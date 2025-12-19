DO’S: Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για να κάνεις συζητήσεις με την οικογένεια, γιατί μέσω αυτών θα μπορέσεις να εκφράσεις αυτά που θες. Θέλεις να περάσεις καλά, νιώθεις και πολύ αισιόδοξος, άρα δε βλέπω τον λόγο για τον οποίο δεν πρόκειται για μια καλή μέρα, έτσι; Παράλληλα, μπορείς να κάνεις κάτι πιο fun και risky. Πάντα με προσοχή!

DON’TS: Μη γίνεσαι ούτε υπερβολικός, αλλά ούτε και υπερβολικά απρόσεκτος, σωστά; Μην απογοητευτείς από τις πιθανές αντιπαραθέσεις της σημερινής ημέρας, καθώς πρόκειται για κάτι που γενικώς σε εξιτάρει. Νιώθεις έντονα και μάλλον γι’ αυτό. Μην αγνοείς τις συμβουλές που σου δίνουν ορισμένοι άνθρωποι από το περιβάλλον σου.