Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη τα ισραηλινά πλήγματα στον υπό κατασκευή ερευνητικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος του Χοντάμπ (πρώην Αράκ) και σε παρακείμενες εγκαταστάσεις στο Ιράν (στη δορυφορική εικόνα από Maxar Technologies via Reuters, επάνω, οι εγκαταστάσεις πριν την ισραηλινή επιδρομή).

Ο αντιδραστήρας βαρέος ύδατος, όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά, θα μπορούσε να παράγει πλουτώνιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, αν και η Τεχεράνη έχει κατ’ επανάληψη διαβεβαιώσει πως το πυρηνικό της πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2015 με τη Δύση, η εν λόγω εγκατάσταση επανασχεδιάστηκε, ο πυρήνας του αντιδραστήρα αφαιρέθηκε και σφραγίστηκε με σκυρόδεμα. Το Ιράν είχε ενημερώσει τον ΔΟΑΕ ότι ο αντιδραστήρας αναμενόταν να τεθεί σε λειτουργία το 2026.

«Ο ΔΟΑΕ έχει πληροφορίες ότι ο ερευνητικός αντιδραστήρας βαρέος ύδατος του Χοντάμπ (πρώην Αράκ), ο οποίος είναι υπό κατασκευή, επλήγη. Δεν λειτουργούσε και δεν περιείχε πυρηνικό υλικό, επομένως δεν υπήρχαν ραδιολογικές επιπτώσεις», αναφέρει ανάρτηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στην πλατφόρμα Χ.

IAEA has information the Khondab (former Arak) heavy water research reactor, under construction, was hit. It was not operational and contained no nuclear material, so no radiological effects.

At present, IAEA has no information indicating the Khondab heavy water plant was hit.

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 19, 2025