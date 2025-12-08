Χολαργός: 14χρονος πήγε σε ραντεβού-παγίδα με 20χρονη και τον μαχαίρωσαν – «Έχουμε τσακωθεί, μου την είχαν στημένη»
Το επεισόδιο σημειώθηκε μέρα μεσημέρι το περασμένο Σάββατο σε πολυσύχναστο σημείο στον Χολαργό - Τι λέει ο 14χρονος που μίλησε στο Live News
Με δόλωμα μια κοπέλα έστησαν ενέδρα σε έναν 14χρονο στο Χολαργό και τον μαχαίρωσαν επτά φορές με αποτέλεσμα ο ανήλικος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Όλα συνέβησαν την Κυριακή (7/12/2025) σε πολυσύχναστο σημείο του Χολαργού με θύμα ένα 14χρονο αγόρι, που έπεσε θύμα της ενέδρας, και δράστες δύο μεγαλύτερα παιδιά.
Τον μαχαίρωσαν 7 φορές
Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά κατάφεραν να παρασύρουν τον 14χρονο στο σημείο και να τον μαχαιρώσουν σε διάφορα σημεία του σώματός του. Ως δόλωμα είχε εμφανιστεί μια 20χρονη κοπέλα με την οποία πίστευε ότι είχε κλείσει ραντεβού ο 14χρονος.
Πράγματι εμφανίστηκε μία κοπέλα μαζί με μία φίλη της, ωστόσο λίγο αργότερα στο σημείο έφτασαν και τα δύο αγόρια. Τότε, ξεκίνησαν να τον ξυλοκοπούν ενώ μάλιστα τον μαχαίρωσαν επτά φορές, με τα δύο κορίτσι να παραμένουν στο σημείο και να γελούν.
«Έχουμε τσακωθεί»
Ο ανήλικος δήλωσε στο Live News για όσα συνέβησαν.
«Τίποτα έχουμε τσακωθεί και απλά με μαχαιρώσανε. Μου την είχαν στημένη».
Ο 14χρονος μετά τα χτυπήματα που είχε δεχτεί πήγε σε καφετέρια της περιοχής προκειμένου να περιποιηθούν τα τραύματά του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
«Είχε πολλά μαχαιρώματα»
Στην εκπομπή μίλησε μία μάρτυρας, ο οποίος περιγράφει τι συνέβη.
«Ήρθε χτυπημένο εδώ το παιδί, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να πάρω τηλέφωνο για να έρθει ασθενοφόρο. Και το δεύτερο πράγμα είναι, για να μην μπλέξω σε όλο αυτό, να πάρω την
αστυνομία. Δεν ξέρω τίποτα. Το παιδί δεν ήταν σε θέση να μιλήσει εκείνη τη στιγμή. Είχε παντού, είχε εδώ γρατζουνιές, εδώ μαχαιρώματα είχε πολλά. Ήρθε, τον παρακαλούσα να μου δώσει το τηλέφωνο. Ήταν σε μια κατάσταση έτσι, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι αυτό.
»Εκείνη την στιγμή δεν ανταποκρινόταν στο ”δώσε μου το τηλέφωνο των γονιών σου”. Εκείνη την στιγμή, επικοινωνούσε, μου απαντούσε ότι ”δεν θέλω, δεν θέλω”. Μην φανταστείτε
και διάλογο και μέσα στον πανικό πήραμε τηλέφωνο το ασθενοφόρο. Και σας λέω επειδή φοβήθηκα μην γίνει όλο αυτό, πήρα κατευθείαν και την αστυνομία. Οπότε ήρθε κατευθείαν η
αστυνομία, τον παρέλαβε».
