Χολαργός: Στη φυλακή οι κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του 14χρονου
Οι δύο δράστες σύμφωνα με την κατηγορία, φέρονται να είχαν στήσει καρτέρι στον 14χρονο με δόλωμα μια κοπέλα μέσω social media.
Το δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ανακρίτρια και εισαγγελέας στους νεαρούς κατηγορουμένους, οι οποίοι συνελήφθησαν για την βίαιη επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 14χρονου στο Χολαργό. Το κατηγορητήριο με βάση το οποίο απολογήθηκαν περιλαμβάνει το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
Οι δύο δράστες σύμφωνα με την κατηγορία, φέρονται να είχαν στήσει καρτέρι στον 14χρονο με δόλωμα μια κοπέλα μέσω social media.
Αρχικά ο ανήλικος κατηγορούμενος είχε παραδεχθεί την πράξη του σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη υποστήριξε ότι το θύμα του επιτέθηκε με μαχαίρι και τότε εκείνος έβγαλε το δικό του και πρόλαβε να τον μαχαιρώσει.
Από την πλευρά του ο ενήλικας κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων την παρουσία του στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν ήταν εκείνος που κατάφερε τα χτυπήματα .
- Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός στο διπλό έγκλημα
- Στέφανος Τσιτσιπάς: Τη Δευτέρα η δικογραφία σε βάρος του – Δεν καταθέτει το δίπλωμα
- «Καρφιά» από Ντε Λαουρέντις στον Σπαλέτι: «To πραγματικό Σκουντέτο ήταν το περσινό, όχι αυτό του 2024»
- Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης αποχαιρετά τον αγαπημένο του πατέρα – «Ξεκουράσου ομορφιά μου»
- Λίστα Forbes: Οι 100 «σιδηρές κυρίες» του 2025 – Η οικονομική τους δύναμη ξεπερνά το ΑΕΠ της ΕΕ
- Συναγερμός σε σταθμό ΚΤΕΛ της Αθήνας: 20χρονος εντοπίστηκε με καλάσνικοφ
- Τουρκικό πλοίο στις φλόγες μετά από ρωσική επίθεση στην Οδησσό
- «Η Εθνική Βραζιλίας θέλει να επεκτείνει το συμβόλαιο του Αντσελότι έως το 2030»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις