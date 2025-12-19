Ο Γιώργος Παπαγεωργίου και οι Polkar σε μια πρωτοχρονιάτικη εμφάνιση στο Block 33

Δεν πρόκειται να τραγουδήσω καψουροτράγουδα.

Δεν θα ξαναβάλω στρας.

Δεν θα ξαναπετάξω σουτιέν – το υπόσχομαι- και κανενός είδους εσώρουχο εκτός αν κάποιος δεν αντέχει χωρίς αυτό το δρώμενο.

Δεν θα πω ακυκλοφόρητα τραγούδια από το νέο μας album που θα κυκλοφορήσει από τη Sony Music.

Όχι, δεν θα κάνω ψεύτικους γάμους στις φετινές μου συναυλίες.

Δεν θα σε ξαναξενυχτήσω.

Δεν θα πούμε κουτσομπολιά από σκηνής.

Γενικά θα περάσουμε απλά, λιτά, εντός πλαισίου.

Το πολύ πολύ στο τσακίρ κέφι να κάνω όλα τα παραπάνω!

Οι Polkar είναι

Γιώργος Παπαγεωργίου (φωνή, γιουκαλίλι)

Γιάννης Κυρατσός (κιθάρες)

Γιώργος Αβραμίδης (τρομπέτα)

Γιάννης Μπέλλος (μπάσο)

Αλέξης Αρχοντής (τύμπανα)

Τάσος Κορκόβελος (πλήκτρα, programming)

Πληροφορίες

Πέμπτη 1η Ιανουαρίου

Block33

26ης Οκτωβρίου 33, Σφαγεία Θεσσαλονίκη

Εισιτήρια καθήμενων: 15 ευρώ

Εισιτήρια ορθίων: 13 ευρώ

Απαραίτητη η κράτηση μετά την αγορά των εισιτηρίων καθήμενων

Τηλέφωνα Κρατήσεων 6949950530 & 2310 533533 (11.00-22.00)

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.