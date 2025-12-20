«Υποκρίτρια» – Η γυναίκα που καταστράφηκε από το σκάνδαλο του Kiss Cam επιτίθεται στην Γκουίνεθ Πάλτροου 

Η Κρίστιν Κάμποτ, το πρόσωπο που είδε τη ζωή της να καταστρέφεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δημοσιότητας, σπάει τη σιωπή της και καταφέρεται εναντίον της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού και επιχειρηματία Γκούινεθ Πάλτροου, κατηγορώντας την ότι εκμεταλλεύτηκε το δράμα της για χάρη της εταιρικής προβολής.

Το καλοκαίρι του 2025, μια τυχαία στιγμή στην Kiss Cam κατά τη διάρκεια συναυλίας των Coldplay μετατράπηκε σε παγκόσμιο σκάνδαλο που συγκλόνισε την εταιρεία τεχνολογίας Astronomer.

Η Κρίστιν Κάμποτ, τότε διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού, και ο διευθύνων σύμβουλος Άντι Μπάιρον, απαθανατίστηκαν σε μια τρυφερή στιγμή, προκαλώντας τον πανικό τους όταν συνειδητοποίησαν ότι προβάλλονταν στις γιγαντοοθόνες.

Το βίντεο έγινε αμέσως viral, οδηγώντας και τους δύο στην παραίτηση. Ωστόσο, η Astronomer επέλεξε μια ανορθόδοξη οδό για να διαχειριστεί την κρίση.

Προσέλαβε την Γκουίνεθ Πάλτροου —πρώην σύζυγο του τραγουδιστή των Coldplay, Κρις Μάρτιν— ως προσωρινή εκπρόσωπο για να «διασκεδάσει» τις εντυπώσεις -και το κατάφερε.

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στους Times, η Κρίστιν Κάμποτ δεν έκρυψε την πικρία της για τη στάση της Πάλτροου. Ως φανατική οπαδός της Goop, της εταιρείας lifestyle της ηθοποιού, πίστευε ότι η Πάλτροου πρέσβευε την ενδυνάμωση των γυναικών.

«Πώς τόλμησε να το κάνει αυτό, μετά από όλη την κριτική που δέχθηκε η ίδια για το θέμα του ‘συνειδητού αποχωρισμού’;» αναρωτήθηκε η Κάμποτ, χαρακτηρίζοντάς την υποκρίτρια.

H Kάμποτ είπε ότι πέταξε όλα τα προϊόντα της Goop που είχε στην κατοχή, θεωρώντας ότι η ηθοποιός επέλεξε να χλευάσει μια γυναίκα που βρισκόταν σε δεινή θέση αντί να τη στηρίξει.

Η διαφήμιση των 30 εκατομμυρίων προβολών

Το επίμαχο βίντεο, το οποίο ξεπέρασε τις 30 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα X, δείχνει την Πάλτροου να απευθύνεται στην κάμερα με την χαρακτηριστική της ηρεμία, αγνοώντας επιδεικτικά την ουσία του σκανδάλου.

Αντί να αναφερθεί στο περιστατικό της Kiss Cam, η ηθοποιός επικεντρώθηκε με ειρωνικό τρόπο στις τεχνικές λεπτομέρειες των υπηρεσιών της Astronomer, όπως η αυτοματοποίηση δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτή η τακτική του «στρουθοκαμηλισμού» μέσω του χιούμορ θεωρήθηκε από πολλούς ως μια ιδιοφυής κίνηση μάρκετινγκ, αλλά για τα θύματα της viral στιγμής, ήταν μια επώδυνη υπενθύμιση της απώλειας της επαγγελματικής τους ταυτότητας.

Λεπτή γραμμή

Η συμμετοχή της Πάλτροου απέκτησε επιπλέον βάρος λόγω της προσωπικής της σύνδεσης με το συγκρότημα των Coldplay.

Το γεγονός ότι η πρώην σύζυγος του Κρις Μάρτιν χρησιμοποιήθηκε για να «ξεπλύνει» ένα σκάνδαλο που ξεκίνησε από τη δική του σκηνή, έκανε τη διαφήμιση ένα είδος meta-σχολιασμού που το διαδίκτυο λάτρεψε.

H περίπτωση της Κάμποτ εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το ηθικό κόστος της viral κουλτούρας. Όταν οι προσωπικές τραγωδίες μετατρέπονται σε διαφημιστικά σποτ, η απόσταση μεταξύ της εταιρικής επιτυχίας και της προσωπικής εξόντωσης γίνεται επικίνδυνα μικρή.

Ένας κανόνας που για τη Γκουίνεθ Πάλτροου, τον Κρις Μάρτιν, την εταιρεία Αstronomer, τη μπράντα των Coldplay και κάθε επαγγελματία του marketing και της επικοινωνίας εκεί έξω είναι εντελώς αδιάφορος.