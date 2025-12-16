Καρυοθραύστης, το μιούζικαλ των Χριστουγέννων: Επέστρεψε στο Θέατρο Βέμπο
Η παράσταση Καρυοθραύστης αποτελεί έναν ύμνο στην αγάπη, την τρυφερότητα και την ελπίδα, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα μαγικό ταξίδι.
Μετά την περσινή του επιτυχία, ο «Καρυοθραύστης – Το μιούζικαλ των Χριστουγέννων» επιστρέφει στο Θέατρο Βέμπο, από 6 Δεκεμβρίου, για να μας μεταφέρει στο αληθινό πνεύμα των γιορτών.
Ο «Καρυοθραύστης», το πιο αγαπημένο παραμύθι των Χριστουγέννων
Σε μια πρωτότυπη θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Αναστάση Δεληγιάννη, φέρνει στη σκηνή την κλασική ιστορία του Χόφμαν, σε μορφή μιούζικαλ.
Η αριστουργηματική μουσική του Τσαϊκόφσκι δίνει ζωή και συναίσθημα στις αγαπημένες σκηνές του παραμυθιού, ενώ τα σκηνικά και τα κοστούμια συνθέτουν ένα ονειρικό περιβάλλον, όπου όλα μπορούν να συμβούν.
Σε έναν κόσμο φανταστικών πλασμάτων, όπου τα παιχνίδια ξυπνούν, τα όνειρα πετούν και η αγάπη νικά το σκοτάδι, ο Καρυοθραύστης μας καλεί να ξαναγίνουμε παιδιά, να πιστέψουμε ξανά στη μαγεία.
Στον απολαυστικό ρόλο του Ποντικοβασιλιά ο Σπύρος Μπιμπίλας με τον δυναμισμό και το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει. Η Μπέσσυ Μάλφα έρχεται να συγκινήσει ως μητέρα της Μαρί, η Κατερίνα Γερονικολού ενσαρκώνει την ηρωίδα του έργου και ο Ίαν Στρατής στο ρόλο του νονού. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος και ζωντανή ορχήστρα.
Στο ρόλο του Καρυοθραύστη ο Γιώργος Μανιάδης.
Τις ενορχηστρώσεις έχει αναλάβει ο συνθέτης και μαέστρος Αντώνης Καρατζίκης.
Πρωταγωνιστούν
Σπύρος Μπιμπίλας (Ποντικοβασιλιάς)
Μπέσσυ Μάλφα (Μητέρα)
Κατερίνα Γερονικολού (Μαρί Σταλμπάουμ)
Ίαν Στρατής (Νονός Ντοσελμάιερ)
Στο ρόλο του Καρυοθραύστη Γιώργος Μανιάδης.
Μαζί τους οι:
Μαρία Ανδρίτσου, Σταύρος Βόλκος, Ίριδα Γουργιώτου-Τούλα, Ελένη Δημακουλέα, Ιωάννης Μαμωλής, Κατερίνα Μαραγκάκη, Δημήτρης Σαμαράς, Εύα Σταμάτη, Ανδριάνα Στεργιούλη, Μάρα Τζίμα.
Ταυτότητα παράστασης
Θεατρική Διασκευή – Σκηνοθεσία: Αναστάσης Δεληγιάννης
Ενορχήστρωση: Αντώνης Καρατζίκης
Μουσική Διδασκαλία: Εύα Σταμάτη
Ενδυματολόγος: Χαρά Τσουβαλά
Video design: Βικτώρια Βελλοπούλου
Πληροφορίες Παράστασης
Θέατρο Βέμπο, Καρόλου 18, Αθήνα
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
Πληροφορίες & ομαδικές κρατήσεις: 2109213310
- Οι σκύλοι δεν ξεχνούν ποτέ τα αδέλφια τους – Είναι αλήθεια;
- Δώρα για όλη την οικογένεια: Ιδέες δώρων για μικρούς και μεγάλους
- Θεσσαλονίκη: 55χρονη κακοποιούσε σεξουαλικά τον γιο της οικιακής βοηθού της από την ηλικία των 9 ετών
- Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: «Από τη στιγμή που ήρθε ο γιος μου, είναι κάθε μέρα γιορτή»
- Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)
- Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Α’)
- Στην Εισαγγελία Πειραιά ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι 4 συλληφθέντες για το φορτίο κοκαΐνης
- «Πετάει» προς τα 1.000 ευρώ η χρυσή λίρα – Πού πωλούνται στην Ελλάδα [πίνακες]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις