για να φέρεις την ειρήνη. Μάλλον πρέπει να κάνεις κάποιες αλλαγές. Τι λες, είσαι έτοιμος; Οργάνωσε κάποια εκδρομή ή απλά βγες από το σπίτι, για να γνωρίσεις νέο γκομενάκι.
DON’TS: Αν δεν είσαι έτοιμος να περιορίσεις εσύ τον εαυτό σου και να σου βάλεις όρια, τότε μην επιτρέψεις κάτι τέτοιο σε κανέναν. Δεν κατάλαβα, ποιος νομίζει ότι μπορεί να σου επιβληθεί; Μην πιστέψεις πολλά από αυτά που θα ακούσεις αυτό το διάστημα γιατί ή που δεν θα είναι ολόκληρη ή αλήθεια ή που θα είναι εντελώς λάθος. Μην τα παίρνεις όλα προσωπικά.
Σκορπιός
DO’S: Έχεις πολλές προτάσεις για εξόδους, βόλτες και μετακινήσεις. Έχεις και πολλές υποχρεώσεις όμως. Οπότε πρέπει να οργανωθείς και να φτιάξεις ένα σωστό πρόγραμμα. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς έχεις την ανάγκη να επικοινωνήσεις με τον κόσμο γύρω σου. Περιόρισε τόσο τα άσκοπα έξοδα, όσο και τα άσκοπα- ή αλλιώς κούφια- λόγια, έτσι;
DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν κάτι στα οικονομικά δεν πάει όπως το περίμενες, γιατί δεν μιλάμε για σοβαρή ζημιά! Μην στηρίζεσαι μόνο στο ένστικτο, γιατί καμιά φορά μέχρι κι αυτό κάνει λάθη! Μη φοβάσαι να μιλήσεις ειλικρινά. Μη φοβάσαι ούτε τις αποκαλύψεις. Στα ερωτικά, αν είσαι ελεύθερος, μην ενθουσιάζεσαι με το παραμικρό, απλά για να έχεις κάτι.
Τοξότης
DO’S: Εστίασε στα οικονομικά, καθώς πρέπει να βρεις κατά πόσο πρέπει να αυξήσεις τα έσοδα και να μειώσεις τα έξοδα. Η αλήθεια είναι πως τελευταία έχει πέσει πολύ βάρος πάνω σου – όπως και ευθύνες – κυρίως στον έρωτα και στην οικογένεια. Ωστόσο πρέπει να αποφύγεις να μείνεις πίσω στους στόχους και στα θέλω σου εξαιτίας αυτής της συνθήκης.
DON’TS: Μη χάνεις το θάρρος και την αισιοδοξία σου. Μη διστάσεις να δεις ξανά τους στόχους σου και να τους διεκδικήσεις με δυναμικότητα, καθώς αυτό θα βελτιώσει και την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Μην πιστεύεις τα ωραιοποιημένα λόγια ορισμένων. Μην επηρεάζεσαι από τα έντονα συναισθήματα που έχεις. Στα ερωτικά, μην είσαι τόσο έντονος!
Αιγόκερως
DO’S: Υπάρχει πολλή ενέργεια και διάθεση για δράση αυτό το διάστημα, αλλά υπάρχει και αρκετή εσωτερικευμένη ένταση. Βρες, λοιπόν, τον τρόπο να εξισορροπήσεις εκεί. Εστίασε στους στόχους και στις εκκρεμότητες που έχεις αφήσει ανοιχτές, καθώς κάτι πρέπει να κάνεις σχετικά με αυτά, σωστά; Ξέκοψε από τα άτομα που «ρουφάνε» την ενέργειά σου.
DON’TS: Μη γίνεσαι αυστηρός ούτε με τον εαυτό σου ούτε με τους ανθρώπους γύρω σου. Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις. Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις, ώστε να σκεφτείς. Μην είσαι νευρικός κι απόλυτος, γιατί αυτό φοβίζει τους γύρω σου. Αν, ας πούμε, είσαι μπακούρι δεν σε ωφελεί και πολύ, σωστά; Μην χάνεις την αυτοπεποίθησή σου για βλακείες!
Υδροχόος
DO’S: Αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να απομακρυνθείς από την πολυκοσμία και να σταματήσεις να είσαι τόσο κοινωνικός. Έχεις ανάγκη από άλλα πράγματα, όπως είναι η ξεκούραση. Μπορείς να κινηθείς παρασκηνιακά, όμως, αν δεν θες να νιώθεις ότι είσαι εντελώς αδρανής. Σταμάτα να σε πιέζει τόσο! Κόψε τα πολλά και περιττά έξοδα. Έλεος πια!
DON’TS: Μην απελπίζεσαι από τις σκέψεις ή τα άγχη του παρελθόντος, καθώς τώρα μπορείς, αν θες, να ξεμπερδέψεις τόσο από αυτά, όσο και από τα άτομα που έχεις στη ζωή σου τελευταία και σε κρατάνε πίσω ή σου αδειάζουν την ενέργεια, που λέμε. Μην είσαι απρόσεκτος σε συμφωνίες και διαπραγματεύσεις. Μην τα κρατάς όλα μέσα σου, γιατί δεν σου κάνει καλό.
Ιχθύες
DO’S: Αξιοποίησε τη δύναμη που νιώθεις για να πας μπροστά, αγνοώντας τις εντάσεις που προκύπτουν εντελώς από το πουθενά. Για να πάει καλά αυτό, όμως, πρέπει να σταματήσεις να είσαι τόσο ειρωνικός, σωστά; Νιώθεις έντονη κούραση και άγχος, αλλά καλό είναι αυτά να τα κρατήσεις για σένα και να αποφύγεις να τα περάσεις στη σχέση σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις την πίεση ή τις υπέρογκες ευθύνες να σε χαώσουν εντελώς, γιατί αυτό θα έχει αντίκτυπο στην εικόνα σου. Αρνητικό έτσι; Μην πέσεις στην παγίδα όσων σου πλασάρουν ωραίες και καλοστημένες δουλειές, γιατί μπορεί να είναι απλά ένα scam. Παράλληλα, μη γίνεσαι τόσο αυστηρός με τον εαυτό σου. Δεν το αξίζεις.
- Ολυμπιακός: Πότε θα φορέσει για πρώτη φορά τα «ερυθρόλευκα» στη Euroleague ο Μόντε Μόρις (vids)
- Αμερικανίδες μαμάδες σε απόγνωση: «Δεν φταίω εγώ που δεν μιλιέμαι με το παιδί μου»
- «Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας»: Ο Kυριάκος Μητσοτάκης καταδικάζει την αιματηρή επίθεση στο Σίδνεϊ
- Μαρία Μπακοδήμου: Γιατί επέστρεψε στην τηλεόραση χωρίς να της έχει λείψει
- Ο Ουάσινγκτον άφησε αιχμές για τον Ομπράντοβιτς: «Ο νέος προπονητής δεν μας έχει φωνάξει ούτε μία φορά»
- Γκαλά των MAGA: Ακροδεξιός βουλευτής του AfD καλεί σε εθνικιστική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας
- Βουλή: Κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αγρότες: «Δώστε τώρα τα χρήματα, τα χρωστάτε»
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη από την Ευρωπαία εισαγγελέα εις βάρος των 16 συλληφθέντων – Βαριά αδικήματα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις