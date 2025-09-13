Ακόμα περισσότερες επιζώσες τις οποίες ο μαστροπός γνωστός με το παρατσούκλι «Κοντός» είχε τυλίξει μέσα στον λαβύρινθο των ναρκωτικών, βγαίνουν μπροστά να μιλήσουν. Ο συλληφθείς κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών. Tα θύματα του ζούσαν σε καθεστώς απόλυτου τρόμου, όπως καταγγέλλουν.

Τα απειλητικά μηνύματα που έστελνε ο κατηγορούμενος στα θύματά του συγκλονίζουν με το MEGA να βγάζει στη δημοσιότητα αποκλειστικά στοιχεία από τη δράση του.

Η συνομιλία του Μαΐου 2020 ανάμεσα στον μαστροπό και το θύμα του

Πρόκειται για συνομιλία που έγινε τον Μάιο του 2022 και σε αυτήν αναφέρεται:

-Θύμα μαστροπού: Δεν αντέχω άλλο, φεύγω! Θέλω να φύγω.

-Κατηγορούμενος: Τι είναι αυτά; Τι μου λες; Μη μου κλείνεις το τηλέφωνο, απάντησε μου τώρα με ακούς; Θα σε …

-Θύμα μαστροπού: Παίρνω ταξί και έρχομαι.

Όπως κατήγγειλαν τα θύματα, τις απειλούσε, τις εξανάγκαζε να κάνουν ναρκωτικά και τις βιντεοσκοπούσε διακινώντας το υλικό στο διαδίκτυο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτός από τις έως τώρα 5 καταγγέλλουσες, ακόμα δύο κοπέλες έχουν επικοινωνήσει με την αστυνομία κι έχει οριστεί ραντεβού για να καταθέσουν σχετικά με τον 42χρονο.

Τι αναφέρει ένα από τα θύματα που επέζησε της δράσης του μαστροπού

«Γνωρίζω ότι έχουν επικοινωνήσει κι άλλες κοπέλες με τη ΓΑΔΑ και έχουν γίνει κι άλλες καταγγελίες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό γιατί οι κοπέλες σταματούν να φοβούνται. Πάθαινα κρίσεις πανικού, μέχρι και σήμερα παθαίνω, αν ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει την δύναμη που έλεγε, προφανώς θα έλεγα τα πάντα στους δικούς μου και θα είχα προλάβει πολλά», λέει θύμα του.

Ένιωθαν εγκλωβισμένες. Όπως καταγγέλλουν, συστηματικά δέχονταν απειλές, σωματική κακοποίηση και βασανιστήρια. Ανάμεσα τους και ανήλικα κορίτσια ακόμη και εγκυμονούσες. Σε περίπτωση που αντιδρούσαν η απάντηση ήταν μία.

«Εγώ δεν είχα τη δύναμη και φοβόμουν κιόλας γιατί μου λέει αν πας και κάνεις αυτό θα κάνω κακό στην οικογένειά σου, θα κάνω κακό στην μητέρα σου. Με χτύπαγε και μου έλεγε ”πιες κοκαΐνη” με άσχημο τρόπο να με πιέζει και να με ταλαιπωρεί πάρα πολύ. 16 με 17 χρονών παιδί δε νομίζω όταν ένας άνθρωπος 30 – 32 χρονών έρχεται και ξαφνικά σου καταστρέφει όλη τη ζωή τι θα πεις;».

Ο 42χρονος μαστροπός που χρησιμοποιούσε χώρους γυμναστηρίων ως «βιτρίνα»

Με βιτρίνα ένα χώρο γυμναστηρίου στον Άγιο Δημήτριο πριν από 5 χρόνια, ο 42χρονος είχε μετατρέψει επιχείρηση σε στούντιο παραγωγής πορνογραφικού υλικού.

Όπως κατήγγειλαν τα θύματα, τις απειλούσε, τις εξανάγκαζε να κάνουν ναρκωτικά και τις βιντεοσκοπούσε διακινώντας το υλικό στο διαδίκτυο. Από την δράση του θησαύριζε ενώ συχνά αναγκαζόταν λόγω έξωσης, να αλλάξει σπίτια «κολαστήρια» στην Αθήνα, καθώς έκρυβε την επαγγελματική του ιδιότητα από τους ιδιοκτήτες.

«Αυτός το είχε νοικιάσει για γυμναστήριο αν θυμάμαι για μποξ και τέτοια. Αλλά μετά μου είπε η γειτονιά, ότι βλέπανε κοριτσάκια μπαίνανε βγαίνανε, γι’ αυτό και τον έβγαλα κιόλας. Θυμάμαι είχε πάρει τηλέφωνο, με είχε απειλήσει, μου έλεγε ”έλα μωρή κότα, έλα από εδώ πέρα”, για την έξωση», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Αντιμέτωπος πλέον με βαρύτατες κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμούς και διακίνηση ναρκωτικών, ο 42χρονος τη Δευτέρα θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.