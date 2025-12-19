Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε το τελευταίο αντίο στον γνωστό ηθοποιό, Αλμπέρτο Εσκενάζυ, με τη σύζυγό του Μαίρη, τα παιδιά του Σάρα και Λέων, συγγενείς, συνεργάτες και φίλους να δίνουν το «παρών» το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Η τελετή έκλεισε με μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, όταν στον χώρο ακούστηκε, στο πιάνο του αποτεφρωτηρίου, το αγαπημένο τραγούδι του ηθοποιού, το οποίο είναι «Του Αιγαίου τα μπλουζ» του Κώστα Μπίγαλη, ο οποίος βρέθηκε εκεί για να αποχαιρετήσει τον φίλο του.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της τελετής, ακούστηκε μία μπαλάντα από τη θεατρική παράσταση «Εκείνος και Εκείνος» που πρωταγωνιστούσε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ και ο Κώστας Μπίγαλης.

Ποιοι βρέθηκαν στο τελευταίο αντίο στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Στη σεμνή τελετή που έγινε, μίλησαν για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ η ηθοποιός Αιμιλία Υψηλάντη, ο τραγουδιστής Κώστας Μπίγαλης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος, ο τέως δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος, ο ηθοποιός Χρήστος Φωτίδης, ο χορογράφος Γιώργος Πόπορης, η κόρη του Σάρα και άλλοι.

Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο ήθος του, στον εξαίσιο και δοτικό χαρακτήρα του, στο ταλέντο του, στην ανθρωπιά του, στην αγάπη του και τη γενναιοδωρία του.

Μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν οι ηθοποιοί Δήμητρα Κολλά, Αθηνά Μαυρομάτη, Γιάννης Θεοδωρίδης, Τάσος Γιαννόπουλος, Λεωνίδας Κακούρης, Ιωάννης Απέργης, Κώστας Καζανάς, Αλέξανδρος Καλπακίδης και πολλοι άλλοι.