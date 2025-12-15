Aπειλές Σκέρτσου στη Βουλή: Αν ικανοποιηθούν τα αγροτικά αιτήματα πάμε σε ιδιότυπο αγροτικό grexit

Για το ενδεχόμενο ενός ιδιότυπου αγροτικού grexit, σε περίπτωση που τα αιτήματα των αγροτών ικανοποιηθούν, προειδοποίησε από τη Βουλή, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Μιλώντας κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού και απαντώντας στις επικρίσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός δεν δίστασε να προειδοποιήσει πως αν δεν προχωρήσει το σχέδιο συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον μετασχηματισμό του Οργανισμού, τότε η χώρα μας κινδυνεύει με αγροτικό Grexit.

“ Υπάρχει συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και ΕΕ πάνω στο σχέδιο δράσης που έχει συμφωνηθεί από το 2024 για τον μετασχηματισμό ΟΠΕΚΕΠΕ που προβλέπει αναδιάρθρωση της κατανομής των επιδοτήσεων”, είπε αρχικά ο υπουργός και πρόσθεσε:

“ Όταν λέτε τάσσεστε αναφανδόν με τα αιτήματα των αγροτών που είναι και να μην υπαχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ σημαίνει ότι αναιρείται η συμφωνία με την ΕΕ, ναυαγεί το σχέδιο και δεν αποδίδονται οι ενισχύσεις. Αυτό σημαίνει αγροτικό grexιt”.

Νωρίτερα πάντως ο κ. Σκέρτσος μίλησε για τις όψεις της Ελλάδα που πληγώνουν τους πολίτες και τους θυμώνουν. “Την ίδια ημέρα που αναλαμβάναμε ομόφωνα την προεδρία του Eurogroup, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με προσβλητικές συμπεριφορές που προέρχονται από ένα αρχαϊκό παρελθόν των πελατειακών σχέσεων στον πρωτογενή τομέα.

Είμαστε εδώ για να συγκρουστούμε με αυτές τις συμπεριφορές που προσβάλλουν τους πολλούς νομοταγείς αγρότες και τους πολίτες. Είμαστε εδώ για να αλλάξουμε αυτές τις συμπεριφορές. Οι πελατειακές σχέσεις καθηλώνουν την πολιτεία, πληγώνουν την ισονομία και ισοπολιτεία”, είπε, μιλώντας ως να μην βρίσεκται σε υπουργικά αξιώματα την τελυεταία 7ετια.

“ Είπατε κάτι τρομαχτικό, αναφερθήκατε σε ένα αγροτικό grexit, τι είναι αυτό; Γιατί τρομοκρατείτε την κοινωνία με τέτοιες ατυχείς και επικίνδυνες προκλητικές εκφράσεις;”, αναρωτήθηκε ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας