Η «εμφάνιση» – έκπληξη του «Φραπέ» στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Μια εμφάνιση έκπληξη στο αποψινό, τελευταίο για το 2025, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA με τον Λάκη Λαζόπουλο έκανε ο περιβόητος «Φραπές» του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, ο «Φραπές» εμφανίστηκε στη σκηνή του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και τα όσα είπε παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Εντάξει, για να πούμε την αλήθεια δεν ήταν ακριβώς ο ίδιος ο Γιώργος Ξυλούρης, αλλά ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος υποδύθηκε μαεστρικά τον «Φραπέ»!

Φυσικά, ούτε από αυτή τη σκηνή θα μπορούσε να λείπει η Ανθούλα!

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο