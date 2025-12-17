DO’S: Μπορείς να κλειστείς και να εστιάσεις στον εαυτό σου. Μπορείς να διεκδικήσεις και την ηρεμία σου. Αν θέλεις να αποφύγεις αδιάκριτες ερωτήσεις και βλέμματα λύπησης μπορείς να πεις απλά πως όλα είναι καλά και να συνεχίσεις την πορεία σου. Δέξου οικονομική βοήθεια από τους δικούς σου ανθρώπους. Σταμάτα, όμως, να κάνεις σπατάλες.

DON’TS: Μην έρθεις σε αμηχανία, αν προκύψουν συζητήσεις για θέματα πολύ δικά σου κι ενδόμυχα. It’s ok μεν, μην κάνεις oversharing δε. Μη ζορίζεσαι και μην πιέζεις ορισμένα κομμάτια του εαυτού σου για το καλό άλλων. Ωστόσο μην αφήσεις κανένα να ασχοληθεί με αυτά, αν δε δώσεις εσύ το ελεύθερο. Μη δημιουργείς αχρείαστη ένταση.