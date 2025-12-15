newspaper
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ
15 Δεκεμβρίου 2025

Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Ο γνωστός ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ ήταν 73 ετών.

Ο ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου, Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ο οποίος άφησε το στίγμα του με συμμετοχές σε ταινίες όπως «Έξοδος κινδύνου» (1980) και «Ο Ιππότης της Λακούβας» (1985), έφυγε από τη ζωή σήμερα, 15 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 73 ετών.

Ο ηθοποιός ξεκίνησε την μεγαλειώδη πορεία του από την Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από όπου και αποφοίτησε το 1976. Τα επόμενα χρόνια συνεργάστηκε με κορυφαίους του κινηματογράφου και του θεάτρου όπως ο Κώστας Καζάκος και η Τζένη Καρέζη, ενώ το βιογραφικό του περιλαμβάνει σειρές που έγραψαν ιστορία, όπως το εβδομαδιαίο δράμα ελληνικής παραγωγής με τίτλο «Το Φως του Αυγερινού».

Θέατρο, σινεμά, τηλεόραση

Κατά τις δεκαετίες ’70 και ’80, συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις στο Ηρώδειο, όπως και σε βιντεοταινίες, με πιο χαρακτηριστική από όλες να είναι «Ο δρόμος προς τη δόξα – το αστέρι» (1988), σε σκηνοθεσία Κώστα Καραγιάννη.

Άλλες αξιοσημείωτες συμμετοχές του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, περιλαμβάνουν τα έργα: «Ο συμβολαιογράφος» μια τηλεοπτική μεταφορά του ομώνυμου έργου του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή και στο «Φως του Αυγερινού», όπου συμπρωταγωνίστησε με την Κοραλία Καράντη.

Σε ότι αφορά το θεατρικό σανίδι, την περίοδο 1974/1975, πρωταγωνίστησε στον «Ερωτόκριτο» σε σκηνοθεσία Γιώργου Χριστοδουλάκη, ενώ τα επόμενα χρόνια εμφανίστηκε στις παραστάσεις «Πολίτες β΄ κατηγορίας» σε σκηνοθεσία Κώστα Καζάκου, στο έργο «Ροδολίνος» σε σκηνοθεσία Τηλέμαχου Μουδατσάκι, ενώ το 1996 συμμετείχε στην παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου «Βολπόνε», την οποία υπέγραψε ο σπουδαίος Μίνως Βολανάκης.

Από την Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1952 και πήρε την μεγάλη απόφαση να κατευθυνθεί προς την Αθήνα σε νεαρή ηλικία, για να κυνηγήσει τα πιο ενδόμυχα όνειρα του – ωστόσο, όπως κάποτε αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, αυτή η διαδρομή αποδείχθηκε γεμάτη αγκάθια.

«Έκανα ωτοστόπ και επειδή είμαι τυχερός άνθρωπος, αν και κάποιες στιγμές είμαι και άτυχος, με πήρε ένα φορτηγό και χάλασε στη διαδρομή. Είχε βραδιάσει και περιμέναμε και εγώ και αυτός» συνέχισε, λίγο πριν αναφέρει ότι «έχω κοιμηθεί σε παγκάκι και είναι και πάρα πολύ ωραία. [Αυτό συνέβη] όταν πρωτοήρθα στην Αθήνα γιατί δεν είχα που να μείνω, αλλά πρέπει να σας πω το εξής: ο άνθρωπος είναι ικανός να κάνει οτιδήποτε, μα οτιδήποτε κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη, [για να] μπορεί να είναι καλά».

Ο ηθοποιός, ήταν παντρεμένος με την Μαίρη Εσκενάζυ και μαζί είχαν απκτήσει ένα γιο, τον Λέοντα και μια κόρη, την Σάρα. Για δέκα έτη, από το 2001 έως το 2011 είχε δημιουργήσει τη δική του θεατρική στέγη, αλλά και σχολή.

Έπεσε το Spotify – Χιλιάδες χρήστες αναφέρουν αδυναμία πρόσβασης
Τεχνολογία 15.12.25

Έπεσε το Spotify – Χιλιάδες χρήστες αναφέρουν αδυναμία πρόσβασης

Και ξαφνικά, η μουσική σταμάτησε: λόγω προβλήματος που για την ώρα παραμένει αδιευκρίνιστο, η δημοφιλής πλατφόρμα μουσικής έπαψε να λειτουργεί το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με αναφορές χιλιάδων χρηστών σε όλο τον κόσμο.

Σύνταξη
Ουκρανία και Γερμανία συμφώνησαν σε ολοκληρωμένη συνεργασία στον τομέα των οπλικών συστημάτων
Σχέδιο 10 σημείων 15.12.25

Ουκρανία και Γερμανία συμφώνησαν σε ολοκληρωμένη συνεργασία στον τομέα των οπλικών συστημάτων

Τα σχέδια περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ανταλλαγή πρακτικής εμπειρίας σχετικά με την ανάπτυξη γερμανικών αμυντικών τεχνολογιών στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Απεργιακό «μπλακάουτ» στο Λούβρο: Tα σωματεία προειδοποιούν για κλείσιμο του μουσείου αυτή την εβδομάδα
Χρόνιες αδυναμίες 15.12.25

Απεργιακό «μπλακάουτ» στο Λούβρο: Tα σωματεία προειδοποιούν για κλείσιμο του μουσείου αυτή την εβδομάδα

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις μπαίνει από τη Δευτέρα το Λούβρο, με τα σωματεία να προειδοποιούν για κλείσιμο του μουσείου λόγω ελλείψεων προσωπικού, προβλημάτων ασφάλειας και αυξήσεων εισιτηρίων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισπανία: Εν μέσω σεξουαλικών σκανδάλων που πλήττουν την κυβέρνηση, ο Σάντσεθ επιβεβαιώνει τη δέσμευση του στο φεμινισμό
Ισπανία 15.12.25

Εν μέσω σεξουαλικών σκανδάλων που πλήττουν την κυβέρνηση, ο Σάντσεθ επιβεβαιώνει τη δέσμευση του στο φεμινισμό

Όταν ο Σάντσεθ ανέλαβε την εξουσία το 2018, υποστήριξε ότι ηγείται της «πιο φεμινιστικής κυβέρνησης στην ιστορία», με 11 από τα 17 υπουργεία της χώρας να διευθύνονται από γυναίκες

Σύνταξη
Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος
Αντιφατική προσωπικότητα 15.12.25

Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος

Ως συνδιαχειριστής της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, ο Τζον Μπράνκα, έχει καταφέρει να αυξήσει τα κέρδη με περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια μετά τον θάνατο του Βασιλιά της Ποπ το 2009, ο οποίος όπως είναι γνωστό πέθανε με χρέη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων την 16η Δεκεμβρίου 2025
Διεκδικούν 15.12.25

Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων την 16η Δεκεμβρίου 2025

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά συμπαρατάσσεται με την ΚΕΔΕ και κλείνει συμβολικά το Δήμο αύριο 16 Δεκεμβρίου με διατήρηση προσωπικού ασφαλείας και με εξαίρεση τη λειτουργία όλων των Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Σύνταξη
Η Ρωσία ζητά αποζημίωση ύψους 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear για κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Η Ρωσία ζητά αποζημίωση ύψους 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear για κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία

Η Ρωσία αποσκοπεί να ρίξει μία προειδοποιητική βολή κατά του σχεδίου της ΕΕ να χρησιμοποιήσει 90 δισ. ευρώ από τα παγωμένα κεφάλαια για να χορηγήσει δάνειο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Τιμές τροφίμων στην Ευρώπη: Ποιες χώρες είναι οι πιο ακριβές και πού κατατάσσεται η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν τις πιο ακριβές τιμές στα τρόφιμα και που κατατάσσεται η Ελλάδα

Οι τιμές των τροφίμων ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τον δείκτη τιμών τροφίμων της Eurostat να παρέχει μια χρήσιμη βάση για σύγκριση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
