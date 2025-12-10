Βίντεο από τη σύλληψη του δεύτερου δράστη που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται οι δράστες της επίθεσης με μαχαίρι εις βάρος 14χρονου στον Χολαργό το περασμένο Σάββατο – ένας 19χρονος ημεδαπός και ένας 17χρονος αλβανικής καταγωγής.

Ο 19χρονος είχε εμφανιστεί αυτοβούλως στο ΑΤ Χολαργού με τον δικηγόρο του, την ώρα που οι αστυνομικοί προχωρούσαν στη σύλληψη του 17χρονου σε ξενοδοχείο στο Χαϊδάρι. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει την επεισοδιακή ακινητοποίησή του από τέσσερις άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. με πολιτικά.

<br />

Αρχικώς, ο νεαρός διακρίνεται να προσεγγίζει το ξενοδοχείο κρατώντας δύο σακούλες από σούπερ μάρκετ. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κλείσει δωμάτιο όπου έμενε με τον πατέρα του τις τελευταίες ημέρες.

Νωρίτερα, είχε ομολογήσει με προκλητικό τρόπο μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στον 14χρονο, παραδεχόμενος ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο φίλος του έχουν ποινικό μητρώο, όμως «δεν έχουν πειράξει άνθρωπο χωρίς λόγο».

«Έχω συνομιλίες, έχω στοιχεία. Έχω τα πάντα με το παιδί. Ήμουν εγώ και ο φίλος μου που το κάναμε. Ο φίλος μου του την έδωσε από πίσω. Εγώ από μπροστά. Συνολικά είναι τρεις μαχαιριές. Να πάτε να συναντήσετε το παιδί. Έχει μόνο τρεις ουλές» είχε δηλώσει στην κάμερα ο 17χρονος.

<br />

Η δραματική σύλληψη

Τα πλάνα του βίντεο δείχνουν τον νεαρό να μπαίνει στο ξενοδοχείο ανυποψίαστος και να αιφνιδιάζεται από τέσσερις αστυνομικούς με πολιτικά, οι οποίοι πέφτουν στην κυριολεξία πάνω του ρίχνοντάς τον στο δάπεδο και τον ακινητοποιούν.

Ο 17χρονος δεν αντιστέκεται ώσπου να του περάσουν χειροπέδες και στη συνέχεια, συνοδεία των αστυνομικών οδηγείται στο υπηρεσιακό όχημα της Αστυνομίας.

Οι δύο δράστες είχαν ταυτοποιηθεί από την πρώτη στιγμή μετά την επίθεση στον ανήλικο στον Χολαργό και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Αφού διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εκδόθηκαν και τα εντάλματα σύλληψης εις βάρος τους.