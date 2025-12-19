newspaper
Το Ισραήλ συλλαμβάνει Ρώσο πολίτη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν
Κόσμος 19 Δεκεμβρίου 2025 | 11:30

Το Ισραήλ συλλαμβάνει Ρώσο πολίτη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Ο δεκαετής σκιώδης πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν κλιμακώθηκε σε άμεσο πόλεμο τον Ιούνιο, όταν το Ισραήλ επιτέθηκε σε διάφορους στόχους εντός του Ιράν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το Ισραήλ κατηγόρησε έναν Ρώσο πολίτη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της φωτογράφησης ισραηλινών λιμανιών και υποδομών υπό τις οδηγίες των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή η ισραηλινή αστυνομία και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας.

Ο Ρώσος πολίτης πληρώθηκε με ψηφιακό νόμισμα, σύμφωνα με κοινή δήλωση της αστυνομίας και της υπηρεσίας.

Ο σκιώδης πόλεμος

Ο δεκαετής σκιώδης πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν κλιμακώθηκε σε άμεσο πόλεμο τον Ιούνιο, όταν το Ισραήλ επιτέθηκε σε διάφορους στόχους εντός του Ιράν, μεταξύ άλλων μέσω επιχειρήσεων που βασίστηκαν στην αποστολή κομάντος της Μοσάντ βαθιά στο εσωτερικό της χώρας.

Το Ισραήλ έχει συλλάβει δεκάδες πολίτες που φέρονται να κατασκόπευαν για λογαριασμό του Ιράν, σε μια ενέργεια που, σύμφωνα με πηγές του Reuters, αποτελεί τη μεγαλύτερη προσπάθεια της Τεχεράνης εδώ και δεκαετίες να διεισδύσει στον εχθρό της.

Οι συλλήψεις ακολούθησαν επανειλημμένες προσπάθειες των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των ετών να στρατολογήσουν απλούς Ισραηλινούς για να συλλέγουν πληροφορίες και να πραγματοποιούν επιθέσεις με αντάλλαγμα χρήματα.

Σε δήλωση που έστειλε στα μέσα ενημέρωσης το 2024, μετά από μια σειρά συλλήψεων από το Ισραήλ εβραίων πολιτών που ήταν ύποπτοι για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ιράν, η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ δεν επιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε ότι επιδίωκε να στρατολογήσει Ισραηλινούς και δήλωσε ότι «από λογική άποψη» οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια από τις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες θα εστίαζε σε μη Ιρανούς και μη μουσουλμάνους, προκειμένου να μειώσει τις υποψίες.

Το Ιράν από μεριάς του, έχει εκτελέσει πολλά άτομα που κατηγορεί ότι έχουν σχέσεις με την υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ του Ισραήλ και διευκολύνουν τις επιχειρήσεις της στη χώρα.

Τράπεζες
Alpha Bank: Deal στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο μέσω Altius και Universal Life

Alpha Bank: Deal στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο μέσω Altius και Universal Life

Business
Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream newspaper
Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών
«εκλογές-απάτη» 19.12.25

Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών

Αρκετές χώρες, o OHE και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν περιγράψει τις επικείμενες εκλογές ως μια απάτη που αποσκοπεί στο να διατηρήσει τους κυβερνώντες στρατηγούς της Μιανμάρ στην εξουσία

Σύνταξη
ΗΠΑ Vs Κίνας: Η νηνεμία πριν την καταιγίδα
Κόσμος 19.12.25

ΗΠΑ Vs Κίνας: Η νηνεμία πριν την καταιγίδα

Οι ειδικοί διχάζονται ως προς το αν η εύθραυστη ισορροπία του 2025 μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πιο βιώσιμο πλαίσιο συνύπαρξης ΗΠΑ-Κίνας ή αν αποτελεί απλώς μια παύση πριν από την επόμενη κλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία
ΗΠΑ 2.0 19.12.25

Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία

Ο πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε τα Patriot Games, «ένα πρωτοφανές τετραήμερο αθλητικό γεγονός με τη συμμετοχή των καλύτερων αθλητών λυκείου», σε ένα νέο βίντεο ανακοίνωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νεκροί και τραυματίες μετά από επίθεση σε βάση του στρατού της Κολομβίας – Τους αντάρτες κατηγορεί η κυβέρνηση
Κόσμος 19.12.25

Νεκροί και τραυματίες μετά από επίθεση σε βάση του στρατού της Κολομβίας – Τους αντάρτες κατηγορεί η κυβέρνηση

Στην Κολομβία μαίνεται για δεκαετίες ένας εμφύλιος στον οποίο εμπλέκονται οργανώσεις ανταρτών, ακροδεξιά τάγματα θανάτου, καρτέλ ναρκωτικών και οι δυνάμεις ασφαλείας του κράτους

Σύνταξη
ΗΠΑ: Βρέθηκε νεκρός ο ύποπτος για τους φονικούς πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο Μπράουν
Κόσμος 19.12.25

Νεκρός βρέθηκε ο ύποπτος για το μακελειό στο πανεπιστήμιο Μπράουν

Ο 48χρονος ύποπτος για τη φονική ένοπλη επίθεση σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Μπράουν βρέθηκε νεκρός, σύμφωνα με την αστυνομία Πρόβιντενς. Η υπόθεση συνδέεται και με τον θάνατο καθηγητή του MIT.

Σύνταξη
Να αρχίσει διάλογος με τη Ρωσία θέλει ο Μακρόν
Κόσμος 19.12.25

Να αρχίσει διάλογος με τη Ρωσία θέλει ο Μακρόν

«Πρέπει τις επόμενες εβδομάδες να εξευρεθούν επίσης τρόποι και μέσα προκειμένου οι Ευρωπαίοι, με καλή οργάνωση, να ξαναρχίσουν πλήρη διάλογο με τη Ρωσία, με πλήρη διαφάνεια» τόνισε ο Μακρόν

Σύνταξη
Αυστραλία: Ημέρα εθνικού πένθους η Κυριακή μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ
Κόσμος 19.12.25

Ημέρα εθνικού πένθους η Κυριακή στην Αυστραλία μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ

Στην Αυστραλία κηρύχθηκε ημέρα εθνικού πένθους μεθαύριο Κυριακή, όταν θα συμπληρωθεί μια εβδομάδα από την επίθεση δυο ενόπλων εναντίον συνάθροισης επ’ ευκαιρία εβραϊκής γιορτής

Σύνταξη
Πώς η κλιματική κατάρρευση θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων
Απαιτούνται αλλαγές 19.12.25

Πώς η κλιματική κατάρρευση θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων

Από τις πλημμύρες έως τις ξηρασίες, οι ασταθείς καιρικές συνθήκες που προκαλεί η κλιματική κρίση επηρεάζουν την επισιτιστική ασφάλεια, με τις αποδόσεις των καλλιεργειών να αναμένεται να μειωθούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κοκαΐνη: Θα γλιτώσει η Ευρώπη από το «λευκό τσουνάμι»;
Τα κράτη των ναρκωτικών 19.12.25

Θα γλιτώσει η Ευρώπη από το «λευκό τσουνάμι»;

Τι λένε οι αριθμοί πίσω από τις κατασχέσεις σε φορτία με κοκαΐνη στα ευρωπαϊκά λιμάνια, πώς λειτουργούν τα εγκληματικά δίκτυα και οι διωκτικές Αρχές και τι συμβαίνει στη χώρα μας

Γιώργος Σχοινάς
Ειρηνικός: Συνεχίζονται οι δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλεούμενα – Αλλοι 5 νεκροί
Αλλοι 5 νεκροί 19.12.25

Συνεχίζονται οι «ναρκω»-δολοφονίες των ΗΠΑ

Συνεχίζονται οι δολοφονικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον πλεούμενων που, κατ΄ αυτές, μεταφέρουν ναρκωτικά χωρίς ποτέ να έχουν παρουσιάσει την παραμικρκή απόδειξη για τον ισχυρισμό τους.

Σύνταξη
Αυστραλία: Ανακοινώνεται εθνικό πρόγραμμα επαναγοράς πυροβόλων όπλων μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ
Αντονι Αλμπανέζι 19.12.25

Εθνικό πρόγραμμα για τα πυροβόλα όπλα μετά τη σφαγή στην Μπόνταϊ

«Τα φρικτά γεγονότα στην Μπόνταϊ δείχνουν πως πρέπει να αποσύρουμε περισσότερα πυροβόλα όπλα από τους δρόμους μας», έκρινε ο Αντονι Αλμπανέζι, ανακοινώνοντας εθνικό πρόγραμμα επαναγοράς τους.

Σύνταξη
Ονδούρα: Ξεκίνησε η τελευταία ανακαταμέτρηση πριν την ανακήρυξη του νικητή των προεδρικών εκλογών
500.000 ψηφοδέλτια 19.12.25

Τελευταία ανακαταμέτρηση στην Ονδούρα πριν την ανακήρυξη νέου προέδρου

«Με παρόντες εθνικούς και διεθνείς παρατηρητές» άρχισε η ειδική ανακαταμέτρηση στην Ονδούρα, πριν την ανακήρυξη του νέου προέδρου της χώρας, μεταξύ δύο υποψηφίων της δεξιάς.

Σύνταξη
Γάζα: Συνάντηση στη Φλόριντα για τα επόμενα στάδια της εκεχειρίας – Ο Τραμπ αναμένει και τον Νετανιάχου
Επόμενη φάση 19.12.25

Συνάντηση στη Φλόριντα για τη Γάζα, εν αναμονή και του Νετανιάχου

Η επόμενη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα αναμένεται να συζητηθεί σε συνάντηση στη Φλόριντα, όπου είναι πιθανόν να φτάσει τις επόμενες μέρες και ο Νετανιάχου για να συναντήσει τον Τραμπ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ τονίζει πως δεν χρειάζεται έγκριση του Κογκρέσου για να διατάξει πλήγματα στη Βενεζουέλα
Φοβάται διαρροές... 19.12.25

Τραμπ: Δεν χρειάζομαι έγκριση του Κογκρέσου για να επιτεθώ στη Βενεζουέλα

Δεν είναι «υποχρεωμένος» να ζητήσει έγκριση από το Κογκρέσο για να εξαπολύσει επιθέσεις στη Βενεζουέλα, τονίζει ο Τραμπ, που έχει επανειλημμένα απειλήσει για χερσαία πλήγματα.

Σύνταξη
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»
Πρόθεση 19.12.25

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»

Στην Ζάκυνθο βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων όπου τοποθετήθηκε τόσο ως προς την διαχείριση των απορριμμάτων ως και προς την αποκατάσταση του πλοίου στο Ναυάγιο.

Σύνταξη
«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
Euroleague 19.12.25

«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού

Ο προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Ματσιούλις, παραδέχθηκε πως υπάρχει... θέμα με τον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος μετά το τρομερό ξεκίνημά του στη σεζόν, βλέπει τον χρόνο συμμετοχής του να φθίνει.

Σύνταξη
Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών
«εκλογές-απάτη» 19.12.25

Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών

Αρκετές χώρες, o OHE και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν περιγράψει τις επικείμενες εκλογές ως μια απάτη που αποσκοπεί στο να διατηρήσει τους κυβερνώντες στρατηγούς της Μιανμάρ στην εξουσία

Σύνταξη
«Πυρά» Τσουκάλα σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών
Πολιτική 19.12.25

«Πυρά» Τσουκάλα σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών

«Είναι προφανές πως η κυβέρνηση όχι μόνο δεν απολογείται, αλλά απειλεί ευθέως πλέον τους αγρότες, που βύθισε στην απόγνωση και σε ιδιότυπο μνημόνιο» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσικαλάς στη σκιά των προκλητικών δηλώσεων Βορίδη

Σύνταξη
Το βάθος της κρίσης
Ολιγαρχικός μετασχηματισμός 19.12.25

Το βάθος της κρίσης

Η πολιτική κρίση στη χώρα μας παίρνει τη μορφή της μετάβασης σε μια αυταρχική μεταδημοκρατία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία: Πόσα και…γιατί χρωστούν οι Έλληνες;
Οικονομία 19.12.25

Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία: Πόσα και…γιατί χρωστούν οι Έλληνες;

Περίπου 10.000 ΑΦΜ έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη 85,3 δισ. ευρώ στην Εφορία – Μόνο το 4% του συνόλου των οφειλετών προχωρά σε ρυθμίσεις, κάτι που δείχνει την κυβερνητική αποτυχία – Τι δείχνουν οι οφειλές των επιχειρήσεων

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
ΗΠΑ Vs Κίνας: Η νηνεμία πριν την καταιγίδα
Κόσμος 19.12.25

ΗΠΑ Vs Κίνας: Η νηνεμία πριν την καταιγίδα

Οι ειδικοί διχάζονται ως προς το αν η εύθραυστη ισορροπία του 2025 μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πιο βιώσιμο πλαίσιο συνύπαρξης ΗΠΑ-Κίνας ή αν αποτελεί απλώς μια παύση πριν από την επόμενη κλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία
ΗΠΑ 2.0 19.12.25

Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία

Ο πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε τα Patriot Games, «ένα πρωτοφανές τετραήμερο αθλητικό γεγονός με τη συμμετοχή των καλύτερων αθλητών λυκείου», σε ένα νέο βίντεο ανακοίνωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν’ το όπως στο Μοσχάτο»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν’ το όπως στο Μοσχάτο»

Μετά την περιφέρεια και τους αγρότες, το ΠΑΣΟΚ στρέφει το βλέμμα στην Αττική. Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Μοσχάτο εγκαινιάζει μια νέα στρατηγική εξωστρέφειας ενόψει συνεδρίου, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν προβληματισμό.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»

Ο εμπαιγμός και οι προκλητικές δηλώσεις από την κυβέρνηση απέναντι στους αγρότες συνεχίζονται. «Με το δεν μιλάω στο τέλος δεν θα πάρεις τίποτα κανένας» λέει ο Μάκης Βορίδης επειδή οι αγρότες λένε «όχι» σε έναν προσχηματικό διάλογο

Σύνταξη
Νέο απίθανο ματς του Ντόντσιτς με 45 πόντους και τριπλ-νταμπλ, χάρισε στους Λέικερς τη νίκη στη Γιούτα (vids)
Μπάσκετ 19.12.25

Νέο απίθανο ματς του Ντόντσιτς με 45 πόντους και τριπλ-νταμπλ, χάρισε στους Λέικερς τη νίκη στη Γιούτα (vids)

O Λούκα Nτόντσιτς διέλυσε τους Τζαζ με 45 πόντους, 11 ριμπάουντ και 14 ασίστ και οι Λέικερς πήραν τη νίκη με 143-135 μέσα στη Γιούτα - Νέα ήττα για τους Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Αγρότες: 20 μέρες στους δρόμους και συνεχίζουν – Στριμωγμένη η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο
Agro-in 19.12.25

Μετά από 20 μέρες στους δρόμους, οι αγρότες συνεχίζουν - «Στα σχοινιά» η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες καθώς δεν εμπιστεύονται τις «ειλικρινείς προθέσεις» της κυβέρνησης αλλά ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις

Σύνταξη
Απωθητικά, άβολα, δυστοπικά πατρόν – Τι ακριβώς κάνει η μόδα στις γυναίκες;
Μη φορέσιμα 19.12.25

Απωθητικά, άβολα, δυστοπικά πατρόν - Τι ακριβώς κάνει η μόδα στις γυναίκες;

Μια σεζόν που περιλάμβανε αλλόκοτα, μερικές φορές σκληρά σχέδια, μας άφησε να αναρωτιόμαστε τι σημαίνουν όλα αυτά που προτείνει η μόδα. Το να μην λαμβάνουν υπόψη οι σχεδιαστές τα όρια μιας επίδειξης είναι στην καλύτερη περίπτωση, σκόπιμη άγνοια, στην χειρότερη περίπτωση, ανειλικρίνεια και ενδεχομένως βίτσιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25

Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις

Συνδυάζοντας τεχνογνωσία, καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και στρατηγικές συνεργασίες, το πρόγραμμα της Huawei TECH4ALL μας δείχνει τον δρόμο προς ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον.

Σύνταξη
