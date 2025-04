Το Ιράν εκτελεί άνδρα καταδικασμένο για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Το Ιράν εκτέλεσε έναν «ανώτερο κατάσκοπο» με την κατηγορία της συνεργασίας με την υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ του Ισραήλ, σύμφωνα με την ιρανική δικαιοσύνη.

Ο Μοχσέν Λανγκαρνσίν, ο οποίος απαγχονίστηκε το πρωί της Τετάρτης, παρείχε στη Μοσάντ εκτεταμένη «υλικοτεχνική, τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη» για δύο χρόνια, ξεκινώντας από το 2020, σύμφωνα με την επίσημη υπηρεσία ειδήσεων Μιζάν.

Μία από τις βασικές κατηγορίες εναντίον του Λανγκαρνσίν ήταν η συμμετοχή του στη δολοφονία, τον Μάιο του 2022, ενός συνταγματάρχη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), του Σαγιάτ Χοντάι, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα από δύο μοτοσικλετιστές ενώ επέστρεφε στο σπίτι του στην Τεχεράνη σύμφωνα με το Al Jazeera.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times, το Ισραήλ ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ήταν υπεύθυνο για τη δολοφονία.

Η Μιζάν ανέφερε ότι ο Λανγκαρνσίν αγόρασε μια μοτοσικλέτα για να παρακολουθεί τις κινήσεις του Χοντάι, μετέφερε τις πληροφορίες στη Μοσάντ και ήταν παρών κατά τη δολοφονία. Επιπλέον, κατηγορήθηκε για υποστήριξη επίθεσης σε βιομηχανική εγκατάσταση στην Ισφαχάν, που συνδέεται με το Υπουργείο Άμυνας και Εφοδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν.

Το Ιράν επικαλέστηκε «εκτεταμένες πληροφορίες και τεχνικά στοιχεία» που συνδέουν τον Λανγκαρνσίν με αυτές τις επιχειρήσεις και δήλωσε ότι «ομολόγησε πλήρως» τη συμμετοχή του.

Speak up for Mohsen Langarneshin.

He is at risk of execution. We must be his voice.

All political prisoners deserve freedom.#MohsenLangarneshin #محسن_لنگرنشین #نه_به_اعدام pic.twitter.com/1jujIApsqn

— Farhad (@Farhadgol60) April 27, 2025