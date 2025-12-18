Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 17.12.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Κάπως απότομα συνειδητοποιείς πως ορισμένα πιστεύω σου προκαλούσαν ένταση με φίλους και γνωστούς. Τώρα που το κατάλαβες, λοιπόν, μήπως να κάνεις κάτι να τo αλλάξεις; Αντιθέτως μπορείς να συζητήσεις όσα έχεις παρατηρήσει, καθώς αυτό και θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα, αλλά και θα φέρει ηρεμία στις μεταξύ σου σχέσεις κι επαφές. Τέλειο;
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις εναλλακτικές που πρόκειται να σου προταθούν σήμερα μέσω των επαφών που θα κάνεις- αν κάνεις! Μη διστάσεις ούτε να αλλάξεις τρόπο σκέψης. Αυτό θα ανοίξει νέους δρόμους για να λύσεις τα προβλήματά σου και χωρίς εντάσεις και φωνές. Ακόμα πιο τέλειο, έτσι; Μην κρατάς τους ορίζοντές σου περιορισμένους.
Ταύρος
DO’S: Δώσε έμφαση στα συναισθήματα που είναι σημαντικά και ουσιώδη για σένα. Για τους άλλους τι σε νοιάζει; Παράλληλα, εστίασε και στις ζόρικες καταστάσεις, ώστε να εντοπίσεις τη ρίζα του προβλήματος. Έπειτα φρόντισε να τις διαχειριστείς με έναν διαφορετικό τρόπο, για να βελτιώσεις τις επαφές που έχεις με τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτές.
DON’TS: Μη βαριέσαι να προσπαθήσεις λίγο παραπάνω εκεί που βλέπεις ότι πρέπει αναγκαστικά να το κάνεις. Μη διστάσεις να έρθεις σε επαφή με συγκεκριμένα άτομα, έτσι ώστε να μπορέσεις να συμμαζέψεις λίγο κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις που τρέχουν και, ενδεχομένως, να τις έχεις αμελήσει. Μην τις διαχειριστείς, όμως, με αγχωτικό τρόπο.
Δίδυμοι
DO’S: Σήμερα υπάρχει μία ηρεμία στην ατμόσφαιρα, κάτι που σου επιτρέπει να σκεφτείς και να δεις ποιοι από τον περίγυρό σου σού στάθηκαν στις δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να πέρασες το τελευταίο διάστημα. Έπειτα βρες ποιοι μπορούν να παραμείνουν δίπλα σου και ποιοι πρέπει να φύγουν. Ειδικά από κοινωνικό και επαγγελματικό κύκλο.
DON’TS: Μην σε νοιάζει τόσο ο τρόπος με τον οποίο θα ξεκόψεις από αυτούς που πρέπει, καθώς ουδέν κακό αμιγές καλού, σωστά; Μη βαριέσαι να φλερτάρεις, καθώς αυτό παίζει πολύ σήμερα. Μη διστάσεις να μοιραστείς τις ιδέες που έχεις, καθώς μέσω αυτών των επαφών ενδέχεται να δημιουργήσεις και κάποιες εντελώς καινούργιες συνεργασίες.
Καρκίνος
DO’S: Κάνε έναν έλεγχο στις συνήθειες που ήδη έχεις και δες ποιες πρέπει να αλλάξεις. Μπορείς απλά να τις βελτιώσεις. Το μόνο σίγουρο, πάντως, είναι πως η καθημερινότητά σου απαιτεί μία άμεση ανανέωση. Στα επαγγελματικά, πρέπει να επεξεργαστείς λίγο διαφορετικά κάποιες νέες συνθήκες για να βελτιώσεις την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω.
DON’TS: Μη διστάσεις να διορθώσεις τις καταστάσεις που δημιούργησαν παρεξηγήσεις και σε απομάκρυναν από ορισμένα άτομα του εργασιακού σου περιβάλλοντος. Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που υπάρχουν γύρω σου, γιατί είναι πολύ πιο σημαντικές απ’ ότι πίστευες. Μην κωλώσεις να κάνεις κάποιες δουλειές διαφορετικά, για να βγουν ευκολότερα.
Λέων
DO’S: Κάνε τον απολογισμό σου σχετικά με τα άτομα που έχουν περάσει από τη ζωή σου – ενδεχομένως κάποια να βρίσκονται ακόμα στην καθημερινότητά σου – κι ανάλυσε τα συναισθήματα που σου προκαλούν. Μπορείς να δώσεις έμφαση στα άτομα που σε στήριξαν και σε βοήθησαν να πας παρακάτω και σε εκείνα που σου έκαναν τη ζωή δύσκολη.
DON’TS: Μην αγνοείς το φλερτ που υπάρχει σήμερα στην ατμόσφαιρα, καθώς μέσω αυτού θα μπορέσεις να δεις κάποια πράγματα διαφορετικά. Λίγο πιο ουσιαστικά, θα έλεγα. Μη διστάσεις να προχωρήσεις κάποιες ιδέες που έχεις. Μην πεις «όχι» σε συναντήσεις ή σε προτάσεις για κάποιο ταξιδάκι, καθώς αυτά έχουν θετικό αντίκτυπο πάνω σου.
Παρθένος
DO’S: Προσπάθησε να αφουγκραστείς καλύτερα τις καταστάσεις, ώστε να μπορέσεις να εντοπίσεις ποια άτομα ήταν και, άρα, θα συνεχίσουν να είναι κοντά σου. Η αλήθεια είναι πως έχεις μεγάλο στόμα και μπορεί να τους έχεις πει αρκετά ανά διαστήματα. Φρόντισε, λοιπόν, να το μπαλώσεις αυτό. Γενικώς εστίασε στο να εμβαθύνεις τις σχέσεις σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να ανανεώσεις κάπως τον προσωπικό σου χώρο. Μπορείς, ας πούμε, να αλλάξεις λίγο τη διακόσμηση του σπιτιού σου. Γιατί όχι, έτσι; Παράλληλα, μη γίνεσαι επικριτικός. Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, καθώς μέσω αυτών θα βρεις την ευκαιρία που ψάχνεις για να ανοιχτείς περισσότερο σε αυτούς που θέλεις.
Ζυγός
DO’S: Επειδή έχεις καλύτερη διάθεση, γιατί δεν προσπαθείς να αυξήσεις και την αισιοδοξία σου; Αυτό θα σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα διαφορετικά. Δώσε χρόνο και χώρο στους απέναντι να μιλήσουν, ώστε να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Δεν μπορείς να μιλάς πάντα μόνο εσύ, έτσι; Πάντως αυτό μπορεί να δημιουργήσει καλύτερες σχέσεις.
DON’TS: Μη διστάσεις να περάσεις τις συνεργασίες σου σε ένα άλλο επίπεδο με το να διορθώσεις λάθη που έχεις κάνει και μέχρι τώρα μπορεί να σου δημιουργούσαν εμπόδια. Μην χάσεις ούτε τον θετικό τρόπο σκέψης σου, αλλά ούτε και το χιούμορ σου. Ωστόσο αυτό το τελευταίο πρόσεξέ το στο φλερτ, γιατί εύκολα μπορεί να μπεις friend zone.
Σκορπιός
DO’S: Σήμερα καλό είναι να εστιάσεις στα ερωτικά, προκειμένου να θεραπεύσεις τα πιο ενδόμυχα κομμάτια σου. Δώσε ευκαιρία στα άτομα που εκτιμάς και αγαπάς να σου μιλήσουν. Όχι μόνο αυτό, αλλά και να σου εξηγήσουν την στάση τους, ώστε να μπορέσετε να λύσετε τις παρεξηγήσεις που δημιουργούσαν άβολη κατάσταση στο μεταξύ σας.
DON’TS: Μη διστάσεις γενικώς να λύσεις τα προβλήματα που σε ταλαιπωρούν, καθώς αυτό είναι κάτι που θέλεις τώρα περισσότερο από ποτέ. Μη βαριέσαι να ασχοληθείς με τα οικονομικά σου. Ενδέχεται να υπάρξουν συζητήσεις για κάποια νέα και ενδιαφέρουσα δουλειά. Οπότε εσύ δεν πρέπει να κωλώσεις να εκφράσεις όλες τις ιδέες που έχεις.
Τοξότης
DO’S: Βρες ποια άτομα έχουν σταθεί δίπλα σου και είναι πρόθυμα να εξακολουθήσουν να το κάνουν και στήριξέ τα και εσύ, αν το χρειάζονται. Κρίμα δεν είναι να μη βοηθάς τους ανθρώπους που είναι πάντα πρόθυμοι να σου προσφέρου την δική τους βοήθεια; Εξέφρασέ τους, λοιπόν, τα συναισθήματά σου και, γενικώς, επένδυσε χρόνο πάνω τους.
DON’TS: Μη διστάσεις να εκφράσεις ανοιχτά τις ιδέες σου, γιατί σήμερα υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να το κάνεις αυτό. Μην αγχώνεσαι τόσο για το πως θα επικοινωνήσεις τα πράγματα που θέλεις, γιατί κι αυτό είναι κάτι που σήμερα σου βγαίνει ευκολότερα. Ταυτόχρονα, μην αρνηθείς τις προτάσεις για νέες συνεργασίες. Έστω σκέψου το λίγο.
Αιγόκερως
DO’S: Παρατήρησε καλύτερα τις καταστάσεις και τα συναισθήματά που επικρατούν τώρα. Παρατήρησε, όμως, και τις αντιδράσεις σου που μπορεί να δημιούργησαν ρίξεις ή απόσταση το προηγούμενο διάστημα. Διόρθωσε κάπως τις έντονες στιγμές ή τα ξεσπάσματά σου. Ξεκαθάρισε τη θέση σου πάνω στα θέματα που δεν βγήκαν όπως έπρεπε.
DON’TS: Μη διστάσεις να δείξεις τη βελτιωμένη διάθεση που έχεις, καθώς αυτό είναι κάτι που θα εκτιμηθεί πολύ από τους ανθρώπους γύρω σου. Μη διστάσεις ούτε να πάρεις κάποιες αποστάσεις, αν αυτό είναι που θα σε βοηθήσει να επεξεργαστείς τις ιδέες που έχεις πάνω στα θέματα της δουλειάς. Μην αποκαλύψεις τα επαγγελματικά σου πλάνα.
Υδροχόος
DO’S: Προσπάθησε να διαχωρίσεις τα άτομα που έχεις στον κύκλο σου και σου στέκονται ή με τον τρόπο τους σε στηρίζουν στις δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να περνάς. Αυτό μπορείς να το συζητήσεις μαζί τους, έτσι ώστε να ενισχύσεις τη μεταξύ σας σχέση. Δείξε την εκτίμησή σου, με λίγα λόγια. Κάνε νέες γνωριμίες και διεύρυνε τον κύκλο σου.
DON’TS: Μην κλειστείς στο σπίτι, καθώς οι φίλοι σου σε περιμένουν για να περάσετε όμορφες στιγμές. Εκεί, μάλιστα, μπορεί να πάρεις και έμπνευση, έτσι; Μη διστάσεις να προωθήσεις τις ιδέες που έχεις, καθώς και η μέρα το σηκώνει, αλλά κι εσύ έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Άρα μην αφήσεις να πάει ανεκμετάλλευτο αυτό το όμορφο κλίμα.
Ιχθύες
DO’S: Στα επαγγελματικά, καλό είναι να πάρεις κάποιες αποστάσεις σήμερα, για να μπορέσεις να διατηρήσεις χαλαρούς τους εκεί ρυθμούς. Υπάρχουν πολλές δουλειές που πρέπει να κάνεις, όμως, οπότε πρέπει να σταθείς στο ύψος σου. Παράλληλα, βρες ποιοι συνάδελφοι στέκονται στο πλευρό σου, προκειμένου να νιώσεις πιο ασφαλής.
DON’TS: Μην αγχώνεσαι τόσο για τα άτομα που κρίνουν, καθώς – μεταξύ μας – δεν ξέρουν και κάτι άλλο να κάνουν, σωστά; Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες ωφέλιμες συζητήσεις στη δουλειά, καθώς έτσι θα μπορέσεις να δημιουργήσεις νέες προοπτικές. Παράλληλα, μην κωλώσεις να βάλεις κάποια όρια μεν, χωρίς να προκαλέσεις εντάσεις δε.
