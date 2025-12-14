sports betsson
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 11:23
Απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 12:28
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας - Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:22
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών και οι δικαιούχοι
LIVE: Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός
Euroleague 14 Δεκεμβρίου 2025 | 15:47

LIVE: Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός

LIVE: Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τεχνολογία
Data centers: Οι ενεργειακές προκλήσεις της ραγδαίας ανάπτυξης

Data centers: Οι ενεργειακές προκλήσεις της ραγδαίας ανάπτυξης

Vita.gr
Business
Σούπερ μάρκετ: Το φαινόμενο του «shrinkflation» και η ταχύτατη άνοδος των ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων

Σούπερ μάρκετ: Το φαινόμενο του «shrinkflation» και η ταχύτατη άνοδος των ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Εμφατική νίκη της Σίτι με σούπερ Χάαλαντ, σπουδαίο «διπλό» της Άστον Βίλα στο Λονδίνο

Κανένα πρόβλημα δεν είχε η Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας, περνώντας με 3-0 και παραμένοντας στην 2η θέση της βαθμολογίας. Σημαντική εκτός έδρας νίκη και για την Άστον Βίλα επί της Γουέστ Χαμ με 3-2.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Ο Πλατινί είναι περήφανος που απορρίφθηκε η πρόταση για πώληση της Γιουβέντους

Ωστόσο, ο Γάλλος πρώην πρόεδρος της UEFA δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο να αναλάβει την προεδρία της και δηλώνει «ισχυρό κάλεσμα, αλλά η οικογένειά μου έχει προτεραιότητα»

Βάιος Μπαλάφας
Μπάσκετ 14.12.25

Μπαρτζώκας: «Δείξαμε ότι δεν μπήκαμε για περίπατο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος για την εμφάνιση και τη νίκη του Ολυμπιακού στο Περιστέρι, μιλώντας παράλληλα και για το ιστορικό ρεκόρ του, ισοφαρίζοντας σε συμμετοχές στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» τον Γιάννη Ιωαννίδη.

Σύνταξη
Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»
Euroleague 13.12.25

Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μίλησε για την ήττα του Ερυθρού Αστέρα με την Παρτιζάν (79-75) και εξαπέλυσε… τα βέλη του στους διαιτητές, καθώς ανέφερε ότι οι αποφάσεις ήταν καθοριστικές για το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Σύνταξη
Η ήττα από την Μπαρτσελόνα και η μεγάλη ανάγκη για τον Μόντε Μόρις (vids)
Euroleague 13.12.25

Η ήττα από την Μπαρτσελόνα και η μεγάλη ανάγκη για τον Μόντε Μόρις (vids)

Η Μπαρτσελόνα έδειξε την αδυναμία του Ολυμπιακού στο σκοράρισμα από τους γκαρντ και ο Μόντε Μόρις έρχεται για να δώσει πολλές και σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79: Σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Ιτούδη και κορυφή στη Euroleague
Euroleague 12.12.25

Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79: Σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Ιτούδη και κορυφή στη Euroleague

Η Χάποελ Τελ Αβίβ συνεχίζει ακάθεκτη στη φετινή Euroleague, καθώς «καθάρισε» και τη Βίρτους στην Μπολόνια με 79-74 και είναι μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85: Κλάιμπερν και Πάντερ «καθάρισαν» στη Βαρκελώνη
Euroleague 12.12.25

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85: Κλάιμπερν και Πάντερ «καθάρισαν» στη Βαρκελώνη

Ο Ολυμπιακός δέχθηκε 56 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα με 98-85 για την 15η αγωνιστική της Euroleague - 28 πόντους είχε ο Κλάιμπερν, ενώ άλλους 24 πρόσθεσε ο Κέβιν Πάντερ.

Σύνταξη
Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul’s στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία
Η αιώνια Νέα Υόρκη 14.12.25

Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul's στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία

Όταν ο Guy Raoul, ένας Γάλλος σεφ, και ο αδελφός του Serge, τηλεοπτικός δημοσιογράφος, άνοιξαν το εστιατόριο Raoul's στη συνοικία Σόχο του Μανχάταν πριν από 50 χρόνια, δεν είχαν να ανησυχούν μόνο για το ενοίκιο, αλλά και για τις απαιτήσεις της μαφίας για προστασία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Νίκι Μινάζ επιτίθεται στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ – «Νομίζει ότι είναι ο Τομ Κρουζ»
«Βαρέθηκα» 14.12.25

Η Νίκι Μινάζ επιτίθεται στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ – «Νομίζει ότι είναι ο Τομ Κρουζ»

Η Νίκι Μινάζ επέκρινε ασταμάτητα τον Γκάβιν Νιούσομ στο X, έπειτα από την πρόσφατη δήλωσή του ότι: «Κανείς δεν έχει υποστηρίξει πιο ένθερμα την ΛΟΑΤ κοινότητα από εμένα».

Σύνταξη
Αίγιο: Πέθανε ο 44χρονος που την Παρασκευή ξυλοκόπησε άγρια γιατρό στο νοσοκομείο – Απειλές από τους συγγενείς
Ελλάδα 14.12.25

Αίγιο: Πέθανε ο 44χρονος που την Παρασκευή ξυλοκόπησε άγρια γιατρό στο νοσοκομείο – Απειλές από τους συγγενείς

Την τραγική εξέλιξη αποκάλυψε στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος - Τι έλεγε λίγη ώρα νωρίτερα ο γιατρός θύμα της άγριας επίθεσης

Σύνταξη
Η αντιπαλότητα σε όλο της το… μεγαλείο – Η κίνηση της Σάντερλαντ στο ντέρμπι με τη Νιούκαστλ
On Field 14.12.25

Η αντιπαλότητα σε όλο της το… μεγαλείο – Η κίνηση της Σάντερλαντ στο ντέρμπι με τη Νιούκαστλ

Οι «μαύρες γάτες» νίκησαν τις «καρακάξες» (1-0) στο μεγάλο ντέρμπι του αγγλικού βορρά και η Σάντερλαντ βρήκε τρόπο για να… πικάρει την μεγάλη της αντίπαλο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός 62-105: Ξεκούραστη νίκη και 10/10 για τους «ερυθρόλευκους»
Μπάσκετ 14.12.25

Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός 62-105: Ξεκούραστη νίκη και 10/10 για τους «ερυθρόλευκους»

Το Περιστέρι Betsson την... πλήρωσε για την ήττα του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη, με τους «ερυθρόλευκους» να σοβαρεύονται στο δεύτερο ημίχρονο και να διαλύουν τον αντίπαλό τους με 105-62, για τη 10η νίκη τους στο πρωτάθλημα σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Σύνταξη
Χολαργός: Οι απειλές του 15χρονου δράστη στην κοπέλα που χρησιμοποίησε ως «δόλωμα» για την επίθεση σε 14χρονο
Ελλάδα 14.12.25

Χολαργός: Οι απειλές του 15χρονου δράστη στην κοπέλα που χρησιμοποίησε ως «δόλωμα» για την επίθεση σε 14χρονο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο νεαρός λίγο πριν τη σύλληψή του από τις Αρχές, φέρεται να μιλούσε με την κοπέλα την οποία είχαν χρησιμοποιήσει ως «δόλωμα» και την απειλούσε.

Σύνταξη
Αυστραλία: Γνωστός των αρχών ένας από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης – Έρευνα για τα κίνητρά τους
Τρομοκρατία 14.12.25

Αυστραλία: Γνωστός των αρχών ένας από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης – Έρευνα για τα κίνητρά τους

Οι αυστραλιανές αρχές αναζητούν τυχόν τρίτο δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης. Προσπαθούν να διευκρινίσουν τα κίνητρα των δραστών. Για αντισημιτική επίθεση μιλούν οι πρωθυπουργοί στην Αυστραλία και το Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μπλόκα: Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό – Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου
Η λίστα 14.12.25

Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό - Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου

Το δρόμο για το Μαξίμου παίρνει η λίστα αιτημάτων προς τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση που κατάρτισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι σκληραίνουν τη στάση τους, πυκνώνουν τα μπλόκα και διεκδικούν...

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

LIVE: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΠΑΟΚ για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
«Rage Bait», «παρακοινωνικός» – Οι δυστοπικές λέξεις που καθόρισαν το 2025, μέχρι στιγμής
Χειραγώγηση 14.12.25

«Rage Bait», «παρακοινωνικός» - Οι δυστοπικές λέξεις που καθόρισαν το 2025, μέχρι στιγμής

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, οι λεξικογράφοι και οι γλωσσολόγοι των πιο γνωστών και χρησιμοποιούμενων λεξικών στον κόσμο έχουν ξεκινήσει το ετήσιο τελετουργικό τους, προσπαθώντας να αποτυπώσουν το πνεύμα της εποχής με μια μόνο λέξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΟΚ: Επιστροφή Κωνσταντέλια στην 11άδα για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο
Ποδόσφαιρο 14.12.25

ΠΑΟΚ: Επιστροφή Κωνσταντέλια στην 11άδα για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο

Ντούσαν Κέρκεζ και Ραζβάν Λουτσέσκου, ανακοίνωσαν τις 11άδες με τις οποίες θα αγωνιστούν Ατρόμητος και ΠΑΟΚ στο ματς που κάνει σέντρα στις 18:00 στο Περιστέρι για την 14η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Παναιτωλικός – ΑΕΚ

LIVE: Παναιτωλικός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – ΑΕΚ για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Επιτάχυνση δικαιοσύνης μόνο στα λόγια – Ο Μητσοτάκης παραπληροφορεί τους πολίτες
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 14.12.25

Τσουκαλάς: Επιτάχυνση δικαιοσύνης μόνο στα λόγια – Ο Μητσοτάκης παραπληροφορεί τους πολίτες

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ καταδεικνύει πώς παρά τους πανηγυρισμούς του πρωθυπουργού για την επιτάχυνση του ρυθμού απονομής Δικαιοσύνης, η πραγματικότητα διαφέρει. Και αποδίδει στον Κυριάκο Μητσοτάκη παραπληροφόρηση των πολιτών.

Σύνταξη
Διήμερη επιχείρηση της Τροχαίας για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης σε νυχτερινά κέντρα στην Αττική – 23 συλλήψεις
Ελλάδα 14.12.25

Διήμερη επιχείρηση της Τροχαίας για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης σε νυχτερινά κέντρα στην Αττική – 23 συλλήψεις

Η Τροχαία προχώρησε στη σύλληψη 15 παρκαδόρων και 8 υπευθύνων καταστημάτων για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων παρέχοντας υπηρεσίες στάθμευσης έναντι χρηματικού αντιτίμου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Χιλετζάκη: Τι φοβάται η κυβέρνηση και συνεχίζει να ταυτίζεται μαζί του;
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 14.12.25

ΠΑΣΟΚ για Χιλετζάκη: Τι φοβάται η κυβέρνηση και συνεχίζει να ταυτίζεται μαζί του;

Επιμένει το ΠΑΣΟΚ να ρωτά την κυβέρνηση για τις σχέσεις στελεχών της με τον Μύρωνα Χιλετζάκη, που συνελήφθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη και φέρεται να είναι ο επικεφαλής του κυκλώματος.

Σύνταξη
