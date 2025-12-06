Ινδονησία: Πάνω από 900 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Στους 400 ανέρχονται οι αγνοούμενοι
Οι φονικές πλημμύρες στην Ινδονησία προκάλεσαν εκατόμβες θυμάτων - Σύμφωνα με νεότερες ανακοινώσεις οι νεκροί ξεπέρασαν τους 900
- Δεν έχει τέλος η τραγωδία στην Ινδονησία: Ξεπέρασαν τους 900 οι νεκροί από τις πλημμύρες - 400 αγνοούμενοι
Πάνω από 900 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη νήσο Σουμάτρα στην Ινδονησία, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.
Οι νεκροί ανέρχονται σε 908, σύμφωνα με τον απολογισμό αυτόν, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη 410 ανθρώπων ύστερα από σειρά τροπικών καταιγίδων και βροχών των μουσώνων που έπληξαν τη Νοτιοανατολική Ασία.
#Sumatra #Indonesia #Flood pic.twitter.com/C8PzBfaEFN
— NewsDaily🪖🗞🚨 (@XNews24_7) November 27, 2025
ภาพถ่ายทางอากาศเผยให้เห็นความเสียหายรุนแรงทั่วพื้นที่อาเจะห์ตามียง จังหวัดอาเจะห์ #สุมาตรา #อินโดนีเซีย 🇮🇩 (04.12.2025)
ผู้เสียชีวิต: 836
สูญหาย: 518
บาดเจ็บ: 2,700
Aerial footage shows heavy devastation across Aceh Tamiang, Aceh Province, #Sumatra, #Indonesia 🇮🇩 (04.12.2025)… pic.twitter.com/m0JReU1kRc
— pone poyepoloye (@motorwars) December 4, 2025
Καταρρακτώδεις βροχές του μουσώνα, που οφείλονταν σε δυο διακριτούς τροπικούς κυκλώνες την περασμένη εβδομάδα, κατέκλυσαν τομείς του μεγάλου ινδονησιακού νησιού Σουμάτρα, όλη τη Σρι Λάνκα, τη νότια Ταϊλάνδη και τη βόρεια Μαλαισία.
Πελώριες οι διαστάσεις της καταστροφής στην Ινδονησία
«Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης αποτελεί μεγάλη πρόκληση από πλευράς εφοδιασμού», τόνισε ο Άντε Σεκάντις, εκτελεστικός διευθυντής της ΜΚΟ Mercy Corps Indonesia. «Το εύρος των ζημιών και η επιφάνεια των περιοχών που επλήγησαν έχουν αληθινά πελώριες διαστάσεις», εξήγησε προειδοποιώντας παράλληλα ότι η κατάσταση «θα γίνεται πιο προβληματική όσο περνά ο χρόνος».
Ο 52χρονος Ρεϊνάρο, ο οποίος βρέθηκε σε κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων στην Παντάν (βόρεια Σουμάτρα), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο «απογοητευμένος» για την καθυστέρηση της βοήθειας, που αποδείχτηκε φονική για πολλούς.
«Κάποιοι περίμεναν μία μέρα και μία νύχτα προτού φθάσει βοήθεια και δεν ήταν δυνατό να σωθούν», είπε. «Νιώθω απογοήτευση, είναι ανώφελο να το επαναλαμβάνω. Η αντίδραση των Αρχών ήταν αργή», πρόσθεσε.
