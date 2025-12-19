Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα

Η αστυνομία της Σουηδίας ανακοίνωσε ότι δεν θα διενεργήσει έρευνα, μετά την καταγγελία που υπέβαλε ο ιδρυτής της WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ, για την απόφαση του Ιδρύματος Νόμπελ να απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Ο Τζούλιαν Ασάνζ υποστηρίζει ότι η απόφαση αυτή είναι αντίθετη με τους όρους που έθεσε στη διαθήκη του ο Άλφρεντ Νόμπελ. Και αυτό, διότι η Ματσάδο στηρίζει τις εχθρικές ενέργειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Συνεπώς, υποστηρίζει ότι το φετινό βραβείο συνιστά, κατά το σουηδικό δίκαιο, «κατάχρηση πόρων και διευκόλυνση εγκλημάτων πολέμου».

«Μη αποδεκτή»

Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που απευθυνόταν στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο αστυνομικός επιθεωρητής Ρίκαρντ Έκμαν ανέφερε ότι η μήνυση «δεν είναι αποδεκτή». Διότι, όπως επισημαίνει, δεν περιείχε καμία πληροφορία που να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι διαπράχθηκε κάποιο αδίκημα.

«Αφού αποφασίστηκε να μην ξεκινήσει προκαταρκτική, καμία έρευνα δεν θα γίνει με βάση αυτήν τη μήνυση», πρόσθεσε.

Η Επιτροπή Νόμπελ της Νορβηγίας απένειμε το βραβείο στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο για τις προσπάθειες που καταβάλλει για τη δημοκρατική μετάβαση στη Βενεζουέλα. Ο Τζούλιαν Ασάνζ θεωρεί ότι η επιλογή της αντίκειται στις επιθυμίες του Άλφρεντ Νόμπελ. Ο Νόμπελ στη διαθήκη του όριζε ότι το βραβείο θα πρέπει να δίνεται σε όποιον παρέχει τη μεγαλύτερη υπηρεσία «για την αδελφοσύνη των λαών, την κατάργηση ή τη μείωση των μόνιμων στρατών και τη διοργάνωση και προώθηση ειρηνευτικών συνόδων».

Ο Ασάνζ ζητούσε επίσης να «παγώσει» το ποσό των 11 εκατομμυρίων κορωνών (1,18 εκατ. ευρώ) που θα δοθεί στη Ματσάδο.

Ασάνζ και ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει σημαντικές αεροναυτικές δυνάμεις στην Καραϊβική και βομβάρδισαν δεκάδες μικρά σκάφη με την υποψία ότι μεταφέρουν ναρκωτικά, σκοτώνοντας περίπου 100 ανθρώπους.

Ο Τζούλιαν Ασάνζ αποφυλακίστηκε από βρετανική φυλακή τον Ιούνιο του 2024, κατόπιν συμφωνίας με τις αμερικανικές δικαστικές αρχές που ζητούσαν την έκδοσή του επειδή δημοσιοποίησε στον ιστότοπό του χιλιάδες απόρρητα έγγραφα της αμερικανικής κυβέρνησης, τα οποία αφορούσαν τον πόλεμο στο Ιράκ.