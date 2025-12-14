Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται εκτός έδρας με το Περιστέρι Betsson, με στόχο το απόλυτο στην Stoiximan GBL

Να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα θέλει ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Περιστέρι Betsson (14/12, 16:00) για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι Πειραιώτες έχουν το απόλυτο μέχρι στιγμής και θέλουν να συνεχίσουν με το απόλυτο και στην 10η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Να συνεχίσει το σερί και να… υποδεχθεί τον Μόρις θέλει ο Ολυμπιακός

Την περασμένη Κυριακή (7/12) επιβλήθηκε εντός έδρας της ΑΕΚ και έφτασε συνολικά τις 16 διαδοχικές νίκες κανονικής περιόδου μετά τις 20 Ιανουαρίου όταν και ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό AKTOR εκτός έδρας. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν την καλύτερη επίθεση της κατηγορίας με 94,11 πόντους ανά αγώνα και φτάνοντας στα 4/9 παιχνίδια τους σε «100άρα».

Το Περιστέρι Betsson προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες στις οποίες μάλιστα είχε την ίδια επιθετική επίδοση, αφού σημείωσε 80 πόντους τόσο στη Ρόδο, όσο και απέναντι στο Μαρούσι ανεβαίνοντας στο 5-3.

Όλα αυτά την ώρα που σήμερα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, Μόντε Μόρις θα αφιχθεί στη χώρα μας στις 09:55 το πρωί, με πτήση από το Ντιτρόιτ και μέσω Νέας Υόρκης. Ο Αμερικανός γκαρντ θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της σεζόν με απολαβές οι οποίες θα αγγίξουν τις 900.000 ευρώ, ενώ μηνιαίως θα λαμβάνει περίπου 150.000 χιλιάδες.

Το σημερινό πρόγραμμα στην Stoiximan GBL

Μαρούσι – ΠΑΟΚ (13:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός (16:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)