Το συγκινητικό «αντίο» του Λάκη Λαζόπουλου στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η στιγμή του αποχαιρετισμού του Λάκη Λαζόπουλου στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στα 73 του χρόνια μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο, μέσα από το αποψινό, τελευταίο για το 2025, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA.

Ο οικοδεσπότης της εκπομπής άφησε για λίγο τη σάτιρα στην άκρη και μίλησε με λόγια απλά και ουσιαστικά για έναν άνθρωπο που υπήρξε συνοδοιπόρος, φίλος και σημαντικό κομμάτι μιας ολόκληρης εποχής.

«Πρωτοξεκίνησα το θέατρο με αυτόν τον άνθρωπο. Τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ. Που έφυγε σήμερα. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Υπέροχος άνθρωπος. Στο καλό Αλμπέρτο» είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

