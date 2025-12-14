newspaper
14.12.2025 | 19:42
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης - Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
14.12.2025 | 12:28
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας - Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα
14.12.2025 | 09:22
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών και οι δικαιούχοι
Η ιστορία διδάσκει – Ξεσηκωμοί από αγρότες που πονοκεφάλιασαν ηγέτες
Κόσμος 14 Δεκεμβρίου 2025 | 18:33

Η ιστορία διδάσκει – Ξεσηκωμοί από αγρότες που πονοκεφάλιασαν ηγέτες

Σε κρίσεις επιβίωσης, ο αγρότες συχνά περνούν από τη διαμαρτυρία στην... αυτοάμυνα, ακόμα και στην «έφοδο»

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Καθυστερήσεις, ακόμα και μπλοκάρισμα πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων, κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές παραγωγού και ζωονόσοι είναι βασικά προβλήματα που ανάγκασαν χιλιάδες τρακτέρ να βγουν στους δρόμους και να στήσουν 57 μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Η ιστορία δείχνει ότι η αγροτιά μπορεί να γίνει ακόμα και βίαιη αν αδικείται παρατεταμένα απο την Αγγλία του μεσαίωνα μέχρι τη Ρωσία της Μεγάλης Αικατερίνης.

Μπορεί να αλλάζουν τα εργαλεία και οι ορολογίες, αλλά φαίνεται πως η λογική των συγκρούσεων των αγροτών με την κεντρική εξουσία παραμένει σχεδόν ίδια, καθώς διαχρονικά η κεντρική εξουσία τείνει να περιφρονεί την ύπαιθρο, χάρη στην οποία μπορούν και τρέφονται οι πόλεις.

Τα χαράτσια που ξεσήκωσαν του Βρετανούς αγρότες το 1381

Στην Αγγλία του 14ου αιώνα για να μπορέσουν οι διαδοχικοί βασιλιάδες να χρηματοδοτήσουν τον Εκατονταετή Πολέμου εναντίον της Γαλλίας επέβαλαν συνεχείς κεφαλικούς φόρους (poll tax).

Όταν λοιπόν στις 30 Μαΐου 1381 μετέβη ο βασιλικός αξιωματούχος, Τζων Μπάμπτον στο Έσσεξ  για να συλλέξει αυτό το οριζόντιο χαράτσι, κατέληξε σε βίαιη αντιπαράθεση, η οποία γρήγορα εξαπλώθηκε στα νοτιοανατολικά της χώρας.

«Ένα ευρύ φάσμα της αγροτικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων πολλών τοπικών τεχνιτών και χωρικών αξιωματούχων, εξεγέρθηκαν, καίγοντας δικαστικά αρχεία και ανοίγοντας τις τοπικές φυλακές. Οι επαναστάτες επιζήτησαν μείωση της φορολογίας και το τέλος του συστήματος αναγκαστικής εργασίας γνωστό ως δουλοπαροικία.

Κτηνοτρόφοι στην Αγγλία του 14ου αιώνα (Wikipedia)

Ενάντια στην καταπίεση και του υψηλούς φόρους της Γερμανίας του 1524

Στη Γερμανία του 16ου αιώνα, οι αγρότες διεκδίκησαν αγροτικά δικαιώματα και «ελευθερία από την καταπίεση» των γαιοκτημόνων. «Ωστόσο, η εξέγερση του 1524-1525 ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια σειρά ξεσπασμάτων αγροτικών ομάδων. Οι δεκάδες χιλιάδες χωρικοί που παρασύρθηκαν στο κίνημα, ορισμένοι από τους οποίους συγκεντρώθηκαν σε μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, αποτελούσαν σύμπτωμα της γενικευμένης αναταραχής που είχε καταλάβει τη Γερμανία ήδη από τα μέσα του 15ου αιώνα.

»Τόσο οι χωρικοί όσο και οι κάτοικοι των πόλεων αγανακτούσαν με τη συγκέντρωση της γης και της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας στα χέρια της γαιοκτήμονος αριστοκρατίας και των πλούσιων εμπόρων, καθώς και με το βάρος των φόρων, των δοσιμάτων και της καταναγκαστικής εργασίας που οι ελίτ αυτές επέβαλλαν.

Η αύξηση του πληθυσμού όξυνε αυτές τις δυσαρέσκειες, προκαλώντας έλλειψη διαθέσιμης γης -ιδίως στον νότο- και εκτοξεύοντας τις τιμές και τα ενοίκια. Τα συγκεκριμένα αιτήματα που προβάλλονταν τη δεκαετία του 1520 —ελάφρυνση των φορολογικών και εργασιακών βαρών που επέβαλλαν οι άρχοντες στους χωρικούς, αυτονομία για τις κοινοτικές οργανώσεις των χωριών και απαλλαγή από τους υψηλούς φόρους— είχαν διατυπωθεί και στο παρελθόν.

«Στο τελικό στάδιο του πολέμου κυριάρχησε ο Τόμας Μύντσερ, ένας οραματιστής θεολόγος με μήνυμα κοινωνικής λύτρωσης για και από τους φτωχούς. Η ήττα των δυνάμεών του στο Φράνκενχαουζεν τον Μάιο του 1525 σήμανε την οριστική νίκη της παλαιάς τάξης επί της επίδοξης νέας τάξης πραγμάτων. Ο Μαρτίνος Λούθηρος μάλιστα είχε συνταχτεί με τις ελίτ φτάνοντας στο σημείο να προτρέψει τους στρατιώτες των ηγεμόνων να «τους κατακόψουν, να τους χτυπήσουν, να τους πνίξουν όπου μπορείτε».

Οι Ρώσοι χωρικοί εξεγείρονται κατά της Μεγάλης Αικατερίνης

Καθώς η ρωσική μοναρχία συνέβαλλε στην υποβάθμιση της θέσης των δουλοπάροικων, η αγανάκτηση των αγροτών κορυφωνόταν. Ο Πέτρος ο Μέγας παραχώρησε ολόκληρα χωριά σε ευνοημένους ευγενείς, ενώ η Αικατερίνη η Μεγάλη επιβεβαίωσε την εξουσία των ευγενών επί των δουλοπάροικων με αντάλλαγμα την πολιτική τους συνεργασία.

«Η αναταραχή εντάθηκε όσο προχωρούσε ο 18ος αιώνας, με περισσότερες από πενήντα αγροτικές εξεγέρσεις να σημειώνονται μεταξύ 1762 και 1769. Αυτές κορυφώθηκαν με την Εξέγερση του Πουγκατσόφ, όταν, μεταξύ 1773 και 1775, ο Γεμελιάν Πουγκατσόφ ξεσήκωσε τους αγρότες και τους Κοζάκους, υποσχόμενος στους δουλοπάροικους γη δική τους και ελευθερία από τους κυρίους τους.

»Οι αγρότες στη Ρωσία δεν ήταν πλέον δεμένοι με τη γη, αλλά με τον ιδιοκτήτη τους. Η σχέση ανάμεσα στον χωρικό και τον ηγεμόνα κόπηκε με τον πιο δραστικό τρόπο με το διάταγμα του 1767, το οποίο απαγόρευσε πλήρως στους αγρότες να απευθύνουν άμεσα αναφορές στην αυτοκράτειρα.

»Παράλληλα, οι αγρότες υπέστησαν αύξηση των έμμεσων φόρων λόγω των αυξανόμενων αναγκών του κράτους. Επιπλέον, μια έντονη πληθωριστική τάση οδήγησε σε αύξηση των τιμών όλων των αγαθών. Οι αγρότες ένιωθαν εγκαταλελειμμένοι από το «σύγχρονο» κράτος. Ζούσαν σε απελπιστικές συνθήκες και δεν είχαν κανέναν τρόπο να αλλάξουν την κατάστασή τους, έχοντας χάσει κάθε δυνατότητα πολιτικής προσφυγής.

Κατά τον 18ο αιώνα σημειώθηκαν και φυσικές καταστροφές στη Ρωσία, οι οποίες επιβάρυναν ακόμη περισσότερο τους αγρότες. Η συχνή επανεμφάνιση αποτυχιών των σοδειών, λιμών και επιδημιών δημιούργησε οικονομική και κοινωνική αστάθεια. Η πιο δραματική ήταν η επιδημία του 1771 στη Μόσχα, η οποία έφερε στην επιφάνεια όλους τους ασυνείδητους και ακαθόριστους φόβους και πανικούς του πληθυσμού».

Ο μεγάλος φόβος στη Γαλλία της Επανάστασης

Ο Μεγάλος Φόβος (1789), κατά τη Γαλλική Επανάσταση, ήταν μια περίοδος πανικού και ταραχών από χωρικούς και άλλα κοινωνικά στρώματα, μέσα σε φήμες για μια «αριστοκρατική συνωμοσία» του βασιλιά και των προνομιούχων με στόχο την ανατροπή της Τρίτης Τάξης.

«Η συγκέντρωση στρατευμάτων γύρω από το Παρίσι προκάλεσε εξέγερση και, στις 14 Ιουλίου, το παρισινό πλήθος κατέλαβε τη Βαστίλη. Στην επαρχία, οι χωρικοί ξεσηκώθηκαν εναντίον των κυρίων τους, επιτιθέμενοι σε πύργους και καταστρέφοντας φεουδαρχικά έγγραφα. Για να αναχαιτίσει τους χωρικούς, η Εθνική Συντακτική Συνέλευση κήρυξε την κατάργηση του φεουδαρχικού καθεστώτος και θέσπισε τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη».

Έτσι, ο έλεγχος των αγορών από ελίτ -ή εκείνους που ξέρουν πως να κλέψουν επιδοτήσεις με προσβάσεις, μονοπωλιακά προνόμια, καταχρηστικοί μεσάζοντες, τοπικοί άρχοντες που «στήνουν» ζυγαριές και υπερφορολόγηση είναι μοτίβα που επαναλαμβάνονται λίγο πολύ διαχρονικά.

Τεχνολογία
Data centers: Οι ενεργειακές προκλήσεις της ραγδαίας ανάπτυξης

Data centers: Οι ενεργειακές προκλήσεις της ραγδαίας ανάπτυξης

Vita.gr
5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

Business
Σούπερ μάρκετ: Το φαινόμενο του «shrinkflation» και η ταχύτατη άνοδος των ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων

Σούπερ μάρκετ: Το φαινόμενο του «shrinkflation» και η ταχύτατη άνοδος των ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων

inWellness
inTown
Τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης μπορεί να μην αγαπούν και τόσο πολύ τον Τραμπ
Πρώτα ποια χώρα; 14.12.25

Τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης μπορεί να μην αγαπούν και τόσο πολύ τον Τραμπ

Για τα ακροδεξιά κόμματα είναι εύκολο να εμφανίζονται αντισυστημικά. Όταν όμως ευθυγραμμίζονται με τον ηγέτη των ΗΠΑ, θα πρέπει να εξηγήσουν πως βλέπουν την πολιτική του, που πλήττει τις χώρες τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυστραλία: Γνωστός των αρχών ένας από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης – Έρευνα για τα κίνητρά τους
Τρομοκρατία 14.12.25

Αυστραλία: Γνωστός των αρχών ένας από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης – Έρευνα για τα κίνητρά τους

Οι αυστραλιανές αρχές αναζητούν τυχόν τρίτο δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης. Προσπαθούν να διευκρινίσουν τα κίνητρα των δραστών. Για αντισημιτική επίθεση μιλούν οι πρωθυπουργοί στην Αυστραλία και το Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μοιράζοντας τα λάφυρα: Αμερικανοί εργολάβοι διαγωνίζονται για το ποιος θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας
Αποκλειστικό Guardian 14.12.25

Μοιράζοντας τα λάφυρα: Αμερικανοί εργολάβοι διαγωνίζονται για το ποιος θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας

Η ομάδα πίσω από το διαβόητο κέντρο κράτησης μεταναστών της Φλόριντα «Alligator Alcatraz», υπέβαλε προσφορά για τη συμφωνία ανοικοδόμησης της Γάζας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μακελειό σε παραλία στην Αυστραλία: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει έναν από τους δύο δράστες – Βίντεο
Κόσμος 14.12.25

Μακελειό σε παραλία στην Αυστραλία: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει έναν από τους δύο δράστες – Βίντεο

Tουλάχιστον 12 νεκροί και 29 τραυματίες είναι ο έως τώρα απολογισμός της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ στην Αυστραλία - Το συγκλονιστικό βίντεο όπου πολίτης αφοπλίζει ένοπλο

Σύνταξη
Αυστραλία: Σοκαριστικά βίντεο από το μακελειό στην παραλία Μπόνταϊ – Για «τρομοκρατική επίθεση» μιλά η αστυνομία
Ανεβαίνει ο απολογισμός 14.12.25

Σοκαριστικά βίντεο από το μακελειό με 12 νεκρούς στην παραλία Μπόνταϊ - Για «τρομοκρατική επίθεση» μιλά η αστυνομία

Οι αρχές στην Αυστραλία, χαρακτηρίζουν επισήμως «τρομοκρατικό χτύπημα» την επίθεση ενόπλων στην παραλία Μπόνταϊ - Οι δράστες είχαν τοποθετήσει και εκρηκτικό μηχανισμό που ευτυχώς δεν πυροδοτήθηκε.

Σύνταξη
Φτάνουν στο Βερολίνο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», δηλώνει ο Ζελένσκι
Νέος γύρος 14.12.25

Φτάνουν στο Βερολίνο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», δηλώνει ο Ζελένσκι

Αμερικανοί απεσταλμένοι έφτασαν στο Βερολίνο για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας
Κόσμος 14.12.25

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας

Δεκάδες χιλιάδες Ούγγροι διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα, Βουδαπέστη, για να καταγγείλουν ένα βίντεο που διέρρευσε και δείχνει παιδιά σε αναμορφωτήριο να υφίστανται κακοποίηση

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε εβραϊκή γιορτή στην Αυστραλία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί μεταξύ των οποίων ο ένας δράστης
Παραλία Bondi 14.12.25 Upd: 12:12

Πυροβολισμοί σε εβραϊκή γιορτή στην Αυστραλία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί μεταξύ των οποίων ο ένας δράστης

Οι αρχές συμβούλευσαν τους κατοίκους της περιοχής κοντά στο Bondi, μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Αυστραλίας, να αναζητήσουν καταφύγιο.

Σύνταξη
«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό
Ολισθηρή πλαγιά 14.12.25

«Μετά τους μετανάστες, ποιος θα είναι επόμενος;»: Η αναθεώρηση της ΕΣΔΑ αποτελεί «ηθική υποχώρηση», σύμφωνα με ειδικό

Καθώς 27 ευρωπαϊκές χώρες ζητούν αλλαγές σε άρθρα της ΕΣΔΑ, ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλώνει ότι οι πολιτικοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λαϊκιστών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ταϊλάνδη κηρύσσει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, καθώς οι συγκρούσεις με την Καμπότζη εξαπλώνονται
«Κατάπαυση πυρός» 14.12.25

Η Ταϊλάνδη κηρύσσει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, καθώς οι συγκρούσεις με την Καμπότζη εξαπλώνονται

Αξιωματούχοι της άμυνας από την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν βομβαρδισμοί και επιθέσεις με οβίδες στις παραμεθόριες επαρχίες

Σύνταξη
Τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης μπορεί να μην αγαπούν και τόσο πολύ τον Τραμπ
Πρώτα ποια χώρα; 14.12.25

Τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης μπορεί να μην αγαπούν και τόσο πολύ τον Τραμπ

Για τα ακροδεξιά κόμματα είναι εύκολο να εμφανίζονται αντισυστημικά. Όταν όμως ευθυγραμμίζονται με τον ηγέτη των ΗΠΑ, θα πρέπει να εξηγήσουν πως βλέπουν την πολιτική του, που πλήττει τις χώρες τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι Ταλιμπάν προσκάλεσαν κάποτε τον Fat Joe να ρίξει ρουκέτες μαζί τους, ενώ βρισκόταν στον Λίβανο
«Σε αγαπάνε» 14.12.25

Οι Ταλιμπάν προσκάλεσαν κάποτε τον Fat Joe να ρίξει ρουκέτες μαζί τους, ενώ βρισκόταν στον Λίβανο

Σύμφωνα με τον Fat Joe, άγνωστοι άντρες τον πλησίασαν ενώ βρισκόταν στον Λίβανο για συναυλία, με ένα αινιγματικό μήνυμα: «Οι τύποι θέλουν να ρίξουν ρουκέτες μαζί σου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Γκουαρντιόλα ξεπέρασε τους Βενγκέρ, Φέργκιουσον και ο Χάαλαντ τον Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Ο Γκουαρντιόλα ξεπέρασε τους Βενγκέρ, Φέργκιουσον και ο Χάαλαντ τον Ρονάλντο

Έβγαλε ρεκόρ η νίκη της Σίτι επί της Κρίσταλ Πάλας για Γκουαρντιόλα και Χάαλαντ. Ο πρώτος έφτασε πιο γρήγορα στις 150 νίκες με τουλάχιστον 3 γκολ και ο δεύτερος έχει περισσότερα γκολ από τον Πορτογάλο

Βάιος Μπαλάφας
Προϋπολογισμός: «Βαφτίζει το κρέας ψάρι» ο Χρυσοχοΐδης – «Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης εδώ και 16 ημέρες;»
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

«Βαφτίζει το κρέας ψάρι» ο Χρυσοχοΐδης - «Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης εδώ και 16 ημέρες;»

Μιλώντας την Κυριακή στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού, αρνήθηκε τις κατηγορίες περί ακραίας αστυνομικής βίας ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σύνταξη
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης – Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
Ξεσηκωμός 14.12.25

ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης – Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών

Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, τονίζει η ΟΛΜΕ.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Άρης – Ολυμπιακός

LIVE: Άρης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Ολυμπιακός για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5: Σπουδαία εμφάνιση και «πεντάρα» για την Ένωση στο Αγρίνιο
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5: Σπουδαία εμφάνιση και «πεντάρα» για την Ένωση στο Αγρίνιο

Με ηγέτη τον Λιούμπιτσιτς που είχε δύο γκολ και δύο ασίστ, η ΑΕΚ διέλυσε 5-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο παίζοντας με... κεκτημένη ταχύτητα από τη νίκη της στην Τουρκία.

Σύνταξη
Άρης: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Άρης: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Χιμένεθ άφησε εκτός 11άδας τον Μόντσου για το αποψινό (14/12, 20:00) ματς με τον Ολυμπιακό στο «Βικελίδης», ενώ στο αρχικό σχήμα και στην αριστερή πλευρά της μεσαίας γραμμής επιστρέφει ο Ντούντου.

Σύνταξη
Έγραψε ιστορία ο Σανγκαρέ
On Field 14.12.25

Έγραψε ιστορία ο Σανγκαρέ

Ο μέσος της Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν εντυπωσιακός στο παιχνίδι με την Τότεναμ και η απόδοσή του συνδυάστηκε μ’ ένα εξαιρετικό ρεκόρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show, από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul’s στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία
Η αιώνια Νέα Υόρκη 14.12.25

Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show, από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul's στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία

Όταν ο Guy Raoul, ένας Γάλλος σεφ, και ο αδελφός του Serge, τηλεοπτικός δημοσιογράφος, άνοιξαν το εστιατόριο Raoul's στη συνοικία Σόχο του Μανχάταν πριν από 50 χρόνια, δεν είχαν να ανησυχούν μόνο για το ενοίκιο, αλλά και για τις απαιτήσεις της μαφίας για προστασία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Νίκι Μινάζ επιτίθεται στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ – «Νομίζει ότι είναι ο Τομ Κρουζ»
«Βαρέθηκα» 14.12.25

Η Νίκι Μινάζ επιτίθεται στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ – «Νομίζει ότι είναι ο Τομ Κρουζ»

Η Νίκι Μινάζ επέκρινε ασταμάτητα τον Γκάβιν Νιούσομ στο X, έπειτα από την πρόσφατη δήλωσή του ότι: «Κανείς δεν έχει υποστηρίξει πιο ένθερμα την ΛΟΑΤ κοινότητα από εμένα».

Σύνταξη
Εμφατική νίκη της Σίτι με σούπερ Χάαλαντ, σπουδαίο «διπλό» της Άστον Βίλα στο Λονδίνο
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Εμφατική νίκη της Σίτι με σούπερ Χάαλαντ, σπουδαίο «διπλό» της Άστον Βίλα στο Λονδίνο

Κανένα πρόβλημα δεν είχε η Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας, περνώντας με 3-0 και παραμένοντας στην 2η θέση της βαθμολογίας. Σημαντική εκτός έδρας νίκη και για την Άστον Βίλα επί της Γουέστ Χαμ με 3-2.

Σύνταξη
Ο Πλατινί είναι περήφανος που απορρίφθηκε η πρόταση για πώληση της Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Ο Πλατινί είναι περήφανος που απορρίφθηκε η πρόταση για πώληση της Γιουβέντους

Ωστόσο, ο Γάλλος πρώην πρόεδρος της UEFA δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο να αναλάβει την προεδρία της και δηλώνει «ισχυρό κάλεσμα, αλλά η οικογένειά μου έχει προτεραιότητα»

Βάιος Μπαλάφας
Μπαρτζώκας: «Δείξαμε ότι δεν μπήκαμε για περίπατο»
Μπάσκετ 14.12.25

Μπαρτζώκας: «Δείξαμε ότι δεν μπήκαμε για περίπατο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος για την εμφάνιση και τη νίκη του Ολυμπιακού στο Περιστέρι, μιλώντας παράλληλα και για το ιστορικό ρεκόρ του, ισοφαρίζοντας σε συμμετοχές στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» τον Γιάννη Ιωαννίδη.

Σύνταξη
Αίγιο: Πέθανε ο 44χρονος που την Παρασκευή ξυλοκόπησε άγρια γιατρό στο νοσοκομείο – Απειλές από τους συγγενείς
Ελλάδα 14.12.25

Αίγιο: Πέθανε ο 44χρονος που την Παρασκευή ξυλοκόπησε άγρια γιατρό στο νοσοκομείο – Απειλές από τους συγγενείς

Την τραγική εξέλιξη αποκάλυψε στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος - Τι έλεγε λίγη ώρα νωρίτερα ο γιατρός θύμα της άγριας επίθεσης

Σύνταξη
Η αντιπαλότητα σε όλο της το… μεγαλείο – Η κίνηση της Σάντερλαντ στο ντέρμπι με τη Νιούκαστλ
On Field 14.12.25

Η αντιπαλότητα σε όλο της το… μεγαλείο – Η κίνηση της Σάντερλαντ στο ντέρμπι με τη Νιούκαστλ

Οι «μαύρες γάτες» νίκησαν τις «καρακάξες» (1-0) στο μεγάλο ντέρμπι του αγγλικού βορρά και η Σάντερλαντ βρήκε τρόπο για να… πικάρει την μεγάλη της αντίπαλο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός 62-105: Ξεκούραστη νίκη και 10/10 για τους «ερυθρόλευκους»
Μπάσκετ 14.12.25

Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός 62-105: Ξεκούραστη νίκη και 10/10 για τους «ερυθρόλευκους»

Το Περιστέρι Betsson την... πλήρωσε για την ήττα του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη, με τους «ερυθρόλευκους» να σοβαρεύονται στο δεύτερο ημίχρονο και να διαλύουν τον αντίπαλό τους με 105-62, για τη 10η νίκη τους στο πρωτάθλημα σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Σύνταξη
Χολαργός: Οι απειλές του 15χρονου δράστη στην κοπέλα που χρησιμοποίησε ως «δόλωμα» για την επίθεση σε 14χρονο
Ελλάδα 14.12.25

Χολαργός: Οι απειλές του 15χρονου δράστη στην κοπέλα που χρησιμοποίησε ως «δόλωμα» για την επίθεση σε 14χρονο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο νεαρός λίγο πριν τη σύλληψή του από τις Αρχές, φέρεται να μιλούσε με την κοπέλα την οποία είχαν χρησιμοποιήσει ως «δόλωμα» και την απειλούσε.

Σύνταξη
Αυστραλία: Γνωστός των αρχών ένας από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης – Έρευνα για τα κίνητρά τους
Τρομοκρατία 14.12.25

Αυστραλία: Γνωστός των αρχών ένας από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης – Έρευνα για τα κίνητρά τους

Οι αυστραλιανές αρχές αναζητούν τυχόν τρίτο δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης. Προσπαθούν να διευκρινίσουν τα κίνητρα των δραστών. Για αντισημιτική επίθεση μιλούν οι πρωθυπουργοί στην Αυστραλία και το Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μπλόκα: Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό – Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου
Η λίστα 14.12.25

Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό - Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου

Το δρόμο για το Μαξίμου παίρνει η λίστα αιτημάτων προς τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση που κατάρτισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι σκληραίνουν τη στάση τους, πυκνώνουν τα μπλόκα και διεκδικούν...

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

LIVE: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΠΑΟΚ για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
«Rage Bait», «παρακοινωνικός» – Οι δυστοπικές λέξεις που καθόρισαν το 2025, μέχρι στιγμής
Χειραγώγηση 14.12.25

«Rage Bait», «παρακοινωνικός» - Οι δυστοπικές λέξεις που καθόρισαν το 2025, μέχρι στιγμής

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, οι λεξικογράφοι και οι γλωσσολόγοι των πιο γνωστών και χρησιμοποιούμενων λεξικών στον κόσμο έχουν ξεκινήσει το ετήσιο τελετουργικό τους, προσπαθώντας να αποτυπώσουν το πνεύμα της εποχής με μια μόνο λέξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΟΚ: Επιστροφή Κωνσταντέλια στην 11άδα για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο
Ποδόσφαιρο 14.12.25

ΠΑΟΚ: Επιστροφή Κωνσταντέλια στην 11άδα για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο

Ντούσαν Κέρκεζ και Ραζβάν Λουτσέσκου, ανακοίνωσαν τις 11άδες με τις οποίες θα αγωνιστούν Ατρόμητος και ΠΑΟΚ στο ματς που κάνει σέντρα στις 18:00 στο Περιστέρι για την 14η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Παναιτωλικός – ΑΕΚ

LIVE: Παναιτωλικός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – ΑΕΚ για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

