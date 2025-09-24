Ήμουν κι εγώ στη συναυλία: Το kiss cam σκάνδαλο στο live των Coldplay έχει νέα ανατροπή

Δεν υπήρχε άνθρωπος σε όλο τον κόσμο, που να μην ήξερε έστω και μερικές βασικές λεπτομέρειες για το kiss cam σκάνδαλο στη συναυλία των Coldplay, τον Ιούλιο που μας πέρασε. Το «παράνομο» ραντεβού δύο παντρεμένων -του CEO και της υπεύθυνης του HR της εταιρείας Astronomer- που έπαιξε στη γιγαντοοθόνη του χώρου, έγινε viral και προκάλεσε ένα μικρό corporate πανικό.

Ο Άντι Μπάιρον και η Κρίστιν Κάμποτ είδαν τις ζωές τους να μπαίνουν στο μικροσκόπιο, να χάνουν τις δουλειές τους (λογικά τους… παραίτησαν), να τους κάνει καζούρα ο Κρις Μάρτιν στα επερχόμενα live του αγγλικού συγκροτήματος και να τους ξεφτιλίζουν στα social media.

View this post on Instagram A post shared by Mamaraazzi (@mamaraazzi)

Από τότε έχουν περάσει κάτι περισσότερο από δύο μήνες και το «σκάνδαλο μεγατόνων», όπως το αντιμετώπισαν όλοι τότε, μετατρέπεται σταδιακά σε μια παρεξήγηση. Τουλάχιστον όσον αφορά την Κρίστιν Κάμποτ.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδας ο Άντριου Κάμποτ, σύζυγος της πρώην υπεύθυνης HR της Astronomer, αποκάλυψε ότι αυτός και η Κρίστιν είχαν χωρίσει αρκετό καιρό προτού ξεσπάσει το σκάνδαλο.

«Η απόφαση του διαζυγίου είχε παρθεί αρκετές εβδομάδες πριν τη συναυλία» είχε δηλώσει ο εκπρόσωπος του CEO και COO στην Privateer Rum. «Από την ώρα που έγινε γνωστό αυτό, ο Άντριου ελπίζει να σταματήσουν οι εικασίες και τόσο αυτός όσο και η οικογένειά του συνεχίζουν τη ζωή τους».

Και τώρα μια νέα αποκάλυψη βλέπει το φως της δημοσιότητας. Εκτός από τον Κρίστιν και τον Άντι Μπάιρον, στη συγκεκριμένη συναυλία των Coldplay ήταν και ο ίδιος ο Άντριου, μαζί με το ραντεβού του.

Husband of HR exec in Coldplay KissCam debacle was actually at same concert with a date https://t.co/juMzMJSEpD — Daily Mail (@DailyMail) September 24, 2025

Μάλιστα, το πρώην ζευγάρι ήταν και στον ίδιο χώρο, έστω και με άλλους συντρόφους, όταν η κάμερα έπεσε πάνω στην Κρίστιν και Άντι.

Πάντως, όπως φαίνεται έως τώρα, δεν ισχύουν τα ίδια δεδομένα για τον Άντι Κάμποτ, με τον πρώην CEO Astronomer να θέλει να ξεχαστεί η υπόθεση όσο πιο γρήγορα γίνεται.