Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Ο Αμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στα 73 του χρόνια μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Σε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media το βράδυ της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, η Σάρα Εσκενάζυ ευχαρίστησε θερμά όσους της έστειλαν μηνύματα αγάπης.

Η ανάρτηση

«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης για την απώλεια μας.

Αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου μας πατέρα και συζύγου με μία δωρεά στο σπίτι του ηθοποιού, ώστε η τέχνη και η αγάπη που μας χάρισε να συνεχίσουν να φωτίζουν τις καρδιές μας.

Το τελευταίο αντίο στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Η οικογένεια, οι φίλοι και οι άνθρωποι που τον αγάπησαν μέσα από τον χώρο της υποκριτικής αποχαιρετούν σήμερα τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ. Το τελευταίο «αντίο» στον ηθοποιό θα πραγματοποιηθεί στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας γνωστοποίησε χθες, ότι η τελετή θα γίνει σήμερα το μεσημέρι στις 13:30: «Αποχαιρετάμε τον αγαπημένο μας φίλο και ταλαντούχο συνάδελφο, έναν τους πιο ευγενικούς ανθρώπους της θεατρικής μας οικογένειας αύριο Πέμπτη στην 1.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας… θα τον θυμόμαστε όλοι με άπειρη αγάπη και θαυμασμό…».

Η είδηση του θανάτου του ηθοποιού, Αλμπέρτο Εσκενάζυ σκόρπισε βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.