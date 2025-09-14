Πώς δρούσε ο 42χρονος μαστροπός – Εκβιασμοί, απειλές, βία

Διαρκώς έρχονται στο φως αποκαλύψεις για την δράση του 42χρονου μαστροπού που συνελήφθη από το ελληνικό FBI.

Χρησιμοποιώντας απειλές, ακόμη και μέσω τηλεφωνημάτων ή σοκαριστικών μηνυμάτων, υποχρέωνε τις κοπέλες να εκδίδονται.

Τα απειλητικά μηνύματα, που έφερε στο φως το Mega και τα οποία έστελνε στα θύματά του ο 42χρονος σοκάρουν.

Αδίστακτος, ψυχρός, κυνικός, τρομοκρατούσε τα νεαρά κορίτσια που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τα νύχια του. Σε μία από αυτές τις συνομιλίες, τον Μάιο του 2022, που αποκάλυψε το MEGA, έσπαγε τα πάντα γύρω του, απειλούσε ακόμα και τις οικογένειες των κοριτσιών, έβαζε άλλες κοπέλες να τους τηλεφωνήσουν και να τις αναγκάσουν να γυρίσουν.

– Θύμα: Δεν αντέχω άλλο, φεύγω.

– Μαστροπός: Τι είναι αυτά; Τι μου λες; Μην μου κλείνεις εμένα το τηλέφωνο, απάντησε τώρα, με ακούς; Θα σε …

Εκβιασμοί, απειλές, ψυχολογική και σωματική βία. Ο αποκαλούμενος «κοντός» ένιωθε άτρωτος και όποια από τις νεαρές κοπέλες προσπαθούσε να ξεφύγει από τον εφιάλτη, ζούσε τον απόλυτο τρόμο.

«Βρήκε τον αριθμό μου, με παρακολουθούσε για αρκετό καρό, ερχόταν έξω από το σπίτι μου, με εκβίαζε, έλεγε ότι θα κάνει κακό στην οικογένειά μου».

Τι έδειξε η έρευνα

Όλα δείχνουν πως τα θύματά του δεν είναι πέντε. Τα στόματα άνοιξαν και τουλάχιστον δύο νεαρά κορίτσια έχουν έρθει σε επαφή με τις Αρχές για να καταθέσουν.

Ίσως και αύριο περάσουν το κατώφλι της ΓΑΔΑ για να συνομιλήσουν με τους αξιωματικούς του ελληνικού FBI.

Την ίδια ώρα, ο κατηγορούμενος ως μαστροπός προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ως ευυπόληπτο επιχειρηματία, ιδιοκτήτη γυμναστηρίου, καταστημάτων με ρούχα και ηλεκτρικά.

Το πρωί της Δευτέρας ο 42χρονος μαστροπός θα απολογηθεί στον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ισχυριστεί ότι είναι θύμα σκευωρίας από αγνώστους, ότι δεν εκβίαζε ούτε απειλούσε τις νεαρές κοπέλες, ενώ δεν υπήρξε ποτέ χρήστης κοκαΐνης.

Ωστόσο, είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμούς και διακίνηση ναρκωτικών.