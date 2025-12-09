view
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
09.12.2025 | 14:31
Στο νοσοκομείο οδηγός λεωφορείου έπειτα από ξυλοδαρμό από οδηγό ΙΧ
Χολαργός: Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο – «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»

«Ναι το παραδέχομαι. Έχουμε ποινικό μητρώο, αλλά ποτέ δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο χωρίς να μας πειράξει» - Η κυνική ομολογία του νεαρού που μαχαίρωσε τον 14χρονο στο Χολαργό

Σύνταξη
Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Με προκλητικό τρόπο ομολόγησε ένας από τους εμπλεκόμενους την επίθεση με μαχαίρι σε 14χρονο στον Χολαργό, μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok.

«Να βγούνε και να πούνε την αλήθεια. Δεν του δώσαμε ούτε δέκα, ούτε οκτώ, ούτε έξι, ούτε επτά μαχαιριές που λέτε. Αν είχε φάει έστω και δύο στην κοιλιά, το παιδί δεν θα ζούσε. Κάναμε μία βλακεία, ναι το ξέρουμε. Πήγαμε του τη στήσαμε, όπως είπε και ο ίδιος. Είναι αλήθεια. Το κάναμε, αλλά είχαμε λόγο. Απειλήθηκε το σπίτι μας. Η οικογένειά μας.  Ναι .Μας την είχανε στημένη. Βγείτε και πείτε όλη την αλήθεια. Όχι όπως σας συμφέρει», ακούγεται να λέει αρχικά και συνεχίζει.

«Τρεις μαχαιριές τού δώσαμε. Τις δύο εγώ και μία ο φίλος μου. Δεν έγινε τίποτα παραπάνω».

«Έχω συνομιλίες, έχω στοιχεία. Έχω τα πάντα με το παιδί. Ήμουν εγώ και ο φίλος μου που το κάναμε. Ο φίλος μου του την έδωσε από πίσω. Εγώ από μπροστά. Συνολικά είναι τρεις μαχαιριές. Να πάτε να συναντήσετε το παιδί. Έχει μόνο τρεις ουλές».

Στη συνέχεια, ο νεαρός παραδέχτηκε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο φίλος του έχουν ποινικό μητρώο, όμως δεν έχουν πειράξει άνθρωπο χωρίς λόγο.

«Δεν μπορείτε να λέτε ότι δώσαμε επτά μαχαιριές και είμαστε εμείς οι ένοχοι. Ποτέ για ένα περιστατικό δεν φταίει μόνο ένας. Ποτέ μην πάτε να πείτε τι έγινε στην τηλεόραση χωρίς να έχετε αποδείξεις, από 2-3 φωτογραφίες. Ψάξτε τα στοιχεία. Ναι το παραδέχομαι. Έχουμε ποινικό μητρώο, αλλά ποτέ δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο χωρίς να μας πειράξει. Πείτε την αλήθεια. Τρεις μαχαιριές τού δώσαμε. Τις δύο εγώ και μία ο φίλος μου. Δεν έγινε τίποτα παραπάνω».

Ο 14χρονος πήγε σε ραντεβού-παγίδα με 20χρονη

Μέσω μιας κοπέλας έστησαν καρτέρι οι δύο ανήλικοι στον 14χρονο, στον Χολαργό, που μαχαίρωσαν.

Όλα συνέβησαν πριν από λίγα 24ωρα,  όταν δύο ανήλικοι με δόλωμα μια κοπέλα έκλεισαν ραντεβού στον 14χρονο και στη συνέχεια αφού τον ξυλοκόπησαν τον μαχαίρωσαν.

Όταν ο 14χρονος έφτασε στο σημείο, και συγκεκριμένα στην οδό Καραολή και Δημητρίου, προκειμένου να συναντήσει την κοπέλα που συνομιλούσε από το διαδίκτυο είδε να συνοδεύεται από μία φίλη της και δύο ακόμη νεαρούς, μεγαλύτερους από τον 14χρονο.

Μόλις είδαν τον ανήλικο να φτάνει στο σημείο που του είχαν στήσει καρτέρι άρχισαν να τον ξυλοκοπούν άγρια και να τον γρονθοκοπούν σε όλο τους το σώμα, ώσπου τελικά έβγαλαν μαχαίρια και τον τραυμάτισαν τουλάχιστον τρεις φορές στην κοιλιά και τους γλουτούς.

Στη συνέχεια, το παιδί σε αιμόφυρτη κατάσταση έφυγε από το σημείο όπου έφτασε σε κοντινό καφέ και ζήτησε βοήθεια από τους περαστικούς από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Τι ψαλιδίζει το εισόδημα των Ελλήνων

Μισθοί: Τι ψαλιδίζει το εισόδημα των Ελλήνων

Vita.gr
Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Κόσμος
Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

inWellness
inTown
«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)
Ώρα Champions League 09.12.25
Ώρα Champions League 09.12.25

«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)

Ποια είναι η κατάσταση έξω από την «Astana Arena» λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο Καϊράτ - Ολυμπιακός - Στους -19 η θερμοκρασία, βγάζουν χιόνι οι εκσκαφείς...

Σύνταξη
Ολυμπιακός: «Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο – Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)
Champions League 07.12.25

«Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο: Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το κρίσιμο ματς με την Καϊράτ και στο αεροδρόμιο έγινε χαμός για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί – Η τρομερή στιγμή με την υπογραφή memorabilia από τον θρυλικό τελικό του Conference League

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με λυγμούς 450 πρόβατα
Θλιβερό 07.12.25

Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού ο αγρότης που αποχαιρέτησε με λυγμούς τα 450 πρόβατά του λόγω ευλογιάς

Δεν άντεξε και κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος από την κεντρική Μακεδονία, ο οποίος είδε τα σπάνιας ράτσας πρόβατα που διατηρούσε στη φάρμα του θα θανατώνονται στο πλαίσιο των μέτρων για την ευλογιά προβάτων

Σύνταξη
Σπουδαία στιγμή: Λαμπαδηδρόμος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο Πολονάρα (vids)
Συγκίνηση 06.12.25

Σπουδαία στιγμή: Λαμπαδηδρόμος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο Πολονάρα (vids)

Ο Ακίλε Πολονάρα συγκίνησε και ενέπνευσε άπαντες για ακόμη μια φορά, παραλαμβάνοντας την ολυμπιακή φλόγα κατά την τελετή της λαμπαδηδρομίας στη Ρώμη, ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας ως ύποπτος για τοποθέτηση βομβών την παραμονή της επίθεσης οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο
Βρήκαν βίντεο 04.12.25

ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας ως ύποπτος για τοποθέτηση βομβών την παραμονή της επίθεσης οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο

Ο ύποπτος βρισκόταν στη Βιρτζίνια όταν συνελήφθη και αναμένεται να παρουσιαστεί για πρώτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές
DEI 09.12.25

ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές

Ένα νέο χάσμα ανοίγει στον χώρο εργασίας στις ΗΠΑ: οι γυναίκες απομακρύνονται από την προοπτική προαγωγής, καθώς οι ευκαιρίες και η υποστήριξη περιορίζονται.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»
Ασυνήθιστο Φαινόμενο 09.12.25

Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, η Κατερίνα Παπαγιαννάκη, ο Μιχάλης Διακάκης και ο Νικήτας Μυλόπουλος αναλύουν τη συμπεριφορά και το αποτύπωμα των τριών συνεχόμενων κακοκαιριών στη χώρα μας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα – Τους απειλεί με αυτόφωρο
Ελλάδα 09.12.25

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα των αγροτών - Τους απειλεί με αυτόφωρο

Μετά την σκληρή αστυνομική καταστολή στα αγροτικά μπλόκα, έρχεται και η εντολή του Αρείου Πάγου για αυτόφωρο, δυναμιτίζοντας περαιτέρω το κλίμα. Αμετακίνητοι και οργισμένοι οι αγρότες, στα άκρα η σύγκρουση με την κυβέρνηση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ευθανασία: Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;
Ένα αμφιλεγόμενο ερώτημα 09.12.25

Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;

Η ευθανασία είναι μια αμφιλεγόμενη πρακτική. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι όμως επιδιώκουν να ορίσουν τους όρους του θανάτου τους με τον ίδιο τρόπο που ορίζουν άλλες πτυχές της ζωής τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»
Politico 09.12.25

Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση στους συμμάχους της Αμερικής σχετικά με τη Ρωσία και δεσμεύτηκε να αναδιαμορφώσει την πολιτική της Ευρώπης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει
Ανατροπή 09.12.25

«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει

Μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του για ορισμένους ηθοποιούς, φαίνεται πως υπάρχει ένας καλλιτέχνης με τον οποίο ο Κουέντιν Ταραντίνο θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τραμπ: Είναι ώρα η Ουκρανία να κάνει εκλογές – Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις
Τι είπε για Ρωσία 09.12.25

Τραμπ: Είναι ώρα για την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις

«Είναι σημαντική στιγμή για την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές, μπορεί ο Ζελένσκι να κερδίσει», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico - Επίθεση και στους Ευρωπαίους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25

THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260

Το ΤΗΕ COMMERCE είναι μία στρατηγική επένδυση για το εμπόριο. Και αφορά όσους επιδιώκουν εξέλιξη, συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. 12/12 | Πειραιώς 260

Σύνταξη
Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;
Κόσμος 09.12.25

Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;

Εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας εξετάζει το ζήτημα του κατά πόσον η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα πυρηνικά υποβρύχια

Σύνταξη
Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος προβλέπεται πιο λιτό από ποτέ, για τα νοικοκυριά, που γονατίζουν από την ακρίβεια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς

Σύνταξη
Ο προϋπολογισμός στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Διαβούλευση 09.12.25

Ο προϋπολογισμός στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Σύνταξη
Πώς «έκρυψαν» τη σύνδεση EYΠ – Predator
Ελλάδα 09.12.25

Πώς «έκρυψαν» τη σύνδεση EYΠ – Predator

Τα ερωτήματα για παρεμβάσεις και υποδείξεις στους δύο πραγματογνώμονες ώστε με πόρισμα «καθ’ υπαγόρευση» να απεμπλακούν κυβερνητικοί παράγοντες

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ανδρουλάκης από το μπλόκο της Καρδίτσας: Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών και του δίκαιου αγώνα τους
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

Ανδρουλάκης από το μπλόκο της Καρδίτσας: Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών και του δίκαιου αγώνα τους

Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε «να συμπαρασταθούμε όλοι στον πρωτογενή τομέα» λέγοντας ότι «είναι εθνικό ζήτημα» - Ζήτησε να σταλεί «μήνυμα και ενότητας και πολιτικής αλλαγής απέναντι στη διαφθορά, την ατιμωρησία και την ανικανότητα της ΝΔ»

Σύνταξη
Ιράν–Αίγυπτος: Η σύγκρουση για τον χαρακτηρισμό του αγώνα ως «Παιχνίδι Υπερηφάνειας» στο Μουντιάλ των ΗΠΑ
Ποδόσφαιρο 09.12.25

Ιράν–Αίγυπτος: Η σύγκρουση για τον χαρακτηρισμό του αγώνα ως «Παιχνίδι Υπερηφάνειας» στο Μουντιάλ των ΗΠΑ

Η διοργάνωση του Σιάτλ επιμένει στους εορτασμούς του Pride παρά τη σκληρή αντίδραση Ιράν και Αιγύπτου, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση πολιτισμών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Γεώργιος Μαζιάς
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Απόρρητο