Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, το σήριαλ «Το Φως του Αυγερινού», ο Λουκής και ο σεισμός του 1981 – Ένας αξέχαστος συνειρμός

Αλκυονίδες Νήσοι, Κορινθιακός κόλπος, 24 Φεβρουαρίου 1981, ώρα έντεκα παρά πέντε, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Όλη η Ελλάδα είναι στημένη μπροστά στους τηλεοπτικούς δέκτες παρακολουθώντας τη σειρά-σταθμό της εποχής, «Το Φως Του Αυγερινού», σε σκηνοθεσία του Ερρίκου Ανδρέου -μια γλαφυρή τοιχογραφία της χώρας των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων και των τραυμάτων που άφησε στον κοινωνικό ιστό η δίνη του εμφυλίου, με τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Λουκή και την Κοραλία Καράντη στον ρόλο της Φιλιώς.

Το υπόλοιπο καστ μεγαλειώδες: Άγγελος Αντωνόπουλος, Τζένη Ρουσσέα, Εύα Κοταμανίδου, Γιώργος Νέζος, Βασίλης Κολοβός, Σοφία Κακαρελίδου, Ειρήνη Κουμαριανού κ.ά.

Και τότε ανοίγει η γη. «Σεισμός» ακούγεται άπειρες φορές σε επανάληψη μέσα σε κάθε σπίτι της Κορίνθου ενώ η κοντινή Αθήνα σείεται από τον χορό των ρίχτερ.

Ήταν μια σεισμική ακολουθία, αποτελούμενη από τρεις κύριους σεισμούς, οι οποίοι σημειώθηκαν το διάστημα από 24 Φεβρουαρίου μέχρι 4 Μαρτίου 1981. Το βράδυ της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου 1981, σημειώθηκε ο πρώτος σεισμός, ο οποίος είχε μέγεθος 6,7 ρίχτερ και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε Κόρινθο, Λουτράκι, Περαχώρα, Αγίους Θεοδώρους, Κινέτα, Θήβα, Πλαταιές, Καπαρέλλι, Μέγαρα, Νέα Πέραμο, Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργο.

Πολλοί ήταν αυτοί που σχολίασαν ότι «έχασαν τον Λουκή» – ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ είχε κλέψει τις καρδιές των τηλεθεατών με τις ατίθασες μπούκλες του και το σήριαλ είχε γίνει ένα πρώιμο viral

«Πολύ καταστροφικοί»

Πολλοί βγήκαν στους δρόμους και πέρασαν τη νύχτα μέσα στα αυτοκίνητά τους. Λίγες ώρες αργότερα, στις 04:35 της Τετάρτης, ακολούθησε δεύτερος σεισμός, ο οποίος είχε μέγεθος 6,4 Ρίχτερ και προκάλεσε καταστροφές σε κτίσματα που είχαν πληγεί από τον πρώτο σεισμό.

Επίσης, έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα. Την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 23:58 σημειώθηκε τρίτος σεισμός, με μέγεθος 6,3 Ρίχτερ. Από αυτόν οι μεγαλύτερες καταστροφές έγιναν στην Ανθούπολη Περιστερίου. Και οι τρεις σεισμοί είχαν μέγιστη ένταση IX (9) στην Κλίμακα Μερκάλι (με μέγιστο το 12), ήταν δηλαδή «πολύ καταστροφικοί». Οι μετασεισμοί συνεχίστηκαν μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου του 1981, ενώ 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκατοντάδες τραυματίστηκαν και σημειώθηκαν ζημιές σε περίπου 85.000 κτίρια.

Η τηλεόραση στο μεταξύ, συνέχιζε το πρόγραμμά της, μεταδίδοντας νεότερα για τον σεισμό και τις συνέπειες του αλλά και τη θρυλική σαπουνόπερα της εποχής «Ντάλας».

Μετά το πρώτο σοκ και μετά από τις αναπαραστάσεις του πανικού («ήμουν στην πόρτα της κουζίνας», «είδα την τηλεόραση να πηγαίνει και να έρχεται»), πολλοί ήταν αυτοί που σχολίασαν ότι «έχασαν τον Λουκή» – ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ είχε κλέψει τις καρδιές των τηλεθεατών με τις ατίθασες μπούκλες του και το σήριαλ είχε γίνει ένα πρώιμο viral.

Το πρώτο επεισόδιο του σήριαλ «Το Φως του Αυγερινού»

Τεράστια επιτυχία και κοινωνική απήχηση

Το Φως του Αυγερινού προβαλλόταν κάθε εβδομάδα, ήταν ελληνικής παραγωγής και από τις πρώτες έγχρωμες σειρές στην Ελληνική τηλεόραση, ενώ μεταδόθηκε από την ΕΡΤ την σεζόν 1980-1981, σημειώνοντας, όπως είπαμε τεράστια επιτυχία και κοινωνική απήχηση.

Σήμερα, στο Αρχείο της ΕΡΤ διασώζεται μόνο το εναρκτήριο επεισόδιο.

Το αρχικό επεισόδιο προβλήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου του 1980, το 12ο επεισόδιο συνέπεσε με τον σεισμό του 1981 και το 20ο και τελευταίο επεισόδιο μεταδόθηκε την Μεγάλη Τρίτη 21 Απριλίου 1981.

Το σενάριο της σειράς υπέγραφε ο Αλέξης Πάρνης και είχε βασιστεί σε μια παλαιότερη δική του νουβέλα, την οποία και διασκεύασε για λογαριασμό της τηλεόρασης, τη μουσική υπέγραφε ο Γιάννης Μαρκόπουλος και τη σκηνογραφία ο Τάσος Ζωγράφος.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ στον καναπέ του «Στούνιο 4»