DO’S: Κάπως απότομα συνειδητοποιείς πως ορισμένα πιστεύω σου προκαλούσαν ένταση με φίλους και γνωστούς. Τώρα που το κατάλαβες, λοιπόν, μήπως να κάνεις κάτι να τo αλλάξεις; Αντιθέτως μπορείς να συζητήσεις όσα έχεις παρατηρήσει, καθώς αυτό και θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα, αλλά και θα φέρει ηρεμία στις μεταξύ σου σχέσεις κι επαφές. Τέλειο;

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις εναλλακτικές που πρόκειται να σου προταθούν σήμερα μέσω των επαφών που θα κάνεις- αν κάνεις! Μη διστάσεις ούτε να αλλάξεις τρόπο σκέψης. Αυτό θα ανοίξει νέους δρόμους για να λύσεις τα προβλήματά σου και χωρίς εντάσεις και φωνές. Ακόμα πιο τέλειο, έτσι; Μην κρατάς τους ορίζοντές σου περιορισμένους.