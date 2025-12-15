Ακούστε το «Lullaby» και στηρίξτε τον λαό της Παλαιστίνης – Συμμετέχουν Μπράιαν Ίνο, Νένε Τσέρι και άλλοι

Ένα single για την Παλαιστίνη δια χειρός των Μπράιαν Ίνο, Νένε Τσέρι και Ναντίν Σαχ -μεταξύ άλλων- μόλις κυκλοφόρησε.

Το «Lullaby», μια πρωτοβουλία της Together for Palestine, βρετανική οργάνωση που διοργάνωσε συναυλία αλληλεγγύης ενάντια στην γενοκτονία τον Σεπτέμβριο, είναι μια διασκευή του παραδοσιακού παλαιστινιακού τραγουδιού «Yamma Mweel El Hawa».

Από την θάλασσα

Με το νέο μουσικό πρότζεκτ, η Together for Palestine επιχειρεί να κατακτήσει την πρώτη θέση στα χριστουγεννιάτικα charts του Ηνωμένου Βασιλείου, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης, αλλά και να αναδείξει τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητά του.

Στο βίντεο κλιπ του κομματιού, βλέπουμε εικόνες από την κατεστραμμένη Γάζα, την οποία κοιτούν από ψηλά παιδιά με μπάλες ποδοσφαίρου στα χέρια τους. Σε άλλα πλάνα, αντικρίζουμε ξενιτεμένους ανθρώπους που ζουν σε αντίσκηνα, τα οποία πολλές φορές γίνονται στόχος σφοδρών βομβαρδισμών από τις δυνάμεις του Ισραήλ, αφήνοντας πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς.

Φυσικά, το στοιχείο της θάλασσας δεν θα μπορούσε να λείπει: παιδιά, ενήλικες, άνθρωποι με όνειρα για τον τόπο που τους γέννησε, τριγυρνούν γύρω από γαλάζιο, όσο ακούμε μια φωνή να τραγουδά για μάτια γεμάτα θλίψη και απελπισία.

Ελπίδα, ανυπακοή

Μετά την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του τραγουδιού, ο Μπράιαν Ίνο εξέδωσε δελτίο τύπου, στο οποίο ανέφερε ότι στόχος τους ήταν να κατακτήσουν την πολυπόθητη πρώτη θέση στο χριστουγεννιάτικο chart των singles του Ηνωμένου Βασιλείου. «Μετά από μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από απίστευτες απώλειες, θλίψη και αδικία, θέλουμε να την κλείσουμε με μια πράξη αγάπης για τα παιδιά της Παλαιστίνης», είπε.

«Το Lullaby αντικατοπτρίζει την ομορφιά, τη λαχτάρα και την ελπίδα τους. Αν ενωθούμε, έχουμε μια ευκαιρία να κατακτήσουμε την πρώτη θέση στα χριστουγεννιάτικα charts και να μετατρέψουμε αυτή τη στιγμή σε υποστήριξη για τις οικογένειες της Γάζας».

Από την πλευρά της, η Παλαιστίνια καλλιτέχνιδα Nai Barghouti, η οποία συμμετέχει στο τραγούδι, υποστήριξε: «Αυτό το νανούρισμα από την παλαιστινιακή μουσική μας κληρονομιά με συνοδεύει από την παιδική μου ηλικία. Σήμερα, επιστρέφει σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή ως υπενθύμιση για όσα οι Παλαιστίνιοι δεν θα χάσουν ποτέ: την ελπίδα, την ανυπακοή, την ομορφιά και την αξιοπρέπεια».

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε μετά τη συναυλία Together for Palestine, που πραγματοποιήθηκε στο Wembley Arena τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τον Guardian ρχικά επρόκειτο να ερμηνευτεί και να ηχογραφηθεί ζωντανά στη συναυλία, αλλά επειδή η εκδήλωση – στην οποία συμμετείχαν 69 καλλιτέχνες, ομιλητές και ακτιβιστές και διήρκεσε τέσσερις ώρες – ξεπέρασε τον προβλεπόμενο χρόνο, η ερμηνεία έπρεπε να κοπεί.

Στο Lullaby συμμετέχουν επίσης οι καλλιτέχνες Celeste, Νταν Σμιθ από τους Bastille, Lana Lubany, Leigh-Anne Pinnock, το συγκρότημα London Community Gospel Choir και Mabel– οι οποίοι όλοι εμφανίστηκαν στη συναυλία, η οποία συγκέντρωσε περίπου 2.200.000 ευρώ.

*Με πληροφορίες από: Guardian | Pitchfork