Το δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ανακρίτρια και εισαγγελέας στους νεαρούς κατηγορουμένους, οι οποίοι συνελήφθησαν για την βίαιη επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 14χρονου στο Χολαργό. Το κατηγορητήριο με βάση το οποίο απολογήθηκαν περιλαμβάνει το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Οι δύο δράστες σύμφωνα με την κατηγορία, φέρονται να είχαν στήσει καρτέρι στον 14χρονο με δόλωμα μια κοπέλα μέσω social media.

Αρχικά ο ανήλικος κατηγορούμενος είχε παραδεχθεί την πράξη του σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη υποστήριξε ότι το θύμα του επιτέθηκε με μαχαίρι και τότε εκείνος έβγαλε το δικό του και πρόλαβε να τον μαχαιρώσει.

Από την πλευρά του ο ενήλικας κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων την παρουσία του στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν ήταν εκείνος που κατάφερε τα χτυπήματα .