# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
Μαστροπός: Το modus operandi του 42χρονου – Πώς επέλεγε και εκβίαζε τα θύματά του – Σοκαριστικές καταγγελίες
Ελλάδα 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:14

Μαστροπός: Το modus operandi του 42χρονου – Πώς επέλεγε και εκβίαζε τα θύματά του – Σοκαριστικές καταγγελίες

Ο 42χρονος φερόμενος μαστροπός συνελήφθη χθες από τις αρχές με βαριές κατηγορίες - Τι καταγγέλλουν τα θύματα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις στην υπόθεση βιασμού και εμπορίας ανθρώπων για την οποία συνελήφθη χθες ένας 42χρονος παραγωγός πορνογραφικών ταινιών ως μαστροπός.

Πέντε γυναίκες που είχαν πέσει θύματα κατήγγειλαν τον 42χρονο στις αρχές. Για ένα διάστημα οι ασυνομικοί τον είχαν θέση υπό παρακολούθηση και τελικά τον συνέλαβαν ενώ του αποδίδονται βαριές κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 42χρονος φαίνεται πως προσέγγιζε τις γυναίκες μέσω γνωστών του ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση ενώ εστίαζε κυρίως στις πιο ευάλωτες οικονομικά λέγοντάς τους ότι έχει γνωριμίες και ότι μπορεί να τις βοηθήσει.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των γυναικών, ο 42χρονος φερόμενος ως μαστροπός, τις κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά, τις νάρκωνε και τις εξανάγκαζε να εκδίδονται και να παίρνουν μέρος χωρίς τη θέλησή τους σε ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου.

Ο ίδιος διοργάνωνε «πάρτι» σε βίλες στην Εκάλη και τη Γλυφάδα με συμμετοχή επιχειρηματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό όπου οι γυναίκες αυτές εκδίδονταν, σύμφωνα με το MEGA.

Η εταιρεία παραγωγής πορνογραφικών ταινιών ήταν η μία από τις οικονομικές του δραστηριότητες καθώς διατηρούσε και ιστοσελίδα μέσω της οποίας διαφήμιζε τις γυναίκες και κανόνιζε ραντεβού με πελάτες, από τα οποία κέρδιζε σημαντικά οικονομικά οφέλη, κρατώντας τη μερίδα του λέοντος για τον εαυτό του.

Πώς έβρισκε τα θύματα

Μιλώντας στο MEGA, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ανέφερε σχετικά:

«Δυστυχώς πέρα από τον εξαναγκασμό να πραγματοποιούν ραντεβού οι κοπέλες, τις εξανάγκαζε και με την απειλή βίας σωματικής και ψυχολογικής. Σε κάποιες περιπτώσεις είχε δανείσει χρήματα στις κοπέλες αυτές και μετά τις εκβίαζε με αυτό. Έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής πέντε θύματα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα, γιατί η δράση του ξεκινά από το 2016.

Υπάρχει και αρκετό υλικό προς εξέταση και ψηφιακά πειστήρια που φαίνεται ότι βιντεοσκοπούσε τα κορίτσια. Είχε δημιουργήσει μία εταιρεία παραγωγής ταινιών. Έκανε και ταινίες με πρωταγωνίστριες τις κοπέλες χωρίς τη θέλησή τους, ανέβαινε το υλικό αυτό σε συγκεκριμένα κανάλια και κάποιος πλήρωνε για να έχει πρόσβαση».

Και συνέχισε η κ. Δημογλίδου: «Δεν επέλεγε τυχαία τα θύματά του, επέλεγε άτομα που είχαν την ανάγκη οικονομικής βοήθειας και δεν υπήρχε υποστηρικτικό περιβάλλον. Ο ίδιος ανέφερε στα θύματά του ότι είχε και προστασία από υψηλά πρόσωπα και επικαλείτο και τον υπ. Προστασίας του Πολίτη όπως και αστυνομικούς κι ότι κανείς δεν μπορούσε να τον συλλάβει».

Για την πρώτη καταγγελία υπογράμμισε: «Η πρώτη καταγγελία ήρθε σε μας από μια κοπέλα που κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του του ανθρώπου, συνάντησε έναν αστυνομικό τυχαία στον δρόμο, αυτός την οδήγησε στην αρμόδιά υπηρεσία της ΓΑΔΑ. Ο άνδρας κρατούσε τις γυναίκες σε έναν χώρο όπου και εκεί γίνονταν και ραντεβού στα νότια προάστια αλλά υπάρχουν και άλλοι χώροι».

Μαρτυρία θύματος

Η Μαρία, θύμα του 42χρονου μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για όσα έζησε:

«Τον συγκεκριμένο τον γνώρισα μέσω μίας αγγελίας για πωλήτρια στη Γλυφάδα. Τότε διατηρούσε ένα κατάστημα ρούχων. Δούλεψα εκεί 3 μήνες, το μαγαζί δεν πήγαινε καθόλου καλά, δεν είχε δουλειά. Μετά από 3 μήνες αναγκάστηκε να το κλείσει. Μέσα σε αυτό το 3μηνο γνωριστήκαμε, είχε πολύ καλή συμπεριφορά απέναντί μου, ήταν φιλικός, και πολύ πρόσχαρος. Αν δεν είχα καλή ψυχολογία στη δουλειά, με προσέγγιζε ώστε να του πω τι έχω και να με βοηθήσει. Ήθελε να δείξει ότι είναι ένας κάλος φίλος. Δεν ήξερα για τις «άλλες» δραστηριότητές του».

«Μετά από 3 μήνες που έκλεισε το μαγαζί, είχα πάρει κάποιες προπληρωμές από τη δουλειά μου γιατί είχα οικονομικές ανάγκες. Έκλεισε το μαγαζί και κρατήσαμε επαφές. Μου λέει κάποια κοπέλα που ήταν σύντροφός του, ότι αυτός εκδίδει κοπέλες και της είπα ότι δε το γνώριζα. Μίλησα μαζί του, τον ρώτησα αν το κάνει και μου είπε ότι το κάνει. Έτσι έκοψα κάθε επαφή μαζί του, άλλαξα αριθμό και δεν του γύρισα τα χρήματά που είχα δανειστεί. Θεώρησα σωστό να εξαφανιστώ και να φύγω από αυτόν τον κύκλο», είπε αρχικά.

«Βρήκε τον αριθμό μου, με παρακολουθούσε για αρκετό καιρό, ερχόταν έξω από το σπίτι μου, με εκβίαζε, έλεγε ότι θα κάνει κακό στην οικογένειά μου και σε μένα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η διαδικασία να βρεθούμε να τα πούμε γιατί υπάρχει πρόβλημα. Δεν πήγα ποτέ στην αστυνομία, ήμουν 16 ετών τότε. Με χτύπαγε εμένα και άλλες κοπέλες για να εκδοθούμε. Του έλεγα ότι θα δουλέψω για να του τα επιστρέψω τα χρήματά και μου έλεγε «όχι, θα το κάνεις με τον δικό μου τρόπο. Ήμουν 16 ετών τότε, είχα κάνει τα χαρτιά μου για να δουλέψω νόμιμα ως ανήλικη», συνέχισε η νεαρή κοπέλα.

«Με εξέδιδε για 500-600 ευρώ την ώρα γιατί έλεγε στους πελάτες ότι είμαι ανήλικη»

«Με εξέδιδε περίπου 4 χρόνια. Στον χώρο που μέναμε ήταν περίπου 10 κοπέλες. Αυτός είχε την δυνατότητα να σε κάνει να ξεκόβεις από τον κύκλο σου και την οικογένειά σου. Μας εξέδιδε και δεν παίρναμε εμείς τα χρήματα, τα καρπωνόταν όλα αυτός. Με εξέδιδε για 500-600 ευρώ την ώρα γιατί έλεγε στους πελάτες ότι είμαι ανήλικη και «φρέσκια». Μπορεί να είχε και 10 πελάτες την ημέρα. Έπαιρνε προκαταβολή απ΄τους πελάτες και άφηνε ένα ποσό για να το δίνει ο πελάτης στη κοπέλα το οποίο δεν ξεπερνούσε τα 80 ευρώ.

Μας έδινε ναρκωτικά. Μου έδινε ναρκωτικά από τα 17 μου. Πολλές φορές του είπα ότι τον ξεχρέωσα και μου έδινε ναρκωτικά για να μην πάω στην αστυνομία. Με ενημέρωσε ότι θα πει στην αστυνομία ότι είμαι πρεζάκι για να αποδείξει ότι εγώ είχα ανάγκη και πήγαινα, για να πάρω την δόση μου. Με βίαζε και εμένα από τα 16 μου και συνεχόμενα. Στα 16 σου όταν σε απειλεί ένας άνθρωπος με βία και ξύλο να πιεις ναρκωτικά, θα πιεις ναρκωτικά. Έδινε και σε άλλες κοπέλες ναρκωτικά. Από τις κοπέλες μόνο άλλη μία ήταν ανήλικη. Δεν ήταν “γνωστοί” αυτοί οι άνθρωποι.»

«Αυτή η ιστορία με ακολουθεί ακόμη και σήμερα, δεν μπορώ να συνεχίσω την ζωή μου»

«Μας βοήθησε πολύ μια κοπέλα που περάσαμε πολλές καταστάσεις. Έχουμε κρατήσει και επαφές από τότε. Όλες φοβόμασταν να ασχοληθούμε με αυτό, κάποιες έκαναν οικογένεια και ακόμη μας δημιουργεί προβλήματα με τις ταινίες που δημοσίευσε, τα πρόσωπά μας και τα ονόματά μας.

Προσπάθησα να κάνω την οικογένειά μου και δεν τα κατάφερα, ο πρώην σύζυγος μου χρησιμοποίησε τις ταινίες αυτές εναντίον μου στο δικαστήριο και έτσι έχασα την επιμέλεια του παιδιού μου γιατί επικαλέστηκε το γεγονός ότι εκδιδόμουν. Μας έβαζε να κάνουμε και ταινίες. Υπήρχε ένα σπίτι, μαγαζί – γυμναστήριο, στον Άγιο Δημήτριο. Δεν μας άφηνε να βγαίνουμε έξω μας έσπαγε στο ξύλο. Είχα πει στην μητέρα μου ότι γνώρισα ένα παιδί και τα πηγαίναμε πολύ καλά. Όλα αυτά τα έκανε μόνος του».

«Έχω πρόβλημα στην ζωή μου και δεν μπορώ να συνεχίζω να ζω με αξιοπρέπεια. Πήγαινα για δουλειά και μου λένε οι εργοδότες ότι με έχουν δει σε ταινίες τέτοιες. Έχει βιάσει και τις άλλες κοπέλες. Και τις προσέγγιζε με άλλο τρόπο κάθε φορά. Τότε όταν τον γνώρισα ήταν 32 ετών, η κοπέλα του τα ήξερε όλα για την δράση του», ανέφερε η γυναίκα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Ενέργεια: Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας

Ενέργεια: Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας

Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια
Φαύλος κύκλος 12.09.25

Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια

Η στεγαστική κρίση ωθεί τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις περιοχές που διαμένουν. Όμως τα χρήματα που γλιτώνει κανείς από το ενοίκιο, τα βρίσκει μπροστά του σε μεταφορικά και ενέργεια

Σύνταξη
Η νέα δορυφορική φωτογραφία της λίμνης του Μόρνου – Η μικρότερη έκταση των τελευταίων τουλάχιστον δέκα ετών
Λειψυδρία 12.09.25

Η νέα δορυφορική φωτογραφία της λίμνης του Μόρνου – Η μικρότερη έκταση των τελευταίων τουλάχιστον δέκα ετών

Το in παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Παρατηρητήριο Τεχνητής Λίμνης Μόρνου - Τι δείχνουν τα δεδομένα- Μιλούν οι Κ. Λαγουβάρδος και Γ. Κύρος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Καλάβρυτα: Στη φυλακή ο ηγούμενος και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες για αρχαιοκαπηλία – Μαραθώνια η απολογία τους
Ελλάδα 11.09.25

Καλάβρυτα: Στη φυλακή ο ηγούμενος και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες για αρχαιοκαπηλία – Μαραθώνια η απολογία τους

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της πώλησης των εκκλησιαστικών κειμήλιων - Μεταξύ αυτών ο ηγούμενoς της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και ο καλόγερος βοηθός του

Σύνταξη
Σχολικά λεωφορεία: Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε όλη τη χώρα – Βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις
Ελλάδα 11.09.25

Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα - Βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 1.702 σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα - Επιπλέον αστυνομικοί διένειμαν ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής σε γονείς και μαθητές

Σύνταξη
Το ΕΚΠΑ στην Κύπρο: Ένα νέο ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση – Πρόσκληση για φοίτηση σε 5 Τμήματα
Διεθνής παρουσία 11.09.25

Το ΕΚΠΑ στην Κύπρο: Ένα νέο ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση – Πρόσκληση για φοίτηση σε 5 Τμήματα

Το ΕΚΠΑ, το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη, ιδρύει Παράρτημα στην Κύπρο, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του και εμβαθύνοντας τις ακαδημαϊκές σχέσεις των δύο χωρών.

Σύνταξη
Κόκκαλης: Αδικία και εμπαιγμός σε βάρος των μελισσοκόμων – Η κυβέρνηση έδωσε τα μισά από όσα υποσχέθηκε
Βουλή 12.09.25

Κόκκαλης: Αδικία και εμπαιγμός σε βάρος των μελισσοκόμων – Η κυβέρνηση έδωσε τα μισά από όσα υποσχέθηκε

«Η κυβέρνηση επιλέγει τα μεγάλα λόγια και τις θριαμβολογίες, ενώ στην πράξη αφήνει τους πληγέντες στο έλεος της γραφειοκρατίας και της αδιαφορίας», επισήμανε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ

Σύνταξη
Νεπάλ: Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά
Μαζικές διαδηλώσεις 12.09.25

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Νεπάλ κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά

Οι διαδηλώσεις στο Νεπάλ ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες για τη διαφθορά και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οδήγησαν σε ταραχές που προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης

Σύνταξη
Νέο βιβλίο προκαλεί σάλο – Καλλιστεία Μις Γαλλίας, σεξουαλική βία, ομερτά, καταγγελίες
Woman 12.09.25

Νέο βιβλίο προκαλεί σάλο - Πρώην διαγωνιζόμενες των καλλιστείων Μις Γαλλία μιλάνε για σεξουαλική κακοποίηση

Στο βιβλίο Miss France, du rêve à la réalité (Μις Γαλλία, από το όνειρο στην πραγματικότητα) του συγγραφέα Hubert Guérin, δεκάδες πρώην διαγωνιζόμενες και περιφερειακά στελέχη μίλησαν ανοιχτά για τη σεξουαλική βία που υποτίθεται ότι υπέστησαν, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Ouest-France.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιστορικό παιχνίδι για την Εθνική κόντρα στην Τουρκία, με… φόντο τον τελικό του Eurobasket (vids)
Eurobasket 2025 12.09.25

Ιστορικό παιχνίδι για την Εθνική κόντρα στην Τουρκία, με… φόντο τον τελικό του Eurobasket (vids)

Η Εθνική μας ομάδα κοντράρεται απόψε (12/9, 21:00) με την Τουρκία στους «4» του Eurobasket και θέλει νίκη για να βρεθεί στον τελικό, να εξασφαλίσει ένα μετάλλιο και να διεκδικήσει το τρόπαιο.

Σύνταξη
Ρωσία: Κατερρίφθησαν 221 drones από την Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας
«Μαζική επίθεση» 12.09.25

Κατερρίφθησαν 221 drones από την Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας

Σε «μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας», σε συνέχεια της χθεσινής επίθεσης με drones τα οποία έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης του προσωπικού στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Σύνταξη
Tρούμπα: Το τέλος της ιστορικής κακόφημης συνοικίας
Ιστορικό Αρχείο 12.09.25

Όταν έκλεισε η Τρούμπα

Τα καμπαρέ, οι οίκοι ανοχής και η απόφαση της Χούντας για λουκέτο

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Οι «πέντε εθνικές προτεραιότητες» του ΠΑΣΟΚ – Οι δεσμεύσεις του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ
«Ελλάδα για όλους» 12.09.25

Οι «πέντε εθνικές προτεραιότητες» του ΠΑΣΟΚ – Οι δεσμεύσεις του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Συγχώνευση υπουργείων, μείωση μετακλητών, αλλαγές στον ΦΠΑ με μηδενισμό σε συγκεκριμένες κατηγορίες, μείωση ΕΝΦΙΑ σε πολύτεκνους και 13ος μισθός είναι μερικές από τις προτάσεις στο κυβερνητικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η νέα κανονικότητα που θέλει να επιβάλει το Ισραήλ με το χτύπημα στο Κατάρ και η αλλαγή δόγματος
Διπλωματία 12.09.25

Η νέα κανονικότητα που θέλει να επιβάλει το Ισραήλ με το χτύπημα στο Κατάρ και η αλλαγή δόγματος

Οι διπλωμάτες τονίζουν ότι το Ισραήλ προκάλεσε τη δημοσιότητα και αναφέρονται στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το δίκαιο του ισχυρού και στα ελληνοτουρκικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Από τον Πούτιν, έως τον Νετανιάχου και τον Τραμπ- Οι ρωγμές στην παγκόσμια τάξη γίνονται επικίνδυνα βαθιές
Διεθνής αταξία 12.09.25

Από τον Πούτιν, έως τον Νετανιάχου και τον Τραμπ- Οι ρωγμές στην παγκόσμια τάξη γίνονται επικίνδυνα βαθιές

Ο ορατός κίνδυνος διάχυσης των πολέμων στην Ουκρανία και στη Γάζα ως απόλυτο τεστ αντοχής για τη βασισμένη σε κανόνες μεταπολεμική παγκόσμια τάξη πραγμάτων, στο φόντο της χαοτικής εποχής Τραμπ 2.0

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο με τον ύποπτο – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του
InView 12.09.25

Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με τον ύποπτο της δολοφονίας του Κερκ - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Το FBI δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να δείχνει τον ύποπτο να διαφεύγει από ταράτσα κτιρίου αφού πυροβόλησε τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας – To στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ
Οικονομία 12.09.25

Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας – To στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ θέλουν την Ελλάδα κόμβο LNG για όλη τη ΝΑ Ευρώπη –Σύσσωμη η επιχειρηματική «αφρόκρεμα» του ενεργειακού τομέα υποδέχθηκε χθες στη Ρεβυθούσα τον Αμερικανό τσάρο της ενέργειας

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια
Φαύλος κύκλος 12.09.25

Πως η στεγαστική κρίση συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή και μεταφορική ένδεια

Η στεγαστική κρίση ωθεί τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις περιοχές που διαμένουν. Όμως τα χρήματα που γλιτώνει κανείς από το ενοίκιο, τα βρίσκει μπροστά του σε μεταφορικά και ενέργεια

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο