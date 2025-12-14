Η αντιπαλότητα σε όλο της το… μεγαλείο – Η κίνηση της Σάντερλαντ στο ντέρμπι με τη Νιούκαστλ

Η αντιπαλότητα της Σάντερλαντ με τη Νιούκαστλ είναι παροιμιώδης και η ατμόσφαιρα στα παιχνίδια των δύο ομάδων είναι ενδεικτική των σχέσεων των δύο συλλόγων.

Δεν θα μπορούσε λοιπόν ν’ αποτελεί εξαίρεση το σημερινό παιχνίδι στο Stadium of light, με την Σάντερλαντ να φιλοξενεί τη Νιούκαστλ και να παίρνει μια σπουδαία νίκη με 1-0.

Οι οπαδοί των γηπεδούχων φρόντισαν μάλιστα να σηκώσουν κι ένα εντυπωσιακό κορέο, κατά την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας και μ’ αυτό τον τρόπο την μεγάλη επιθυμία τους για νίκη απέναντι στη Νιούκαστλ.

Το αυτογκόλ του Νικ Βόλτεμαντε έκρινε την αναμέτρηση υπέρ της Σάντερλαντ αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθεί κάποιος και σε μια κίνηση που έκαναν οι γηπεδούχοι και η οποία δεν έχει να κάνει με την αγωνιστική εικόνα των δύο ομάδων.

Είναι μια κίνηση που σχολιάστηκε ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φανερώνει την μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ των δύο συλλόγων που κρατάει δεκαετίες.

Στον ηλεκτρονικό πίνακα του γηπέδου δεν… εμφανίστηκε ποτέ το όνομα της Νιούκαστλ καθώς οι ιθύνοντες της Σάντερλαντ προτίμησαν να γράψουν την λέξη φιλοξενούμενοι, για ν’ αναφερθούν στην αντίπαλο της ομάδας τους στον σημερινό αγώνα.

🤣 Sunderland’s electronic scoreboards are referring to Newcastle simply as ‘Visitors’ today. Proper pettiness towards their rivals. pic.twitter.com/4NW2yqGrxI — Football Insider (@footyinsider247) December 14, 2025

Όπως προαναφέραμε το συγκεκριμένο γεγονός σχολιάστηκε πολύ σε X και Facebook από οπαδούς των δύο ομάδων αλλά και οπαδούς άλλων συλλόγων, καθώς ήταν μια κίνηση που δεν συνηθίζεται.

Με τη νίκη της αυτή, η Σάντερλαντ έφτασε τους 23 βαθμούς, αφήνοντας πίσω την μεγάλη της αντίπαλο, Νιούκαστλ η οποία έχει 22 πόντους και αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα την φετινή αγωνιστική περίοδο.

⏱ FULL TIME Sunderland 1-0 Newcastle A huge win for the Black Cats in the Tyne-Wear derby 🔴⚪#SUNNEW pic.twitter.com/TS8XSs5wkP — Mirror Football (@MirrorFootball) December 14, 2025

Το σφύριγμα της λήξης στο ντέρμπι του αγγλικού βορρά, έδωσε την δυνατότητα στους οπαδούς των γηπεδούχων να στήσουν ένα ξέφρενο πάρτι στις εξέδρες του γηπέδου, αποθεώνοντας τους παίκτες της ομάδας τους για την σημαντική νίκη.

Ένα μεγάλο πάρτι που είναι σίγουρο ότι θα συνεχιστεί στις παμπ της πόλης, καθώς μια νίκη σε ντέρμπι Σάντερλαντ – Νιούκαστλ έχει πάντα ξεχωριστή σημασία.