Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν 20ετή κάθειρξη σε επικεφαλής εταιρείας ασφαλείας που φέρεται να τον κατασκόπευε

Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν από την ισπανική δικαιοσύνη να καταδικάσει τον επικεφαλής μιας εταιρείας ασφαλείας σε 20 χρόνια κάθειρξη, κατηγορώντας τον ότι κατασκόπευε για λογαριασμό των ΗΠΑ τον ιδρυτή του WikiLeaks το διάστημα που είχε καταφύγει στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο.

Η πληροφορία αυτή έγινε γνωστή από δικαστικά έγγραφα για τα οποία ενημερώθηκε το AFP.

Οι δικηγόροι ζητούν να επιβληθεί συνολικά ποινή 20ετούς κάθειρξης εις βάρος του Νταβίντ Μοράλες Γκουιγέν για αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών, διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και παράνομη οπλοκατοχή.

Η σχέση Ασάνζ και Μοράλες

Ο Τζούλιαν Ασάνζ αφέθηκε ελεύθερος από τη βρετανική φυλακή Μπέλμαρς όπου κρατούνταν τον Ιούνιο του 2024 αφού κατέληξε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ οι οποίες ζητούσαν την έκδοσή του. Το 2012 είχε καταφύγει στην πρεσβεία του Ισημερινού για να αποφύγει την έκδοσή του στη Σουηδία, όπου κατηγορούνταν για βιασμό, μια κατηγορία που έκτοτε έχει αποσυρθεί.

Η αστυνομία της Βρετανίας απομάκρυνε τον Ασάνζ από την πρεσβεία του Ισημερινού στις 11 Απριλίου 2019, αφού το Κίτο ήρε την προστασία που του παρείχε.

Την ασφάλεια της πρεσβείας διαχειριζόταν από το 2015 ως το 2018 η εταιρεία Undercover Global με έδρα την Ισπανία και επικεφαλής τον απόστρατο στρατιωτικό Νταβίντ Μοράλες.

Οι δικηγόροι του Ασάνζ υποστηρίζουν ότι το 2016 ο Μοράλες, με την ευκαιρία ταξιδιού του στο Λας Βέγκας, ήρθε σε επαφή με τις αμερικανικές αρχές και τους παρείχε πληροφορίες.

Η έρευνα που διεξήγαγε η ισπανική δικαιοσύνη έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Μοράλες κατασκόπευε τον Ασάνζ και παρείχε «σε τρίτους» πληροφορίες που συγκέντρωσε με «παράνομο» τρόπο και οι οποίες αφορούσαν τον ιδρυτή του WikiLeaks και άλλες προσωπικότητες, «ανάμεσά τους πολλοί πρόεδροι της Λατινικής Αμερικής» με τους οποίους βρισκόταν σε επαφή.

Τι έδειξε η έρευνα

Σύμφωνα με τον δικαστή που έχει αναλάβει την υπόθεση, ο Μοράλες ζήτησε το 2017 την εγκατάσταση νέων καμερών ασφαλείας, ικανών να καταγράφουν απόρρητες συνομιλίες που διεξάγονταν στην πρεσβεία του Ισημερινού μεταξύ του Ασάνζ και των δικηγόρων του, του στενού του κύκλου και άλλων προσώπων, τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ επικαλούμενο το AFP.

Ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά ήταν ο Μπαλτάσαρ Γκαρσόν, συντονιστής της ομάδας υπεράσπισης του Ασάνζ, και οι πρώην πρόεδροι της Βολιβίας Έβο Μοράλες, του Ισημερινού Ραφαέλ Κορέα, της Ουρουγουάης Χοσέ Μουχίκα, της Αργεντινής Κριστίνα Κίρχνερ και της Βραζιλίας Ντίλμα Ρούσεφ.

Παράλληλα ο Μοράλες είχε ζητήσει να ενεργοποιηθεί ένα σύστημα απευθείας μετάδοσης που του επέτρεπε να έχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλα όσα συνέβαιναν στο εσωτερικό της πρεσβείας. Αυτό το σύστημα διέθετε δύο κανάλια: «ένα επίσημο για τον Ισημερινό και ένα άλλο ‘για τους φίλους των ΗΠΑ’», όπως αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα.