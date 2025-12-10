Βίντεο από τη σύλληψη του δεύτερου δράστη που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
Αστυνομικοί με πολιτικά αιφνιδίασαν τον 17χρονο - τον έναν δράστη της επίθεσης στον Χολαργό - καθώς έμπαινε στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει με τον πατέρα του, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν
- Φονική κατάρρευση κτιρίων στο Μαρόκο: Τουλάχιστον 22 νεκροί και 16 τραυματίες
- Ξεκινά η διαδικασία της δωρεάν διανομής φαρμάκων για την παχυσαρκία
- Στο υπ. Εργασίας οι οικοδόμοι - 24ωρη απεργία για ΣΣΕ, αυξήσεις και μέτρα ασφαλείας
- Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας
Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται οι δράστες της επίθεσης με μαχαίρι εις βάρος 14χρονου στον Χολαργό το περασμένο Σάββατο – ένας 19χρονος ημεδαπός και ένας 17χρονος αλβανικής καταγωγής.
Ο 19χρονος είχε εμφανιστεί αυτοβούλως στο ΑΤ Χολαργού με τον δικηγόρο του, την ώρα που οι αστυνομικοί προχωρούσαν στη σύλληψη του 17χρονου σε ξενοδοχείο στο Χαϊδάρι. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει την επεισοδιακή ακινητοποίησή του από τέσσερις άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. με πολιτικά.
Αρχικώς, ο νεαρός διακρίνεται να προσεγγίζει το ξενοδοχείο κρατώντας δύο σακούλες από σούπερ μάρκετ. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κλείσει δωμάτιο όπου έμενε με τον πατέρα του τις τελευταίες ημέρες.
Νωρίτερα, είχε ομολογήσει με προκλητικό τρόπο μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στον 14χρονο, παραδεχόμενος ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο φίλος του έχουν ποινικό μητρώο, όμως «δεν έχουν πειράξει άνθρωπο χωρίς λόγο».
«Έχω συνομιλίες, έχω στοιχεία. Έχω τα πάντα με το παιδί. Ήμουν εγώ και ο φίλος μου που το κάναμε. Ο φίλος μου του την έδωσε από πίσω. Εγώ από μπροστά. Συνολικά είναι τρεις μαχαιριές. Να πάτε να συναντήσετε το παιδί. Έχει μόνο τρεις ουλές» είχε δηλώσει στην κάμερα ο 17χρονος.
Η δραματική σύλληψη
Τα πλάνα του βίντεο δείχνουν τον νεαρό να μπαίνει στο ξενοδοχείο ανυποψίαστος και να αιφνιδιάζεται από τέσσερις αστυνομικούς με πολιτικά, οι οποίοι πέφτουν στην κυριολεξία πάνω του ρίχνοντάς τον στο δάπεδο και τον ακινητοποιούν.
Ο 17χρονος δεν αντιστέκεται ώσπου να του περάσουν χειροπέδες και στη συνέχεια, συνοδεία των αστυνομικών οδηγείται στο υπηρεσιακό όχημα της Αστυνομίας.
Οι δύο δράστες είχαν ταυτοποιηθεί από την πρώτη στιγμή μετά την επίθεση στον ανήλικο στον Χολαργό και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Αφού διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εκδόθηκαν και τα εντάλματα σύλληψης εις βάρος τους.
- «Βυθισμένες σκηνές», η κακοκαιρία Byron πνίγει τη Γάζα – Νεκρός 21χρονος που ήταν υπό ισραηλινή κράτηση
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 20-4: Μια ακόμη άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους»
- TCL Winter Wonderland: Όταν η μαγεία των Χριστουγέννων συνάντησε το Ολυμπιακό Πνεύμα στο Μιλάνο
- Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης: Η ωμή, τρυφερή ματιά της Ναν Γκόλντιν ξαναζωντανεύει στο Λονδίνο
- Κατοικίδια: Η Κομισιόν ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας για παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς
- Νέος τραυματισμός στον Ολυμπιακό: Ένα μήνα εκτός δράσης ο Γουόρντ
- Το επικίνδυνο κύμα της «σούπερ γρίπης» στην Ευρώπη: Σε συναγερμό Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία για τον Η3Ν2
- Roll into glam season: Ένας beauty οδηγός που σου υπόσχεται τα πιο λαμπερά, snow-kissed Χριστούγεννα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις