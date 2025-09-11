Συνελήφθη από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. ένας 42χρονος στην Αθήνα με τις κατηγορίες του βιασμού, της εμπορίας ανθρώπων και της διακίνησης ναρκωτικών.

Ο 42χρονος έβαζε στο στόχαστρο ευάλωτες γυναίκες, κέρδιζε την εμπιστοσύνη του και μετά τις εκμεταλλευόταν

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανακοινώθηκε συγκεκριμένα ότι «συνελήφθη, πρωινές ώρες της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου 2025 42χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για εμπορία ανθρώπων κατ΄ εξακολούθηση, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών».

Ο 42χρονος συνελήφθη στo πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αντικειμένων, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί εις βάρος του για τα εν λόγω αδικήματα.

Πώς δρούσε

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος – τουλάχιστον από το 2016 έως το 2022 – προσέγγιζε νεαρές γυναίκες, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον μία ανήλικη, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση.

Αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, εν συνεχεία τις εξανάγκαζε με απειλές, σωματική και ψυχολογική βία να παρέχουν ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής την οποία κρατούσε ο ίδιος.

Παράλληλα, ο 42χρονος είχε συστήσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου. Υποσχόμενος υψηλές απολαβές εντόπιζε γυναίκες τις οποίες στη συνέχεια εξανάγκαζε – με απειλές και σωματική και ψυχολογική βία – να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε και διακινούσε ηλεκτρονικά, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Για τον έλεγχο και την κάμψη της αντίστασης των θυμάτων, χρησιμοποιούσε διάφορες μεθόδους, όπως χορήγηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης) και σωματική κακοποίηση, ενώ παράλληλα προέβαινε με τη βία σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος τους.

Από την μέχρι τώρα έρευνα, έχουν διακριβωθεί πέντε περιπτώσεις γενετήσιας εκμετάλλευσης γυναικών – θυμάτων, στις οποίες παρασχέθηκε η απαραίτητη αρωγή και προστασία.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του 42χρονου, αλλά και σε χώρους και οχήματα που χρησιμοποιούσε, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τέσσερα κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες και ψηφιακά πειστήρια.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.