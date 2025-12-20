magazin
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 14:13
Έρχεται καιρός τύπου «Π» - Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 17:02
Τρομακτικό τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τούμπαρε και προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 17:00
Πότε θα δείτε στους λογαριασμούς σας τα λεφτά από το επίδομα θέρμανσης
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Υποκρίτρια» – Η γυναίκα που καταστράφηκε από το σκάνδαλο του Kiss Cam επιτίθεται στην Γκουίνεθ Πάλτροου 
Fizz 20 Δεκεμβρίου 2025 | 21:10

«Υποκρίτρια» – Η γυναίκα που καταστράφηκε από το σκάνδαλο του Kiss Cam επιτίθεται στην Γκουίνεθ Πάλτροου 

Η Kρίστιν Τάλμποτ επιτέθηκε στη Γκουίνεθ Πάλτροου με σφοδρές κατηγορίες για υποκρισία, μετά την διαφήμιση που διακωμωδούσε το viral σκάνδαλο της Kiss Cam σε συναυλία των Coldplay

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Spotlight

Η Κρίστιν Κάμποτ, το πρόσωπο που είδε τη ζωή της να καταστρέφεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δημοσιότητας, σπάει τη σιωπή της και καταφέρεται εναντίον της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού και επιχειρηματία Γκούινεθ Πάλτροου, κατηγορώντας την ότι εκμεταλλεύτηκε το δράμα της για χάρη της εταιρικής προβολής.

Το καλοκαίρι του 2025, μια τυχαία στιγμή στην Kiss Cam κατά τη διάρκεια συναυλίας των Coldplay μετατράπηκε σε παγκόσμιο σκάνδαλο που συγκλόνισε την εταιρεία τεχνολογίας Astronomer.

Η Κρίστιν Κάμποτ, τότε διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού, και ο διευθύνων σύμβουλος Άντι Μπάιρον, απαθανατίστηκαν σε μια τρυφερή στιγμή, προκαλώντας τον πανικό τους όταν συνειδητοποίησαν ότι προβάλλονταν στις γιγαντοοθόνες.

Το βίντεο έγινε αμέσως viral, οδηγώντας και τους δύο στην παραίτηση. Ωστόσο, η Astronomer επέλεξε μια ανορθόδοξη οδό για να διαχειριστεί την κρίση.

Προσέλαβε την Γκουίνεθ Πάλτροου —πρώην σύζυγο του τραγουδιστή των Coldplay, Κρις Μάρτιν— ως προσωρινή εκπρόσωπο για να «διασκεδάσει» τις εντυπώσεις -και το κατάφερε.

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στους Times, η Κρίστιν Κάμποτ δεν έκρυψε την πικρία της για τη στάση της Πάλτροου. Ως φανατική οπαδός της Goop, της εταιρείας lifestyle της ηθοποιού, πίστευε ότι η Πάλτροου πρέσβευε την ενδυνάμωση των γυναικών.

View this post on Instagram

A post shared by in.gr (@in.gr_official)

«Πώς τόλμησε να το κάνει αυτό, μετά από όλη την κριτική που δέχθηκε η ίδια για το θέμα του ‘συνειδητού αποχωρισμού’;» αναρωτήθηκε η Κάμποτ, χαρακτηρίζοντάς την υποκρίτρια.

H Kάμποτ είπε ότι πέταξε όλα τα προϊόντα της Goop που είχε στην κατοχή, θεωρώντας ότι η ηθοποιός επέλεξε να χλευάσει μια γυναίκα που βρισκόταν σε δεινή θέση αντί να τη στηρίξει.

Η διαφήμιση των 30 εκατομμυρίων προβολών

Το επίμαχο βίντεο, το οποίο ξεπέρασε τις 30 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα X, δείχνει την Πάλτροου να απευθύνεται στην κάμερα με την χαρακτηριστική της ηρεμία, αγνοώντας επιδεικτικά την ουσία του σκανδάλου.

Αντί να αναφερθεί στο περιστατικό της Kiss Cam, η ηθοποιός επικεντρώθηκε με ειρωνικό τρόπο στις τεχνικές λεπτομέρειες των υπηρεσιών της Astronomer, όπως η αυτοματοποίηση δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτή η τακτική του «στρουθοκαμηλισμού» μέσω του χιούμορ θεωρήθηκε από πολλούς ως μια ιδιοφυής κίνηση μάρκετινγκ, αλλά για τα θύματα της viral στιγμής, ήταν μια επώδυνη υπενθύμιση της απώλειας της επαγγελματικής τους ταυτότητας.

Λεπτή γραμμή

@thetimes The Coldplay kisscam HR boss Kristin Cabot on 16 seconds that ruined her life. For the first time, the former Astronomer executive speaks publicly about her panic after seeing the video, the impact on her children and the danger of the online mob #coldplay #kisscam ♬ original sound – The Times and The Sunday Times

Η συμμετοχή της Πάλτροου απέκτησε επιπλέον βάρος λόγω της προσωπικής της σύνδεσης με το συγκρότημα των Coldplay.

Το γεγονός ότι η πρώην σύζυγος του Κρις Μάρτιν χρησιμοποιήθηκε για να «ξεπλύνει» ένα σκάνδαλο που ξεκίνησε από τη δική του σκηνή, έκανε τη διαφήμιση ένα είδος meta-σχολιασμού που το διαδίκτυο λάτρεψε.

H περίπτωση της Κάμποτ εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το ηθικό κόστος της viral κουλτούρας. Όταν οι προσωπικές τραγωδίες μετατρέπονται σε διαφημιστικά σποτ, η απόσταση μεταξύ της εταιρικής επιτυχίας και της προσωπικής εξόντωσης γίνεται επικίνδυνα μικρή.

Ένας κανόνας που για τη Γκουίνεθ Πάλτροου, τον Κρις Μάρτιν, την εταιρεία Αstronomer, τη μπράντα των Coldplay και κάθε επαγγελματία του marketing και της επικοινωνίας εκεί έξω είναι εντελώς αδιάφορος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τεχνολογία
Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

World
Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

inWellness
inTown
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ
1976 20.12.25

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ

«Θέλεις κοντά σου τους ανθρώπους που αγαπάς και που σε απέρριψαν», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σιλβέστερ Σταλόνε, αναφορικά με την απουσία των γονιών του από την βράβευσή του στα Όσκαρ για το «Ρόκι».

Σύνταξη
Από την Νταϊάνα στον πρίγκιπα Τζορτζ: Η αστεγία στην επικοινωνιακή πολιτική του Παλατιού – «Προσφορά ή πλυντήριο;»
Φιλανθρωπία 20.12.25

Από την Νταϊάνα στον πρίγκιπα Τζορτζ: Η αστεγία στην επικοινωνιακή πολιτική του Παλατιού – «Προσφορά ή πλυντήριο;»

Με μια συμβολική κίνηση που συνδέει το αύριο του Στέμματος με το παρελθόν του, ο μελλοντικός βασιλιάς πρίγκιπας Τζορτζ μαθαίνει από τον διάδοχο πρίγκιπα Τζορτζ τη σημασία της προσφοράς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων
Στάζει αίμα 20.12.25

Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων

Οι σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ επέστρεψαν στα χαρακώματα για τα μάτια του οινοποιείου Château Miraval, με τον γνωστό ηθοποιό να κερδίζει την πρώτη μάχη στον «πόλεμο των ροζέ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»
Τέσσερα χρόνια χωρίς 19.12.25

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»

Αφήνοντας πίσω της τις ενέσιμες θεραπείες και κάθε συζήτηση περί «αιώνιας νεότητας», η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αποκαλύπτει ότι έχει κόψει το Botox εδώ και τέσσερα χρόνια — όχι για αισθητικούς λόγους, αλλά για να διατηρήσει, όπως λέει, «ανοιχτό το τρίτο της μάτι»

Σύνταξη
Η αποστεωμένη εικόνα της Λατόγια Τζάκσον μετά τα αινιγματικά βίντεο σχετικά με την υγεία της
«Κάνω εξετάσεις» 19.12.25

Η αποστεωμένη εικόνα της Λατόγια Τζάκσον μετά τα αινιγματικά βίντεο σχετικά με την υγεία της

Η 69χρονη τραγουδίστρια Λατόγια Τζάκσον, αδερφή του Μάικλ, αποκάλυψε στους οπαδούς της τον Νοέμβριο ότι επέστρεψε στον γιατρό για κάποιες εξετάσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε
The Kardashians 19.12.25

Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε

«Ένα παιδί τριών ετών να μιλά για συζητήσεις με τον παππού του και να του λέει καληνύχτα σαν να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο… είναι κάτι που σε κάνει να αναρωτιέσαι», είπε μεταξύ άλλων η Κρις Τζένερ γαι το γεγονός

Σύνταξη
Αναίτια επίθεση του Ράσελ Μπραντ στην Κέιτι Πέρι: «Εντάξει ο Ορλάντο Μπλουμ, αλλά ο Τζάστιν Τριντό είναι μαριονέτα»
«Έχουν κοινά» 19.12.25

Αναίτια επίθεση του Ράσελ Μπραντ στην Κέιτι Πέρι: «Εντάξει ο Ορλάντο Μπλουμ, αλλά ο Τζάστιν Τριντό είναι μαριονέτα»

Ο Ράσελ Μπράντ, ο οποίος νωρίτερα φέτος κατηγορήθηκε από τέσσερις γυναίκες για σεξουαλική κακοποίηση, επέκρινε δημοσίως την σχέση της πρώην συζύγου του, Κέιτι Πέρι.

Σύνταξη
«Έφυγαν από έναν τόπο πόνου» – Μέσα στο νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Γουίλιαμ, στο Forest Lodge
Επανεκκίνηση 19.12.25

«Έφυγαν από έναν τόπο πόνου» - Μέσα στο νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Γουίλιαμ, στο Forest Lodge

Το νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Πρίγκιπα Γουίλιαμ, το Forest Lodge, προσφέρει μια νέα αρχή μετά από μια δύσκολη περίοδο, όταν και ζούσαν στο Adelaide Cottage.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ
Έναρξη διαλόγου 20.12.25

Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ

«Η αντίσταση είναι δικαίωμα και τα όπλα θα παραμείνουν στα χέρια των μαχητών», δήλωσε η Καταέμπ Χεζμπολάχ. Όπως και άλλες σιιτικές οργανώσεις, ζητά την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από το Ιράκ.

Σύνταξη
Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)

Ο γκολκίπερ της Κηφισιάς έκανε έξοδο, δεν βρήκε την μπάλα αλλά βρήκε τον… Μπιανκόν, χωρίς όμως ο διαιτητής Ευαγγέλου να δώσει το πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ των «ερυθρόλευκων»

Σύνταξη
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ
1976 20.12.25

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ

«Θέλεις κοντά σου τους ανθρώπους που αγαπάς και που σε απέρριψαν», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σιλβέστερ Σταλόνε, αναφορικά με την απουσία των γονιών του από την βράβευσή του στα Όσκαρ για το «Ρόκι».

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»

Πολλά παράπονα από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τις καθυστερήσεις της Κηφισιάς, με τον Βάσκο να δηλώνει επίσης ότι σημασία έχει να είναι πρώτος την τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς

Απίστευτα πράγματα, που δυσφημούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την φίλαθλη κοινή γνώμη να παρακολουθεί ένα παιχνίδι, στο οποίο οι παίκτες της Κηφισιάς έκαναν συνεχώς καθυστερήσεις.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεν τον ήθελε η μπάλα, δεν του επέτρεψαν να παίξει
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεν τον ήθελε η μπάλα, δεν του επέτρεψαν να παίξει

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στο τελευταίο ματς της χρονιάς, το οποίο οι φιλοξενούμενοι φρόντισαν να το περάσουν… ξαπλωμένοι στο χορτάρι, κάνοντας καθυστερήσεις σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Διαδοχικά χτυπήματα κατά των ναρκωτικών στην Αττική και στο λιμάνι του Πειραιά από το Λιμενικό
Ελλάδα 20.12.25

Διαδοχικά χτυπήματα κατά των ναρκωτικών στην Αττική και στο λιμάνι του Πειραιά από το Λιμενικό

Μπαράζ στοχευμένων επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποίησε τις τελευταίες ώρες το Γραφείο Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, τόσο στην Αττική όσο και εντός του λιμανιού του Πειραιά, οδηγώντας σε συλλήψεις και κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών.

Σύνταξη
Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων
Συνεχίζουν δυναμικά 20.12.25

Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων

Χριστούγεννα στα μπλόκα θα κάνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να τους αντιμετωπίζει με απαξία και δικογραφίες. Ωστόσο, θα διευκολύνουν τους εκδρομείς των εορτών.

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ

LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Άρσεναλ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη για τη 17η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ
Πόλεμος στην Ουκρανία 20.12.25

Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ

Έπειτα από μια σύνοδο κορυφής που διήρκεσε σχεδόν 16 ώρες, η ΕΕ συμφώνησε να βοηθήσει την Ουκρανία με κοινό δάνειο 90 δισ. Tο Κίεβο είναι ικανοποιημένο, δεν ισχύει το ίδιο με όλους τους ηγέτες της ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τουρκία: Σάλος με την κακοποίηση ηλικιωμένου σε γηροκομείο – Έρευνα από τις αρχές
Εικόνες σοκ 20.12.25

Σάλος στην Τουρκία με την κακοποίηση ηλικιωμένου σε γηροκομείο - Έρευνα από τις Αρχές

Το βίντεο με την κακοποίηση του ηλικιωμένου κάνει τον γύρο του διαδικτύου - Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και εξετάζεται το ενδεχόμενο να αναστείλει τη λειτουργία του γηροκομείου

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο