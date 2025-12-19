Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 19.12.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Ζευγάρι έστησε παγίδα σε 32χρονο για να τον ληστέψουν – Το ραντεβού μέσω social media με δόλωμα τη γυναίκα
- Πρέπει ή δεν πρέπει να κλείνετε τους καθρέπτες του αυτοκινήτου όταν παρκάρετε;
- Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
- Η Ουκρανία, τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια και το Βέλγιο ως νέο «μαύρο πρόβατο» στη διχασμένη ΕΕ
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για να κάνεις συζητήσεις με την οικογένεια, γιατί μέσω αυτών θα μπορέσεις να εκφράσεις αυτά που θες. Θέλεις να περάσεις καλά, νιώθεις και πολύ αισιόδοξος, άρα δε βλέπω τον λόγο για τον οποίο δεν πρόκειται για μια καλή μέρα, έτσι; Παράλληλα, μπορείς να κάνεις κάτι πιο fun και risky. Πάντα με προσοχή!
DON’TS: Μη γίνεσαι ούτε υπερβολικός, αλλά ούτε και υπερβολικά απρόσεκτος, σωστά; Μην απογοητευτείς από τις πιθανές αντιπαραθέσεις της σημερινής ημέρας, καθώς πρόκειται για κάτι που γενικώς σε εξιτάρει. Νιώθεις έντονα και μάλλον γι’ αυτό. Μην αγνοείς τις συμβουλές που σου δίνουν ορισμένοι άνθρωποι από το περιβάλλον σου.
Ταύρος
DO’S: Βάλε ως σκοπό της ζωής σου σήμερα το να βρεις τι δεν σου αρέσει στην καθημερινότητά σου, ώστε να μπορέσεις να το αλλάξεις. Έστω να το προσαρμόσεις κάπως, κατάλαβες. Διεύρυνε τους πνευματικούς σου ορίζοντες για να ανανεωθείς και λίγο. Διαχώρισε κάποια πράγματα μέσα στο κεφάλι σου και δούλεψε τους στόχους σου.
DON’TS: Μην αφήνεις τίποτα να σε κρατάει πίσω. Ούτε ζόρια, ούτε προβλήματα. Μην παρασύρεσαι από υπερβολές. Μην αγνοείς το σώμα και τον οργανισμό σου. Απαιτούν φροντίδα. Μη διστάσεις, λοιπόν, να οργανώσεις λίγο καλύτερα το πρόγραμμά σου. Βάλε ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές δραστηριότητες μέσα σε αυτό, έτσι;
Δίδυμοι
DO’S: Θες να νιώσεις μεγαλύτερη ελευθερία όσον αφορά τις κινήσεις σου μεν, θες να εκφράσεις άνετα όσα έχεις μέσα στο κεφάλι σου δε. Ωστόσο σκέψου καλά τι μπορεί να ακολουθήσει μετά, έτσι; Βέβαια απόφυγε να σου βάλεις φρένο. Όχι τώρα που πας να το βρεις! Πρόσεχε τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τα παράπονά σου στους γύρω σου.
DON’TS: Μη γίνεις έντονος. Μη γίνεις, όμως, ούτε υπερβολικός. Στα επαγγελματικά, μην χάσεις την συγκέντρωσή σου και μην αναβάλεις- λόγω βαρεμάρας- αυτά που έχεις να κάνεις, γιατί μάλλον θα σου ανατεθούν κι άλλα! Μην πεις ότι δεν σε προειδοποίησα, εντάξει; Μην ασχολείσαι με τους άλλους, εκτός αν θέλεις να έρθεις πιο κοντά τους.
Καρκίνος
DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχει ένα πολύ ευχάριστο κλίμα σήμερα. Εκμεταλλεύσου το, λοιπόν, για να κάνεις τις δουλειές σου χαλαρά κι άνετα. Να λειτουργήσεις λίγο πιο ελεύθερα, τέλος πάντων. Κράτησε αποστάσεις για να μπορέσεις να βάλεις πιο εύκολα όρια. Πριν μιλήσεις, πρέπει να έχεις βουτήξει καλά τη γλώσσα στο μυαλό σου, έτσι;
DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει ούτε να γίνεις υπερβολικός στο πως κάνεις τις δουλειές σου, ούτε όμως και να χώσεις τη μύτη σου στις δουλειές των άλλων. Μη γίνεις παρεμβατικός, με λίγα λόγια. Μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις που ξέρεις πως μπορούν να εξελιχθούν σε καβγά. Παράλληλα, μη διστάσεις να βρεις χρόνο για ξεκούραση.
Λέων
DO’S: Σήμερα φρόντισε να ξεσκάσεις από υποχρεώσεις που σε αναγκάζουν να βάλεις στην άκρη τις προσωπικές σου ανάγκες. Πέρνα καλά, πώς το λένε; Ωστόσο παν μέτρον άριστον έλεγαν οι αρχαίοι και είχαν δίκιο, σωστά; Τακτοποίησε άμεσα τις υποχρεώσεις που έχεις αφήσει. Εξέφρασε αυτά που σκέφτεσαι με τον γνωστό σου δημιουργικό τρόπο!
DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός, γιατί τα ανοίγματα που μπορεί να κάνεις πάνω στην παρορμητικότητά σου, δεν θα μαζεύονται αργότερα. Μη γίνεσαι ούτε ανασφαλής εξαιτίας κάποιων (πικρόχολων) σχολίων που μπορεί να ακούσεις. Μην επιχειρήσεις ούτε να το κουκουλώσεις αυτό το συναίσθημα. Το να το διαχειριστείς, ας πούμε, απλά δεν παίζει;
Παρθένος
DO’S: Κάνε κάτι ξεχωριστό, ώστε να ξεφύγεις από την πεπατημένη. Φρόντισε, λοιπόν, να περάσεις όμορφα και να χαλαρώσεις, προκειμένου να μπορέσεις να ξεσπάσεις εκεί όλη την ένταση που σε φορτίζει συναισθηματικά. Μπορείς να κανονίσεις να βρεθείς και με τους φίλους σου. Κλείσε, όμως, τις υποχρεώσεις που έχεις με συναδέλφους ή με το σπίτι.
DON’TS: Μην παίρνεις μέρος σε καβγάδες, εκτός αν μέσω αυτών βρεις την ευκαιρία να βάλεις κάποια όρια ή και να κάνεις λίγο πιο ξεκάθαρα τα ήδη υπάρχοντα. Εκεί, ναι, το ακούω! Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς. Ταυτόχρονα, μη γίνεσαι τόσο υπερβολικός. Ειδικά αν δεν υπάρχει προφανής λόγος. Μην παρασύρεσαι τόσο εύκολα από το οτιδήποτε.
Ζυγός
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις έναν θετικό κι αισιόδοξο τρόπο σκέψης no matter what. Παράλληλα, μπορείς αυτό να το εκφράσεις και μέσα από τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς. Στα επαγγελματικά, μπορείς να διοχετεύσεις όλη σου την ενέργεια, για να πάνε κι αυτά καλά. Ωστόσο απόφυγε να δώσεις το ελεύθερο στα συναισθήματά σου.
DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός και μη διογκώνεις τα πράγματα στο κεφάλι σου. Μην κωλώσεις να βάλεις κάποια όρια- ειδικά στη δουλειά. Εκεί δεν πρέπει να αφήνεις τον καθένα να σε κάνει ό, τι θέλει απλά επειδή είσαι καλό παιδί, σωστά; Μην λες μεγάλα λόγια. Μην ανακατευτείς στις δουλειές των άλλων κάνοντας παρεμβάσεις. Λύσε τα δικά σου.
Σκορπιός
DO’S: Πρόσεχε τα έξοδα. Το ξέρω πως είναι πολλά αυτά που θες να αγοράσεις και τα σκέφτεσαι συνέχεια, αλλά αν ενδώσεις τώρα, προκοπή δεν θα κάνεις ποτέ. Από την άλλη, θέλεις να κάνεις και κάποια ανοίγματα. Από το να μείνεις εντελώς αδρανής, προτίμησε να κάνεις έστω έναν καλό υπολογισμό των οικονομικών. Αν είσαι εντός budget, go for it.
DON’TS: Μη γίνεσαι παρορμητικός, γιατί εύκολα ξεφεύγεις. Μην αφήνεις τις ανασφάλειές σου να ξεφεύγουν, γιατί αυτές μπορούν να σε κάνουν έντονο. Μην αφήσεις, όμως, ούτε την ψυχολογία σου να πέσει, έτσι; Μην χάνεις τα όρια και τις ισορροπίες σου. Μη διστάσεις να εστιάσεις στην καλοπέραση και στη δημιουργικότητά σου. Το έχεις ανάγκη.
Τοξότης
DO’S: Για σήμερα κάνε πράγματα που σε βοηθούν να ξεδώσεις, να περάσεις καλά και να χαλαρώσεις. Γενικώς θες να βγεις, να γνωρίσεις νέο κόσμο και να νιώσεις γεμάτος. Δεν βλέπω το γιατί πρέπει να αρνηθείς αυτή σου την ανάγκη, άρα όρμα! Ωστόσο βάλε τις δουλειές σε προτεραιότητα- ειδικά σχετικά με το σπίτι- για να ξεμπερδεύεις και με αυτό.
DON’TS: Μη γίνεσαι τόσο υπερβολικός. Μην αρχίζεις τις σπατάλες και τα περιττά έξοδα, απλά επειδή κάπως θες να γεμίσεις το κενό που ενδεχομένως υπάρχει μέσα σου. Βρες άλλους τρόπους, πιο δημιουργικούς και ωφέλιμους, για να το κάνεις. Παράλληλα, μην αγνοείς τους δικούς σου ανθρώπους, γιατί μάλλον σήμερα- κυρίως- σε χρειάζονται.
Αιγόκερως
DO’S: Πάρε αποστάσεις και πέρνα χρόνο παρέα με τον εαυτό σου. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να διαχειριστείς αποτελεσματικά κάποιες πιο tricky καταστάσεις που σε ζορίζουν. Στα ερωτικά, σταμάτα να είσαι στην τσίτα, γιατί δεν υπάρχει προφανής (και λογική) αιτία, για να σκας, έτσι; Εσύ απλά τρώγεσαι με τα ρούχα σου- κλασικά! Γενικώς ηρέμησε!
DON’TS: Μην είσαι τόσο υπερβολικός πια! Μη διστάσεις να ξεκλέψεις λίγο χρόνο, προκειμένου να ξεκουραστείς και να χαλαρώσεις, καθώς το χρειάζεσαι, είναι η αλήθεια. Μην αποφύγεις τις σοβαρές συζητήσεις που μπορεί να προκύψουν. Παράλληλα, μην αρνηθείς να βάλεις επιπλέον πράγματα στο πρόγραμμα. Θα τα προλάβεις όλα- don’t worry.
Υδροχόος
DO’S: Διαχώρισε τα επαγγελματικά από τα κοινωνικά, γιατί ορισμένοι έχουν μπερδευτεί νομίζω, ε; Απόφυγε, λοιπόν, να μπερδέψεις τους ρόλους με αυτούς. Αν το αφήσεις έτσι, τότε η ατμόσφαιρα που θα προκληθεί πρόκειται να είναι αρκετά άβολη και δε νομίζω πως θα σου αρέσει. Έχεις κάποιους στόχους μεν, έχεις τη διάθεση να τους κυνηγήσεις δε;
DON’TS: Μην κινείσαι χωρίς πρόγραμμα ή και μέθοδο. Μη διστάσεις να καλύψεις όλα τα πιθανά ενδεχόμενα μέσα στο κεφάλι σου, έτσι ώστε να είσαι safe και προετοιμασμένος. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά τα πλάνα σου. Μη διστάσεις να βρεις λίγο χρόνο για ξεκούραση. Ή μη δουλεύεις τόσο εξαντλητικά ωράρια, ας πούμε.
Ιχθύες
DO’S: Βάλε τους στόχους και τις νέες ιδέες που σου έρχονται σε σωστή σειρά. Ωστόσο φρόντισε να βρεις κι έναν σωστό τρόπο, ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν άμεσα, έτσι; Απόφυγε επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις. Πριν ανακοινώσεις κάτι, φρόντισε να είσαι σίγουρος γι’ αυτό. Γιατί δεν το τσεκάρεις διπλά και τριπλά πρώτα;
DON’TS: Μη γίνεσαι παρορμητικός στις κινήσεις που κάνεις. Μην θεωρείς πως κάθε ευκαιρία που σου παρουσιάζεται, για να προχωρήσεις μπροστά τα πλάνα σου, είναι όντως ευκαιρία. Ειδικά αν δεν έχεις υπολογίσει και τις συνέπειες που μπορεί να συμβούν, αν κάτι πάει στραβά. Παράλληλα, μην κινείσαι όντας ανοργάνωτος, γιατί μπορεί να εκτεθείς.
- Βενεζουέλα: Προσπάθεια εξαγωγής πετρελαίου κόντρα στον αποκλεισμό των ΗΠΑ
- Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα έπεσε στη 12η θέση παρά τη νίκη της ΑΕΚ
- Απίστευτη εξέλιξη από λεπτό σε λεπτό για την ΑΕΚ
- Γερμανία: Επιστρέφει δυναμικά στη διεθνή σκηνή
- Τριάρα και πρώτο το Στρασβούργο (3-1) – Τρίποντο και 8άδα για την ΑΕΚ Λάρνακας (1-0)
- Conference League: Η τελική βαθμολογία της League Phase – Στην 3η θέση η ΑΕΚ (pics)
- ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Ανατροπή, 3η θέση και απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference! (vid)
- Τον κύκλο των ανατιμήσεων στο νερό ανοίγει η ΕΥΔΑΠ – Η πρόταση στη ΡΑΑΕΥ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις