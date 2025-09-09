Σκάνδαλο κατά το ήμισυ: Ο σύζυγος της Κρίστιν Κάμποτ της kiss cam των Coldplay αποφάσισε να «σπάσει» τη σιωπή του

Ήταν το θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν όλα τα media του πλανήτη στο δεύτερο μισό του Ιουλίου. Το ζευγάρι που «συνέλαβε» η kiss cam κατά την διάρκεια της συναυλίας των Coldplay στη Βοστώνη, αποδείχθηκε «παράνομο» και όλος ο κόσμος ανακάλυψε ξαφνικά το αγαπημένο του θέμα.

Το σκάνδαλο πήρε διαστάσεις χιονοστιβάδας μέσα σε ελάχιστες ώρες, τα social media ξεσάλωσαν, εκπομπές και… ειδικοί έψαχναν να βρουν το δίκαιο, το άδικο και το ηθικό της υπόθεσης, ενώ ο (πρώην) CEO Άντι Μπάιρον και η (πρώην) υπεύθυνη του HR Κρίστιν Κάμποτ, συνάδελφοι στην εταιρεία Astronomer, είδαν τις καριέρες τους να διαλύονται. Τουλάχιστον για την ώρα.

Την ίδια ώρα πολλοί μιλούσαν και ακόμα περισσότερα γράφονταν για τους δύο απατημένους συζύγους, που έπρεπε να μάθουν με τον χειρότερο τρόπο τα νέα.

Δύο μήνες μετά, η όλη υπόθεση τελικά αποδείχθηκε σκάνδαλο… κατά το ήμισυ. Ο CEO και COO στην Privateer Rum Άντρικου Κάμποτ, μέλος μιας από τις παλιές οικογένειες της Βοστώνης και σύζυγος της Κρίστιν, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του – έστω και μέσω του εκπροσώπου του στο περιοδικό People.

Όπως έγινε γνωστό δεν του κάηκε καρφάκι για ότι έγινε, καθώς αυτός και η Κρίστιν είχαν χωρίσει και είχαν αποφασίσει να πάρουν διαζύγιο αρκετό καιρό πριν εμφανιστεί το βίντεο με την kiss cam από τους Coldplay.

«Η απόφαση του διαζυγίου είχε παρθεί αρκετές εβδομάδες πριν τη συναυλία» είπε ο εκπρόσωπός του. «Από την ώρα που έγινε γνωστό αυτό, ο Άντριου ελπίζει να σταματήσουν οι εικασίες και τόσο αυτός όσο και η οικογένειά του συνεχίζουν τη ζωή τους».

Μάλιστα, την πληροφορία επιβεβαίωσε και η πρώην σύζυγός του Τζούλια Κάμποτ, που ήταν παντρεμένη με τον Άντριου έως το 2018.

«Του έστειλα μήνυμα όταν εμφανίστηκε το βίντεο και μου απάντησε ότι η προσωπική ζωή της Κρίστιν δεν είναι δικό του θέμα» είπε, τονίζοντας ότι ο πρώην της δεν είναι και ο καλύτερος άνθρωπος.

«Όταν έγινε γνωστό το σκάνδαλο πολλοί φίλοι μου έστειλαν μήνυμα, γράφοντάς μου: κάρμα. Ότι δίνεις στη ζωή, αυτός παίρνεις πίσω» συμπλήρωσε.