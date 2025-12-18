newspaper
Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια και πέντε οίκοι ανοχής – Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπείας γυναικών με 17 συλλήψεις
Ελλάδα 18 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια και πέντε οίκοι ανοχής – Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπείας γυναικών με 17 συλλήψεις

Το κύκλωμα διαχειριζόταν πέντε οίκους ανοχής ενώ ένα από τα αρχηγικά μέλη είχε κατάστημα με «φρουτάκια» στο οποίο είχαν πρόσβαση μόνο επιλεγμένοι πελάτες

Σύνταξη
Spotlight

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξαρθρώθηκε διεθνική εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων, μαστροπεία αλλοδαπών γυναικών, διεξαγωγή και διοργάνωση τυχερών παιγνίων «φρουτάκια», καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, 14 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνονται συνολικά 40 άτομα.

Βρέθηκαν όπλα και μεγάλα χρηματικά ποσά

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθησαν ακόμη -3- άτομα κατηγορούμενα –κατά περίπτωση- για μαστροπεία, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με την Αστυνομία προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, από την οποία προέκυψε η δομή της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και ο τρόπος δράσης της.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι, τα μέλη της, τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2023, είχαν αναπτύξει διεθνές δομημένο δίκτυο με σκοπό την προαγωγή στην πορνεία γυναικών τις οποίες εντόπιζαν κυρίως σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Ευρώπης και της Αφρικής.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, εκμεταλλεύονταν την ευάλωτη θέση των θυμάτων και προέβαιναν στην εξαπάτησή τους με την υπόσχεση αποκόμισης μεγάλων κερδών, ενώ σε μια περίπτωση διαπιστώθηκε και η κατ’ επίφαση επίκληση δεσμού χρέους (Debt Bondage), που θα έπρεπε να αποπληρωθεί εκ μέρους του θύματος.

Τα τρία αδέρφια και οι πέντε οίκοι ανοχής

Όπως προέκυψε, η οργάνωση διαχειρίζονταν -5- οίκους ανοχής, απ’ τους οποίους οι τέσσερις υπεκμισθώνονταν από εταιρεία, διαχειριστής της οποίας ήταν αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Επιπλέον, παρείχε καταλύματα στις εκδιδόμενες γυναίκες που κατέφθαναν στην Ελλάδα από το εξωτερικό, τα οποία άνηκαν σε εταιρεία ιδιοκτησίας της διεύθυνσης της οργάνωσης, ενώ μέλη της είχαν δημιουργήσει ιστοσελίδες στο διαδίκτυο με τις οποίες διαφημίζονταν  υπηρεσίες σεξουαλικού χαρακτήρα.

Αναφορικά με τον ρόλο των μελών της οργάνωσης, προέκυψε ότι οι διευθύνοντες ήταν τρία αδέλφια που ήταν υπεύθυνοι για τη στελέχωση των οίκων με εκδιδόμενες γυναίκες, τη διαχείριση των εκδιδομένων γυναικών σε θέματα συμπεριφοράς, τη χάραξη της «οικονομικής πολιτικής» της οργάνωσης (αμοιβές μελών, λειτουργικά έξοδα κ.λ.π.), την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών, καθώς και την παροχή οδηγιών και τον έλεγχο της δραστηριότητας τους.

Παράλληλα, είχαν ενεργό ρόλο και συχνή φυσική παρουσία στους οίκους ανοχής, ειδικά σε περιπτώσεις όπου χρειαζόταν η ρύθμιση ζητημάτων που επηρέαζαν την εύρυθμη λειτουργία τους, ενώ χαρακτηριστικό ήταν ότι, όταν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν μειωμένη οικονομική δραστηριότητα, τους επέπλητταν.

Έτερα μέλη συνεπικουρούσαν τα ηγετικά στελέχη στη στρατολόγηση και περαιτέρω διαχείριση των εκδιδόμενων γυναικών και των γυναικών, που απασχολούνταν ως υπηρετικό προσωπικό.

Τα μέλη της οργάνωσης

Επιπλέον, μέλη της οργάνωσης, εργάζονταν ως υπηρετικό προσωπικό στους οίκους ανοχής επιδεικνύοντας τα «προγράμματα» παροχής γενετήσιων υπηρεσιών στους υποψήφιους πελάτες, ενώ παράλληλα ήταν υπεύθυνα και για την παραλαβή των χρηματικών ποσών. Προς την ίδια κατεύθυνση, άλλα μέλη εργάζονταν ως φύλακες- τσιλιαδόροι στους οίκους ανοχής, που διαχειρίζονταν η οργάνωση, καθώς και ως οδηγοί των γυναικών που εκδίδονταν για λογαριασμό της οργάνωσης.

Πέραν των ανωτέρω, διευθυντικό μέλος είχε αναπτύξει δραστηριότητα και στον τομέα των τυχερών παιγνίων, έχοντας την κύρια διαχείριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και στο οποίο έτερα μέλη ήταν αφανείς ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι λειτουργίας. Μάλιστα, το εν λόγω κατάστημα, δεν ήταν άμεσα προσβάσιμο στον οποιοδήποτε, λειτουργώντας με «κλειστό» πελατολόγιο, ενώ το προσωπικό του καταστήματος είχε εφοδιαστεί με τηλεχειριστήριο, με το οποίο απενεργοποιούνταν άμεσα οι οθόνες με τα τυχερά παίγνια.

Το μυστικό κατάστημα με τα «φρουτάκια»

Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι, ο ηγετικός πυρήνας της οργάνωσης, είχε αποκομίσει σημαντικά χρηματικά ποσά από την παράνομη δραστηριότητα, ενώ είχε προβεί και σε ενέργειες νομιμοποίησης των εγκληματικών τους εσόδων.

Συγκεκριμένα, η νομιμοποίηση λάμβανε χώρα με πράξεις, όπως αγορές ακινήτων, οχημάτων, επενδύσεις, καθώς και χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Προς την κατεύθυνση αυτή, λάμβαναν συμβουλές από υπόχρεα πρόσωπα όπως λογιστές και φοροτεχνικούς.

Ολόκληρο οπλοστάσιο

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σε οικίες, οίκους ανοχής και επαγγελματικούς χώρους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • πολεμικό τυφέκιο,
  • πυροβόλο πιστόλι
  • -2- πιστόλια κρότου
  • -2- θήκες πιστολιού,
  • -134- φυσίγγια,
  • -3- σπρέι πιπεριού,
  • -5- μαχαίρια,
  • μεταλλικό ρόπαλο του μπέιζμπολ,
  • -2- αλεξίσφαιρα γιλέκα,
  • πτυσσόμενο γκλομπ,
  • -70.570- ευρώ, -500- δολάρια Αμερικής, -50- λίρες Αγγλίας, -200- δηνάρια Βόρειας Μακεδονίας,
  • -2- Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα, -2- μοτοσυκλέτες,
  • -31-κινητά τηλέφωνα, -1- tablet,
  • -2- χρηματοκιβώτια,
  • -17- ρολόγια,
  • -6- φορητοί πομποδέκτες με φορτιστές και ακουστικά,
  • -8- usb sticks,
  • -3- κάρτες μνήμης, αντάπτορας καρτών,
  • φορητός ψηφιακός καταγραφέας φωνής, συσκευή ανίχνευσης σημάτων,
  • -19- κεντρικές μονάδες υπολογιστή και
  • -541-προφυλακτικά.

Μέχρι στιγμής, έχουν ταυτοποιηθεί και απελευθερωθεί 4 θύματα εμπορίας ανθρώπων (υπήκοοι Κολομβίας, Βενεζουέλας και Βραζιλίας), ενώ επιπλέον τους παρασχέθηκε κατάλληλη αρωγή και προστασία μέσω των εξειδικευμένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) “Our Rescue” και “A21”.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

