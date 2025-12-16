DO’S: Επειδή μιλάμε για μια ήρεμη μέρα, σου προτείνω να εστιάσεις στο πως θα επαναφέρεις τις ισορροπίες στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Έλα σε επαφή με εκείνους τους συνεργάτες ή και φίλους που έχει δημιουργηθεί χάσμα στο μεταξύ σας το τελευταίο διάστημα. Κάνε συζητήσεις και υποχωρήσεις, ώστε να χαλαρώσεις και την άλλη πλευρά.

DON’TS: Δεν είναι τόσο κακό το να είσαι επιφυλακτικός γενικά. Το κακό, όμως, είναι να το δείχνεις έντονα, έτσι; Άρα πολύ απλά μην το κάνεις! Μην περιμένεις και μη βασίζεσαι στο πως κινούνται οι άλλοι για να τους μιμηθείς. Προσωπική γνώμη κι άποψη δεν έχεις, ας πούμε; Παράλληλα, μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο ξεκάθαρος σε όσα λες και ζητάς.