Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 17.12.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Μπορείς να κλειστείς και να εστιάσεις στον εαυτό σου. Μπορείς να διεκδικήσεις και την ηρεμία σου. Αν θέλεις να αποφύγεις αδιάκριτες ερωτήσεις και βλέμματα λύπησης μπορείς να πεις απλά πως όλα είναι καλά και να συνεχίσεις την πορεία σου. Δέξου οικονομική βοήθεια από τους δικούς σου ανθρώπους. Σταμάτα, όμως, να κάνεις σπατάλες.
DON’TS: Μην έρθεις σε αμηχανία, αν προκύψουν συζητήσεις για θέματα πολύ δικά σου κι ενδόμυχα. It’s ok μεν, μην κάνεις oversharing δε. Μη ζορίζεσαι και μην πιέζεις ορισμένα κομμάτια του εαυτού σου για το καλό άλλων. Ωστόσο μην αφήσεις κανένα να ασχοληθεί με αυτά, αν δε δώσεις εσύ το ελεύθερο. Μη δημιουργείς αχρείαστη ένταση.
Ταύρος
DO’S: Δες τι υποχρεώσεις έχεις αφήσει και προσπάθησε να διευθετήσεις όσες περισσότερες μπορείς. Ωστόσο κάντο χαλαρά. Χωρίς πίεση και άγχος δηλαδή. Ηρέμησε και δες τα πάντα γύρω σου λίγο πιο απλοποιημένα. Σε αυτό, πάντως, δεν αποκλείεται να σε βοηθήσουν κάποιοι έμπιστοι συνάδελφοι ή και το έτερον ήμισυ- αν υπάρχει. Πάλι καλά!
DON’TS: Μη διστάσεις ούτε να δείξεις το ενδιαφέρον σου εκεί που θες μεν, αλλά ούτε και να ανταποδώσεις τις χάρες που σου γίνονται δε. Μην είσαι αντικοινωνικός σήμερα, γιατί υπάρχουν ευκαιρίες για πολλά νέα ανοίγματα. Αυτό αν αποφασίσεις να μιλήσεις σε άνθρωπο, έτσι; Από την άλλη, μη γίνεσαι ούτε τόσο κυκλοθυμικός. Τι το θέλεις μωρέ κι εσύ;
Δίδυμοι
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός σήμερα, γιατί ενδέχεται να υπάρξουν καταστάσεις που θα σου δώσουν το «τυράκι» για να βάλεις όρια σε αυτούς τους αχώνευτους συναδέλφους που έχεις. Άρα πρέπει να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, σωστά; Βέβαια πρέπει και να αποφύγεις να επηρεαστείς ακραία από όλη αυτή την κατάσταση.
DON’TS: Μη διστάσεις ούτε να πάρεις αποστάσεις, ούτε, όμως, και να μιλήσεις έξω από τα δόντια, μπας και ορισμένοι μπουν στη θέση τους. Δεν το νομίζω, αλλά δεν χάνεις κάτι να προσπαθήσεις, έτσι; Μην αφήσεις κανένα να σου κάνει υποδείξεις σχετικά με το ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσεις. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Τι όχι; Μην είσαι νευρικός.
Καρκίνος
DO’S: Στα επαγγελματικά, σήμερα υπάρχουν θέματα που χρειάζονται τόσο προσοχή, όσο και οργάνωση. Είσαι σε θέση να ανταπεξέλθεις; Ασχολήσου με όσα σε χαλαρώνουν κι απολαμβάνεις να κάνεις. Προσπάθησε να δεις και κάποιες διαφορετικές εκδοχές. Ίσως μέσω συζητήσεων. Κόψε κίνηση από τις αντιδράσεις που παρατηρείς γύρω σου.
DON’TS: Μην κινηθείς σπασμωδικά. Μην έρθεις σε ρήξη με όσους προσπαθούν να επιβάλουν τις απόψεις τους μεν, μη διστάσεις να βάλεις όρια δε. Καλό θα ήταν να μη βγεις και από τα ρούχα σου, αλλά αυτό ίσως είναι υπερβολικό να στο ζητάω, σωστά; Μη γίνεις επιθετικός γενικώς. Μην τσακωθείς ούτε με φίλους που έχουν διαφορετική άποψη.
Λέων
DO’S: Ίσως πρέπει να παγώσεις κάποια πλάνα, γιατί τα οικονομικά σου έχουν την άποψη πως δεν βγαίνει. Ίσως πρέπει απλά να τα προγραμματίσεις λίγο καλύτερα. Ίσως πάλι πρέπει να τα δεις ξανά από την αρχή και να κάνεις έναν διαφορετικό προγραμματισμό των κινήσεών σου. Γενικώς επιλογές έχεις, άρα όλα καλά! Βάλε προτεραιότητες, λέω εγώ!
DON’TS: Μην χάσεις την αισιοδοξία σου και μη γίνεις έντονος λόγω κάποιων καθυστερήσεων. Μην αγνοείς τη δύναμη που έχει η δημιουργικότητά σου, καθώς αυτή μπορεί να σε χαλαρώσει! Στα επαγγελματικά, μην τσακωθείς με τους άλλους λόγω του ότι προκύπτουν κάποιες ξαφνικές αλλαγές. Αυτό ισχύει και για κάποιες συμφωνίες που θες να κλείσεις.
Παρθένος
DO’S: Κάποια γεγονότα ίσως σε αναγκάσουν να υπογραμμίσεις ξανά τα όρια που είχες παλιότερα θέσει. Αρκεί, βέβαια, να καταφέρεις να διατηρήσεις τις γέφυρες που είχες, επίσης, ρίξει, έτσι; Αν θέλεις να τεστάρεις λίγο τα όρια και των απέναντι, μπορείς να συζητήσεις μαζί τους κι όχι να προκαλέσεις καβγάδες και κόντρες! Το ξέρεις αυτό, σωστά;
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην χαωθείς εξαιτίας της έντασης και της πίεσης που μπορεί να δημιουργηθεί με κάποιους συναδέλφους. Μην θεωρείς, όμως, ούτε ότι με τον τρόπο τους σε προκαλούν να απαντήσεις. Καλύτερα είναι να κρατήσεις την ουδέτερη στάση που είχες εξαρχής κατά νου. Αν θελήσεις να ξεκαθαρίσεις, μην χάσεις την ψυχραιμία σου.
Ζυγός
DO’S: Σήμερα προσοχή απαιτείται και σε όσα ακούς, αλλά και σε όσα λες. Αυτό γιατί λέγονται πολλά κι άκρως σημαντικά στις συζητήσεις στις οποίες παίρνεις μέρος, άρα εστίασε λίγο εκεί. Ωστόσο απόφυγε να εμπλακείς ενεργά, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Απόφυγε τα αιχμηρά και καυστικά σχόλια, όπως και το να γίνεις αυστηρός.
DON’TS: Μην είσαι εντελώς ανοργάνωτος στα οικονομικά και μην χάσεις τις διευκολύνσεις που σου γίνονται εκεί. Μην ξεφύγεις, αλλά μην περιοριστείς κι ακραία. Δηλαδή κάνε τις αγορές που θες μεν, με ένα μέτρο δε. Μη γίνεσαι απερίσκεπτος και απρόσεκτος γενικώς και μη λες ότι κοτσάνα σου κατέβει. Λίγο φίλτρο δεν έβλαψε ποτέ και κανέναν, σωστά;
Σκορπιός
DO’S: Σήμερα τη μεγαλύτερη προσοχή την απαιτούν τα οικονομικά σου. Και αυτό γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι και περιορισμένοι πόροι στη διάθεσή σου. Άρα μείωσε τα αχρείαστα έξοδα, σωστά; Αν εκκρεμούν κάποιες υποχρεώσεις, τότε φρόντισε να τις προγραμματίσεις και να τις οργανώσεις. Πάντως έχεις θετική ενέργεια και αισιοδοξία!
DON’TS: Μη διστάσεις να αναλάβεις παραπάνω ευθύνες, καθώς το μουντ που έχεις σε βοηθά να φέρεις εις πέρας οτιδήποτε βάλεις στο μυαλό σου. Μη γίνεσαι κυκλοθυμικός. Μην παρασυρθείς από την ένταση που μπορεί να εξελιχθεί ανάμεσα σε εσένα και κάποιους συναδέλφους ή ακόμα και την σχέση σου. Μη μιλήσεις πάνω στα νεύρα σου.
Τοξότης
DO’S: Καλό θα ήταν να γίνεις προνοητικός, ώστε να καταφέρεις να προλάβεις τα γεγονότα. Πάρε απόσταση από οτιδήποτε μπορεί να ξεκινήσει ως απλή ένταση και να πάρει γρήγορα διαστάσεις μεγάλου καβγά. Βρες χρόνο να ξεκουραστείς και να οργανωθείς. Αυτό θα σε κάνει και πιο παραγωγικό, αλλά και πιο εκφραστικό. Διπλό το όφελος λοιπόν!
DON’TS: Μην αφήσεις την πίεση που νιώθεις να σε εμποδίσει από το να ολοκληρώσεις τις δουλειές που έχεις σε εκκρεμότητα. Σχετίζονται με τη δουλειά; Σχετίζονται με το σπίτι; Όπως και να έχει μην αφήσεις την ένταση να σε κάνει απότομο. Μην εκνευριστείς από κάποιες ξαφνικές αλλαγές στο πρόγραμμα. Γενικώς, μην χάσεις την ψυχραιμία σου.
Αιγόκερως
DO’S: Σταμάτα να κάνεις τόσο απαισιόδοξες σκέψεις. Πάντως όσο σκέφτεσαι τα λάθη που έγιναν στην επικοινωνία και στις συνεννοήσεις σου, τόσο θα σε πιάνει μία φούντωση και μία φλόγα. Αυτό που με φοβίζει είναι η άρνηση. Α! Και η τάση του να τα πάρεις όλα πάνω σου. Κάτι τέτοιες σκέψεις καλό είναι να τις αποφεύγεις. Ζήτησε βοήθεια από φίλους.
DON’TS: Μην ανακατεύεσαι με πράγματα που δεν άπτονται της δικής σου ευθύνης ή που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα να τα αλλάξεις. Μη φοβηθείς τις έντονες- σκληρές συζητήσεις, γιατί έτσι μόνο θα σου αποκαλυφθεί η αλήθεια. Μην αφήσεις την τάση σου να γίνεσαι υπερβολικός να υπερισχύσει και σήμερα. Μη διστάσεις να γίνεις δημιουργικός.
Υδροχόος
DO’S: Σήμερα πρέπει να είσαι προσεκτικός στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσεις. Αφορούν τα επαγγελματικά; Αφορούν τις γενικότερες ευθύνες που έχεις; Αφορούν τα πλάνα σου; Όπως και να έχει πάντως, πρέπει να έχεις τα μάτια σου δεκατέσσερα. Οργάνωση και συγκέντρωση αν θες να αποφύγεις λάθη. Αλλιώς μετά μη γκρινιάζεις!
DON’TS: Μη διστάσεις να εκφραστείς δημιουργικά, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει στο να δουλέψεις με τέτοιο τρόπο, ώστε και να γλυτώσεις χρόνο, αλλά και να παραδώσεις ένα άρτιο αποτέλεσμα. Όλα αυτά, λοιπόν, οδηγούν στο να ενισχυθεί η εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Ειδικά στον εργασιακό σου χώρο. Μη γίνεις, όμως, κυκλοθυμικός ή νευρικός.
Ιχθύες
DO’S: Στα επαγγελματικά, ζορίζουν κάποιες καταστάσεις, οπότε πρέπει και να βάλεις όρια, αλλά και να δουλέψεις με λίγο πιο γρήγορους ρυθμούς. Μάλιστα δεν αποκλείεται να σου ανατεθούν κάποιες έξτρα ευθύνες. Από το να χαωθείς εντελώς, προτείνω να οργανωθείς απλά λίγο καλύτερα. Διατήρησε την αισιοδοξία σου και περιόρισε το άγχος σου.
DON’TS: Μην αγνοείς τις συμβουλές που σου δίνουν κάποια έμπειρα άτομα, καθώς μόνο μέσω αυτών θα μπορέσεις να βρεις τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο αξίζει να κινηθείς μελλοντικά. Μη γίνεσαι προκλητικός. Μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις που γίνονται επίτηδες για να μπορέσουν ορισμένοι κακοπροαίρετοι να σε αποπροσανατολίσουν εντελώς.
