Χολαργός: Οι απειλές του 15χρονου δράστη στην κοπέλα που χρησιμοποίησε ως «δόλωμα» για την επίθεση σε 14χρονο
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο νεαρός λίγο πριν τη σύλληψή του από τις Αρχές, φέρεται να μιλούσε με την κοπέλα την οποία είχαν χρησιμοποιήσει ως «δόλωμα» και την απειλούσε.
Το δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ανακρίτρια και εισαγγελέας στους δύο νεαρούς κατηγορουμένους, οι οποίοι συνελήφθησαν για την βίαιη επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 14χρονου στο Χολαργό.
Οι δύο δράστες σύμφωνα με την κατηγορία, φέρονται να είχαν στήσει καρτέρι στον 14χρονο με δόλωμα μια κοπέλα μέσω social media.
Οι απειλές
Υπενθυμίζεται πως ο 19χρονος δράστης είχε εμφανιστεί αυτοβούλως στο ΑΤ Χολαργού με τον δικηγόρο του, την ώρα που οι αστυνομικοί προχωρούσαν στη σύλληψη του 15χρονου σε ξενοδοχείο στο Χαϊδάρι.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο νεαρός λίγο πριν τη σύλληψή του από τις Αρχές, φέρεται να μιλούσε με την κοπέλα την οποία είχαν χρησιμοποιήσει ως «δόλωμα» και την απειλούσε.
Συγκεκριμένα, της έλεγε πως εάν τον καταδώσει στην αστυνομία θα πάει στο σπίτι της και θα σκοτώσει την ίδια και την οικογένειά της.
Η κατάθεση της κοπέλας
Μάλιστα, την πίεζε να καταθέσει πως δεν ήταν εκείνος που μαχαίρωσε τον 14χρονο αλλά ο άλλος δράστης.
Η κοπέλα κατέθεσε στις Αρχές πως φοβόταν ότι δράστης θα κάνει κακό στην ίδια και στην οικογένειά της γιατί ήταν πολύ επικίνδυνος.
