Βολιβία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από έντονες πλημμύρες
Η υπερχείλιση του ποταμού Πιράι στη Βολιβία έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα σε δήμους του διαμερίσματος της Σάντα Κρουθ, όπου υπάρχουν τρεις νεκροί.
Τουλάχιστον τρεις νεκροί και οκτώ αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός πλημμυρών στην ανατολική Βολιβία, όπως ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι τοπικές αρχές.
Ο ποταμός Πιραΐ, ο οποίος διασχίζει την πόλη Σάντα Κρουθ ντε λα Σιέρα, υπερχείλισε εξαιτίας σφοδρών βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες πλημμύρες – που έπληξαν κυρίως τις κοινότητες Ελ Τόρνο και Λα Γκουάρντια – και να καταρρεύσει μια γέφυρα.
«Τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί, καταπλακωμένοι από σωρούς με ξύλα, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων οκτώ ανθρώπων», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Βολιβίας Έντμαν Λάρα. «Σπίτια καλύφθηκαν από λάσπη και κάτοικοι έχασαν σχεδόν όλα τα ζώα και τα προσωπικά τους αντικείμενα», αφηγήθηκε.
Οικογένειες αναγκάστηκαν να καταφύγουν στις στέγες των σπιτιών τους, λόγω της ραγδαίας ανόδου της στάθμης των υδάτων. Για τη διάσωσή τους κινητοποιήθηκαν ελικόπτερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Η περίοδος των βροχών στη Βολιβία ξεκινά τον Νοέμβριο και διαρκεί μέχρι τον Απρίλιο. Από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Απρίλιο του 2025, οι βολιβιανές αρχές κατέγραψαν 51 θανάτους που αποδόθηκαν σε ακραία καιρικά φαινόμενα.
Στρατός και αστυνομία συνδράμουν στις διασώσεις στη Βολιβία
Τόσο οι Ένοπλες Δυνάμεις από την πρώτη στιγμή, όσο και η Αστυνομία της Βολιβίας έχει αποστείλει αξιωματικούς της στους δήμους του διαμερίσματος Σάντα Κρουθ που έχουν πληγεί από την υπερχείλιση του ποταμού Πιράι, όπως σημειώνει η Λα Ραθόν της Βολιβίας.
Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι έχει δώσει εντολή στους αξιωματικούς να παράσχουν βοήθεια, κυρίως στην περιοχή Ελ Τόρνο.
«Λόγω των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις και την υπερχείλιση του ποταμού Πιράι στον δήμο Ελ Τόρνο, στο διαμέρισμα της Σάντα Κρουθ, ο υπουργός Εσωτερικών, Μάρκο Ουέρτα, διέταξε αμέσως την αστυνομία της Βολιβίας να συνδράμει αποτελεσματικά στις προσπάθειες διάσωσης, ανακούφισης και παροχής βοήθειας σε όλους τους πληγέντες», ανέφερε το υπουργείο.
