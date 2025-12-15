magazin
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ακούστε το «Lullaby» και στηρίξτε τον λαό της Παλαιστίνης – Συμμετέχουν Μπράιαν Ίνο, Νένε Τσέρι και άλλοι
Music 15 Δεκεμβρίου 2025 | 21:00

Ακούστε το «Lullaby» και στηρίξτε τον λαό της Παλαιστίνης – Συμμετέχουν Μπράιαν Ίνο, Νένε Τσέρι και άλλοι

Μετά την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του τραγουδιού, ο Μπράιαν Ίνο εξέδωσε δελτίο τύπου, στο οποίο ανέφερε: «Το Lullaby αντικατοπτρίζει την ομορφιά, τη λαχτάρα και την ελπίδα των Παλαιστινίων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

Spotlight

Ένα single για την Παλαιστίνη δια χειρός των Μπράιαν Ίνο, Νένε Τσέρι και Ναντίν Σαχ -μεταξύ άλλων- μόλις κυκλοφόρησε.

Το «Lullaby», μια πρωτοβουλία της Together for Palestine, βρετανική οργάνωση που διοργάνωσε συναυλία αλληλεγγύης ενάντια στην γενοκτονία τον Σεπτέμβριο, είναι μια διασκευή του παραδοσιακού παλαιστινιακού τραγουδιού «Yamma Mweel El Hawa».

Από την θάλασσα

Με το νέο μουσικό πρότζεκτ, η Together for Palestine επιχειρεί να κατακτήσει την πρώτη θέση στα χριστουγεννιάτικα charts του Ηνωμένου Βασιλείου, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης, αλλά και να αναδείξει τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητά του.

Στο βίντεο κλιπ του κομματιού, βλέπουμε εικόνες από την κατεστραμμένη Γάζα, την οποία κοιτούν από ψηλά παιδιά με μπάλες ποδοσφαίρου στα χέρια τους. Σε άλλα πλάνα, αντικρίζουμε ξενιτεμένους ανθρώπους που ζουν σε αντίσκηνα, τα οποία πολλές φορές γίνονται στόχος σφοδρών βομβαρδισμών από τις δυνάμεις του Ισραήλ, αφήνοντας πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς.

Φυσικά, το στοιχείο της θάλασσας δεν θα μπορούσε να λείπει: παιδιά, ενήλικες, άνθρωποι με όνειρα για τον τόπο που τους γέννησε, τριγυρνούν γύρω από γαλάζιο, όσο ακούμε μια φωνή να τραγουδά για μάτια γεμάτα θλίψη και απελπισία.

Ελπίδα, ανυπακοή

Μετά την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του τραγουδιού, ο Μπράιαν Ίνο εξέδωσε δελτίο τύπου, στο οποίο ανέφερε ότι στόχος τους ήταν να κατακτήσουν την πολυπόθητη πρώτη θέση στο χριστουγεννιάτικο chart των singles του Ηνωμένου Βασιλείου. «Μετά από μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από απίστευτες απώλειες, θλίψη και αδικία, θέλουμε να την κλείσουμε με μια πράξη αγάπης για τα παιδιά της Παλαιστίνης», είπε.

«Το Lullaby αντικατοπτρίζει την ομορφιά, τη λαχτάρα και την ελπίδα τους. Αν ενωθούμε, έχουμε μια ευκαιρία να κατακτήσουμε την πρώτη θέση στα χριστουγεννιάτικα charts και να μετατρέψουμε αυτή τη στιγμή σε υποστήριξη για τις οικογένειες της Γάζας».

Από την πλευρά της, η Παλαιστίνια καλλιτέχνιδα Nai Barghouti, η οποία συμμετέχει στο τραγούδι, υποστήριξε: «Αυτό το νανούρισμα από την παλαιστινιακή μουσική μας κληρονομιά με συνοδεύει από την παιδική μου ηλικία. Σήμερα, επιστρέφει σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή ως υπενθύμιση για όσα οι Παλαιστίνιοι δεν θα χάσουν ποτέ: την ελπίδα, την ανυπακοή, την ομορφιά και την αξιοπρέπεια».

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε μετά τη συναυλία Together for Palestine, που πραγματοποιήθηκε στο Wembley Arena τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τον Guardian ρχικά επρόκειτο να ερμηνευτεί και να ηχογραφηθεί ζωντανά στη συναυλία, αλλά επειδή η εκδήλωση – στην οποία συμμετείχαν 69 καλλιτέχνες, ομιλητές και ακτιβιστές και διήρκεσε τέσσερις ώρες – ξεπέρασε τον προβλεπόμενο χρόνο, η ερμηνεία έπρεπε να κοπεί.

Στο Lullaby συμμετέχουν επίσης οι καλλιτέχνες Celeste, Νταν Σμιθ από τους Bastille, Lana Lubany, Leigh-Anne Pinnock, το συγκρότημα London Community Gospel Choir και Mabel– οι οποίοι όλοι εμφανίστηκαν στη συναυλία, η οποία συγκέντρωσε περίπου 2.200.000 ευρώ.

YouTube thumbnail

*Με πληροφορίες από: Guardian | Pitchfork

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Ελληνικές τράπεζες: Νέες ευκαιρίες βλέπει η Jefferies στην αγορά REPO

Ελληνικές τράπεζες: Νέες ευκαιρίες βλέπει η Jefferies στην αγορά REPO

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

«Pre-resolutions» strategy: Είναι το μυστικό για να πετύχουμε τους στόχους μας το 2026;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα ισχυρά χαρτιά, η επενδυτική δυναμική και η χαμένη ευκαιρία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα ισχυρά χαρτιά, η επενδυτική δυναμική και η χαμένη ευκαιρία

inWellness
inTown
«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Μάικλ Τζάκσον «βλέπει τη σκόνη της»: Η Κάιλι Μινόγκ στην κορυφή των βρετανικών charts για 11η φορά – και χωρίς νέο άλμπουμ
Φαινόμενο 15.12.25

Ο Μάικλ Τζάκσον «βλέπει τη σκόνη της»: Η Κάιλι Μινόγκ στην κορυφή των βρετανικών charts για 11η φορά – και χωρίς νέο άλμπουμ

Το φαινόμενο Κάιλι Μινόγκ χτύπησε ξανά, καθώς το άλμπουμ της Kylie Christmas (Fully Wrapped) από το 2015 βρέθηκε στην κορυφή των UK Charts - η 11η φορά που το καταφέρνει.

Σύνταξη
Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος
Αντιφατική προσωπικότητα 15.12.25

Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος

Ως συνδιαχειριστής της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, ο Τζον Μπράνκα, έχει καταφέρει να αυξήσει τα κέρδη με περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια μετά τον θάνατο του Βασιλιά της Ποπ το 2009, ο οποίος όπως είναι γνωστό πέθανε με χρέη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική
Συνέντευξη 12.12.25

Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική

Ένα από τα νέα πρόσωπα της σύγχρονης κλασικής κιθάρας, ο Δημήτρης Σουκαράς θα ανέβει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στη σκηνή της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αγίου Παύλου, έχοντας δίπλα του την Lotte Betts-Dean σε μια βραδιά διαφορετική από τις άλλες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Είναι λάθος»: Το Nemo επιστρέφει το τρόπαιο της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ
«Γενοκτονία» 11.12.25

«Είναι λάθος»: Το Nemo επιστρέφει το τρόπαιο της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

«Η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, σε μια περίοδο που η Ανεξάρτητη Διεθνής Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως γενοκτονία, δείχνει μια ξεκάθαρη σύγκρουση ανάμεσα στα ιδανικά της Eurovision και τις αποφάσεις που λαμβάνει η EBU»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Fatboy Slim: Το θρυλικό Satisfaction Skank κυκλοφορεί επίσημα μετά από 25 χρόνια «πειρατείας»
Έπος 11.12.25

Fatboy Slim: Το θρυλικό Satisfaction Skank κυκλοφορεί επίσημα μετά από 25 χρόνια «πειρατείας»

Ένα από τα πιο μυθικά bootlegs της dance σκηνής, το Satisfaction Skank, αφήνει επιτέλους την υπόγεια διαδρομή του και βγαίνει νόμιμα στο φως, καθώς οι Rolling Stones έδωσαν για πρώτη φορά την άδεια χρήσης του ιστορικού riff του Satisfaction

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Προκαλεί ο Τζιν Σίμονς: «Χειρότερα κι από σκλάβους» αμείβονται οι μουσικοί – Σφοδρή επίθεση για τα ραδιοφωνικά δικαιώματα
Άκυρο 10.12.25

Προκαλεί ο Τζιν Σίμονς: «Χειρότερα κι από σκλάβους» αμείβονται οι μουσικοί – Σφοδρή επίθεση για τα ραδιοφωνικά δικαιώματα

Με οργισμένη τοποθέτηση στη Γερουσία, ο Τζιν Σίμονς κατήγγειλε το αμερικανικό σύστημα ραδιοφωνικών δικαιωμάτων ως «απάνθρωπο», υποστηρίζοντας ότι θρύλοι όπως ο Έλβις και ο Σινάτρα «δεν πληρώθηκαν ποτέ ούτε ένα δολάριο» για τις ερμηνείες τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του
Μίκα Σάικς 10.12.25

Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα - υπό κράτηση ο γιος του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Spotify Wrapped: Πώς η λειτουργία Listening Age της πλατφόρμας υπολογίζει τι ηλικία «γράφει» το αυτί σου;
«Απλώς ένας αριθμός» 09.12.25

Spotify Wrapped: Πώς η λειτουργία Listening Age της πλατφόρμας υπολογίζει τι ηλικία «γράφει» το αυτί σου;

Το Spotify παρουσιάζει το «Listening Age», που υπολογίζει την «ηλικία ακρόασης» κάθε χρήστη βάσει της πενταετίας όπου συγκεντρώνονται οι μουσικές του επιλογές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πιο αγγλικό δεν έχει – Θα γράψουν οι Oasis το κομμάτι για την επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ;
Βρετανίλα 06.12.25

Πιο αγγλικό δεν έχει – Θα γράψουν οι Oasis το κομμάτι για την επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ;

Αφού τα αδέρφια Γκάλαχερ τα βρήκαν μεταξύ τους, επανένωσαν τους Oasis και γλυκάθηκαν, τώρα οι φήμες τους θέλουν να υπογράψουν το τραγούδι της επερχόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Eurovision 2026: Εκτός διαγωνισμού και Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία μετά την ανακοίνωση συμμετοχής του Ισραήλ
Γάζα 05.12.25

Eurovision 2026: Εκτός διαγωνισμού και Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία μετά την ανακοίνωση συμμετοχής του Ισραήλ

Η Eurovision σε πρωτοφανή κρίση, καθώς Ιρλανδία, Ολλανδία, Ισπανία και Σλοβενία αποχωρούν μετά τη διατήρηση της συμμετοχής του Ισραήλ και τις εντάσεις γύρω από τους νέους κανόνες ψηφοφορίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένα νανούρισμα αντίστασης για την Παλαιστίνη – Νένε Τσέρι και Μπράιαν Ίνο στοχεύουν στο χριστουγεννιάτικο Νο1 των charts
Πράξη αγάπης 30.11.25

Ένα νανούρισμα αντίστασης για την Παλαιστίνη – Νένε Τσέρι και Μπράιαν Ίνο στοχεύουν στο χριστουγεννιάτικο Νο1 των charts

Η Νένε Τσέρι, η Σελέστ, η Ναντίν Σαχ, ο Πίτερ Γκάμπριελ και ο Μπράιαν Ίνο συμμετέχουν στον αγώνα για το Νο1 των Χριστουγέννων με ένα φιλανθρωπικό single για την Παλαιστίνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας – Αρνούνται τις κατηγορίες
Ελλάδα 15.12.25

Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας – Αρνούνται τις κατηγορίες

Οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αρνήθηκαν τις κατηγορίες στις απολογίες τους που κράτησαν πάνω από 9 ώρες

Σύνταξη
Λιβύη: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της Βουλής – Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ
Ακίλα Σάλεχ 15.12.25

Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής - Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο, καθώς υπεγράφη από μια κυβέρνηση που δεν είχε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη νομοθετική εξουσία, τόνισε Αγκίλα Σάλεχ.

Σύνταξη
Τώρα θα φανεί το «μέταλλο» της Άρσεναλ
On Field 15.12.25

Τώρα θα φανεί το «μέταλλο» της Άρσεναλ

Ο αγγλικός Τύπος επισημαίνει πως οι «κανονιέρηδες» μπαίνουν στο πιο κομβικό σημείο της χρονιάς, στην «μάχη» που δίνουν για κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άταμαν: «Ο ημιτελικός με την Ελλάδα είναι το κορυφαίο παιχνίδι στην ιστορία της Τουρκίας»
Μπάσκετ 15.12.25

Άταμαν: «Ο ημιτελικός με την Ελλάδα είναι το κορυφαίο παιχνίδι στην ιστορία της Τουρκίας»

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε σε συνέντευξή του για την αγωνιστική κατάσταση του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή αλλά και την επιβλητική νίκη που πέτυχε η Τουρκία στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Eirini Marinaki Has Passed Away
English edition 15.12.25

Eirini Marinaki Has Passed Away

Eirini Marinaki, wife of the late Miltiadis Marinakis and mother of Vangelis Marinakis, passed away today at her home.

Σύνταξη
Τραμπ: «Πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία για την Ουκρανία
Αισιόδοξος 15.12.25

Τραμπ: «Πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία για την Ουκρανία

Ο Τραμπ σημείωσε ότι είχε «πολυάριθμες συνομιλίες» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν «τεράστια στήριξη» στην προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Σε ρωσικά χέρια το Κουπιάνσκ – «Αποκρούστηκαν ουκρανικές επιθέσεις» ισχυρίζονται οι Ρώσοι
Ρωσικές πηγές 15.12.25

Σε ρωσικά χέρια το Κουπιάνσκ – «Αποκρούστηκαν ουκρανικές επιθέσεις» ισχυρίζονται οι Ρώσοι

Η Ρωσία επιμένει πως το Κουπιάνσκ βρίσκεται υπό την πλήρη κυριαρχία της ανακοινώνοντας πως αποκρούστηκαν οι ουκρανικές επιθέσεις και πως πλέον έχουν σιγήσει.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θεσσαλονίκη: Γνώστρια πολεμικών τεχνών ξέφυγε από τον σύντροφό της που επιχείρησε να την πνίξει με κορδόνια
Άγριος καβγάς 15.12.25

Θεσσαλονίκη: Γνώστρια πολεμικών τεχνών ξέφυγε από τον σύντροφό της που επιχείρησε να την πνίξει με κορδόνια

Ο άνδρας συνελήφθη μετά από καταγγελία στην αστυνομία και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ενδοοικογενειακή απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 15.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ για τη 16η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι ξανά μαζί μετά από 17 χρόνια – «Είμαι περήφανος που έχω τους γονείς μου δίπλα μου»
Fizz 15.12.25

Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι ξανά μαζί μετά από 17 χρόνια – «Είμαι περήφανος που έχω τους γονείς μου δίπλα μου»

Η Μαντόνα και ο Γκάρι Ρίτσι βρέθηκαν για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια δίπλα δίπλα, προκειμένου να στηρίξουν τον γιο τους Ρόκο στη νέα του έκθεση τέχνης.

Σύνταξη
Τα ρεκόρ είναι για να… σπάνε
On Field 15.12.25

Τα ρεκόρ είναι για να… σπάνε

Οι πληροφορίες περί πρότασης 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα, φανερώνουν πως το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έκανε άλματα την τελευταία 15ετία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπλόκα: Οι 24 ώρες που θα κρίνουν τις επόμενες κινήσεις των αγροτών – «Σηκώνουν το γάντι» και απαντούν στην κυβέρνηση
Στη κόψη του ξυραφιού 15.12.25 Upd: 22:09

Οι 24 ώρες που θα κρίνουν τις επόμενες κινήσεις των αγροτών - «Σηκώνουν το γάντι» και απαντούν στην κυβέρνηση

Τι συζητήθηκε στην κρίσιμη συνάντηση της Νίκαιας, στη Λάρισα, μετά τις δηλώσεις Τσιάρα. Ο κύβος ερρίφθη για τους αγρότες που έλαβαν το «θολό» μήνυμα της κυβέρνησης και επεξεργάζονται τις απαντήσεις τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση Ευρωπαίων – Ζελένσκι, «πιο κοντά από ποτέ σε λύση» λέει ο Τραμπ
Ουκρανικό 15.12.25 Upd: 23:53

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση Ευρωπαίων – Ζελένσκι, «πιο κοντά από ποτέ σε λύση» λέει ο Τραμπ

Με στόχο την εξεύρεση λύση για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, συνεδριάζουν στο Βερολίνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, και οι Αμερικανοί απεσταλμένοι,

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Με τους αγρότες 8 στους 10 πολίτες – Να γίνουν εκλογές το 2026
Δημοσκόπηση 15.12.25

Με τους αγρότες 8 στους 10 πολίτες - Να γίνουν εκλογές το 2026

«Το δίκιο στους αγρότες» δίνουν οι πολίτες σε μία ακόμα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Συντριπτικά υπέρ των κινητοποιήσεων σχεδόν το 80%. Πλειοψηφικό το «εκλογές το 2026» έναντι του «εκλογές το 2027».

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο