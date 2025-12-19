Το Ισραήλ συλλαμβάνει Ρώσο πολίτη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Το Ισραήλ κατηγόρησε έναν Ρώσο πολίτη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της φωτογράφησης ισραηλινών λιμανιών και υποδομών υπό τις οδηγίες των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή η ισραηλινή αστυνομία και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας.

Ο Ρώσος πολίτης πληρώθηκε με ψηφιακό νόμισμα, σύμφωνα με κοινή δήλωση της αστυνομίας και της υπηρεσίας.

Ο σκιώδης πόλεμος

Ο δεκαετής σκιώδης πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν κλιμακώθηκε σε άμεσο πόλεμο τον Ιούνιο, όταν το Ισραήλ επιτέθηκε σε διάφορους στόχους εντός του Ιράν, μεταξύ άλλων μέσω επιχειρήσεων που βασίστηκαν στην αποστολή κομάντος της Μοσάντ βαθιά στο εσωτερικό της χώρας.

Το Ισραήλ έχει συλλάβει δεκάδες πολίτες που φέρονται να κατασκόπευαν για λογαριασμό του Ιράν, σε μια ενέργεια που, σύμφωνα με πηγές του Reuters, αποτελεί τη μεγαλύτερη προσπάθεια της Τεχεράνης εδώ και δεκαετίες να διεισδύσει στον εχθρό της.

Οι συλλήψεις ακολούθησαν επανειλημμένες προσπάθειες των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των ετών να στρατολογήσουν απλούς Ισραηλινούς για να συλλέγουν πληροφορίες και να πραγματοποιούν επιθέσεις με αντάλλαγμα χρήματα.

Σε δήλωση που έστειλε στα μέσα ενημέρωσης το 2024, μετά από μια σειρά συλλήψεων από το Ισραήλ εβραίων πολιτών που ήταν ύποπτοι για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ιράν, η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ δεν επιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε ότι επιδίωκε να στρατολογήσει Ισραηλινούς και δήλωσε ότι «από λογική άποψη» οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια από τις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες θα εστίαζε σε μη Ιρανούς και μη μουσουλμάνους, προκειμένου να μειώσει τις υποψίες.

Το Ιράν από μεριάς του, έχει εκτελέσει πολλά άτομα που κατηγορεί ότι έχουν σχέσεις με την υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ του Ισραήλ και διευκολύνουν τις επιχειρήσεις της στη χώρα.