Στον ανακριτή σήμερα ο 42χρονος που κατηγορείται για μαστροπεία – Τι λέει ο δικηγόρος του

Στον ανακριτή θα απολογηθεί σήμερα ο 42χρονος που κατηγορείται για μαστροπεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ισχυριστεί ότι είναι θύμα σκευωρίας, ότι δεν εκβίαζε ούτε απειλούσε τις νεαρές κοπέλες.

Ο κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμούς και διακίνηση ναρκωτικών.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 42χρονος έβρισκε νεαρές γυναίκες, κάποιες εξ αυτών μάλιστα ήταν και ανήλικες, και τάζοντάς τους χρήματα και φήμη τις εξωθούσε στην πορνεία.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, εξανάγκαζε τα θύματά του σε χρήση ναρκωτικών, τις εκβίαζε και τις απειλούσε στη προσπάθειά τους να ξεμπλέξουν από το κύκλωμα.

Την ίδια ώρα, όλα δείχνουν πως τα θύματα του 42χρονου δεν είναι πέντε. Τα στόματα άνοιξαν και τουλάχιστον δύο νεαρά κορίτσια έχουν έρθει σε επαφή με τις Αρχές για να καταθέσουν.

Θύμα του μαστροπού αναφέρει: «Γνωρίζω ότι έχουν επικοινωνήσει κι άλλες κοπέλες με τη ΓΑΔΑ και έχουν γίνει κι άλλες καταγγελίες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό γιατί οι κοπέλες σταματούν να φοβούνται. Πάθαινα κρίσεις πανικού, μέχρι και σήμερα παθαίνω, αν ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει την δύναμη που έλεγε, προφανώς θα έλεγα τα πάντα στους δικούς μου και θα είχα προλάβει πολλά» και συνέχισε λέγοντας:

«Εγώ δεν είχα τη δύναμη και φοβόμουν κιόλας γιατί μου λέει αν πας και κάνεις αυτό θα κάνω κακό στην οικογένειά σου, θα κάνω κακό στην μητέρα σου. Με χτύπαγε και μου έλεγε πιες κοκαΐνη με άσχημο τρόπο να με πιέζει και να με ταλαιπωρεί πάρα πολύ».

Τι λέει ο δικηγόρος του 42χρονου

Ο Δημήτρης Αγγελάκος, δικηγόρος του 42χρονου κατηγορούμενου ανέφερε:

«Έχουν δοθεί κάποιες μαρτυρικές καταθέσεις στην αστυνομία και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Αυτές οι καταθέσεις δεν συμβαδίζουν επί το πλείστον με αυτά που ακούγονται στον δημόσιο λόγο. Αυτές τις αντιφάσεις αλλά και τις αντιφάσεις με την πραγματικότητα του κατηγορουμένου θα τις εκθέσουμε στην κυρία ανακρίτρια».

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος για τον εντολέα του:

«Δεν εξέδιδε καμία απολύτως κοπέλα. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ούτε καν στο κατηγορητήριο, που του αποδίδεται σήμερα κανένα αδίκημα που να σχετίζεται με ανήλικο».

Όσον αφορά την εταιρεία παραγωγής ταινιών για ενήλικες που αναφέρεται ότι είχε ο 42χρονος, ο δικηγόρος του είπε ότι συστάθηκε τον Μάιο του 2021.

Από την πλευρά της η ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια Βέρα Αθανασίου σχολίασε:

«Όταν μιλάμε για υποθέσεις μαστροπείας προηγείται πάντα μία στρατηγική αποπλάνησης που δεν αλλάζει και πολύ από την στρατηγική αποπλάνησης στα μικρά παιδιά. Προσεγγίζει, δημιουργεί σχέση εμπιστοσύνης, τάζει πράγματα σε ευάλωτες προσωπικότητες. Δημιουργεί μια αίσθηση εξιδανίκευσης κι έτσι παγιδεύει το θύμα».

«Η αστυνομία έφθασε στις κοπέλες»

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας επεσήμανε σχετικά με την υπόθεση:

«Εμείς δεν είδαμε να έρχονται οργανωμένα κοπέλες όλες μαζί να καταγγέλλουν έναν άνθρωπο. Σε εμάς ήρθε μια κοπέλα και προσπαθήσαμε από την κοπέλα να βρούμε τα στοιχεία των υπόλοιπων. Η αστυνομία έφθασε στις κοπέλες».