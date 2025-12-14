magazin
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:24
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών και οι δικαιούχοι
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:03
Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση μηχανής με Ι.Χ. στη Λένορμαν
Εβδομαδιαία 14 Δεκεμβρίου 2025 | 13:10
Eνσωμάτωση

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [14.12 – 20.12.2025]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Vita.gr
5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Άφησε πίσω την ενασχόληση με οτιδήποτε το αχρείαστο, καθώς σε περιμένουν οι υποχρεώσεις- που αγνοείς- και οι στόχοι σου. Πάντως ό,τι κι αν κάνεις, πρέπει να το έχεις προγραμματίσει εκ των προτέρων. Βρες ένα ήσυχο μέρος και κάνε τον απολογισμό σου. Σταμάτα να έχεις υψηλές προσδοκίες μεν, σταμάτα να εμπιστεύεσαι λάθος ανθρώπους δε.

DON’TS: Μην παιδεύεσαι προσπαθώντας να αποδείξεις σε όλους πόσα αξίζεις, γιατί αυτοί που πρέπει – πίστεψ;e με – το γνωρίζουν ήδη. Άσε που μία τέτοια συμπεριφορά μπορεί να δώσει πάτημα στους κακοπροαίρετους να σε πιέσουν. Μην επηρεαστείς και μην κινηθείς βιαστικά. Μην αφήνεις την κούραση και την απογοήτευση  να σε κρατάνε πίσω.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί τώρα για να προχωρήσεις μπροστά, καθώς αυτό αποτελεί τη μέγιστη επιθυμία σου αυτή τη στιγμή. Διοργάνωσε κάποιο ταξίδι ή να έρθεις σε επαφή με άτομα που σχετίζονται με το εξωτερικό. Φέρε στο προσκήνιο της προσοχής σου τις συνεργασίες που έχεις ή αυτές που θέλεις να ξεκινήσεις.

DON’TS: Μην συνεχίσεις να είσαι κοντά με τα άτομα του φιλικού σου περιβάλλοντος τα οποία δεν σε στηρίζουν στις δύσκολες στιγμές ή γενικώς δεν κινούνται με τους δικούς σου ρυθμούς. Μην αγνοείς το σπίτι ή τις σπουδές σου. Μην απογοητεύεσαι τόσο εύκολα. Μην αγνοείς τον απολογισμό που πρέπει να κάνεις. Στα ερωτικά, μη θαμπώνεσαι με το παραμικρό.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Εστίασε περισσότερο στα οικονομικά σου, καθώς δεν αποκλείεται να υπάρξουν θέματα σχετικά με δανεικά ή και με λογαριασμούς που μοιράζεσαι με κάποιους άλλους. Ωστόσο μάθε να εστιάζεις πιο βαθιά και να ψάχνεις και την παραμικρή λεπτομέρεια, καθώς το επιφανειακό μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από το πραγματικό, σωστά;

DON’TS: Μην προσπαθείς άλλο πια να κρύψεις τις φοβίες ή και τα άγχη που έχεις, γιατί αυτές τις μέρες φοβάμαι πως αυτά θα βγουν προς τα έξω έντονα. Ούτε αυτό το θέλουμε βέβαια! Στα επαγγελματικά, μη δεχτείς κανενός είδους πίεση από τους συναδέλφους ή τους ανώτερούς σου. Μη διστάσεις, λοιπόν, να τους βάλεις κάποια απαραίτητα όρια.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Εστίασε τόσο στα ερωτικά όσο και στα επαγγελματικά, γιατί γίνεται ο κακός χαμός λόγω έντασης. Μπορείς να βάλεις όρια μεν, μπορείς να κλείσεις οριστικά κάποια κεφάλαια εκεί δε. Γίνε πιο ξεκάθαρος. Φέρε τον εαυτό σου στο προσκήνιο και κάνε κάτι που μπορεί να βελτιώσει την υγεία σου, όπως να αντικαταστήσεις τις κακές συνήθειες με υγιεινές.

DON’TS: Μην επιτρέπεις σε κανέναν να σε πιέσει με το να στο παίζει απαιτητικός και αυστηρός. Μη βιάζεσαι να κάνεις βήματα μπροστά, αν δεν έχεις καταλάβει καν εσύ τι ακριβώς θες. Μη φοβάσαι να αναλάβεις τις ευθύνες που σου αναλογούν. Στα ερωτικά, μην ξεσπάς συνέχεια τα νεύρα σου πάνω στο αμόρε, γιατί πόσα να αντέξει ο έρμος; Αναρωτιέμαι!

Λέων

Λέων

DO’S: Αυτή την εβδομάδα πρέπει να καταλάβεις πως οι δουλειές και οι υποχρεώσεις δεν σταματούν ποτέ. Το να τρέχεις μονίμως πίσω τους, λοιπόν, δεν είναι λύση. Αντιθέτως μπορείς να ρίξεις λίγο τους ρυθμούς και να χαλαρώσεις, γιατί σε φτάνεις στα άκρα χωρίς λόγο. Γίνε οργανωτικός όσον αφορά το πρόγραμμα. Διοχέτευσε την ενέργειά σου σε κάτι creative.

DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε πιέσει ή να προσπαθήσει να σου δείξει προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθείς όσον αφορά τα ερωτικά και τα οικονομικά. Μη διστάσεις, λοιπόν, να βάλεις κάποια απαραίτητα όρια. Μην αγνοείς τις νέες ιδέες που σου κατεβαίνουν στο κεφάλι, καθώς μπορούν να σε βγάλουν κάπου καλά. Μην είσαι τόσο απαιτητικός.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Έχεις χαρά και όρεξη για δημιουργία, άρα πρέπει να το εκμεταλλευτείς αυτό. Εστίασε στις δραστηριότητες που γουστάρεις. Όχι μόνο εκεί, αλλά και στα άτομα που αγαπάς. Βρες την ουσία and stick to it. Πάρε σοβαρές αποφάσεις μεν, μόνο όμως όταν η πίεση και η ένταση από το σπίτι και την οικογένεια έχουν καταλαγιάσει κάπως.

DON’TS: Μην παίρνεις πάνω σου όλα τα βάρη και όλες τις ευθύνες, καθώς αυτά πάντα είναι κάπου στη μέση. Μην τα αφήσεις, λοιπόν, να σε αναγκάσουν να πάρεις αποστάσεις. Μην υπόσχεσαι πράγματα που ξέρεις ότι δεν μπορείς να φέρεις εις πέρας. Στα ερωτικά τώρα, μην χάνεις τις ισορροπίες σου εξαιτίας των πολλών υποχρεώσεων που έχεις.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Εστίασε τόσο στο σπίτι και στην οικογένεια, όσο και στον έρωτα. Στο σπίτι και στην οικογένεια, ας πούμε, υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις κι εντάσεις, οπότε πρέπει να κάνεις κάτι για να φέρεις την ειρήνη. Μάλλον πρέπει να κάνεις κάποιες αλλαγές. Τι λες, είσαι έτοιμος; Οργάνωσε κάποια εκδρομή ή απλά βγες από το σπίτι, για να γνωρίσεις νέο γκομενάκι.

DON’TS: Αν δεν είσαι έτοιμος να περιορίσεις εσύ τον εαυτό σου και να σου βάλεις όρια, τότε μην επιτρέψεις κάτι τέτοιο σε κανέναν. Δεν κατάλαβα, ποιος νομίζει ότι μπορεί να σου επιβληθεί; Μην πιστέψεις πολλά από αυτά που θα ακούσεις αυτό το διάστημα γιατί ή που δεν θα είναι ολόκληρη ή αλήθεια ή που θα είναι εντελώς λάθος. Μην τα παίρνεις όλα προσωπικά.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Έχεις πολλές προτάσεις για εξόδους, βόλτες και μετακινήσεις. Έχεις και πολλές υποχρεώσεις όμως. Οπότε πρέπει να οργανωθείς και να φτιάξεις ένα σωστό πρόγραμμα. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς έχεις την ανάγκη να επικοινωνήσεις με τον κόσμο γύρω σου. Περιόρισε τόσο τα άσκοπα έξοδα, όσο και τα άσκοπα- ή αλλιώς κούφια- λόγια, έτσι;

DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν κάτι στα οικονομικά δεν πάει όπως το περίμενες, γιατί δεν μιλάμε για σοβαρή ζημιά! Μην στηρίζεσαι μόνο στο ένστικτο, γιατί καμιά φορά μέχρι κι αυτό κάνει λάθη! Μη φοβάσαι να μιλήσεις ειλικρινά. Μη φοβάσαι ούτε τις αποκαλύψεις. Στα ερωτικά, αν είσαι ελεύθερος, μην ενθουσιάζεσαι με το παραμικρό, απλά για να έχεις κάτι.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Εστίασε στα οικονομικά, καθώς πρέπει να βρεις κατά πόσο πρέπει να αυξήσεις τα έσοδα και να μειώσεις τα έξοδα. Η αλήθεια είναι πως τελευταία έχει πέσει πολύ βάρος πάνω σου – όπως και ευθύνες – κυρίως στον έρωτα και στην οικογένεια. Ωστόσο πρέπει να αποφύγεις να μείνεις πίσω στους στόχους και στα θέλω σου εξαιτίας αυτής της συνθήκης.

DON’TS: Μη χάνεις το θάρρος και την αισιοδοξία σου. Μη διστάσεις να δεις ξανά τους στόχους σου και να τους διεκδικήσεις με δυναμικότητα, καθώς αυτό θα βελτιώσει και την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Μην πιστεύεις τα ωραιοποιημένα λόγια ορισμένων. Μην επηρεάζεσαι από τα έντονα συναισθήματα που έχεις. Στα ερωτικά, μην είσαι τόσο έντονος!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Υπάρχει πολλή ενέργεια και διάθεση για δράση αυτό το διάστημα, αλλά υπάρχει και αρκετή εσωτερικευμένη ένταση. Βρες, λοιπόν, τον τρόπο να εξισορροπήσεις εκεί. Εστίασε στους στόχους και στις εκκρεμότητες που έχεις αφήσει ανοιχτές, καθώς κάτι πρέπει να κάνεις σχετικά με αυτά, σωστά; Ξέκοψε από τα άτομα που «ρουφάνε» την ενέργειά σου.

DON’TS: Μη γίνεσαι αυστηρός ούτε με τον εαυτό σου ούτε με τους ανθρώπους γύρω σου. Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις. Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις, ώστε να σκεφτείς. Μην είσαι νευρικός κι απόλυτος, γιατί αυτό φοβίζει τους γύρω σου. Αν, ας πούμε, είσαι μπακούρι δεν σε ωφελεί και πολύ, σωστά; Μην χάνεις την αυτοπεποίθησή σου για βλακείες!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να απομακρυνθείς από την πολυκοσμία και να σταματήσεις να είσαι τόσο κοινωνικός. Έχεις ανάγκη από άλλα πράγματα, όπως είναι η ξεκούραση. Μπορείς να κινηθείς παρασκηνιακά, όμως, αν δεν θες να νιώθεις ότι είσαι εντελώς αδρανής. Σταμάτα να σε πιέζει τόσο! Κόψε τα πολλά και περιττά έξοδα. Έλεος πια!

DON’TS: Μην απελπίζεσαι από τις σκέψεις ή τα άγχη του παρελθόντος, καθώς τώρα μπορείς, αν θες, να ξεμπερδέψεις τόσο από αυτά, όσο και από τα άτομα που έχεις στη ζωή σου τελευταία και σε κρατάνε πίσω ή σου αδειάζουν την ενέργεια, που λέμε. Μην είσαι απρόσεκτος σε συμφωνίες και διαπραγματεύσεις. Μην τα κρατάς όλα μέσα σου, γιατί δεν σου κάνει καλό.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αξιοποίησε τη δύναμη που νιώθεις για να πας μπροστά, αγνοώντας τις εντάσεις που προκύπτουν εντελώς από το πουθενά. Για να πάει καλά αυτό, όμως, πρέπει να σταματήσεις να είσαι τόσο ειρωνικός, σωστά; Νιώθεις έντονη κούραση και άγχος, αλλά καλό είναι αυτά να τα κρατήσεις για σένα και να αποφύγεις να τα περάσεις στη σχέση σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις την πίεση ή τις υπέρογκες ευθύνες να σε χαώσουν εντελώς, γιατί αυτό θα έχει αντίκτυπο στην εικόνα σου. Αρνητικό έτσι; Μην πέσεις στην παγίδα όσων σου πλασάρουν ωραίες και καλοστημένες δουλειές, γιατί μπορεί να είναι απλά ένα scam. Παράλληλα, μη γίνεσαι τόσο αυστηρός με τον εαυτό σου. Δεν το αξίζεις.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Funds: Η «χρυσή εποχή» και ο «μουτζούρης» των εξαγορών 

Funds: Η «χρυσή εποχή» και ο «μουτζούρης» των εξαγορών 

Vita.gr
5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

inWellness
inTown
Stream magazin
Μαρία Μπακοδήμου: Γιατί επέστρεψε στην τηλεόραση χωρίς να της έχει λείψει
TV 14.12.25

Μαρία Μπακοδήμου: Γιατί επέστρεψε στην τηλεόραση χωρίς να της έχει λείψει

Με λόγο αιχμηρό και χωρίς διάθεση νοσταλγίας, η Μαρία Μπακοδήμου εξηγεί γιατί κράτησε απόσταση από την ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια και τι την οδήγησε τελικά να πει το «ναι» στο να επιστρέψει

Σύνταξη
«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» – Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο
Μάχη 14.12.25

«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» - Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον άφησε το σημείωμα σε εικαστική εγκατάσταση στον κήπο Ever After Garden στο Λονδίνο, ο οποίος συγκεντρώνει χρήματα για τον φιλανθρωπικό οργανισμό Royal Marsden Cancer Charity.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συμβουλή της Αμάντα Σάιφρεντ στην συμπρωταγωνίστρια της, Σίντνεϊ Σουίνι – «Γ@μ@ το TikTok!»
Fizz 14.12.25

Η συμβουλή της Αμάντα Σάιφρεντ στην συμπρωταγωνίστρια της, Σίντνεϊ Σουίνι – «Γ@μ@ το TikTok!»

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε ότι η σελίδα «For You» του TikTok της είναι γεμάτη με βίντεο χρηστών που δημοσιεύουν υβριστικό περιεχόμενο για εκείνη και, η Αμάντα Σάιφρεντ αποφάσισε να πάρει θέση.

Σύνταξη
Μουρμουρίζουν, παριστάνουν τον Μάρλον Μπράντο – Η αιχμηρή συμβουλή του θρύλου Άντονι Χόπκινς στους νέους ηθοποιούς
Fizz 14.12.25

Μουρμουρίζουν, παριστάνουν τον Μάρλον Μπράντο – Η αιχμηρή συμβουλή του θρύλου Άντονι Χόπκινς στους νέους ηθοποιούς

«Αν θέλεις να μουρμουρίζεις, πήγαινε στο πάρκο απέναντι, όχι στο σετ», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς στο Red Sea International Film Festival στη Τζέντα

Σύνταξη
Ο Βιν Ντίζελ αποκαλύπτει ότι θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious»
Fizz 13.12.25

Ο Βιν Ντίζελ αποκαλύπτει ότι θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious»

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Βιν Ντίζελ ανακοινωσε ότι η επόμενη ταινία «Fast & Furious» θα είναι και η τελευταία, οπότε τι καλύτερο από το να προσφέρει ρόλο στον Κριστιάνο Ρονάλντο;

Σύνταξη
Όλοι μιλούν για την Bhavitha Mandava – Το μοντέλο από την Ινδία που άνοιξε την επίδειξη μόδας της Chanel
Αθάνατα όνειρα 13.12.25

Όλοι μιλούν για την Bhavitha Mandava – Το μοντέλο από την Ινδία που άνοιξε την επίδειξη μόδας της Chanel

Η Bhavitha Mandava μετακόμισε από την Ινδία στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει, έχοντας στις πλάτες της ένα τεράστιο φοιτητικό δάνειο μέχρι που, ένας scouter μοντέλων την εντόπισε στο μετρό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζέικομπ Ελόρντι κατακεραυνώνει παπαράτσι στο Παρίσι: «Μου κάνεις τη ζωή πολύ δύσκολη»
«Παρενόχληση» 13.12.25

Ο Τζέικομπ Ελόρντι κατακεραυνώνει παπαράτσι στο Παρίσι: «Μου κάνεις τη ζωή πολύ δύσκολη»

Ο φωτογράφος, ο οποίος ακολουθεί μανιωδώς τον ηθοποιό, φωνάζει: «Τζέικομπ, σε αγαπάμε», με τον Ελόρντι να βγάζει ένα από τα ακουστικά του και να απαντά: «Μου κάνεις τη ζωή πολύ δύσκολη»

Σύνταξη
H Τέιτ ΜακΡέι μιλά για τις φυλλάδες που «κρεμούν στα μανταλάκια» τις τολμηρές τραγουδίστριες
«Άνευ σημασίας» 13.12.25

H Τέιτ ΜακΡέι μιλά για τις φυλλάδες που «κρεμούν στα μανταλάκια» τις τολμηρές τραγουδίστριες

«Θέλουν να βλέπουν τα κορίτσια να εκτίθενται. Και τη στιγμή που το κάνουν, τα καταστρέφουν», είπε η ποπ σταρ Τέιτ ΜακΡέι στο Rolling Stone, αμαφορικά με την βάναυση προσέγγιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ίθαν Χοκ μετανιώνει για τα παιδικά χρόνια της κόρης του Μάγια – «Ήταν δύσκολα και περίπλοκα»
Αυτοκριτική 13.12.25

Ο Ίθαν Χοκ μετανιώνει για τα παιδικά χρόνια της κόρης του Μάγια – «Ήταν δύσκολα και περίπλοκα»

Ο σταρ του κινηματογράφου Ίθαν Χοκ μίλησε για την κόρη του Μάγια, το ταλέντο της, τα παιδικά της χρόνια και το διαζύγιό του με την Ούμα Θέρμαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Προσωπικό εστιατορίου τρολάρει τον CEO της Ryanair και τον χρεώνει για «επιπλέον χώρο για τα πόδια»
Ωραίοι 13.12.25

Προσωπικό εστιατορίου τρολάρει τον CEO της Ryanair και τον χρεώνει για «επιπλέον χώρο για τα πόδια»

Αφού τελείωσε το γεύμα του, ο CEO της Ryanair έλαβε τον λογαριασμό, στον οποίο περιλαμβάνονταν χρεώσεις για «επιπλέον χώρο για τα πόδια», «προτεραιότητα επιβίβασης» και «κράτηση σε ήσυχη ζώνη».

Σύνταξη
Μαρία Μπακοδήμου: Γιατί επέστρεψε στην τηλεόραση χωρίς να της έχει λείψει
TV 14.12.25

Μαρία Μπακοδήμου: Γιατί επέστρεψε στην τηλεόραση χωρίς να της έχει λείψει

Με λόγο αιχμηρό και χωρίς διάθεση νοσταλγίας, η Μαρία Μπακοδήμου εξηγεί γιατί κράτησε απόσταση από την ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια και τι την οδήγησε τελικά να πει το «ναι» στο να επιστρέψει

Σύνταξη
Βουλή: Κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αγρότες: «Δώστε τώρα τα χρήματα, τα χρωστάτε»
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

Βουλή: Κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αγρότες: «Δώστε τώρα τα χρήματα, τα χρωστάτε»

Οι αναφορές Τσιάρα και η περιγραφή της κατάστασης στον αγροτικό τομέα, προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία κατήγγειλαν τους κυβερνητικούς χειρισμούς ζητώντας να ικανοποιηθούν άμεσα τα αιτήματα των αγροτών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη από την Ευρωπαία εισαγγελέα εις βάρος των 16 συλληφθέντων – Βαριά αδικήματα
Αυστηρές ποινές 14.12.25

Ποινική δίωξη από την Ευρωπαία εισαγγελέα εις βάρος των 16 συλληφθέντων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Βαριά αδικήματα

Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στον Ευρωπαίο ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αυστραλία: Σοκαριστικά βίντεο από το μακελειό στην παραλία Μπόνταϊ – Για «τρομοκρατική επίθεση» μιλά η αστυνομία
Ανεβαίνει ο απολογισμός 14.12.25

Σοκαριστικά βίντεο από το μακελειό με 12 νεκρούςστην παραλία Μπόνταϊ - Για «τρομοκρατική επίθεση» μιλά η αστυνομία

Οι αρχές στην Αυστραλία, χαρακτηρίζουν επισήμως «τρομοκρατικό χτύπημα» την επίθεση ενόπλων στην παραλία Μπόνταϊ - Οι δράστες είχαν τοποθετήσει και εκρηκτικό μηχανισμό που ευτυχώς δεν πυροδοτήθηκε.

Σύνταξη
«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» – Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο
Μάχη 14.12.25

«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» - Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον άφησε το σημείωμα σε εικαστική εγκατάσταση στον κήπο Ever After Garden στο Λονδίνο, ο οποίος συγκεντρώνει χρήματα για τον φιλανθρωπικό οργανισμό Royal Marsden Cancer Charity.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγούνται οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Οι κατηγορίες 14.12.25

Στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγούνται οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Όλοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη μπορούν να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους - Νωρίτερα, πέρασαν το κατώφλι της Ευρωπαίας εισαγγελέα

Σύνταξη
Φτάνουν στο Βερολίνο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», δηλώνει ο Ζελένσκι
Νέος γύρος 14.12.25

Φτάνουν στο Βερολίνο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», δηλώνει ο Ζελένσκι

Αμερικανοί απεσταλμένοι έφτασαν στο Βερολίνο για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους
Πολιτική 14.12.25

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους

«Όπως εξαπάτησε τους συνταξιούχους όταν τους προέτρεπε να μην κάνουν αγωγές για να μην τους πληρώσει μετά τα αναδρομικά, έτσι σήμερα εμπαίζει τους αγρότες» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: «Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες»
Επικαιρότητα 14.12.25

«Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Μητσοτάκη

«⁠Κάνει το κορόιδο για το ολόδικό του γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας γενικώς και αορίστως (και βολικά για τον ίδιο) για... παθογένεια 40 ετών και διακομματικών ευθυνών», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ποια γυναίκα σου ζητούν να γίνεις σήμερα;
Womanosphere 14.12.25

Ποια γυναίκα σου ζητούν να γίνεις σήμερα;

Με τη ρητορική της «ελεύθερης επιλογής», της αυθεντικότητας και της θηλυκότητας, η νέα συντηρητική γυναικόσφαιρα δεν επιστρέφει απλώς σε παλιούς ρόλους· τους επανασυσκευάζει ως σύγχρονο lifestyle, καπηλευόμενη τις ίδιες τις έννοιες που ο φεμινισμός κατέκτησε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
To NFL επιστρέφει στο Μόναχο
Άλλα Αθλήματα 14.12.25

To NFL επιστρέφει στο Μόναχο

Aγώνες κανονικής περιόδου το 2026 και το 2028 - Η Γερμανία εξελίσσεται σε στρατηγικό κόμβο για την ανάπτυξη του αμερικανικού football (NFL) στην Ευρώπη

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Χενκ Τεν Κάτε αναλαμβάνει το Σουρινάμ με στόχο το Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Ο Χενκ Τεν Κάτε αναλαμβάνει το Σουρινάμ με στόχο το Μουντιάλ 2026

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και άλλοτε συνεργάτης του Φρανκ Ράικαρντ στην Μπαρτσελόνα επιστρέφει στους πάγκους των εθνικών ομάδων για τη μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία του ποδοσφαίρου του Σουρινάμ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας
Κόσμος 14.12.25

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας

Δεκάδες χιλιάδες Ούγγροι διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα, Βουδαπέστη, για να καταγγείλουν ένα βίντεο που διέρρευσε και δείχνει παιδιά σε αναμορφωτήριο να υφίστανται κακοποίηση

Σύνταξη
Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»
A Better Paradise 14.12.25

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto περνά από τα videogames στη λογοτεχνία για να προειδοποιήσει: η τεχνητή νοημοσύνη δεν ψυχαγωγεί απλώς, αλλά αρχίζει να σκέφτεται για εμάς — με απρόβλεπτο κόστος.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κατρίνης: «Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί Νέας Δημοκρατίας» – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

«Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί ΝΔ» λέει ο Κατρίνης - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η καταλήστευση στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έγινε πίσω από την πλάτη της κυβέρνησης, αλλά επειδή η ίδια δημιούργησε τις συνθήκες και την ασυλία για να συμβεί», είπε ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος, αλλά ο πατέρας του»
Άλλα Αθλήματα 14.12.25

Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος, αλλά ο πατέρας του»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του στην οποία αναφέρει ότι ο πατέρας του ήταν ιδιοκτήτης του οχήματος την «επίμαχη» ημέρα που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

