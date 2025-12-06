Premier League: Καθάρισε τη Σάντερλαντ και πλησίασε την κορυφή η Σίτι, νέα «γκέλα» για την Τσέλσι

Η εκπληκτική Άστον Βίλα «ξέρανε» την Άρσεναλ με 2-1 στο ματς που άνοιξε το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής της Premier League και… έβαλε φωτιά στην κορυφή του πρωταθλήματος. Η Μάντσεστερ Σίτι δεν άφησε να πάει χαμένη η ευκαιρία που της έδωσαν οι «χωριάτες», έκανε τη δουλειά της με το 3-0 επί της Σάντερλαντ στο «Etihad» και πλησίασε στους δύο βαθμούς από την κορυφή.

Οι «πολίτες» ήταν κυρίαρχοι σε όλο το ματς και άνοιξαν το σκορ στο 32′ με τρομερό σουτ του Ντίας έξω από την περιοχή. Τρία λεπτά μετά ο Γκβάρντιολ έκανε και το 2-0 με κεφαλιά τελειώνοντας ουσιαστικά το παιχνίδι. Στο 52′ ο Ντοκού είχε δοκάρι ενώ στο 54′ δοκάρι είχε και ο Τζάκα για τη Σάντερλαντ. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Φόντεν με κεφαλιά στο 65′ από σέντρα με ραμπόνα του Τσερκί. Στο 90+4′ αποβλήθηκε ο Ο’Νάιεν για μαρκάρισμα στον Νούνες.

Οι συνθέσεις

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Νούνες, Ντίας, Γκβάρντιολ (70’ Ακέ), Ο’Ράιλι, Γκονθάλεθ, Μπερνάρντο Σίλβα (82′ Λιούις), Φόντεν (70’ Ράιντερς), Τσερκί (82’ Σαβίνιο), Ντοκού, Χάαλαντ (70’ Μαρμούς)

Σάντερλαντ: Ρουφς, Μουκιελέ, Μπάλαρντ, Χεϊρτράουντα, Αλντερέτε, Χιουμ (88′ Ο΄Νάιεν), Σαντίκι (72’ Αντινγκρά), Τζάκα (72’ Μουντλ), Τραορέ (56’ Ταλμπί), Λε Φε, Ισιντόρ (56’ Μπρομπεϊ)

Νέα γκέλα η Τσέλσι

Τρίτο σερί ματς χωρίς νίκη για την Τσέλσι στο πρωτάθλημα, με τους «μπλε» να μένουν στο 0-0 στην έδρα της Μπόρνμουθ. Μόλις στο 3′ ακυρώθηκε ένα γκολ του Σεμένιο για οφσάιντ, με τους φιλοξενούμενους να έχουν στη συνέχεια μεγάλες ευκαιρίες με Κουκουρέγια, Ντελάπ ενώ οι γηπεδούχοι είχαν τις δικές τους στιγμές με Ταβερνιέ, Εβνίλσον και Σεμένιο, αλλά ο Σάντσεθ κράτησε «όρθια» την ομάδα του.

Στο 50′ η Τσέλσι είχε δοκάρι με τον Γκαρνάτσο και δεν κατάφερε να φτάσει ποτέ στο γκολ, αφού ο Πέτροβιτς με σπουδαίες επεμβάσεις σε προσπάθειες των Έντσο, Πάλμερ και Γκίου, έσωσε την Μπόρνμουθ.

Μπόρνμουθ: Πέτροβιτς, Τρουφέρ, Σενέσι (62’ Χιλ), Σκοτ, Σμιθ, Ταβερνιέ, Χιμένεθ (71’ Αντλί), Κλάιφερτ (74’ Μπρουκς), Ντιακιτέ, Σεμένιο, Εβανίλσον (87′ Ουνάλ)

Τσέλσι: Σάντσεθ, Κουκουρέγια, Τσαλόμπα, Γκουστό, Φοφανά, Τζέιμς, Έντσο Φερνάντες, Πάλμερ (60’ Ζοάο Πέδρο), Νέτο, Γκαρνάτσο (79’ Εστεβάο), Ντέλαπ (32’ Γκιού)

Φουλ του άσου

Στα υπόλοιπα ματς, η Έβερτον πήρε σπουδαία νίκη με 3-0 επί της Νότιγχαμ, η Νιούκαστλ επικράτησε με 2-1 της Μπέρνλι με τον Γκιμαράες να πετυχαίνει γκολ με απευθείας εκτέλεση κόρνερ ενώ η Τότεναμ «καθάρισε» με 2-0 την Μπρέντφορντ.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

Σάββατο 06/12

Άστον Βίλα-Άρσεναλ 2-1

Μπόρνμουθ-Τσέλσι 0-0

Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 3-0

Νιουκάστλ-Μπέρνλι 2-1

Τότεναμ-Μπρέντφορντ 2-0

Λιντς-Λίβερπουλ (19:30)

Κυριακή 07/12

Μπράιτον-Γουέστ Χαμ (16:00)

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας (18:30)

Δευτέρα 08/12

Γουλβς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (16η) αγωνιστική:

Σάββατο 13/12

Τσέλσι-Έβερτον (17:00)

Λίβερπουλ-Μπράιτον (17:00)

Μπέρνλι-Φούλαμ (19:30)

Άρσεναλ-Γουλβς (22:00)

Κυριακή 14/12

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ (16:00)

Σάντερλαντ-Νιουκάστλ (16:00)

Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα (16:00)

Μπρέντφορντ-Λιντς (18:30)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπόρνμουθ (22:00)