Από τα παιδιά των ’90s στα παιδιά του σήμερα: Ο Ευθύμης Κάλφας στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον γνωστό influencer, τα βίντεο του οποίου έχουν γίνει απόλυτα viral στα social media, δίνοντάς του χώρο να αναπτύξει το χιουμοριστικό του σχόλιο με τον γνώριμο αυτοσαρκασμό του
Ο Ευθύμης Κάλφας σχολίασε με χιούμορ τις διαφορές ανάμεσα στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά σήμερα και στο πώς μεγάλωναν τη δεκαετία του ’90, εμφανιζόμενος στο αποψινό, τελευταίο για το 2025, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ». Με τις εύστοχες παρατηρήσεις του και τις χαρακτηριστικές του περιγραφές, έφερε στη σκηνή εικόνες μιας άλλης εποχής, αντιπαραβάλλοντάς τες με τη σύγχρονη καθημερινότητα των παιδιών.
Το αποτέλεσμα ήταν ένα από τα πιο απολαυστικά στιγμιότυπα της εκπομπής, με το κοινό να ανταποκρίνεται θερμά και το γέλιο να κυριαρχεί στο στούντιο, επιβεβαιώνοντας γιατί οι εμφανίσεις του Ευθύμη Κάλφα βρίσκουν τόσο μεγάλη απήχηση.
Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο
