view
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
InShorts 06 Δεκεμβρίου 2025 | 13:12
Eνσωμάτωση

Ινδονησία: Πάνω από 900 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Στους 400 ανέρχονται οι αγνοούμενοι

Οι φονικές πλημμύρες στην Ινδονησία προκάλεσαν εκατόμβες θυμάτων - Σύμφωνα με νεότερες ανακοινώσεις οι νεκροί ξεπέρασαν τους 900

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άγχος: Το διώχνουμε φυσικά με ευεργετικές τροφές και ροφήματα

Άγχος: Το διώχνουμε φυσικά με ευεργετικές τροφές και ροφήματα

Spotlight

Πάνω από 900 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη νήσο Σουμάτρα στην Ινδονησία, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Οι νεκροί ανέρχονται σε 908, σύμφωνα με τον απολογισμό αυτόν, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη 410 ανθρώπων ύστερα από σειρά τροπικών καταιγίδων και βροχών των μουσώνων που έπληξαν τη Νοτιοανατολική Ασία.

Καταρρακτώδεις βροχές του μουσώνα, που οφείλονταν σε δυο διακριτούς τροπικούς κυκλώνες την περασμένη εβδομάδα, κατέκλυσαν τομείς του μεγάλου ινδονησιακού νησιού Σουμάτρα, όλη τη Σρι Λάνκα, τη νότια Ταϊλάνδη και τη βόρεια Μαλαισία.

Πελώριες οι διαστάσεις της καταστροφής στην Ινδονησία

«Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης αποτελεί μεγάλη πρόκληση από πλευράς εφοδιασμού», τόνισε ο Άντε Σεκάντις, εκτελεστικός διευθυντής της ΜΚΟ Mercy Corps Indonesia. «Το εύρος των ζημιών και η επιφάνεια των περιοχών που επλήγησαν έχουν αληθινά πελώριες διαστάσεις», εξήγησε προειδοποιώντας παράλληλα ότι η κατάσταση «θα γίνεται πιο προβληματική όσο περνά ο χρόνος».

Ο 52χρονος Ρεϊνάρο, ο οποίος βρέθηκε σε κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων στην Παντάν (βόρεια Σουμάτρα), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο «απογοητευμένος» για την καθυστέρηση της βοήθειας, που αποδείχτηκε φονική για πολλούς.

«Κάποιοι περίμεναν μία μέρα και μία νύχτα προτού φθάσει βοήθεια και δεν ήταν δυνατό να σωθούν», είπε. «Νιώθω απογοήτευση, είναι ανώφελο να το επαναλαμβάνω. Η αντίδραση των Αρχών ήταν αργή», πρόσθεσε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Black Friday: «Έκλεψε» λεφτά από τα Χριστούγεννα;

Black Friday: «Έκλεψε» λεφτά από τα Χριστούγεννα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άγχος: Το διώχνουμε φυσικά με ευεργετικές τροφές και ροφήματα

Άγχος: Το διώχνουμε φυσικά με ευεργετικές τροφές και ροφήματα

Τράπεζες
Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream view
ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας ως ύποπτος για τοποθέτηση βομβών την παραμονή της επίθεσης οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο
Βρήκαν βίντεο 04.12.25

ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας ως ύποπτος για τοποθέτηση βομβών την παραμονή της επίθεσης οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο

Ο ύποπτος βρισκόταν στη Βιρτζίνια όταν συνελήφθη και αναμένεται να παρουσιαστεί για πρώτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον

Σύνταξη
Ρόδος: Κλείνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων εν όψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία Byron 04.12.25

Κλείνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο εν όψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Σχολεία, παιδικοί σταθμοί αλλά και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 5/12 λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας Byron που αναμένεται να επηρεάσει όλη τη χώρα

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 για ισχυρές βροχές και κατολισθήσεις στην Ανατολική Μάνη
Σε επιφυλακή οι αρχές 04.12.25

Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 για ισχυρές βροχές και κατολισθήσεις στην Ανατολική Μάνη

Οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Μάνης καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron

Σύνταξη
Πτολεμαΐδα: Εκτροπή λεωφορείου με εργαζόμενους στη ΔΕΗ – Νεκρός από ανακοπή ο οδηγός
Τι συνέβη 04.12.25 Upd: 09:46

Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Εκτροπή λεωφορείου με εργαζόμενους στη ΔΕΗ - Νεκρός από ανακοπή ο οδηγός

Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από την Πτολεμαΐδα με προορισμό τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, όταν ο οδηγός αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Σύνταξη
Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες
«Αγώνας επιβίωσης» 04.12.25

Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες

Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς, αποκλεισμοί δρόμων και Τελωνείων, συγκεντρώσεις και πολύμορφες δράσεις - Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, διεκδικώντας την επιβίωσή τους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Έκτακτο δελτίο: Καταιγίδες με μεγάλη ένταση και διάρκεια θα πλήξουν τη χώρα – Πότε φτάνει η κακοκαιρία στην Αττική
Προσοχή! 03.12.25

Έκτακτο δελτίο: Καταιγίδες με μεγάλη ένταση και διάρκεια θα πλήξουν τη χώρα – Πότε φτάνει η κακοκαιρία στην Αττική

Νέα κακοκαιρία με έντονες βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις θα πλήξει τη χώρα - Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ - Για ποιες περιοχές υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση

Σύνταξη
Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα
Ανυποχώρητοι 03.12.25

Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα

Οι αγρότες απαντούν στις κυβερνητικές απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια: Οι «γαλάζιες ακρίδες» φάγανε τα δισεκατομμύρια των τίμιων αγροτών
ΣΥΡΙΖΑ 06.12.25

Φάμελλος από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια: Οι «γαλάζιες ακρίδες» φάγανε τα δισεκατομμύρια των τίμιων αγροτών

«Ο αγώνας των αγροτών δεν είναι μόνο δίκαιος και τίμιος, είναι και εθνικός αγώνας», επισήμανε από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
LIVE: Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου
Bundesliga 06.12.25

LIVE: Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Στουτγκάρδη - Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Στουτγκάρδη - Μπάγερν Μονάχου για τη 13η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις προοπτικές της χώρας – Η πολιτική αλλαγή είναι επιτακτική
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις προοπτικές της χώρας – Η πολιτική αλλαγή είναι επιτακτική

«Ο κ. Μητσοτάκης ξέχασε να ενημερώσει τους πολίτες ότι το τέλος της ακρίβειας που υπόσχεται σε κάθε του συνέντευξη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, σχολιάζοντας τη σημερινή ομιλία του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Οδοιπορικό του in: Πολύπαθη Μάνδρα – Η επόμενη μέρα
Κακοκαιρία Byron 06.12.25

Οδοιπορικό του in: Πολύπαθη Μάνδρα - Η επόμενη μέρα

Οι βροχές που έφερε η κακοκαιρία Byron προκάλεσαν για ακόμα μία φορά πλημμυρικά φαινόμενα στη Μάνδρα - Στο ίδιο έργο θεατές οι κάτοικοι που προσπαθούν να καθαρίσουν τις λάσπες που έχουν καλύψει τα πάντα

Γεωργία Κακή
Φάμελλος για Τσίπρα: Άδικο να ισοπεδώνεται όλη η αντιπολίτευση
ΣΥΡΙΖΑ 06.12.25

Φάμελλος για Τσίπρα: Άδικο να ισοπεδώνεται όλη η αντιπολίτευση

«Έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν έχουμε την ίδια οπτική σε πολλά πράγματα με τον Αλέξη Τσίπρα», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος - Επισήμανε ότι το πολιτικό κεφάλαιο του πρώην πρωθυπουργού είναι «πολύ σημαντικό»

Σύνταξη
Live streaming: Ρέθυμνο – Ολυμπιακός
Water Polo League γυναικών 06.12.25

Live streaming: Ρέθυμνο – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:30 την αναμέτρηση Ρέθυμνο – Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Water Polo League γυναικών.

Σύνταξη
Μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου – «Σημάδεψε μια γενιά»
Στη μνήμη του 06.12.25

Μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου – «Σημάδεψε μια γενιά»

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά αναφέρονται στην επέτειο δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον αστυνομικό Επαμεινώνδα Κορκονέα - Κάλεσμα στις συγκεντρώσεις από την Πατησίων

Σύνταξη
Η Shein αντεπιτίθεται – Κατηγορεί τη Γαλλία για «κυνήγι μαγισσών»
«Σταυροφορία» 06.12.25

Η Shein αντεπιτίθεται – Κατηγορεί τη Γαλλία για «κυνήγι μαγισσών»

«Ο πελάτης μας είναι θύμα μιας κλίκας, μιας κλίκας των μέσων ενημέρωσης, μιας πολιτικής κλίκας και θα έλεγα μάλιστα και μεροληπτικής μεταχείρισης», δήλωσε δικηγόρος της Shein

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τυράκι… κατευνασμού στους αγρότες και καρφί σε Τσίπρα από τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Τυράκι… κατευνασμού στους αγρότες και καρφί σε Τσίπρα από τον Μητσοτάκη

«Οι αγρότες να έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα», είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας να κατευνάσει τις αντιδράσεις. Εξαπέλυσε ταυτόχρονα έμμεσα πυρά στον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Μαρινάκης: Ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες η κυβέρνηση, αλλά με όρους και προϋποθέσεις
Εξαπλώνονται τα μπλόκα 06.12.25

Διάλογο μόνο με τους δικούς της όρους προσφέρει η κυβέρνηση στους αγρότες

Την ώρα που οι αγροτικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται ο Παύλος Μαρινάκης επιχειρεί να εμφανίσει ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο αλλά με τους όρους της.

Σύνταξη
«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους
«Προσπάθησε» 06.12.25

«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους

Σε σοβαρή κατάσταση φέρεται να νοσηλεύεται στις Φιλιππίνες ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, έπειτα από ακρωτηριασμό του ποδιού του με τη Δούκισσα να μιλάει μέσω εκπροσώπου γαι το περιστατικό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αυτή είναι η νέα εθνική στρατηγική των ΗΠΑ – Ο Τραμπ σπάει τα ταμπού
Σπάει ταμπού 06.12.25

Νέα εθνική στρατηγική Τραμπ - Γιατί εκπλήσσει;

Η Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας δεν είναι ένα δεσμευτικό κείμενο, αλλά δείχνει τις ευρύτερες προθέσεις και την κουλτούρα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Κίνας, της Ρωσίας και όλου του κόσμου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Άστον Βίλα – Άρσεναλ
Premier League 06.12.25

LIVE: Άστον Βίλα – Άρσεναλ

LIVE: Άστον Βίλα – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Άστον Βίλα – Άρσεναλ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός
Α1 μπάσκετ γυναικών 06.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 14:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Α1 μπάσκετ γυναικών.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο