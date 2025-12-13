Τους 1.003 έφτασαν οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που έπληξαν την Ινδονησία τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (BNPB), ενώ 218 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Από τις τροπικές καταιγίδες επλήγησαν ιδιαιτέρως η Βόρεια Σουμάτρα, η Δυτική Σουμάτρα και η επαρχία Άτσεχ

Περισσότεροι από 5.400 έχουν τραυματιστεί και περίπου 1,2 εκατομμύρια κάτοικοι παραμένουν σε προσωρινά καταφύγια, με τις Αρχές να δέχονται σφοδρές επικρίσεις για τον χειρισμό της κρίσης.

Οι τροπικές καταιγίδες και οι βροχές της εποχής των μουσώνων έπληξαν τη νοτιοανατολική Ασία (Ινδονησία, Μαλαισία και Ταϊλάνδη) όπως και τη νότια Ασία (Σρι Λάνκα) αυτόν τον μήνα προκαλώντας ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Βόρεια Σουμάτρα, Δυτική Σουμάτρα και Άτσεχ επλήγησαν ιδιαίτερα. Πρόκειται για μία από τις χειρότερες καταστροφές τα τελευταία χρόνια στο νησί της Σουμάτρα και κυρίως την επαρχία Άτσεχ, στο δυτικό άκρο του, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι και είχαν σημειωθεί σοβαρές ζημιές από τον ισχυρό σεισμό και το τσουνάμι του 2004.

Ινδονησία: Τεράστιες καταστροφές

Το κόστος της ανοικοδόμησης ενδέχεται να φτάσει τα 51,82 τρισ. ρουπίες (3,1 δισ. δολάρια). Στο μεταξύ η κυβέρνηση της Ινδονησίας δέχεται επικρίσεις επειδή δεν κήρυξε κατάσταση φυσικής καταστροφής, κάτι που θα επέτρεπε να επιταχυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και να υπάρξει καλύτερος συντονισμός.

Εξάλλου η Τζακάρτα δεν ζήτησε διεθνή βοήθεια, αντίθετα με τη Σρι Λάνκα. Σήμερα ο Ινδονήσιος πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο επισκέφθηκε εκ νέου τις πληγείσες περιοχές.

«Πού και πού, εξαιτίας των φυσικών συνθηκών, υπήρξαν μικρές καθυστερήσεις, αλλά έχω επιθεωρήσει όλα τα σημεία εκκένωσης: η κατάστασή τους είναι καλή, οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι επαρκείς και τα τρόφιμα επαρκούν», δήλωσε έπειτα από επίσκεψη στο Λανγκάτ, στην επαρχία της Βόρειας Σουμάτρας.

«Στις πιο απομονωμένες περιοχές, όπως η Τακενγκόν, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ακούραστα για να ανοίξουμε ξανά τους δρόμους», πρόσθεσε ο Πραμπόβο Σουμπιάντο, από την αεροπορική βάση Σοεβόντο της ινδονησιακής Πολεμικής Αεροπορίας.