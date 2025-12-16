magazin
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 16.12.2025]
16 Δεκεμβρίου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 16.12.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Μιας και που όλα γύρω σου φαίνεται να ηρεμούν, μπορείς κι εσύ να εστιάσεις μόνο στα σημαντικά με άνεση κι ευκολία. Μάλλον κάποιες καταστάσεις απαιτούν διαφορετικό χειρισμό, ε; Αφού το αντιλαμβάνεσαι, κάνε και κάτι γι’ αυτό. Επιπλέον καλό είναι να διακόψεις κάποιες συνήθειες. Άλλωστε είναι κάτι που σκέφτεσαι εδώ και πολύ καιρό, σωστά;

DON’TS: Μην κινείσαι όντας ανοργάνωτος. Μην αγνοείς τις εναλλακτικές λύσεις που σου προσφέρει η μέρα. Μην αφήσεις τίποτα και κανένα να σου χαλάσουν τη διάθεση! Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες παρασκηνιακές συζητήσεις, προκειμένου να βρεις διεξόδους σε κάποιο οικονομικό θέμα που σε απασχολεί τελευταία. Έπειτα συνέχισέ το μόνος.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Επειδή μιλάμε για μια ήρεμη μέρα, σου προτείνω να εστιάσεις στο πως θα επαναφέρεις τις ισορροπίες στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Έλα σε επαφή με εκείνους τους συνεργάτες ή και φίλους που έχει δημιουργηθεί χάσμα στο μεταξύ σας το τελευταίο διάστημα. Κάνε συζητήσεις και υποχωρήσεις, ώστε να χαλαρώσεις και την άλλη πλευρά.

DON’TS: Δεν είναι τόσο κακό το να είσαι επιφυλακτικός γενικά. Το κακό, όμως, είναι να το δείχνεις έντονα, έτσι; Άρα πολύ απλά μην το κάνεις! Μην περιμένεις και μη βασίζεσαι στο πως κινούνται οι άλλοι για να τους μιμηθείς. Προσωπική γνώμη κι άποψη δεν έχεις, ας πούμε; Παράλληλα, μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο ξεκάθαρος σε όσα λες και ζητάς.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Σήμερα ξυπνάς με όμορφη διάθεση. Σου προτείνω, λοιπόν, να ασχοληθείς με οτιδήποτε γουστάρεις και την υπόλοιπη μέρα για να μπορέσεις να το διατηρήσεις αυτό το ευχάριστο μουντ. Επίσης υπάρχει καλή ροή και στις δουλειές σου, άρα να ένας έξτρα λόγος να είσαι χαλαρός, σωστά; Το ίδιο ισχύει και για τις επιπλέον ευθύνες που σου ανατίθενται.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, γίνε πιο ευρηματικός. Ειδικά σε καταστάσεις που σκάνε μύτη εντελώς ξαφνικά και δεν τις έχεις αντιμετωπίσει ποτέ ξανά μέχρι τώρα. Μην αφήσεις ανεκμετάλλευτη την θετική ενέργεια που επικρατεί μέσα στη μέρα. Μη διστάσεις, λοιπόν, να το εκμεταλλευτείς και να κινηθείς λίγο πιο άνετα απ’ ότι το προηγούμενο διάστημα.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Φρόντισε να ξεκινήσεις τη μέρα σου με πιο θετική κι αισιόδοξη στάση. Διαχώρισε αυτό με το οποίο αξίζει να συνεχίσεις να ασχολείσαι κι αυτό που πρέπει να παραμεριστεί είτε για λίγο, είτε και για πάντα. Για να γίνουν όλα αυτά, όμως, πρέπει πρώτα απ’ όλα να το πάρεις απόφαση, έτσι; Αλλιώς μόνο στο «θα» θα μείνεις! Γίνε λίγο πιο δημιουργικός.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε συζητήσεις που σου τραβάνε την προσοχή, καθώς μπορείς να αντλήσεις πολύτιμη έμπνευση. Μην αφήσεις τα συναισθήματά σου να σου μπουν εμπόδιο και να σε καθοδηγήσουν στο ποιες αποφάσεις πρέπει να πάρεις. Στα ερωτικά, μην είσαι αρνητικός προς το φλερτ, γιατί μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι όμορφο.

Λέων

Λέων

DO’S: Αν το προηγούμενο διάστημα ήθελες να δρομολογήσεις κάποιες υποθέσεις και δεν είχες χρόνο, σήμερα με την ηρεμία που επικρατεί κι όντας καλύτερα συγκεντρωμένος, μπορείς να το κάνεις. Ειδικά αν αυτές αφορούν το σπίτι σου. Χαλάρωσε με το να έρθεις σε επαφή με τους δικούς σου ανθρώπους και να συζητήσετε αυτά που σε απασχολούν.

DON’TS: Αν είσαι σε φάση που ψάχνεις σπίτι, μην απογοητεύεσαι, γιατί σήμερα μπορεί κάτι καλό να προκύψει. Παράλληλα, μην αφήσεις την ένταση που μπορεί να συναντήσεις ούτε να σου χαλάσει τη διάθεση, αλλά ούτε και να θολώσει την κρίση σου, καθώς πρέπει να είσαι πάντα alert και σε θέση να βρίσκεις άμεσα την ουσία των πραγμάτων.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Άσε την χαλαρή μέρα να σε παρασύρει στο να κινηθείς κι εσύ ανάλογα. Αρκετά με τα νεύρα κρόσια, τι λες; Πάντως να ξέρεις πως όσο πιο ήρεμο είναι το μυαλό σου, τόσο πιο εύκολα θα μπορείς να παίρνεις μέρος σε συζητήσεις και να κάνεις πιο ξεκάθαρο και σαφές αυτό που εννοείς. Σε αυτό, βέβαια, θα βοηθήσει και το να γίνεις συγκεκριμένος.

DON’TS: Μην αφήνεις τις περιττές λεπτομέρειες να σε μπερδέψουν ή και να σε ωθήσουν στο να κάνεις πλασματικά σενάρια μέσα στο μυαλό σου. Μην αφήσεις ανεκμετάλλευτες τις ιδέες που έχεις, καθώς μέσω αυτών μπορείς να κλείσεις κάποια οικονομική συμφωνία που θέλεις εδώ και καιρό. Παράλληλα, μην κωλώσεις να κάνεις καινούργια σχέδια.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Μιας και που η μέρα είναι ήρεμη, μπορείς να εκφράσεις κι εσύ όλα όσα θες με ηρεμία και άνεση. Άντε επιτέλους! Στα επαγγελματικά, προσπάθησε να γίνεις ξεκάθαρος. Όχι μόνο αυτό δηλαδή, αλλά προσπάθησε και να επαναφέρεις τις χαμένες ισορροπίες, ώστε να χαλαρώσει η ατμόσφαιρα κι εκεί. Έχεις ανάγκη την εύκολη συνεργασία, ναι;

DON’TS: Μην αγνοείς τα σχέδια ή τις προτάσεις που υπάρχουν σχετικά με κάτι που μπορεί να ενισχύσει το ήδη υπάρχον εισόδημά σου. Μην αρνηθείς τις διευκολύνσεις που σου προτίθενται, γιατί μέσω αυτών θα νιώσεις ένα αίσθημα ασφαλείας- πάει καιρός, έτσι; Μη διστάσεις να βάλεις σε προτεραιότητα το να κάνεις αυτά που θέλεις εσύ και με ηρεμία.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Φρόντισε σήμερα να κινηθείς με τον δικό σου τρόπο, ώστε να μπορέσεις να κάνεις πιο εύκολα τις δουλειές σου. Υπάρχουν κάποια δεδομένα που έχεις στην κατοχή σου. Πρέπει απλά να πάρεις τον χρόνο σου, ώστε να καθαρίσεις το μυαλό σου και να μπορέσεις να τα αναλύσεις μεθοδικά. Υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες, φρόντισε να τις αρπάξεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να εκφράσεις δημιουργικά τις ιδέες που έχεις. Μην αρνηθείς τις προτάσεις παλιών φίλων για να βγείτε και να κάνετε ένα catch up. Παράλληλα, μπορεί να σου δώσουν και ωφέλιμο feedback. Γιατί να μην το δεχτείς; Μην κωλώνεις να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα. Ίσως πρέπει να αλλάξεις εντελώς mindset.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Πάρε αποστάσεις (σχεδόν) από τα πάντα. Πάρε και χρόνο, ώστε να μπορέσεις να κατανοήσεις και να αναλύσεις σε βάθος τις προσωπικές σου ανάγκες. Διαχώρισε τα συναισθήματα από τα αληθινά γεγονότα και δες τι σε επηρεάζει περισσότερο. Εστίασε μόνο στα όμορφα, ώστε να αποσυμπιεστείς, αλλά και να ξεκαθαρίσεις τις σκέψεις σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να συνεχίσεις το ίδιο μοτίβο με το οποίο ήδη κινείσαι, καθώς σήμερα θα αρχίσεις να βλέπεις τα πρώτα αποτελέσματα των κόπων σου. Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου σαν επιβράβευση! Ταυτόχρονα, μην κωλώσεις να βάλεις σε προτεραιότητα το να περάσεις ποιοτικό χρόνο με τους δικούς σου ανθρώπους.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν πολλά και διάφορα νέα δεδομένα που θα σε απασχολήσουν αρκετά. Αυτό που πρέπει να κάνεις, λοιπόν, είναι να καθαρίσεις το μυαλό σου, ώστε να μπορέσεις να τα επεξεργαστείς άνετα. Γιατί να παιδεύεσαι άδικα, ας πούμε; Όμως πάρε μέρος και σε άλλες συζητήσεις για να αποκτήσεις έξτρα χρήσιμες πληροφορίες.

DON’TS: Μη διστάσεις να περάσεις παραπάνω χρόνο με τους φίλους και κάποιους επιλεγμένους συναδέλφους για να χαλαρώσεις. Παράλληλα, ενδέχεται κάποιοι από αυτούς να θέλουν να σου εκφράσουν ειλικρινά την άποψή τους. Μην την αγνοήσεις. Ούτε και να αρπαχτείς, βέβαια, πρέπει, έτσι; Δεν αποκλείεται να σου προτείνουν και νέα συνεργασία.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Στα επαγγελματικά, τα πράγματα ηρεμούν. Άρα μπορείς να κάνεις κι εσύ άνετα αυτό που θες, ώστε και να κερδίσεις χρόνο, αλλά και να φέρεις και το σωστό αποτέλεσμα. Μάλιστα αυτό θα σε γλιτώσει από περιττό πρήξιμο ή από τα άτομα που γουστάρουν να σου κάνουν υποδείξεις. Αν δεν μπορούν οι άλλοι να κρατήσουν αποστάσεις, κάντο εσύ.

DON’TS: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο; Τότε μην χώνεις πια τη μύτη σου παντού! Ειδικά εκεί που δεν σε αφορά καθόλου κιόλας, έτσι; Ταυτόχρονα, μη διστάσεις να πάρεις κάποιες σημαντικές αποφάσεις, γιατί αυτές μάλλον πρόκειται να σου βγουν σε καλό σήμερα. Μάλιστα ίσως αυτό να σε βοηθήσει σημαντικά και στο κομμάτι της δουλειάς σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αφού νιώθεις χαλαρός, γιατί δεν προσπαθείς να γίνεις κι αισιόδοξος; Ξεκαθάρισε τα πράγματα που σε μπερδεύουν για να σταματήσεις να ζορίζεσαι. Πάρτο απόφαση και συζήτησε τα θέματα που σε απασχολούν, προκειμένου να μπορέσεις να τα βάλεις σε μια σωστή σειρά. Σταμάτα να κολλάς στα θέματα που αγγίζουν μια ευαίσθητη χορδή σου.

DON’TS: Μη βγάζεις κακιά λόγω της έντασης που νιώθεις. Υπάρχουν εμπόδια στη μέση. Μήπως, λοιπόν, να μη φοβάσαι και να τα βγάλεις από τη μέση; Λέω τώρα εγώ! Μην αφήνεις το άγχος σου να σε κρατάει πίσω από αυτά που θέλεις να κάνεις. Μη διστάσεις να πάρεις νέα κατεύθυνση και πορεία στη ζωή σου, αν νιώθεις ότι κάπου έχεις βαλτώσει.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα ισχυρά χαρτιά, η επενδυτική δυναμική και η χαμένη ευκαιρία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα ισχυρά χαρτιά, η επενδυτική δυναμική και η χαμένη ευκαιρία

