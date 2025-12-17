Η «εμφάνιση» – έκπληξη του «Φραπέ» στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
Ο Απόστολος Γκλέτσος εμφανίστηκε στον ρόλο του... «Φραπέ» στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
Μια εμφάνιση έκπληξη στο αποψινό, τελευταίο για το 2025, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA με τον Λάκη Λαζόπουλο έκανε ο περιβόητος «Φραπές» του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Συγκεκριμένα, ο «Φραπές» εμφανίστηκε στη σκηνή του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και τα όσα είπε παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον.
Εντάξει, για να πούμε την αλήθεια δεν ήταν ακριβώς ο ίδιος ο Γιώργος Ξυλούρης, αλλά ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος υποδύθηκε μαεστρικά τον «Φραπέ»!
Φυσικά, ούτε από αυτή τη σκηνή θα μπορούσε να λείπει η Ανθούλα!
Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο
