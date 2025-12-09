Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται και οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 14χρονου στον Χολαργό το περασμένο Σάββατο. Πρόκειται για έναν 19χρονο ημεδαπό και έναν 17χρονο αλβανικής καταγωγής.

Και οι δύο είχαν ταυτοποιηθεί από την πρώτη στιγμή μετά την επίθεση και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Αφού διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα σήμερα το απόγευμα εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης εις βάρος τους.

Παραδόθηκε ο ένας

Ο 19χρονος λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε αυτοβούλως με τον δικηγόρο του στο ΑΤ Χολαργού και παραδόθηκε.

Αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι συνελήφθη και ο 17χρονος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο.

Οι δύο δράστες μετά την επίθεση ανέβασαν φωτογραφίες κρατώντας μαχαίρια στα social media. Επίσης ο ένα από τους δράστες ανέβασε και βίντεο στο TikTok στο οποίο ομολογεί την επίθεση.

Προκλητικός

«Πήγαμε, του την στήσαμε, αλλά είχαμε λόγο. Απειλήθηκε το σπίτι μας. Ήμουνα εγώ και ο φίλος μου που το κάναμε. Ο φίλος μου του την έδωσε από πίσω, εγώ από μπροστά».

Κυνικός, αμετανόητος, θρασύς ο ένας εκ των δύο δραστών που κατάφεραν πολλαπλές μαχαιριές στον 14χρονο μαθητή στον Χολαργό. Μέσα από τα social media ομολογεί, σχεδόν περήφανος την πράξη του.

«Ούτε έξι ούτε εφτά μαχαιριές που λέτε εσείς. Άμα τις είχε φάει, έστω και δύο στην κοιλιά, το παιδί δεν θα ζούσε».

Όπως λέει ο πατέρας του 14χρονο θύματος: «Είναι έξι (τα χτυπήματα), τα δύο στην κοιλιά και τον πονάνε πάρα πολύ. Στην κοιλιά και το μπούτι και σε διάφορα σημεία στο σώμα. Στην κοιλιά είναι λίγο βαθύ το χτύπημα, το μαχαίρι έχει μπει πάρα πολύ βαθιά».

Η 20χρονη

Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει και την 20χρονη που παρέσυρε τον 14χρονο στο ραντεβού-παγίδα στον Χολαργό.

Αποκαλυπτικά είναι τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον ανήλικο για να τον πείσει να πάει στο ραντεβού:

– 20χρονη: Θα βγούμε καμία βόλτα Παρασκευή που βγαίνω από νοσοκομείο; Αλλά οι δυο μας, μην φέρεις κάποιο άλλο άτομο.

– 14χρονος: Ρε αφού θα πάρεις ταξί έλα Χαλάνδρι, δεν μπορώ Νέα Ιωνία.

– 20χρονη: Έλα, κάνε μου τη χάρη, εγώ που θα σου πάρω και φαγητό, ξεκίνα εσύ να ξεκινήσω κι εγώ.

– 14χρονος: Δεν μπορώ, με τι να έρθω;

– 20χρονη: Ακούς; Ξεκινάω.

– 14χρονος: Έλα ρε…

– 20χρονη: Παραγγέλνω ταξί.

– 14χρονος: Οκ…

Το ανήλικο θύμα, όταν βρέθηκε στο σημείο συνάντησης, δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Με το που έφτασε έξω από το σχολείο, οι δύο δράστες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν.

«Έχουμε τσακωθεί και απλά με μαχαιρώσανε. Μου την είχαν στημένη».

Αμέσως μετά την επίθεση, οι δράστες το έβαλαν στα πόδια, με τον 17χρονο, που έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν, να επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα.

«Εγώ πήγα με χέρια να μιλήσω, μόλις μας είδε απλά έβγαλε μαχαίρι».

Το θράσος των δραστών μάλιστα ξεπερνά κάθε όριο, καθώς μετά την άγρια επίθεση στον 14χρονο δεν δίστασαν να ανεβάσουν φωτογραφίες στο Instagram κρατώντας επιδεικτικά σουγιά.