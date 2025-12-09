Με προκλητικό τρόπο ομολόγησε ένας από τους εμπλεκόμενους την επίθεση με μαχαίρι σε 14χρονο στον Χολαργό, μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok.

«Να βγούνε και να πούνε την αλήθεια. Δεν του δώσαμε ούτε δέκα, ούτε οκτώ, ούτε έξι, ούτε επτά μαχαιριές που λέτε. Αν είχε φάει έστω και δύο στην κοιλιά, το παιδί δεν θα ζούσε. Κάναμε μία βλακεία, ναι το ξέρουμε. Πήγαμε του τη στήσαμε, όπως είπε και ο ίδιος. Είναι αλήθεια. Το κάναμε, αλλά είχαμε λόγο. Απειλήθηκε το σπίτι μας. Η οικογένειά μας. Ναι .Μας την είχανε στημένη. Βγείτε και πείτε όλη την αλήθεια. Όχι όπως σας συμφέρει», ακούγεται να λέει αρχικά και συνεχίζει.

«Τρεις μαχαιριές τού δώσαμε. Τις δύο εγώ και μία ο φίλος μου. Δεν έγινε τίποτα παραπάνω».

«Έχω συνομιλίες, έχω στοιχεία. Έχω τα πάντα με το παιδί. Ήμουν εγώ και ο φίλος μου που το κάναμε. Ο φίλος μου του την έδωσε από πίσω. Εγώ από μπροστά. Συνολικά είναι τρεις μαχαιριές. Να πάτε να συναντήσετε το παιδί. Έχει μόνο τρεις ουλές».

Στη συνέχεια, ο νεαρός παραδέχτηκε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο φίλος του έχουν ποινικό μητρώο, όμως δεν έχουν πειράξει άνθρωπο χωρίς λόγο.

«Δεν μπορείτε να λέτε ότι δώσαμε επτά μαχαιριές και είμαστε εμείς οι ένοχοι. Ποτέ για ένα περιστατικό δεν φταίει μόνο ένας. Ποτέ μην πάτε να πείτε τι έγινε στην τηλεόραση χωρίς να έχετε αποδείξεις, από 2-3 φωτογραφίες. Ψάξτε τα στοιχεία. Ναι το παραδέχομαι. Έχουμε ποινικό μητρώο, αλλά ποτέ δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο χωρίς να μας πειράξει. Πείτε την αλήθεια. Τρεις μαχαιριές τού δώσαμε. Τις δύο εγώ και μία ο φίλος μου. Δεν έγινε τίποτα παραπάνω».

Ο 14χρονος πήγε σε ραντεβού-παγίδα με 20χρονη

Μέσω μιας κοπέλας έστησαν καρτέρι οι δύο ανήλικοι στον 14χρονο, στον Χολαργό, που μαχαίρωσαν.

Όλα συνέβησαν πριν από λίγα 24ωρα, όταν δύο ανήλικοι με δόλωμα μια κοπέλα έκλεισαν ραντεβού στον 14χρονο και στη συνέχεια αφού τον ξυλοκόπησαν τον μαχαίρωσαν.

Όταν ο 14χρονος έφτασε στο σημείο, και συγκεκριμένα στην οδό Καραολή και Δημητρίου, προκειμένου να συναντήσει την κοπέλα που συνομιλούσε από το διαδίκτυο είδε να συνοδεύεται από μία φίλη της και δύο ακόμη νεαρούς, μεγαλύτερους από τον 14χρονο.

Μόλις είδαν τον ανήλικο να φτάνει στο σημείο που του είχαν στήσει καρτέρι άρχισαν να τον ξυλοκοπούν άγρια και να τον γρονθοκοπούν σε όλο τους το σώμα, ώσπου τελικά έβγαλαν μαχαίρια και τον τραυμάτισαν τουλάχιστον τρεις φορές στην κοιλιά και τους γλουτούς.

Στη συνέχεια, το παιδί σε αιμόφυρτη κατάσταση έφυγε από το σημείο όπου έφτασε σε κοντινό καφέ και ζήτησε βοήθεια από τους περαστικούς από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων.