Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα

Το Ιράν συνέλαβε 20 άτομα που ισχυρίζεται ότι είναι πράκτορες της ισραηλινής μυστικής υπηρεσίας Μοσάντ τους τελευταίους μήνες, ανακοίνωσε το Σάββατο η δικαιοσύνη΄.

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι δεν θα αντιμετωπίσουν καμία επιείκεια και θα γίνουν παράδειγμα προς αποφυγή.

Πυρηνικοί επιστήμονες

Την Τετάρτη 6 Αυγούστου, το Ιράν εκτέλεσε έναν πυρηνικό επιστήμονα ονόματι Ρουζμπέ Βάντι, ο οποίος καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και για διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με έναν άλλο πυρηνικό επιστήμονα που σκοτώθηκε σε ισραηλινά αεροπορικά χτυπήματα στο Ιράν τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο εκπρόσωπος της δικαιοσύνης Ασγκάρ Τζαχανγκίρι δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Τεχεράνη το Σάββατο ότι οι κατηγορίες εναντίον ορισμένων από τους 20 υπόπτους που συνελήφθησαν αποσύρθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι. Δεν έδωσε όμως τον ακριβή αριθμό τους.

«Η δικαιοσύνη δεν θα δείξει επιείκεια προς τους κατασκόπους και τους πράκτορες του σιωνιστικού καθεστώτος και, με αυστηρές αποφάσεις, θα τους κάνει παράδειγμα προς αποφυγή», ανέφερε ο Τζαχανγκίρι, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ανέφερε επίσης ότι όλες οι λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.

Η κατασκοπεία στο Ιράν

Οι εκτελέσεις Ιρανών που καταδικάστηκαν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά φέτος, με τουλάχιστον οκτώ θανατικές ποινές να εκτελούνται τους τελευταίους μήνες.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε 12 ημέρες αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν τον Ιούνιο, με στόχο κορυφαίους στρατηγούς, πυρηνικούς επιστήμονες, πυρηνικές εγκαταστάσεις, καθώς και κατοικημένες περιοχές.

Το Ιράν απάντησε με βολές πυραύλων και drones κατά του Ισραήλ.

Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA ανέφερε 1.190 θανάτους Ιρανών κατά τη διάρκεια των 12ήμερων ισραηλινών επιθέσεων, μεταξύ των οποίων 436 άμαχοι και 435 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Το Ισραήλ ανέφερε ότι 28 άτομα σκοτώθηκαν στην αντίποινα επίθεση του Ιράν.