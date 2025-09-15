newspaper
Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 08:07
«Έμφραγμα» στον Κηφισό - Πού αλλού υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα
Στον ανακριτή σήμερα ο 42χρονος που κατηγορείται για μαστροπεία – Τι λέει ο δικηγόρος του
Ελλάδα 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:12

Στον ανακριτή σήμερα ο 42χρονος που κατηγορείται για μαστροπεία – Τι λέει ο δικηγόρος του

Σήμερα η απολογία του 42χρονου που κατηγορείται για μαστροπεία.

Στον ανακριτή θα απολογηθεί σήμερα ο 42χρονος που κατηγορείται για μαστροπεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ισχυριστεί ότι είναι θύμα σκευωρίας, ότι δεν εκβίαζε ούτε απειλούσε τις νεαρές κοπέλες.

Ο κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμούς και διακίνηση ναρκωτικών.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 42χρονος έβρισκε νεαρές γυναίκες, κάποιες εξ αυτών μάλιστα ήταν και ανήλικες, και τάζοντάς τους χρήματα και φήμη τις εξωθούσε στην πορνεία.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, εξανάγκαζε τα θύματά του σε χρήση ναρκωτικών, τις εκβίαζε και τις απειλούσε στη προσπάθειά τους να ξεμπλέξουν από το κύκλωμα.

«Δεν εξέδιδε καμία απολύτως κοπέλα. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ούτε καν στο κατηγορητήριο, που του αποδίδεται σήμερα κανένα αδίκημα που να σχετίζεται με ανήλικο»

Την ίδια ώρα, όλα δείχνουν πως τα θύματα του 42χρονου δεν είναι πέντε. Τα στόματα άνοιξαν και τουλάχιστον δύο νεαρά κορίτσια έχουν έρθει σε επαφή με τις Αρχές για να καταθέσουν.

Θύμα του μαστροπού αναφέρει: «Γνωρίζω ότι έχουν επικοινωνήσει κι άλλες κοπέλες με τη ΓΑΔΑ και έχουν γίνει κι άλλες καταγγελίες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό γιατί οι κοπέλες σταματούν να φοβούνται. Πάθαινα κρίσεις πανικού, μέχρι και σήμερα παθαίνω, αν ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει την δύναμη που έλεγε, προφανώς θα έλεγα τα πάντα στους δικούς μου και θα είχα προλάβει πολλά» και συνέχισε λέγοντας:

«Εγώ δεν είχα τη δύναμη και φοβόμουν κιόλας γιατί μου λέει αν πας και κάνεις αυτό θα κάνω κακό στην οικογένειά σου, θα κάνω κακό στην μητέρα σου. Με χτύπαγε και μου έλεγε πιες κοκαΐνη με άσχημο τρόπο να με πιέζει και να με ταλαιπωρεί πάρα πολύ».

Τι λέει ο δικηγόρος του 42χρονου

Ο Δημήτρης Αγγελάκος, δικηγόρος του 42χρονου κατηγορούμενου ανέφερε:

«Έχουν δοθεί κάποιες μαρτυρικές καταθέσεις στην αστυνομία και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Αυτές οι καταθέσεις δεν συμβαδίζουν επί το πλείστον με αυτά που ακούγονται στον δημόσιο λόγο. Αυτές τις αντιφάσεις αλλά και τις αντιφάσεις με την πραγματικότητα του κατηγορουμένου θα τις εκθέσουμε στην κυρία ανακρίτρια».

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος για τον εντολέα του:

«Δεν εξέδιδε καμία απολύτως κοπέλα. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ούτε καν στο κατηγορητήριο, που του αποδίδεται σήμερα κανένα αδίκημα που να σχετίζεται με ανήλικο».

Όσον αφορά την εταιρεία παραγωγής ταινιών για ενήλικες που αναφέρεται ότι είχε ο 42χρονος, ο δικηγόρος του είπε ότι συστάθηκε τον Μάιο του 2021.

Από την πλευρά της η ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια Βέρα Αθανασίου σχολίασε:

«Όταν μιλάμε για υποθέσεις μαστροπείας προηγείται πάντα μία στρατηγική αποπλάνησης που δεν αλλάζει και πολύ από την στρατηγική αποπλάνησης στα μικρά παιδιά. Προσεγγίζει, δημιουργεί σχέση εμπιστοσύνης, τάζει πράγματα σε ευάλωτες προσωπικότητες. Δημιουργεί μια αίσθηση εξιδανίκευσης κι έτσι παγιδεύει το θύμα».

«Η αστυνομία έφθασε στις κοπέλες»

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας επεσήμανε σχετικά με την υπόθεση:

«Εμείς δεν είδαμε να έρχονται οργανωμένα κοπέλες όλες μαζί να καταγγέλλουν έναν άνθρωπο. Σε εμάς ήρθε μια κοπέλα και προσπαθήσαμε από την κοπέλα να βρούμε τα στοιχεία των υπόλοιπων. Η αστυνομία έφθασε στις κοπέλες».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Σύνταξη
Stream
Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»
Ελλάδα 15.09.25

Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»

Στα τέλη Αυγούστου το δικαστήριο άκουσε την πρόταση της Εισαγγελέα της Έδρας Ειρήνης Πελεκάνου, η οποία ζήτησε την ενοχή των Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη για την υπόθεση Novartis

Σύνταξη
Τέμπη: Η πολιτική συνθήκη και το φαινόμενο Καρυστιανού
Τέμπη 15.09.25

Η πολιτική συνθήκη και το φαινόμενο Καρυστιανού

Το ευρύτερο ρήγμα στην κοινωνία που δημιούργησαν τα Τέμπη και ο «σεισμός» των πανελλαδικών συγκεντρώσεων του Φεβρουαρίου τροφοδοτούν μια δυναμική που μπορεί να αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Συλλήψεις για τη συμπλοκή Ισραηλινών και Παλαιστινίων – Βίντεο από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Κατηγορίες για ρατσισμό 14.09.25

Συλλήψεις για τη συμπλοκή Ισραηλινών και Παλαιστινίων – Βίντεο από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εκ των εμπλεκομένων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Συνελήφθησαν 5 άτομα, δύο Ισραηλινοί και τρεις Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ
Κόστος ζωής 15.09.25

Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ

Το όφελος των μέτρων της ΔΕΘ είναι μηδαμινό για τα δύο στα τρία νοικοκυριά που δεν βγάζουν τον μήνα. Το 80% κόβει απο τη διασκέδαση και ένας στους δύο μειώνει τις δαπάνες για τρόφιμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
Ακτιβισμός 15.09.25

«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Η Βίβιαν Γουίλσον, η 21χρονη κόρη του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ και της συγγραφέα Τζαστίν Γουίλσον, έκανε το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, με ένα ισχυρό μήνυμα για τα δικαιώματα των τρανς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν στο Σούμι, λέει ο Ζελένσκι
Πόλεμος 15.09.25

Τα ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν στο Σούμι, λέει ο Ζελένσκι

«Έχουμε καλά αποτελέσματα στις παραμεθόριες περιοχές της περιφέρειας Σούμι», είπε ο Ζελένσκι. «Οι μονάδες μας συνεχίζουν να προελαύνουν προς την κατεύθυνση των συνόρων της Ουκρανίας», πρόσθεσε

Σύνταξη
Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week
Επικαιρότητα 15.09.25

Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο σήμερα 15 και αύριο16 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της "London Shipping Week".

Σύνταξη
To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών
Οικονομία 15.09.25

To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών

Oι μεμονωμένοι ταξιδιώτες παραμένουν για περισσότερες ημέρες από αυτούς που ταξιδεύουν με οργανωμένα πακέτα, ωστόσο και εδώ η τάση είναι πτωτική

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής – πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών
Πρεμιέρα 15.09.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής – πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών

Στις 12:00 κάνει πρεμιέρα η εξεταστική επιτροπή - πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών που θα διερευνήσει την υπόθεση από... την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ 1998 έως και σήμερα

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Τετραπλό καμπανάκι για αλυσιδωτές συνέπειες στην Αυστραλία
Περιβάλλον 15.09.25

Τετραπλό καμπανάκι για αλυσιδωτές συνέπειες στην Αυστραλία από την κλιματική αλλαγή

Πάνω από 1,5 εκατομμύριο από τα 27 εκατ. κατοίκους της χώρας - ηπείρου ζουν σε τομείς που αναμένεται να πληγούν από την άνοδο του επιπέδου των υδάτων ως το 2050, σύμφωνα με την εθνική έκθεση αποτίμησης για την κλιματική αλλαγή

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο