Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Καρυοθραύστης, το μιούζικαλ των Χριστουγέννων: Επέστρεψε στο Θέατρο Βέμπο
16 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Καρυοθραύστης, το μιούζικαλ των Χριστουγέννων: Επέστρεψε στο Θέατρο Βέμπο

Η παράσταση Καρυοθραύστης αποτελεί έναν ύμνο στην αγάπη, την τρυφερότητα και την ελπίδα, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα μαγικό ταξίδι.

Μετά την περσινή του επιτυχία, ο «Καρυοθραύστης – Το μιούζικαλ των Χριστουγέννων» επιστρέφει στο Θέατρο Βέμπο, από 6 Δεκεμβρίου, για να μας μεταφέρει στο αληθινό πνεύμα των γιορτών.

Ο «Καρυοθραύστης», το πιο αγαπημένο παραμύθι των Χριστουγέννων

Σε μια πρωτότυπη θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Αναστάση Δεληγιάννη, φέρνει στη σκηνή την κλασική ιστορία του Χόφμαν, σε μορφή μιούζικαλ.

Η αριστουργηματική μουσική του Τσαϊκόφσκι δίνει ζωή και συναίσθημα στις αγαπημένες σκηνές του παραμυθιού, ενώ τα σκηνικά και τα κοστούμια συνθέτουν ένα ονειρικό περιβάλλον, όπου όλα μπορούν να συμβούν.

Σε έναν κόσμο φανταστικών πλασμάτων, όπου τα παιχνίδια ξυπνούν, τα όνειρα πετούν και η αγάπη νικά το σκοτάδι, ο Καρυοθραύστης μας καλεί να ξαναγίνουμε παιδιά, να πιστέψουμε ξανά στη μαγεία.

Στον απολαυστικό ρόλο του Ποντικοβασιλιά ο Σπύρος Μπιμπίλας με τον  δυναμισμό και το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει. Η Μπέσσυ Μάλφα έρχεται να συγκινήσει ως μητέρα της Μαρί, η Κατερίνα Γερονικολού ενσαρκώνει την ηρωίδα του έργου και ο Ίαν Στρατής στο ρόλο του νονού. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος και ζωντανή ορχήστρα.

Στο ρόλο του Καρυοθραύστη ο Γιώργος Μανιάδης.

Τις ενορχηστρώσεις έχει αναλάβει ο συνθέτης και μαέστρος Αντώνης Καρατζίκης.

Πρωταγωνιστούν

Σπύρος Μπιμπίλας (Ποντικοβασιλιάς)

Μπέσσυ Μάλφα (Μητέρα)

Κατερίνα Γερονικολού (Μαρί Σταλμπάουμ)

Ίαν Στρατής (Νονός Ντοσελμάιερ)

Στο ρόλο του Καρυοθραύστη Γιώργος Μανιάδης.

Μαζί τους οι:
Μαρία Ανδρίτσου, Σταύρος Βόλκος,  Ίριδα Γουργιώτου-Τούλα, Ελένη Δημακουλέα, Ιωάννης Μαμωλής, Κατερίνα Μαραγκάκη, Δημήτρης Σαμαράς, Εύα Σταμάτη, Ανδριάνα Στεργιούλη, Μάρα Τζίμα.

Ταυτότητα παράστασης

Θεατρική Διασκευή – Σκηνοθεσία: Αναστάσης Δεληγιάννης

Ενορχήστρωση: Αντώνης Καρατζίκης

Μουσική Διδασκαλία: Εύα Σταμάτη

Ενδυματολόγος: Χαρά Τσουβαλά

Video design: Βικτώρια Βελλοπούλου

Πληροφορίες Παράστασης

Θέατρο Βέμπο, Καρόλου 18, Αθήνα

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Πληροφορίες & ομαδικές κρατήσεις: 2109213310

 

Business
Εταιρείες – ζόμπι: Γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός νέου κύματος μετά την κρίση

Εταιρείες – ζόμπι: Γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός νέου κύματος μετά την κρίση

Macro
Προϋπολογισμός 2026: Ο τελευταίος του Ταμείου Ανάκαμψης

Προϋπολογισμός 2026: Ο τελευταίος του Ταμείου Ανάκαμψης

inWellness
inTown
15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Οι τελικοί του NBA, οι Σικάγο Μπουλς και το Λας Βέγκας – Το τρελό διήμερο του Ντένις Ρόντμαν στην «πόλη της αμαρτίας» το 1998
16.12.25

Οι τελικοί του NBA, οι Σικάγο Μπουλς και το Λας Βέγκας – Το τρελό διήμερο του Ντένις Ρόντμαν στην «πόλη της αμαρτίας» το 1998

Μια από τις πιο τρελές και σχετικά άγνωστες ιστορίες των τελικών του NBA, η «κοπάνα» του Ντένις Ρόντμαν στο Λας Βέγκας ενώ οι Σικάγο Μπουλς έπαιζαν για το δεύτερο συνεχόμενο threepeat μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άγιο Πνεύμα VS Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί ένας αλγόριθμος να μεταφράσει τον Λόγο του Θεού;
15.12.25

Άγιο Πνεύμα VS Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί ένας αλγόριθμος να μεταφράσει τον Λόγο του Θεού;

Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει ριζικά τη μετάφραση της Βίβλου σε χιλιάδες γλώσσες, φέρνοντας πιο κοντά έναν στόχο που για αιώνες έμοιαζε ανέφικτος. Μαζί με την τεχνολογική πρόοδο, όμως, επιστρέφει ένα παλιό ερώτημα: ποιος αποφασίζει τι σημαίνει ο ιερός λόγος όταν περνά από αλγορίθμους;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τελευταία ευκαιρία για να δείτε τις παραστάσεις: Merde!, H μέρα της φούστας, Τα σκυλιά, Οι ερωτευμένοι, Ευγένιος και Ράφτης Κυριών
15.12.25

Τελευταία ευκαιρία για να δείτε τις παραστάσεις: Merde!, H μέρα της φούστας, Τα σκυλιά, Οι ερωτευμένοι, Ευγένιος και Ράφτης Κυριών

Έξι παραστάσεις που ξεχώρισαν για την καλλιτεχνική τους ταυτότητα, τη θεματική τους τόλμη και τη σκηνική τους γραφή μετρούν αντίστροφα και ολοκληρώνουν την πορεία τους τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου

Σύνταξη
Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, το σήριαλ «Το Φως του Αυγερινού», ο Λουκής και ο σεισμός του 1981 – Ένας αξέχαστος συνειρμός
15.12.25

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, το σήριαλ «Το Φως του Αυγερινού», ο Λουκής και ο σεισμός του 1981 – Ένας αξέχαστος συνειρμός

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε από τη ζωή στα 73 του έχοντας διανύσει μια πολυετή πορεία στον χώρο του θεάματος – η στιγμή, ωστόσο, που το όνομά του χαράκτηκε στη μνήμη όλης της Ελλάδας ήταν στις 24 Φεβρουαρίου του 1981. Ποιος θυμάται την ιστορία αυτή;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απεργιακό «μπλακάουτ» στο Λούβρο: Tα σωματεία προειδοποιούν για κλείσιμο του μουσείου αυτή την εβδομάδα
15.12.25

Απεργιακό «μπλακάουτ» στο Λούβρο: Tα σωματεία προειδοποιούν για κλείσιμο του μουσείου αυτή την εβδομάδα

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις μπαίνει από τη Δευτέρα το Λούβρο, με τα σωματεία να προειδοποιούν για κλείσιμο του μουσείου λόγω ελλείψεων προσωπικού, προβλημάτων ασφάλειας και αυξήσεων εισιτηρίων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του
15.12.25

Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του

Η είδηση της δολοφονίας του Ρομπ Ράινερ και τη συζύγου του τα ξημερώματα της Δευτέρας σόκαρε τον κόσμο του Χόλιγουντ και όχι μόνο. Ένα τραγικό τέλος για έναν άνθρωπο που επηρέασε τον κόσμο της 7ης Τέχνης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Joep Beving: Ο πιανίστας–φαινόμενο του μινιμαλισμού, για πρώτη φορά στην Ελλάδα
15.12.25

Joep Beving: Ο πιανίστας–φαινόμενο του μινιμαλισμού, για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ο Ολλανδός συνθέτης και πιανίστας Joep Beving, μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της σύγχρονης μινιμαλιστικής μουσικής, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Αθήνα το 2026 στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας LIMINAL. Το πρόγραμμα της συναυλίας αντλεί από το νέο του άλμπουμ — του οποίου η κυκλοφορία θα προηγηθεί της περιοδείας — καθώς και από επιλεγμένες στιγμές της μέχρι σήμερα δημιουργικής του πορείας.

Σύνταξη
Ο Έντι Ράμα στις μεγάλες φουάρ, με αντιδράσεις: Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας ως καλλιτέχνης στη Frieze και την Art Basel
15.12.25

Ο Έντι Ράμα στις μεγάλες φουάρ, με αντιδράσεις: Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας ως καλλιτέχνης στη Frieze και την Art Basel

Με έργα που κινούνται ανάμεσα στο σχέδιο, τη ζωγραφική και τη γλυπτική, ο Έντι Ράμα εμφανίστηκε φέτος στις Frieze London και Art Basel Paris όχι ως πολιτικός, αλλά ως εικαστικός καλλιτέχνης — μια παρουσία που προκάλεσε συζητήσεις στον κόσμο της σύγχρονης τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Το MTV ήταν σαν την Καμπούλ. Κορίτσια που έπιναν τεκίλα, υπάλληλοι που διακινούσαν κοκαΐνη, πυρκαγιές στα γραφεία»
15.12.25

«Το MTV ήταν σαν την Καμπούλ. Κορίτσια που έπιναν τεκίλα, υπάλληλοι που διακινούσαν κοκαΐνη, πυρκαγιές στα γραφεία»

Στη διάρκεια της ακμής του, τη δεκαετία του '80, το δίκτυο ήταν ένα άγριο μέρος με λίγους κανόνες. Ο Tom Freston, ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης που δημιούργησε το μουσικό δίκτυο MTV τώρα παρακολουθεί την κατάρρευσή του. Ακολουθεί ένα απόσπασμα από το βιβλίο του «UNPLUGGED: Adventures from MTV to Timbuktu».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
15.12.25

Τα ολιγοπώλια επιστρέφουν στο Χόλιγουντ: Γιατί το mega deal Netflix – Warner Bros. αλλάζει ξανά τους κανόνες
15.12.25

Τα ολιγοπώλια επιστρέφουν στο Χόλιγουντ: Γιατί το mega deal Netflix – Warner Bros. αλλάζει ξανά τους κανόνες

Η προσφορά–μαμούθ του Netflix για τη Warner Bros. δεν σηματοδοτεί απλώς μια νέα εποχή στο streaming, αλλά μια ανησυχητική επιστροφή σε ολιγοπωλιακούς κανόνες εξουσίας που θυμίζουν το παλιό Χόλιγουντ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία
14.12.25

Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία

Μιλώντας για το cameo του στην ταινία «Anaconda» που θα κυκλοφορήσει ανήμερα Χριστουγέννων,, ο Ice Cube, είπε: «Είναι ωραίο να κάνεις μια μικρή εμφάνιση, για να κλείσει ο κύκλος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το New Yorker έγινε 100 ετών – Ντοκιμαντέρ του Netflix εξερευνά το πρωτοποριακό, γεμάτο αυτοπεποίθηση περιοδικό
14.12.25

Το New Yorker έγινε 100 ετών - Ντοκιμαντέρ του Netflix εξερευνά το πρωτοποριακό, γεμάτο αυτοπεποίθηση περιοδικό

Ο σκηνοθέτης Μάρσαλ Κάρι αποκαλύπτει τα μυστικά του αγαπημένου εντύπου σε μια αποκαλυπτική και εορταστική νέα ταινία με τίτλο «The New Yorker at 100».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Rage Bait», «παρακοινωνικός» – Οι δυστοπικές λέξεις που καθόρισαν το 2025, μέχρι στιγμής
14.12.25

«Rage Bait», «παρακοινωνικός» - Οι δυστοπικές λέξεις που καθόρισαν το 2025, μέχρι στιγμής

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, οι λεξικογράφοι και οι γλωσσολόγοι των πιο γνωστών και χρησιμοποιούμενων λεξικών στον κόσμο έχουν ξεκινήσει το ετήσιο τελετουργικό τους, προσπαθώντας να αποτυπώσουν το πνεύμα της εποχής με μια μόνο λέξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έκπληξη! Η ταινία της Κέιτ Γουίνσλετ, σε σενάριο του έφηβου γιου της, είναι ένα «χριστουγεννιάτικο θαύμα»
14.12.25

Έκπληξη! Η ταινία της Κέιτ Γουίνσλετ, σε σενάριο του έφηβου γιου της, είναι ένα «χριστουγεννιάτικο θαύμα»

Αφήστε κατά μέρος κάθε κυνισμό για τα «nepo baby» — το Goodbye June, εμπνευσμένο από το θάνατο της μητέρας της σταρ, είναι υπέροχα ακατέργαστο, συγκινητικό κι αστείο. Η Κέιτ Γουίνσλετ κι ο γιος της, Τζο Άντερς, είναι αχτύπητο δίδυμο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι σκύλοι δεν ξεχνούν ποτέ τα αδέλφια τους – Είναι αλήθεια;
16.12.25

Μπορούν οι σκύλοι να αναγνωρίσουν τα αδέρφια τους μετά από πολλά χρόνια;- Τι μαρτυρούν επιστημονικές μελέτες

Οι αδελφικοί δεσμοί αίματος δεν ξεχνιούνται από τον άνθρωπο ό,τι κι αν συμβεί. Οι σκύλοι όμως, διαγράφουν από τη μνήμη τους τα αδέλφια τους;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)
16.12.25

Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, ο παλαίμαχος αρχηγός της Τσέλσι, Τζον Τέρι, μίλησε για τις σκέψεις του μετά τον χαμένο τελικό του Champions League από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2008.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε
16.12.25

Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στην Πόλη (19:45) την πρωταθλήτρια Ευρώπης και την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague, τη Φενέρμπαχτσε, με στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα

Σύνταξη
Η Εφές βλέπει… Ελλάδα για μεταγραφές – Οι τρεις παίκτες που κοιτάζει ο Πάμπλο Λάσο
16.12.25

Η Εφές βλέπει… Ελλάδα για μεταγραφές – Οι τρεις παίκτες που κοιτάζει ο Πάμπλο Λάσο

H Εφές επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Πάμπλο Λάσο και «ψάχνεται» στην αγορά, διότι έχει «χτυπηθεί» από τραυματισμούς – Τι λένε για τον Σέιμπεν Λι, οι «ματιές» στον Κρις Σίλβα και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Σύνταξη
16.12.25

Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες
16.12.25

Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες

Για άλλη μια φορά ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, τοποθετήθηκε σαν να ανήκε σε ακροδεξιό κόμμα, με βολές κατά μεταναστών. Ζήτησε «να τους διώχνουμε», επικαλούμενος την «τουρκική απειλή» και τον ισχυρισμό ότι «μπορεί να είναι τζιχαντιστές». Παράλληλα επέμεινε στις σκοταδιστικές απόψεις του για τον γάμο ομοφύλων

Σύνταξη
Φλορεντίνο Πέρεθ: «Είναι πιθανό κάποιες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα»
16.12.25

Φλορεντίνο Πέρεθ: «Είναι πιθανό κάποιες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα»

Η Μπαρτσελόνα και περιβόητη υπόθεση «Νεγκρέιρα» βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του Φλορεντίνο Πέρεθ, κατά την ομιλία του στους δημοσιογράφους, στο καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο γεύμα που παραθέτει.

Σύνταξη
UEFA: Το ευρωπαϊκό μπλακ άουτ των Ελλήνων διαιτητών
16.12.25

UEFA: Το ευρωπαϊκό μπλακ άουτ των Ελλήνων διαιτητών

Σα να μην έφτανε που η UEFA υποβίβασε τον Σιδηρόπουλο, στην πρώτη κατηγορία δεν ανέβηκε Ελληνας διεθνής διαιτητής, αν και προήχθησαν 14 ρέφερι, μεταξύ άλλων από Βουλγαρία, Μάλτα, και Σλοβακία

Βάιος Μπαλάφας
Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων
16.12.25

Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Με καχυποψία υποδέχθηκαν χθες εκπρόσωποι από τα μπλόκα των αγροτών όλης της χώρας τις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς τονίστηκε ότι οι δηλώσεις του όσο αφορά στην ικανοποίηση των αιτημάτων δεν ήταν ξεκάθαρες. Σήμερα αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παγίδα που έστησε στην Εξεταστική και σε ΜΜΕ ο «Φραπές» παίζοντας με τα παρατσούκλια
16.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παγίδα που έστησε στην Εξεταστική και σε ΜΜΕ ο «Φραπές» παίζοντας με τα παρατσούκλια

Σύγχυση προκλήθηκε από μια «αποκάλυψη» δημοσιευμάτων που φιλοξενήθηκαν σε ΜΜΕ ότι ο «Φραπές» δεν είναι ο Γιώργος Ξυλούρης που προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή. Μια παγίδα που εν μέρει «έστησε» ο ίδιος ο Ξυλούρης, που προφανώς έχει πολύ καλούς συμβουλάτορες, αλλά πέφτει στο κενό.

Ειδικός Συνεργάτης
«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική
16.12.25

«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική

Με νέο σημείο αναφοράς τη Χιλή, το MAGA αφήγημα για το μεταναστευτικό και την ασφάλεια επανασχεδιάζει τον πολιτικό «χάρτη» στη Λατινική Αμερική, με ώθηση ένα «τσουνάμι» απογοητευμένων ψηφοφόρων

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
