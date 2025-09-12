Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις στην υπόθεση βιασμού και εμπορίας ανθρώπων για την οποία συνελήφθη χθες ένας 42χρονος παραγωγός πορνογραφικών ταινιών ως μαστροπός.

Πέντε γυναίκες που είχαν πέσει θύματα κατήγγειλαν τον 42χρονο στις αρχές. Για ένα διάστημα οι ασυνομικοί τον είχαν θέση υπό παρακολούθηση και τελικά τον συνέλαβαν ενώ του αποδίδονται βαριές κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 42χρονος φαίνεται πως προσέγγιζε τις γυναίκες μέσω γνωστών του ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση ενώ εστίαζε κυρίως στις πιο ευάλωτες οικονομικά λέγοντάς τους ότι έχει γνωριμίες και ότι μπορεί να τις βοηθήσει.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των γυναικών, ο 42χρονος φερόμενος ως μαστροπός, τις κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά, τις νάρκωνε και τις εξανάγκαζε να εκδίδονται και να παίρνουν μέρος χωρίς τη θέλησή τους σε ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου.

Ο ίδιος διοργάνωνε «πάρτι» σε βίλες στην Εκάλη και τη Γλυφάδα με συμμετοχή επιχειρηματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό όπου οι γυναίκες αυτές εκδίδονταν, σύμφωνα με το MEGA.

Η εταιρεία παραγωγής πορνογραφικών ταινιών ήταν η μία από τις οικονομικές του δραστηριότητες καθώς διατηρούσε και ιστοσελίδα μέσω της οποίας διαφήμιζε τις γυναίκες και κανόνιζε ραντεβού με πελάτες, από τα οποία κέρδιζε σημαντικά οικονομικά οφέλη, κρατώντας τη μερίδα του λέοντος για τον εαυτό του.

Πώς έβρισκε τα θύματα

Μιλώντας στο MEGA, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ανέφερε σχετικά:

«Δυστυχώς πέρα από τον εξαναγκασμό να πραγματοποιούν ραντεβού οι κοπέλες, τις εξανάγκαζε και με την απειλή βίας σωματικής και ψυχολογικής. Σε κάποιες περιπτώσεις είχε δανείσει χρήματα στις κοπέλες αυτές και μετά τις εκβίαζε με αυτό. Έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής πέντε θύματα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα, γιατί η δράση του ξεκινά από το 2016.

Υπάρχει και αρκετό υλικό προς εξέταση και ψηφιακά πειστήρια που φαίνεται ότι βιντεοσκοπούσε τα κορίτσια. Είχε δημιουργήσει μία εταιρεία παραγωγής ταινιών. Έκανε και ταινίες με πρωταγωνίστριες τις κοπέλες χωρίς τη θέλησή τους, ανέβαινε το υλικό αυτό σε συγκεκριμένα κανάλια και κάποιος πλήρωνε για να έχει πρόσβαση».

Και συνέχισε η κ. Δημογλίδου: «Δεν επέλεγε τυχαία τα θύματά του, επέλεγε άτομα που είχαν την ανάγκη οικονομικής βοήθειας και δεν υπήρχε υποστηρικτικό περιβάλλον. Ο ίδιος ανέφερε στα θύματά του ότι είχε και προστασία από υψηλά πρόσωπα και επικαλείτο και τον υπ. Προστασίας του Πολίτη όπως και αστυνομικούς κι ότι κανείς δεν μπορούσε να τον συλλάβει».

Για την πρώτη καταγγελία υπογράμμισε: «Η πρώτη καταγγελία ήρθε σε μας από μια κοπέλα που κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του του ανθρώπου, συνάντησε έναν αστυνομικό τυχαία στον δρόμο, αυτός την οδήγησε στην αρμόδιά υπηρεσία της ΓΑΔΑ. Ο άνδρας κρατούσε τις γυναίκες σε έναν χώρο όπου και εκεί γίνονταν και ραντεβού στα νότια προάστια αλλά υπάρχουν και άλλοι χώροι».

Μαρτυρία θύματος

Η Μαρία, θύμα του 42χρονου μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για όσα έζησε:

«Τον συγκεκριμένο τον γνώρισα μέσω μίας αγγελίας για πωλήτρια στη Γλυφάδα. Τότε διατηρούσε ένα κατάστημα ρούχων. Δούλεψα εκεί 3 μήνες, το μαγαζί δεν πήγαινε καθόλου καλά, δεν είχε δουλειά. Μετά από 3 μήνες αναγκάστηκε να το κλείσει. Μέσα σε αυτό το 3μηνο γνωριστήκαμε, είχε πολύ καλή συμπεριφορά απέναντί μου, ήταν φιλικός, και πολύ πρόσχαρος. Αν δεν είχα καλή ψυχολογία στη δουλειά, με προσέγγιζε ώστε να του πω τι έχω και να με βοηθήσει. Ήθελε να δείξει ότι είναι ένας κάλος φίλος. Δεν ήξερα για τις «άλλες» δραστηριότητές του».

«Μετά από 3 μήνες που έκλεισε το μαγαζί, είχα πάρει κάποιες προπληρωμές από τη δουλειά μου γιατί είχα οικονομικές ανάγκες. Έκλεισε το μαγαζί και κρατήσαμε επαφές. Μου λέει κάποια κοπέλα που ήταν σύντροφός του, ότι αυτός εκδίδει κοπέλες και της είπα ότι δε το γνώριζα. Μίλησα μαζί του, τον ρώτησα αν το κάνει και μου είπε ότι το κάνει. Έτσι έκοψα κάθε επαφή μαζί του, άλλαξα αριθμό και δεν του γύρισα τα χρήματά που είχα δανειστεί. Θεώρησα σωστό να εξαφανιστώ και να φύγω από αυτόν τον κύκλο», είπε αρχικά.

«Βρήκε τον αριθμό μου, με παρακολουθούσε για αρκετό καιρό, ερχόταν έξω από το σπίτι μου, με εκβίαζε, έλεγε ότι θα κάνει κακό στην οικογένειά μου και σε μένα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η διαδικασία να βρεθούμε να τα πούμε γιατί υπάρχει πρόβλημα. Δεν πήγα ποτέ στην αστυνομία, ήμουν 16 ετών τότε. Με χτύπαγε εμένα και άλλες κοπέλες για να εκδοθούμε. Του έλεγα ότι θα δουλέψω για να του τα επιστρέψω τα χρήματά και μου έλεγε «όχι, θα το κάνεις με τον δικό μου τρόπο. Ήμουν 16 ετών τότε, είχα κάνει τα χαρτιά μου για να δουλέψω νόμιμα ως ανήλικη», συνέχισε η νεαρή κοπέλα.

«Με εξέδιδε για 500-600 ευρώ την ώρα γιατί έλεγε στους πελάτες ότι είμαι ανήλικη»

«Με εξέδιδε περίπου 4 χρόνια. Στον χώρο που μέναμε ήταν περίπου 10 κοπέλες. Αυτός είχε την δυνατότητα να σε κάνει να ξεκόβεις από τον κύκλο σου και την οικογένειά σου. Μας εξέδιδε και δεν παίρναμε εμείς τα χρήματα, τα καρπωνόταν όλα αυτός. Με εξέδιδε για 500-600 ευρώ την ώρα γιατί έλεγε στους πελάτες ότι είμαι ανήλικη και «φρέσκια». Μπορεί να είχε και 10 πελάτες την ημέρα. Έπαιρνε προκαταβολή απ΄τους πελάτες και άφηνε ένα ποσό για να το δίνει ο πελάτης στη κοπέλα το οποίο δεν ξεπερνούσε τα 80 ευρώ.

Μας έδινε ναρκωτικά. Μου έδινε ναρκωτικά από τα 17 μου. Πολλές φορές του είπα ότι τον ξεχρέωσα και μου έδινε ναρκωτικά για να μην πάω στην αστυνομία. Με ενημέρωσε ότι θα πει στην αστυνομία ότι είμαι πρεζάκι για να αποδείξει ότι εγώ είχα ανάγκη και πήγαινα, για να πάρω την δόση μου. Με βίαζε και εμένα από τα 16 μου και συνεχόμενα. Στα 16 σου όταν σε απειλεί ένας άνθρωπος με βία και ξύλο να πιεις ναρκωτικά, θα πιεις ναρκωτικά. Έδινε και σε άλλες κοπέλες ναρκωτικά. Από τις κοπέλες μόνο άλλη μία ήταν ανήλικη. Δεν ήταν “γνωστοί” αυτοί οι άνθρωποι.»

«Αυτή η ιστορία με ακολουθεί ακόμη και σήμερα, δεν μπορώ να συνεχίσω την ζωή μου»

«Μας βοήθησε πολύ μια κοπέλα που περάσαμε πολλές καταστάσεις. Έχουμε κρατήσει και επαφές από τότε. Όλες φοβόμασταν να ασχοληθούμε με αυτό, κάποιες έκαναν οικογένεια και ακόμη μας δημιουργεί προβλήματα με τις ταινίες που δημοσίευσε, τα πρόσωπά μας και τα ονόματά μας.

Προσπάθησα να κάνω την οικογένειά μου και δεν τα κατάφερα, ο πρώην σύζυγος μου χρησιμοποίησε τις ταινίες αυτές εναντίον μου στο δικαστήριο και έτσι έχασα την επιμέλεια του παιδιού μου γιατί επικαλέστηκε το γεγονός ότι εκδιδόμουν. Μας έβαζε να κάνουμε και ταινίες. Υπήρχε ένα σπίτι, μαγαζί – γυμναστήριο, στον Άγιο Δημήτριο. Δεν μας άφηνε να βγαίνουμε έξω μας έσπαγε στο ξύλο. Είχα πει στην μητέρα μου ότι γνώρισα ένα παιδί και τα πηγαίναμε πολύ καλά. Όλα αυτά τα έκανε μόνος του».

«Έχω πρόβλημα στην ζωή μου και δεν μπορώ να συνεχίζω να ζω με αξιοπρέπεια. Πήγαινα για δουλειά και μου λένε οι εργοδότες ότι με έχουν δει σε ταινίες τέτοιες. Έχει βιάσει και τις άλλες κοπέλες. Και τις προσέγγιζε με άλλο τρόπο κάθε φορά. Τότε όταν τον γνώρισα ήταν 32 ετών, η κοπέλα του τα ήξερε όλα για την δράση του», ανέφερε η γυναίκα.