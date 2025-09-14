newspaper
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 21:55
Μεταβολή του καιρού τις επόμενες ώρες - Ανατροπή με τις βροχές
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πώς δρούσε ο 42χρονος μαστροπός – Εκβιασμοί, απειλές, βία
Ελλάδα 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:10

Πώς δρούσε ο 42χρονος μαστροπός – Εκβιασμοί, απειλές, βία

Ο εκβιασμός, οι απειλές αλλά και η χρήση διαφόρων μορφών βίας ήταν τα μέσα που χρησιμοποιούσε ο 42χρονος μαστροπός για να ελέγχει τα κορίτσια που εκμεταλλευόταν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Spotlight

Διαρκώς έρχονται στο φως αποκαλύψεις για την δράση του 42χρονου μαστροπού που συνελήφθη από το ελληνικό FBI.

Χρησιμοποιώντας απειλές, ακόμη και μέσω τηλεφωνημάτων ή σοκαριστικών μηνυμάτων, υποχρέωνε τις κοπέλες να εκδίδονται.

Τα απειλητικά μηνύματα, που έφερε στο φως το Mega και τα οποία έστελνε στα θύματά του ο 42χρονος σοκάρουν.

Αδίστακτος, ψυχρός, κυνικός, τρομοκρατούσε τα νεαρά κορίτσια που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τα νύχια του. Σε μία από αυτές τις συνομιλίες, τον Μάιο του 2022, που αποκάλυψε το MEGA, έσπαγε τα πάντα γύρω του, απειλούσε ακόμα και τις οικογένειες των κοριτσιών, έβαζε άλλες κοπέλες να τους τηλεφωνήσουν και να τις αναγκάσουν να γυρίσουν.

– Θύμα: Δεν αντέχω άλλο, φεύγω.

– Μαστροπός: Τι είναι αυτά; Τι μου λες; Μην μου κλείνεις εμένα το τηλέφωνο, απάντησε τώρα, με ακούς; Θα σε …

Εκβιασμοί, απειλές, ψυχολογική και σωματική βία. Ο αποκαλούμενος «κοντός» ένιωθε άτρωτος και όποια από τις νεαρές κοπέλες προσπαθούσε να ξεφύγει από τον εφιάλτη, ζούσε τον απόλυτο τρόμο.

«Βρήκε τον αριθμό μου, με παρακολουθούσε για αρκετό καρό, ερχόταν έξω από το σπίτι μου, με εκβίαζε, έλεγε ότι θα κάνει κακό στην οικογένειά μου».

Τι έδειξε η έρευνα

Όλα δείχνουν πως τα θύματά του δεν είναι πέντε. Τα στόματα άνοιξαν και τουλάχιστον δύο νεαρά κορίτσια έχουν έρθει σε επαφή με τις Αρχές για να καταθέσουν.

Ίσως και αύριο περάσουν το κατώφλι της ΓΑΔΑ για να συνομιλήσουν με τους αξιωματικούς του ελληνικού FBI.

Την ίδια ώρα, ο κατηγορούμενος ως μαστροπός προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ως ευυπόληπτο επιχειρηματία, ιδιοκτήτη γυμναστηρίου, καταστημάτων με ρούχα και ηλεκτρικά.

Το πρωί της Δευτέρας ο 42χρονος μαστροπός θα απολογηθεί στον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ισχυριστεί ότι είναι θύμα σκευωρίας από αγνώστους, ότι δεν εκβίαζε ούτε απειλούσε τις νεαρές κοπέλες, ενώ δεν υπήρξε ποτέ χρήστης κοκαΐνης.

Ωστόσο, είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμούς και διακίνηση ναρκωτικών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

World
Γουίτκοφ: Πούλησε μερίδιο της εταιρείας ακινήτων του αξίας 120 εκατ. δολαρίων

Γουίτκοφ: Πούλησε μερίδιο της εταιρείας ακινήτων του αξίας 120 εκατ. δολαρίων

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Συλλήψεις για τη συμπλοκή Ισραηλινών και Παλαιστινίων – Βίντεο από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Κατηγορίες για ρατσισμό 14.09.25

Συλλήψεις για τη συμπλοκή Ισραηλινών και Παλαιστινίων – Βίντεο από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εκ των εμπλεκομένων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Συνελήφθησαν 5 άτομα, δύο Ισραηλινοί και τρεις Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
Δικηγόροι: Αντιδεοντολογικές και καταχρηστικές πρακτικές από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων σε βάρος οφειλετών
Τι ζητούν 14.09.25

Καταχρηστικές πρακτικές από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων σε βάρος οφειλετών, καταγγέλλουν οι δικηγόροι

Εάν δεν ληφθούν μέτρα και συνεχιστούν τέτοιου τύπου πρακτικές, η Ολομέλεια αποφάσισε να προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας τη στοχευμένη αποχή των μελών τους από την έκδοση διαταγών πληρωμής.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κρήτη: Νέες καραβιές με μετανάστες – Ξεχασμένοι σε πρόχειρους χώρους και συνθήκες εξαθλίωσης όσοι φτάνουν
Ελλάδα 14.09.25

Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη - Ξεχασμένοι σε συνθήκες εξαθλίωσης όσοι φτάνουν

Λόγω των σκληρών μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που φτάνουν στην Κρήτη θεωρούνται κρατούμενοι, με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει η μετακίνησή τους στην ενδοχώρα

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Βλάβη στην τηλεδιοίκηση ακινητοποίησε τρένο για πάνω από μιάμιση ώρα στην Τιροθέα
Στη Φθιώτιδα 14.09.25

Βλάβη στην τηλεδιοίκηση ακινητοποίησε τρένο για πάνω από μιάμιση ώρα - Ανακοίνωση της Hellenic Train

Μετά την επιδιόρθωση της βλάβης, η αμαξοστοιχία αναχώρησε από την Τιροθέα στη Φθιώτιδα για τον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 95 λεπτών, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Hellenic Train

Σύνταξη
Ρόδος: Πώς συνελήφθη η εντυπωσιακή influencer – Τι είναι η ροζ κοκαΐνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της
Βαριές κατηγορίες 14.09.25

Πώς συνελήφθη η εντυπωσιακή influencer στη Ρόδο - Τι είναι η ροζ κοκαΐνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της

Η 30χρονη ήταν γνωστή στα social - «Δεν μπορούμε να πούμε ότι συνδέεται το Διαδίκτυο με ενδεχόμενη εμπορία» λέει ο αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για την υπόθεση με τη ροζ κοκαΐνη

Σύνταξη
Καλλιθέα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο 2025 – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Πότε αίρονται 14.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Οι ρυθμίσεις ισχύουν έως το μεσημέρι σε 11 δρόμους γύρω από την Καλλιθέα - Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση κατά τα χρονικά διαστήματα των ρυθμίσεων και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο
Παναθηναϊκός 14.09.25

Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο

Αυτό που συνέβη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, έχει πάψει προ πολλού να είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο για τον Παναθηναϊκό... Δυστυχώς, τα καλοκαιρινά προκριματικά μάλλον ήταν παρένθεση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1: O Παπαπέτρου προκάλεσε με λάθος υπέρ της ΑΕΚ και… φρέναρε τους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1: O Παπαπέτρου προκάλεσε με λάθος υπέρ της ΑΕΚ και… φρέναρε τους γηπεδούχους

Η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 στην έδρα του Λεβαδειακού και έκανε το 3Χ3 στο πρωτάθλημα αλλά η διαιτησία του Παπαπέτρου ήταν αίσχος, καθώς έκοψε πλεονέκτημα σε φάση που κατέληξε σε γκολ των γηπεδούχων.

Σύνταξη
OnlyFans: Πόσα χρήματα βγάζουν οι sex influencers, αλήθεια; – «Όχι όσα λένε»
Οικονομία της σάρκας 14.09.25

OnlyFans: Πόσα χρήματα βγάζουν οι sex influencers, αλήθεια; – «Όχι όσα λένε»

Οι sex influencers του OnlyFans δηλώνουν εκατομμυριούχοι, όμως πόση αλήθεια κρύβεται πίσω από τα εντυπωσιακά ποσά; Ενώ ορισμένες δημιουργοί περιεχομένου μοιράζονται αστρονομικά κέρδη, άλλες  αποκαλύπτουν μια πιο σκληρή πραγματικότητα, μιλώντας για υπερκορεσμό και ψεύτικα εισοδήματα. Ποια είναι τα πραγματικά νούμερα που κρύβονται πίσω από τις πιο γνωστές σταρ της πλατφόρμας;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το deal των πολλών δισεκατομμυρίων – Βρετανία και ΗΠΑ υπογράφουν συμφωνία τεχνολογίας
Επίσκεψη Τραμπ 14.09.25

Το deal των πολλών δισεκατομμυρίων – Βρετανία και ΗΠΑ υπογράφουν συμφωνία τεχνολογίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φθάνει την Τρίτη στη Βρετανία για τριήμερη επίσημη επίσκεψη – Μαζί του τα αφεντικά των Nvidia και OpenAI. Στόχος μια μεγάλη συμφωνία για την τεχνολογία.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Προάγγελος Όσκαρ; Θρίαμβος του Hamnet στο Τορόντο – Τα βραβεία του TIFF και ο διχασμός
Κούρσα 14.09.25

Προάγγελος Όσκαρ; Θρίαμβος του Hamnet στο Τορόντο – Τα βραβεία του TIFF και ο διχασμός

Η ταινία Hamnet, σε σκηνοθεσία της Κλόι Ζάο, αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, κερδίζοντας το πολυπόθητο Βραβείο Κοινού. Η διάκριση αυτή θεωρείται προάγγελος για τα βραβεία Όσκαρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξασφάλισε το ασημένιο και πάει για το χρυσό ο Κουγιουμτσίδης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης
Σπορ 14.09.25

Εξασφάλισε το ασημένιο και πάει για το χρυσό ο Κουγιουμτσίδης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 79κ. ελευθέρας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Πάλης Ανδρών που διεξάγεται στην Κροατία. 

Σύνταξη
LIVE: Τουρκία – Γερμανία 72-69
Μπάσκετ 14.09.25

LIVE: Τουρκία – Γερμανία 72-69

LIVE: Τουρκία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τουρκία – Γερμανία, για τον τελικό του Eurobasket 2025. Τηλεοπτικά από το Novasports Start.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-0: Επιβλητικοί οι «πολίτες», με δύο γκολ του Χάαλαντ (vid)
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-0: Επιβλητικοί οι «πολίτες», με δύο γκολ του Χάαλαντ (vid)

Με ηγέτη τον Έρλινγκ Χάαλαντ που σημείωσε δύο γκολ, η Σίτι «καθάρισε» εύκολα με 3-0 τη Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, για την 4η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η Γαλλία είναι το «προβληματικό παιδί» της Ευρώπης – Οι ευθύνες του Μακρόν για τη δημοσιονομική κρίση
Financial Times 14.09.25

Η Γαλλία είναι το «προβληματικό παιδί» της Ευρώπης – Οι ευθύνες του Μακρόν για τη δημοσιονομική κρίση

Οικονομολόγοι αξιολογούν τις ευθύνες του Εμανουέλ Μακρόν στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η γαλλική οικονομία. Μέρος αυτής, οι δαπάνες κατά την πανδημία, αλλά και οι μεγάλες φοροαπαλλαγές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημοσκοπήσεις: Δεν έπεισε το «πακέτο Μητσοτάκη» στους πολίτες – Από το δύσκολο καλοκαίρι σε ένα δύσκολο φθινόπωρο
Δημοσκοπήσεις 14.09.25

Δεν έπεισε το «πακέτο Μητσοτάκη» τους πολίτες - Δεν πνέει «ούριος άνεμος» στα «πανιά» της κυβέρνησης

Νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν ικανοποιούν τη μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών. Οριακά τα κέρδη που εισπράττει η ΝΔ σε ένα ρευστό και ευμετάβλητο πολιτικό σκηνικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έχετε δει τον Άνθρωπο με το καπέλο; Η επιστήμη εξηγεί την σκιώδη φιγούρα που εμφανίζεται στον ύπνο μας
Υγεία 14.09.25

Έχετε δει τον Άνθρωπο με το καπέλο; Η επιστήμη εξηγεί την σκιώδη φιγούρα που εμφανίζεται στον ύπνο μας

Έχετε δει τον άνθρωπο με το καπέλο; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν την αλήθεια πίσω από τον Hat Man, την φιγούρα που εμφανίζεται συχνά κατά τη διάρκεια του ύπνου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία
14 Σεπτεμβρίου 14.09.25

Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία

Το υπουργείο Εξωτερικών στην Τουρκία υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις στην Ελλάδα για την Ημέρα Μνήμης συνιστούν «προσπάθεια υπονόμευσης των προσπαθειών βελτίωσης» των διμερών σχέσεων.

Σύνταξη
Eurovision: Πιέσεις και στη Βρετανία για μποϊκοτάζ για τη Γάζα – «Γιατί εκτός η Ρωσία και όχι το Ισραήλ;»
Πόλεμος στη σκηνή 14.09.25

Eurovision: Πιέσεις και στη Βρετανία για μποϊκοτάζ για τη Γάζα – «Γιατί εκτός η Ρωσία και όχι το Ισραήλ;»

Το κύμα μποϊκοτάζ που απειλεί τον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision μεγαλώνει μετά από κάλεσμα πολιτικών και δημιουργών στη Βρετανία να ακολουθήσει την Ιρλανδία και την Ολλανδία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο